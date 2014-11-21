Kreuzberg'de genç işi çatı katı

Son yıllarda Kreuzberg, Berlin'in meşhur ve ilgi çekici mahallelerinden biri olmayı başardı. Ufak kafe ve barların bulunduğu, hareketli gece hayatına sahip bu mahalle, sanatçıların, Hipster'ların ve politik açıdan hareketli grupların ilgi odağı oldu. Tabii ki bu ilgi burada yaşamak isteyenlerin sayısını da bir hayli artırdı.

Mühendis Tanja Meyle de Kreuzberg'de harika bir projeye imza attı. Tanıtacağımız çatı katını, eski unsurlarını koruyarak elden geçiren Meye, 250 metrekarelik etkileyici ve modern bir ev çıkarmayı başardı.