Farklı ahşap çatı örnekleri

Evlerimizin, evimizin bulunduğu apartmanların veya köylerimizdeki evlerin çatıları yapılırken mutlaka ahşap malzeme kullanılmakta ve çatıya farklı bir görünüm kazandırılmaktadır. Geçmişte basit yöntemlerle kalasların üst üste bindirilmesi yöntemi kullanılarak ahşap karkaslar oluşturuluyor ve karkasların üzeri ince ahşaplarla kaplanarak üzerine tuğlalar dizilip çatı oluşturuluyordu. Günümüz de ise yeni teknikler ve teknolojiler geliştirildiği için yen yeni yöntemlerle ahşap çatı modelleri uygulamaları yapılmaktadır. Her boyutta ver her kalınlıkta kalaslar kullanılarak çatılar oluşturulmakta, teraslarda, damlarda, bahçelerin varendalarında farklı çatı modelleri ile istenilen görsellikte çatılar oluşturulabilmektedir.Özellikle bahçesi olmayan apartmanların damlarında, çatılarında ahşap çatı modelleri uygulanarak teras bahçeleri yapılması, terasların oluşturulması, damın üzeri örtülerek son katta yaşayan kişinin sıcak ve soğuklardan en az etkilenmesi sağlanmaktadır.

Eskiden sadece ahşap kullanılarak yapılan ahşap çatı modelleri, yeni malzemeler olan; metal, poli karbon, çelik ve alüminyum gibi malzemelerin yardımı ve beton direklerin kullanımı ile birlikte istenilen sağlamlıkta ve istenilen kalitede uzun ömürlü ahşap çatılar yapılmaya başlanmıştır. Ahşap çatılar damın üzerini tamamen ahşapla kaplanacağı anlamına gelmemektedir. Geçmişte bu yöntem en çok uygulanan yöntem iken günümüzde ahşapların yoğunluklu kullanıldığı aralarının boşluklar bırakılarak farklı malzemeler yardımıyla kapatıldığı, estetik ve görsel bir görünümüz olan, istenildiğinde araları açılabilen bahar ve kış aylarında güneşin içeri girmesine izin veren yaz aylarında güneşten koruma özelliği olan ahşap çatı modelleri çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikle günümüzde teras ve çatı kafelerinin restoranlarının revaçta olduğunu düşündüğümüzde her mevsim hava şartlarına uyum sağlayabilen aynı zamanda cafe ve restoran dekorasyonlarına ve görselliklerine uyum sağlayabilen ahşap çatı modelleri ve ahşap çatılar çok tercih edilmektedir Ahşabın kullanılması ile hem ekonomik bir çatı modeli yapılmış, hem de ahşabın doğallığı ile dekorasyona doğallık kazandırılmış oluyorsunuz. Ahşabın kullanıldığı her alanda farklı aksesuarlar ile istediğiniz doğal süslemeyi yapmanız mümkün olduğundan en çok kullanılan malzeme ahşap olmaktadır. Ahşapla birlikte su geçirmez kumaşın oldukça fazla kullanıldığını düşündüğünüzde hem ahşap hem de su geçirmez kumaş ile yapılan ahşap çatı modellerinin sayısı ve çeşidi oldukça fazla olacaktır. Evinizin üzerini örtmek için, en üst katta oturuyorsanız evinizi hava şartlarının olumsuzluklarından korumak için, çatınıza görsel ve estetik bir hava vermek için, uzun ömürlü bir çatı sahibi olmak için, bahar aylarında güzel havaların tadını çıkarmak amacıyla yapacağınız terasın keyfini yaşayabilmek için, çatı cafelerinizin üstünü estetik bir biçimde örtmek için, çatı katı oluşturuğu kendinize ait özel alanlar yaratmak için çatı modeli yapmak istediğiniz de ahşap çatı modellerini incelemeli ve sizin kişiliğinize, tarzınıza en uygun çatı modelini seçerek uygulamasını yapmalısınız. İstediğiniz takdirde beton ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı, metal ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı, poli karbon ve ahşap malzemelerinin birlikte kullanıldığı ahşap yoğunluklu çatı modellerini kullanabilirsiniz. Sonuç olarak yapacağını çatı modelinde yoğun olarak ahşap kullanacak ve ahşap çatı modeli sahibi olacaksınız. Çatınıza uygulayacağınız çatı modeline karar vermekte zorlanıyorsanız yapmanız gereken özel çatı üretimi yapan restorasyon firmalarından yardım almak ve çatı boyutlarınızla istediğiniz özellikleri belirtip size özel bir çatı dekorasyonu hazırlanmasını istemektir. Bu sayede kişiliğinize uyan, istediğiniz özelliklere sahip çatı modeline sahip olabilirsiniz. Bunun yanında çatı üretimi yapan firmaların kataloglarına bakabilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bir çok ahşap çatı modelinin yer aldığı Homify çatı dekorasyon modellerinin yer aldığı çatı sayfalarını gezerek istediğiniz özelliklerde ve kişiliğinize uyan çatı modellerini seçebilirsiniz.