Her tarz için uygun orta sehpa modelleri

Evlerimiz, yalnızca fiziksel açıdan bizlerin barınma ihtiyacını karşılayan mekanlar değildirler. Bunun aksine, bir ev gerektiği zaman, sahibinin huzurlu hissetme ihtiyacını da karşılar. Fakat bunun yolu, bahsi geçen evi iyi şekilde dekore etmekten geçmektedir. İyi biçimde dekore edilmiş bir evde yaşıyorsanız, o eve dair hissedeceğiniz son his o evin bir barınak olması olacaktır. Bundan önce size huzur veren bir mabet, zihninizi dinlendirebileceğiniz bir inziva mekanı, gündelik hayatın koşturmasından kaçıp kendinizle baş başa kalabileceğiniz özel bir alana dönüşecektir. Fakat yine söylediğimiz gibi, tüm bunların yolu o evi doğru biçimde dekore etmekten geçmektedir.

Peki bir evi doğru biçimde dekore etmenin yolu nedir ? Veya bir evi dekore ederken nereden ve nasıl başlamak gerekir ? Biz bu yazımızda dolaylı olarak ikinci soruya cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle oturma odasının öneminden ve fonksiyonundan bahsetmek istiyoruz. Oturma odaları, bir evde en çok vakit geçirdiğiniz ikinci mekandır. Bu listede liderlik koltuğu yatak odasına aittir. Fakat yatak odanızda geçirdiğiniz vaktin çoğunda uyuyor olduğunuz düşünüldüğünde, bu listenin gerçek liderinin aslında oturma odası olduğu aşikardır. Gerek ailenizle eğlenceli zamanlar geçirirken, gerekse dostlarınızla samimi sohbetler ederken, tüm bunların hepsine genellikle oturma odası ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu yüzden, baştaki mottomuzdan da hareketle, bu sıcak ve samimi zamanları daha da güzel hale getirmenin en etkili yolu, bu mekanları daha iyi biçimde dekore etmektir. Peki bir oturma odası nasıl olur da daha güzel bir hale gelir ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Oturma odaları -ve dolaylı olarak salonlarda- en etkili dekorasyon araçlarının başında mobilyalar gelmektedir. Öyle ki, bu mobilyalar zaman içerisinde kendilerine has bir tarz ve akım kazanmışlardır. Bu sebepten ötürü oturma odanızı dekore ederken en büyük yardımcınız mobilyalarınız olacaktır. Fakat, bu mobilyalardan öyle bir tanesi var ki -kendisi bu yazımızın da yıldızı olacak- gerek bulunduğu konumla ve gerekse sahip olduğu ve/veya imkan verdiği görüntülerle oturma odanızın en çok ilgi çeken ögesi olabilir. Evet, orta sehpa modellerinden bahsediyoruz…

Orta sehpa modelleri, adından da anlaşılacağı gibi, bir oturma odasında yahut bazen bir salonda, koltukların ve/veya kanepelerin merkezinde bulunan, kimi zaman alçak gibi zaman yüksek, bazen büyük fakat genellikle orta genişlikte bulunan sehpalardır. Peki bir orta sehpayı özel yapan nedir ? Aslında bu soruya cevap olarak birçok şey söylenebilir. Fakat, genel olarak bir orta sehpada ilk olarak dikkat çeken unsurun sahip oldukları yüzeyler olduklarını söylemek hata olmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, bir orta sehpa satın alırken, sahip olduğu yüzeyi dikkatlice incelemelisiniz. Aslında bu noktada nasıl bir tercih yapacağınız tamamen size ve kişisel zevklerinize kalmış durumda. Klasik çizgilerden hoşlanan ve oturma odasında klasik tarzı hakim görmek isteyen okurlarımız, ahşabın ve ahşap hatların yoğunlukta olduğu bir orta sehpa seçebilirler. Çünkü siz de en az bizim kadar biliyorsunuz ki, ahşap klasikliğin kutsanmış materyalidir. Diğer yandan, oturma odasında modern ve farklı dekorasyonlar denemek isteyen okurlarımızca ahşap pek de akıllıca bir tercih olmayabilir. Bu noktada verebileceğimiz en mantıklı tavsiye, bu okurlarımızın tercihlerini cam yüzeye sahip orta sehpa modellerinden yana kullanmaları olacaktır. Üstelik cam yüzeyli orta sehpaların, neredeyse her zaman metal çerçeveyle desteklenmesi, oturma odanızda hakim olan modern dokunun bozunmamasına sebep olacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise, evinizde tercih edeceğiniz orta sehpa modelini, evinizde hakim olan tarza uygun biçimde seçmeniz gerektiği. Bu sayede hem evinizde hakim olan tarzın hükmünü bozmayacak hem de seçtiğiniz orta sehpa modeli ile evinizdeki dekorasyonun uyum kazanmasını sağlamış olacaksınız.

Orta sehpaların dekorasyonlar oluşturduğu uyumları, farklı modellerde orta sehpa modellerini ve bu konuda daha birçok şeyi görmek isteyen okurlarımızı, oturma odası kategorimize bekliyoruz…