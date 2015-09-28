Her tarz için uygun orta sehpa modelleri

Evlerimiz, yalnızca fiziksel açıdan bizlerin barınma ihtiyacını karşılayan mekanlar değildirler. Bunun aksine, bir ev gerektiği zaman, sahibinin huzurlu hissetme ihtiyacını da karşılar. Fakat bunun yolu, bahsi geçen evi iyi şekilde dekore etmekten geçmektedir. İyi biçimde dekore edilmiş bir evde yaşıyorsanız, o eve dair hissedeceğiniz son his o evin bir barınak olması olacaktır. Bundan önce size huzur veren bir mabet, zihninizi dinlendirebileceğiniz bir inziva mekanı, gündelik hayatın koşturmasından kaçıp kendinizle baş başa kalabileceğiniz özel bir alana dönüşecektir. Fakat yine söylediğimiz gibi, tüm bunların yolu o evi doğru biçimde dekore etmekten geçmektedir.
Peki bir evi doğru biçimde dekore etmenin yolu nedir ? Veya bir evi dekore ederken nereden ve nasıl başlamak gerekir ? Biz bu yazımızda dolaylı olarak ikinci soruya cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle oturma odasının öneminden ve fonksiyonundan bahsetmek istiyoruz. Oturma odaları, bir evde en çok vakit geçirdiğiniz ikinci mekandır. Bu listede liderlik koltuğu yatak odasına aittir. Fakat yatak odanızda geçirdiğiniz vaktin çoğunda uyuyor olduğunuz düşünüldüğünde, bu listenin gerçek liderinin aslında oturma odası olduğu aşikardır. Gerek ailenizle eğlenceli zamanlar geçirirken, gerekse dostlarınızla samimi sohbetler ederken, tüm bunların hepsine genellikle oturma odası ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu yüzden, baştaki mottomuzdan da hareketle, bu sıcak ve samimi zamanları daha da güzel hale getirmenin en etkili yolu, bu mekanları daha iyi biçimde dekore etmektir. Peki bir oturma odası nasıl olur da daha güzel bir hale gelir ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Oturma odaları -ve dolaylı olarak salonlarda- en etkili dekorasyon araçlarının başında mobilyalar gelmektedir. Öyle ki, bu mobilyalar zaman içerisinde kendilerine has bir tarz ve akım kazanmışlardır. Bu sebepten ötürü oturma odanızı dekore ederken en büyük yardımcınız mobilyalarınız olacaktır. Fakat, bu mobilyalardan öyle bir tanesi var ki -kendisi bu yazımızın da yıldızı olacak- gerek bulunduğu konumla ve gerekse sahip olduğu ve/veya imkan verdiği görüntülerle oturma odanızın en çok ilgi çeken ögesi olabilir. Evet, orta sehpa modellerinden bahsediyoruz…
Orta sehpa modelleri, adından da anlaşılacağı gibi, bir oturma odasında yahut bazen bir salonda, koltukların ve/veya kanepelerin merkezinde bulunan, kimi zaman alçak gibi zaman yüksek, bazen büyük fakat genellikle orta genişlikte bulunan sehpalardır. Peki bir orta sehpayı özel yapan nedir ? Aslında bu soruya cevap olarak birçok şey söylenebilir. Fakat, genel olarak bir orta sehpada ilk olarak dikkat çeken unsurun sahip oldukları yüzeyler olduklarını söylemek hata olmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, bir orta sehpa satın alırken, sahip olduğu yüzeyi dikkatlice incelemelisiniz. Aslında bu noktada nasıl bir tercih yapacağınız tamamen size ve kişisel zevklerinize kalmış durumda. Klasik çizgilerden hoşlanan ve oturma odasında klasik tarzı hakim görmek isteyen okurlarımız, ahşabın ve ahşap hatların yoğunlukta olduğu bir orta sehpa seçebilirler. Çünkü siz de en az bizim kadar biliyorsunuz ki, ahşap klasikliğin kutsanmış materyalidir. Diğer yandan, oturma odasında modern ve farklı dekorasyonlar denemek isteyen okurlarımızca ahşap pek de akıllıca bir tercih olmayabilir. Bu noktada verebileceğimiz en mantıklı tavsiye, bu okurlarımızın tercihlerini cam yüzeye sahip orta sehpa modellerinden yana kullanmaları olacaktır. Üstelik cam yüzeyli orta sehpaların, neredeyse her zaman metal çerçeveyle desteklenmesi, oturma odanızda hakim olan modern dokunun bozunmamasına sebep olacaktır.
Bir diğer önemli nokta ise, evinizde tercih edeceğiniz orta sehpa modelini, evinizde hakim olan tarza uygun biçimde seçmeniz gerektiği. Bu sayede hem evinizde hakim olan tarzın hükmünü bozmayacak hem de seçtiğiniz orta sehpa modeli ile evinizdeki dekorasyonun uyum kazanmasını sağlamış olacaksınız.
Orta sehpaların dekorasyonlar oluşturduğu uyumları, farklı modellerde orta sehpa modellerini ve bu konuda daha birçok şeyi görmek isteyen okurlarımızı, oturma odası kategorimize bekliyoruz…
Yazımızın başında, farklı iki ana tarz için farklı iki materyal tavsiyesi vermiş, klasik severler için ahşabın, modern çizgiden yana olanlar içinse camın uygun olacağını belirtmiştik. Fakat her zaman kesin çizgilerle çizilmiş alanlarda yaşamak istemeyebilirsiniz. Böyle zamanlarda, genel kuralları yıkarak kendinize has bir çizgi oluşturabilirsiniz. İşte, ahşap ve camın kombinlendiği bu orta sehpa modeli, bahsettiğimiz konu için çok güzel bir örnek.
