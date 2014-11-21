Kreuzberg'de genç işi çatı katı

Son yıllarda Kreuzberg, Berlin'in meşhur ve ilgi çekici mahallelerinden biri olmayı başardı. Ufak kafe ve barların bulunduğu, hareketli gece hayatına sahip bu mahalle, sanatçıların, Hipster'ların ve politik açıdan hareketli grupların ilgi odağı oldu. Tabii ki bu ilgi burada yaşamak isteyenlerin sayısını da bir hayli artırdı.
Mühendis Tanja Meyle de Kreuzberg'de harika bir projeye imza attı. Tanıtacağımız çatı katını, eski unsurlarını koruyarak elden geçiren Meye, 250 metrekarelik etkileyici ve modern bir ev çıkarmayı başardı.
Oturma odasının açık yerleşim planına göre tasarlanan yer döşemesi insanın içini ısıtıyor. Bu nedenle oturma odasıyla yemek bölümü arasında büyük bir boşluk yer alıyor. Beş metreyi aşkın, neredeyse bir duvar yerine geçen büyük pencereler de doğal ışığın odayı rahatça aydınlatmasını sağlıyor. Eski binadan kalanlar ise fotoğrafın solundaki tuğlalarda görülebilir. Bu birleştirici tasarım çizgisi, tarihle modern tasarımın uyum içinde harika bir mimari sentez yaratmasını sağlamış.
Pencerenin önüne konan oturma grubu, dinlenmek için şahane bir alan yaratmış. Ahşap yer döşemesi de rahatlık hissini pekiştiriyor. Üst kattaki yatak odasına ise salonun duvarının kenarına yerleştirilen merdivenle çıkılıyor. İki bölüm arasındaki kat farkının yanı sıra renklerde de farklılık var. Alt katlara hakim olan açık renkler, üst katta yerini gri tonlarına bırakmış.
Merdivenin altındaki bölmeye yerleştirilen mutfak, tarzıyla fark yaratıyor. Büyük tezgah da merdiven ve tavanı oluşturan koyu renkli malzemeden yapılmış. Böylece mutfak, evin içinde kusursuzca kayboluyor. Üst kattan sarkan LED ışıklar da aydınlık ve ferah bir his uyandırıyor.
Evin eskiden kalma destekleyici kolonları statik nedenler gözetilerek korunmuş. Ama bu yapılırken dekoratif bir unsur olmaları da sağlanmış. Beyaz ve açık mavi renklerin hakim olduğu duvarlarla tezat yaratan koyu renkli kolon ve kirişler eve şık bir hava katmış.
Eski çatının yüksekliği ev boyunca farklı tavan yükseklikleriyle karşılaşmanıza neden oluyor. Bu durumu avantaja çeviren tasarımcı, yatak odalarının yer aldığı üst katlarda daha alçak tavan yüksekliği kullanarak insanda uyku isteği uyandıracak bir ortam yaratmış. Salon ve diğer genel yaşam alanlarında ise yüksek tavanla ferah ve iç açıcı bir hava yakalanmış. Fotoğraftaki gri bölmede ise üst kata erişimi kolaylaştıran ufak bir asansör sistemi yer alıyor.
Evin elden geçirilen kısımlarından biri de yer döşemesi oldu. Burada modern çizginin tam anlamıyla yansıtılması gözetildi. Tamamen gri olan döşeme, çok soğuk ama aynı zamanda tekdüzeliğinde anlam yaratan bir unsur içeriyor. Ayrıca işlevsel olarak da fayda sağlıyor. Zira bu odanın bir kısmı banyo olarak kullanılırken, duvarla ayrılmayan bir diğer kısmı çalışma odası işlevi görüyor. Küvete doğru verilen eğim sayesinde de istenmeyen sızmaların oluşması engelleniyor.
Büyük gri bir bloğun içine oyulan lavobo, etrafındaki büyük alan sayesinde diş macunu, parfüm ve kozmetik ürünleri için yeterli alanı sağlıyor. Aynanın kenarındaki ışıklar da hoş bir efekt katıyor. Banyoda tamamen Fransız firması Ciré'nin beton ürünleri kullanılmış. Taşlama yapılarak mat bir görünüm kazanan döşemeler, yer döşemesiyle de uyumlu hale getirilmiş. Tamamen su geçirmez olan Ciré ürünleri banyonun temizlenmesini de kolaylaştırmış.