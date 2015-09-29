Farklı ahşap çatı örnekleri

Evlerimizin, evimizin bulunduğu apartmanların veya köylerimizdeki evlerin çatıları yapılırken mutlaka ahşap malzeme kullanılmakta ve çatıya farklı bir görünüm kazandırılmaktadır. Geçmişte basit yöntemlerle kalasların üst üste bindirilmesi yöntemi kullanılarak ahşap karkaslar oluşturuluyor ve karkasların üzeri ince ahşaplarla kaplanarak üzerine tuğlalar dizilip çatı oluşturuluyordu. Günümüz de ise yeni teknikler ve teknolojiler geliştirildiği için yen yeni yöntemlerle ahşap çatı modelleri uygulamaları yapılmaktadır. Her boyutta ver her kalınlıkta kalaslar kullanılarak çatılar oluşturulmakta, teraslarda, damlarda, bahçelerin varendalarında farklı çatı modelleri ile istenilen görsellikte çatılar oluşturulabilmektedir.Özellikle bahçesi olmayan apartmanların damlarında, çatılarında ahşap çatı modelleri uygulanarak teras bahçeleri yapılması, terasların oluşturulması, damın üzeri örtülerek son katta yaşayan kişinin sıcak ve soğuklardan en az etkilenmesi sağlanmaktadır.
Eskiden sadece ahşap kullanılarak yapılan ahşap çatı modelleri, yeni malzemeler olan; metal, poli karbon, çelik ve alüminyum gibi malzemelerin yardımı ve beton direklerin kullanımı ile birlikte istenilen sağlamlıkta ve istenilen kalitede uzun ömürlü ahşap çatılar yapılmaya başlanmıştır. Ahşap çatılar damın üzerini tamamen ahşapla kaplanacağı anlamına gelmemektedir. Geçmişte bu yöntem en çok uygulanan yöntem iken günümüzde ahşapların yoğunluklu kullanıldığı aralarının boşluklar bırakılarak farklı malzemeler yardımıyla kapatıldığı, estetik ve görsel bir görünümüz olan, istenildiğinde araları açılabilen bahar ve kış aylarında güneşin içeri girmesine izin veren yaz aylarında güneşten koruma özelliği olan ahşap çatı modelleri çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikle günümüzde teras ve çatı kafelerinin restoranlarının revaçta olduğunu düşündüğümüzde her mevsim hava şartlarına uyum sağlayabilen aynı zamanda cafe ve restoran dekorasyonlarına ve görselliklerine uyum sağlayabilen ahşap çatı modelleri ve ahşap çatılar çok tercih edilmektedir Ahşabın kullanılması ile hem ekonomik bir çatı modeli yapılmış, hem de ahşabın doğallığı ile dekorasyona doğallık kazandırılmış oluyorsunuz. Ahşabın kullanıldığı her alanda farklı aksesuarlar ile istediğiniz doğal süslemeyi yapmanız mümkün olduğundan en çok kullanılan malzeme ahşap olmaktadır. Ahşapla birlikte su geçirmez kumaşın oldukça fazla kullanıldığını düşündüğünüzde hem ahşap hem de su geçirmez kumaş ile yapılan ahşap çatı modellerinin sayısı ve çeşidi oldukça fazla olacaktır. Evinizin üzerini örtmek için, en üst katta oturuyorsanız evinizi hava şartlarının olumsuzluklarından korumak için, çatınıza görsel ve estetik bir hava vermek için, uzun ömürlü bir çatı sahibi olmak için, bahar aylarında güzel havaların tadını çıkarmak amacıyla yapacağınız terasın keyfini yaşayabilmek için, çatı cafelerinizin üstünü estetik bir biçimde örtmek için, çatı katı oluşturuğu kendinize ait özel alanlar yaratmak için çatı modeli yapmak istediğiniz de ahşap çatı modellerini incelemeli ve sizin kişiliğinize, tarzınıza en uygun çatı modelini seçerek uygulamasını yapmalısınız. İstediğiniz takdirde beton ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı, metal ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı, poli karbon ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı ahşap yoğunluklu çatı modellerini kullanabilirsiniz. Sonuç olarak yapacağını çatı modelinde yoğun olarak ahşap kullanacak ve ahşap çatı modeli sahibi olacaksınız. Çatınıza uygulayacağınız çatı modeline karar vermekte zorlanıyorsanız yapmanız gereken özel çatı üretimi yapan restorasyon firmalarından yardım almak ve çatı boyutlarınızla istediğiniz özellikleri belirtip size özel bir çatı dekorasyonu hazırlanmasını istemektir. Bu sayede kişiliğinize uyan, istediğiniz özelliklere sahip çatı modeline sahip olabilirsiniz. Bunun yanında çatı üretimi yapan firmaların kataloglarına bakabilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bir çok ahşap çatı modelinin yer aldığı Homify çatı dekorasyon modellerinin yer aldığı çatı sayfalarını gezerek istediğiniz özelliklerde ve kişiliğinize uyan çatı modellerini seçebilirsiniz.
