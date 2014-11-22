homify 360°: Bir Portekiz rüyası Casa BE

Homify 360º serimizde bugün kuzey Portekiz'deki sevimli Paredes kasabasına gidiyoruz. Burada yerel mimarlar son derece özel bir aile evi yarattılar. 800 metre karelik bir alana kurulu, son derece değişik materyaller kullanılarak inşa edilmiş etkileyici bir üç düzlemli yapıya sahip olan Casa BE adlı villa. Sizleri bu büyüleyici projenin resimleri ile baş başa bırakıyoruz.
Bu perspektiften bakıldığında Casa BE'nin yapısını anlamak son derece kolay. Bu yapı, her biri spesifik bir işleve sahip olan üç kat olarak inşa edilmiş. Yarı yarıya yüzme havuzu ile kaplı alt kısım evin ortak alanlarını kapsıyor. İkinci kısım ise yaşam alanı; geniş pencereler binayı saran harika manzara ile bir bağ kuruyor. Akışkan bir beton blok görünümündeki üçüncü ve son kat ise, yatak odası alanı için zorunlu olan mahremiyeti sağlıyor.
Burada da farklı bir perspektiften dış görünüm ile karşı karşıyayız. Bu görünüm mimarların materyaller ile oyununu son derece güzel bir biçimde sergiliyor. Orta kısmın şeffaflığı üçüncü katı akış halindeymiş gibi gösteriyor. İnsan neredeyse binanın üst kısmının alt kısımlarla bir bağlantısı olmayıp, manzara içerisinde yüzdüğü hissine kapılıyor.
Alt katın tek parça yapısı sadece yüzme havuzuna yer açmayı sağlamakla kalmayıp, garaj, depo ve alet odasını da bünyesinde barındırıyor. Bu katın dış kısmı, bu bölgenin sert ve işlevsel estetiğini vurgulayacak şekilde siyah arduvaz ile kaplanmış. Paneller Güney Amerika ahşabının sıcaklığı ile heyecan verici bir kontrast yaratarak, havuz çevresinde sıcak ve davetkar bir hava oluşturmuş.
Orta kısım, hayatın hüküm sürdüğü geniş bir yaşam alanı. Burada açıklık konsepti kullanılarak, şeffaf cam duvarların iç mekan ile dış mekan arasında görsel bir bütünsellik sunmasının olanağı sağlanmış. Yemek ve oturma alanları, havuz etrafındaki ahşap ile aynı materyale sahip ahşap bir duvarla mutfaktan ayrılmış.
Aynı ahşap materyal evin merdivenlerinde de kullanılmış ve böylece, işlevsel temelde evin üç katı arasında bir ilişki tesis edilerek, kapalı alan merdiven yolu ile açıklıktan mahremiyete giden bir yol çizilmiş.
Casa BE'nin en üst katında saydam bir cephenin ardında yer alan ve koridor boyunca uzanan duvarlar ve kapılar ile iç mekandan ayrılan yatak odaları bulunuyor. Fakat, aydın ve ferah bir hava yaratmak adına birkaç küçük teras bu düzleme ilave edilmiş. Böylece katı beton blokların ara ara sonlanıp, doğal ışığın içeri girmesine izin vermesi sağlanmış.
Banyo da evin geri kalanında olduğu gibi, minimalist ve modern tarzda dizayn edilmiş. Beyaz duvarlar ve gri beton zemine, üst kısımda geniş bir cam kapı eşlik etmiş ve geri kalan çevresel kısmın açık kalmasını sağlamış.
Casa BE'yi birbiri ile kusursuz bir uyum halinde olan ve heyecan verici kontrastları ile birbirlerini tamamlayarak, çevredeki manzara ile harikulade bir biçimde bütünleşen katlarına son bir bakış ile terk ediyoruz.