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En güzel bebek odası ve çocuk odası mobilyaları

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Residenza privata SG, Fenice Interiors Fenice Interiors Genç odası
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Çocuk sahibi olmak bir ailenin hayatını tamamını değiştiren en mutlu olaylardan biridir. Bir bebeğin yavaş yavaş büyümesini, hayatı, çevresini, nesneleri, yani bir bütün olarak dünyayı keşfetmesini seyretmek ise dünyanın en güzel şeylerinden biri. Elbette bir çocuk açısından hayatının en önemli dönüm noktalarından biri de kendi odasına sahip olmaktır. 

Bebeklerinin ya da daha büyük yaştaki çocuklarının odalarını düzenlerken anne-babalar da çok büyük özen gösterip çocukları için en iyi eşyaları almaya, en güzel dekorasyonu oluşturmaya çalışırlar. Bugünkü yazımızda bebek odası ya da çocuk odası düzerken size fikir ve ilham verebilecek en güzel mobilyaları derlemeye çalıştık.

Sıradışı bir yatak

3Dots Wallpaper - Lagostudio, Jennifer Rieker - Produktdesign Jennifer Rieker - Produktdesign Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Jennifer Rieker – Produktdesign

3Dots Wallpaper – Lagostudio

Jennifer Rieker - Produktdesign
Jennifer Rieker – Produktdesign
Jennifer Rieker - Produktdesign

Çocukların odalarında en sevdiği şeylerden biri de özel, orijinal görünen eşyalardır. Adeta duvara montelenmiş gibi duran, kutu biçimindeki bu yatağın gönlünü çalmayacağı bir çocuk olamaz herhalde. Hele de böylesine eğlenceli bir odaya yerleştirildiğinde.

Cibinlikli bebek yatağı

homify Akdeniz Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle bebek odası için ideal bir mobilyayla başlayalım. Özellikle yeni doğmuş bebekler açısından en önemli şey uykudur, zira bebekler hayatlarının bu ilk aşamasının büyük bölümünü uyuyarak geçirirler. Cibinliği ile etraftaki haşeratın yanısıra güneşten de koruma sağlayan bu zarif yatak hem şıklığı, hem de rahatlığıyla her bebek odasının olmazsa olmazlarından biri olmaya aday.

Masa ve sandalye

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Çocuk OdasıDepo
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Çocuğunuz büyüdükçe yazmaya ve resim yapmaya olan ilgisi de artacak ve kendi masasıyla sandalyesine sahip olmak isteyecektir. Çocuk odası mobilyalarının seçiminde elbette kullanılan malzeme çok önemlidir. Çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasalları içermemesi açısından bu örnekte olduğu gibi ahşap her zaman iyi bir tercih olabilir.

Korsan gemisi

Calaship, Calafant Calafant Çocuk OdasıOyuncaklar
Calafant

Calafant
Calafant
Calafant

Elbette bir çocuk odasının her tarafı oyuncaklarla dolu olacaktır. Oyuncak seçiminde genellikle anne-babaya söz düşmese de, çocuğunuzun zekasını ya da yaratıcılığını körükleyecek oyuncaklar seçmek büyük önem taşıyor. Örneğin bu fotoğraftaki oyuncak sayesinde çocuğunuzun hayal gücünün motor gibi çalışacağı kesin.

Perdeler

Residenza privata SG, Fenice Interiors Fenice Interiors Genç odası
Fenice Interiors

Fenice Interiors
Fenice Interiors
Fenice Interiors

Eğer çocuğunuzun uykusu hassassa, çocuk odası dekorasyonunda en çok özenle seçilmesi gereken unsurlardan biri de perdelerdir. Hem güneş ışıklarının geçirmemesi, hem de cadde gürültüsünü minimuma indirmesi için çocuk odası perdelerini mümkün olduğunca kalın bir kumaştan seçmek gerekiyor.

Korsan yatağı

Piratenbett von taube Kinder- und Jugendmöbel, taube Kinder- und Jugendmöbel taube Kinder- und Jugendmöbel Çocuk OdasıYatak & Beşikler
taube Kinder- und Jugendmöbel

taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel

İşte yine son derece orijinal ve çocukların hayalini kuracağı türden bir yatak. Tamamen korsan temasının hakim olduğu bu oda, çocukların sıkılmadan vakit geçirebileceği, hayal güçlerini çalıştırabileceği, arkadaşlarını davet edebilecekleri ideal bir çocuk odası görünümünü sunuyor.

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Küçük bir sığınak

SCHLÜFER, Mähr Möbeldesign Mähr Möbeldesign Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Mähr Möbeldesign

Mähr Möbeldesign
Mähr Möbeldesign
Mähr Möbeldesign

Çocuklar kendilerini güvende hissetmek istediklerinden, evin belli yerlerinde kendileri için küçük sığınaklar, yuvalar hazırlarlar. Fotoğrafta gördüğünüz enteresan hamak-salıncak karışımı hem bu amaç için, hem de çocuğunuzun iyi vakit geçirmesi için ideal.

Sıradışı raflar

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Çocuk OdasıDepo
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Çocukların sıradışı mobilyaları çok sevdiklerini yukarıda da söylemiştik. Bu fotoğraftaki raflar da gerek renkleri, gerekse de alışılmadık geometrileriyle yalnızca çocuk odalarının değil büyüklerin bile ilgisini çekebilecek türden birer aksesuar.

Kızlar için dolap

Modernes Mädchenzimmer mit viel Stauraum, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Modern Çocuk Odası
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Pembe rengin hakim olduğu klasik bir kız çocuğu odasında gördüğümüz bu elbise dolabı hem çocuğunuza erken bir yaşta derli toplu olmayı öğretmek, hem de normalde çok dağınık olan çocuk odasına biraz olsun düzen getirmek için ideal mobilya.

Minik askılar

Hatschi Wandhaken, jäll & tofta jäll & tofta Çocuk OdasıDepo
jäll &amp; tofta

jäll & tofta
jäll &amp; tofta
jäll & tofta

Belli bir yaşı geçmiş olan her çocuk bir an önce büyümek, büyüklerin hayatına ortak olup onlar gibi davranmak ister. Bu konuda çocuğunuzu yüreklendirmenin yollarından biri de büyüklere özgü şeylerin küçük versiyonlarını ona sunmaktır. Bu örnekteki gibi askılar ve ayakkabalık, hem şirinliğiyle onun hoşuna gidecek, hem de ceketini ya da ayakkabılarını bir kenara fılartıp atmak yerine çıkarıp asmayı öğretecektir.

Mutfak için eğlenceli aparatlar
Bebek odası mobilyaları ya da çocuk odası mobilyaları konusunda fikir ve ilham almak istiyorsanız, bu yazı size yardımcı olabilir.

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