Örnek resimde görülen çatı modelini teraslarınız veya çatılarınız için uygulayabilirsiniz. Metal ana direkler üzerine ahşap çerçeveler yapılmış ve bu çerçeveler arasına aralıklı olarak ahşaplar dizilerek hem gölge hem de güneşin bir arada olduğu görsel, estetik, ve zarif bir çatı modeli oluşturulmuştur. Ahşabın vermiş olduğu doğallıkla terasınıza farklı bir hava verebilir örnek resimdeki çatı modelini sizlerde uygulayabilirsiniz.
Çatılarınızı farklı malzemelerden yapabileceğiniz gibi sadece ahşaptan oluşan örnek resimdeki gibi bir çatı modeli de düşünebilirsiniz. Kalın ahşap kalasların bir birlerine büyük çelik vidalar ile birleştirildiği, üzerininde ince ahşaplar ile kapatılarak güneşin ve yağmurun girişinin engellendiği, ahşap rengi ile doğallığın verildiği bir çatı modeli yapabilirsiniz. Bu sayede sadece ahşapla bir çatı oluşturmuş ve doğallığın dibine vurmuş olacaksınız.
Çatılarınız için resimdeki gibi bir estetik ahşap çatı uygulaması seçebilir ve uygulayabilirsiniz. Özellikle aralıklı olarak tercih edilmiş ve aydınlatma armatürleri ile zarif bir görsellik oluşturulmuş ahşap çatı bahçesi bulunan evler için hem bahçe de uygulayabileceğiniz, hem de evinizin çatısında yapabileceğiniz bir ahşap çatı modelidir. Sizlerde aydınlatma ve ahşap ile estetik çatı modelleri yapabilir ve evlerinize uygulayabilirsiniz.
Eskiden yapılan ve her tarafının kapatıldığı ahşap çatı modelleri yerini günümüzde ahşap ve sıvı geçirmez bezlerin kullanıldığı özel tasarımlar ve estetik kazandırılmış farklı çatı modelleri teraslarınızı güzelleştirebilirsiniz. Bu çatı modellerini yalnızca teraslara değil aynı zamanda istediğiniz bir alana uygulayarak zarif ve görsel bir alan yaratmış olursunuz. Yağmurdan ve güneşten korunacak olan bu alan da istediğiniz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.
Geçmişte uygulanan klasik ve geleneksel ahşap çatı modelleri ile evlerinizin eskiyen çatılarını yenileyebilir, farklı renklerde boyanmış ahşaplar işe estetik ve görsel çatı modeli sahibi olabilirsiniz. Uygulayacağınız ahşap çatının üzerine konulacak tuğlalar ile aynı renkte seçeceğiniz ahşaplar ile renk bütünlüğü yakalamış olursunuz.
Özellikle konak restorasyonlarında sıkça karşılaştığımız atı modellerinden olan eskitilmiş çatı modelleri ile evlerinize tarihi bir hava verebilir, yapacağını uygulamalar ile renk bütünlüğü yakalayarak evinizi ferah ve görsel bir havaya büründürebilirsiniz. Koyu renk ahşaplar seçerek ve koyu renkli verniklerle boyayarak ahşabın ömrünü uzatabilir estetik bir ahşap çatı modeli sahibi olmuş olursunuz.
Evinizin varendasına veya terasına bir çatı uygulaması yapmak isterseniz resimdeki gibi şık ve görsel bir çatı modeli uygulaması yapabilirsiniz. Metal ve ahşap karışımı olan bu çatı modeli ile evlerinizin terası ve çatısı çok estetik görünecek, evinizin köhneliği ortadan kalkarak yeni bir ev gibi görünecektir.
En üst katta oturanları yazın sıcaktan kışın ise soğuktan korumak için yapmanız gereken şey resimdeki gibi koruyucu ve güneşi, soğuğu absorbe eden bir çatı modeli uygulaması yapmaktır. Resimde yer alan çatı örneğini olduğu gibi uygulayabileceğiniz gibi, biraz değişiklikler yaparak farklı tasarımlarda da uygulayabilirsiniz.
Şehrin ortasında bulunan evinize farklı bir çatı modeli uygulaması yapmak isterseniz size önerim köy evlerinin çatı modellerini kendinize örnek almanız ve bire bir uygulamanızdır. Bu sayede çok estetik, farklı ve görsel bir ahşap çatı modeliniz olacaktır. Kullanacağınız ahşapları doğal ahşaplar olarak tedarik ettiğinizde de uzun ömürlü bir çatı sahibi olursunuz.