Ahşap kullanımında özellikle son yıllarda gözlenen büyük artıştan çok önce de bahsetmiştik. Doğal bir malzeme olması ve çok hoş dizaynlara imkan verebilmesi, ahşabın tercih edilme sebepleri arasındadır. Bu örneğimizde ise oldukça yaratıcı bir fikir sonucunda şekil kazanmış bir orta sehpa modeli görebilirsiniz. Ahşap, daha doğrusu bir tomruktan kesilmiş olan ağaç diliminin verniklenmesi ile elde edilmiş olan bu orta sehpa modeli, Wirth Architekten'a ait.
Oturma odaları gerek perdeler, gerek duvar boyaları, gerek aksesuarlar ve gerekse mobilyalarla tarzınızı oldukça net bir biçimde yansıtabileciğiniz mekanlar listesinde başlarda bulunmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, sadelik seven bir insan olduğunuzu mu yoksa abartıdan ve süsten vazgeçemeyenlerden olduğunuzu mu çok net biçimde ifade edebilirsiniz. Aleksndr Zhydkov imzalı bir dekorasyonda rol alan bu orta sehpa modeli, sadelik taraftarları için çok güzel bir alternatif olabilir.
Mermer, binlerce yıldır farklı farklı mekanlarda kullanılan bir malzemedir. Oldukça farklı ve renkli görüntülere imkan sağlaması, mermeri sık sık tercih edilen malzemelerden kılmıştır. Peki kullanımı çok eski zamanlara dayanan bu malzemeyi oturma odanıza sokmak istediğinizde ne olur ? Cevabı kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Sağladığı şıklık ve zarafet bir yana, sağlam yapısıyla da oldukça göz doldurucu bir görüntüye sahip.
Homify ailesi olarak, elimizden geldiği kadar sizlerle farklı ve yaratıcı dizaynları paylaşmaya çalışıyoruz. Bu seferki yaratıcı örneğimiz ise orta sehpalarla ilgili. Klasik dört bacaklı ve düz yüzeyli orta sehpalardan sıkıldınız mı ? O zaman bu model tam da size göre. Sahip olduğu kağnı görünümü sebebi ile, oturma odanızdaki tüm ilgiyi bir anda üzerinde toplamayı vaat eden bu model, çiftlik evleri için de oldukça uygun.
Her şey bir yana, orta sehpa modellerinin aslında dekoratif bir araç olduğunu da unutmamalısınız. Bu konuda size verebileceğimiz ve her alanda kullanabileceğiniz yegane tavsiye, estetiği ve işlevselliği aynı ölçüde ve bir arada götürmeniz konusunda olacak. İşte bu yüzden, bir orta sehpa modeli tercih ederken dekorasyonunuzda nasıl bir görüntüye sahip olacağını tahmin etmeye çalışın. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, basit renklerle elde edilmiş tezatlar, kimi zaman göz kamaştırıcı olabilir.
Oturma odanız için orta sehpa modeli seçerken unutmamanız gereken bir diğer konu da, tercih edeceğiniz orta sehpa modelinin mevcut dekorasyonunuzun tarzıyla uyum sağlaması gerektiği. Ya da modern bir dekorasyona sahip iseniz, güçlü tezatlar da dekorasyonunuz için faydalı olacaktır. Bilgece Tasarım'a ait olan bu dekorasyon örneğinde de görebileceğiniz gibi, TV'ye ev sahipliği yapan ahşap ünitenin orta sehpa ile oluşturduğu uyum gözlerden kaçmamakta.
Bir önceki örneğimizde, orta sehpaların da dekoratif araçlar olduğundan bahsetmiştik. Buna benzer başka bir örnekle yine karşınızdayız.Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, canlı bir renk tercihi kimi zaman bütün dekorasyonunuzu baştan aşağı etkileyebilir. Altın sarısı renge sahip olan orta sehpa modelinin, kar beyazı koltuk ve kanepelerle oluşturduğu uyum takdire şayan doğrusu…
Siz de zigon sehpaların mobilya tasarımı konusunda bugüne kadarki en büyük devrimlerden biri olduğunu düşünenlerden misiniz ? Eğer fikriniz bu yönde ise bu örneğimizi kesinlikle incelemelisiniz. Bir orta sehpa istiyorsunuz, fakat oturma odanızdaki tek boşluğun öylece yitip gitmesi sizi üzüyor mu ? Bu örnekteki gibi pratik bir orta sehpa modeliyle tüm bu dertlerinizden kurtulabilirsiniz.
Orta sehpa modellerinin kesin birer ölçüsü olmamakla beraber, sehpa sınıfında değerlendirildikleri için çok küçük olmamaları gerekmektedir. Fakat bunun aksine de çok büyük orta sehpalar dekorasyonunuzda eğreti durabilir. İşte bu yüzden, seçeceğiniz orta sehpa modelinin boyutlarına çok dikkat edin. Fakat bu örnekteki gibi geniş bir orta sehpa modeli, yarattığı fazlaca alan sayesinde sizin için oldukça kullanışlı olabilir.