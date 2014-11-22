homify 360°: Bir Portekiz rüyası Casa BE

Bu perspektiften bakıldığında Casa BE'nin yapısını anlamak son derece kolay. Bu yapı, her biri spesifik bir işleve sahip olan üç kat olarak inşa edilmiş. Yarı yarıya yüzme havuzu ile kaplı alt kısım evin ortak alanlarını kapsıyor. İkinci kısım ise yaşam alanı; geniş pencereler binayı saran harika manzara ile bir bağ kuruyor. Akışkan bir beton blok görünümündeki üçüncü ve son kat ise, yatak odası alanı için zorunlu olan mahremiyeti sağlıyor.