Lüks yüzme havuzları

Sonbahar ağaçlarda kalan son yaprakları da döküyor, mevsim kışa dönüyor. Ama bu illa ki şömineleri yakacağınız, yün battaniyelerinizi hazırlayacağınız, kalın montları saklandıkları yerden çıkaracağınız anlamına gelmiyor. Güney Yarımküre'de hava hala sıcak. Plajda geçirilecek bir noel tatili, ya da terasta yapılacak bir yeni yıl partisi sizin kulağınıza da hoş geliyorsa neden ekvatorun öbür tarafına gitmiyorsunuz? Güneş ışığının sonsuz pırıltısına doyabileceğiniz, gökyüzünün ve denizin sonsuz maviliğinin keyfini çıkarabileceğiniz bir yaz tatilini planlamaya başlayabilirsiniz.
Bugün sizin için bir kaç lüks yüzme havuzunu incelemeye karar verdik. Bu havuzlar pek çok evin arka bahçesini süsleyen cinsten havuzlar değil. Bu seçkide nefes kesen teknolojilerin kullandığı olağanüstü ayrıntılarla donatılmış havuzlar var. Haydi gelin bir göz atalım.
Manzaralı lüks bir havuz, şehirde geçirilecek bir yaz tatili için olağanüstü bir ayrıcalık sunar. Eğer gökdelenleri ve berrak gökyüzünü görebileceğiniz bir havuz yapma imkanınız varsa, neden bahçeye yapasınız ki? İster balıklama, ister kurbağalama, isterse de kelebek yüzmeyi tercih edin, yüzme gökyüzü manzarasının altında büyük bir keyfe dönüşür. Resimde gündüz manzarasını görüyorsunuz. Gece manzarasını da bir hayal etsenize. Yıldızların pırıltısının ve şehrin ışıklarının birbirine girdiği bir gecede bu havuzda yüzmenin keyfini anlatmaya kelimeler yetmez diye düşünüyoruz.
Tanby Yüzme Havuzları imzası taşıyan bu havuz ilhamını şırıl şırıl akan bir şelaleden almış. Yetişkin havuzuyla, çocuk havuzunu birbirinden ayıran cam panel sayesinde havuza biri girdiğinde suyun akışı bir şelaleyi andırıyor. Su altı fotoğrafçılığına meraklıysanız, bu havuzun berrak sularında çekilecek fotoğraflar herkesi büyülemeye yetecektir. Bu havuz kesinlikle sıradan bir evin havuzu olamaz. Bu havuza ev sahipliği yapacak ev de en az bu havuz kadar modern ve estetik olmaz durumunda. Bahçe peyzajının mükemmelliği bu havuzun bulunduğu evin de olağanüstü bir ev olduğunun ipucunu veriyor. Havuzun içi ve dışında kullanılan döşemelerle, saksıların ve hatta şezlongların uyumuna da dikkat çekmekte fayda var sanırız.
Bu yüzme havuzu ve eğlence alanı lüks iç mekan yüzme havuzu tasarımının en güzel örneklerinden biri. The London Yüzme Havuzu Şirketi tarafından tasarlanan havuz aile boyu havuz keyfi sunuyor. Evin çocukları havuzda kıyasıya bir yüzme yarışına girişirken anne babaların misafirlerini ağırlayabilecekleri alan da unutulmamış. Havuzdan cam bir bölmeyle ayrılan eğlence alanı içinde bulundurduğu bar ve bateriyle eğlenceli partilere göz kırpıyor. LED aydınlatma sistemi ise havuza ve eğlence alanına derinlik ve asalet katıyor. Barın aydınlatması ise insanın iştahını açmaya yardımcı oluyor. Eğlence alanının hemen dışındaki bahçede bulunan palmiye ağacı ise tüm mekana doğal bir dokunuş katıyor. Burada ister yalnız zaman geçirin, isterse de arkadaşlarla çılgın partiler düzenleyin, mekan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış.
Bu lüks yüzme havuzu nefes kesen bir villa tasarımının bir parçası. Bu örneğin altında imzası bulunan Guz Mimari firması kullandığı ilginç formlar ve çığır açan projelerle tanınan bir mimarlık firması. Burada görüntü havuzu sınırlayan cam bir duvarla bulanıklaştırılmış. Gerçekten büyüleyici bir tasarım olan bu havuza bakmaya doyamıyorsunuz ve aklınıza böyle bir yapının nasıl yapıldığı sorusu geliyor. İlhamını bir akvaryumdan almışa benzeyen bu havuz daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Havuzdan söz ederken bahçe tasarımından ve villanın ilginç yapısından bahsetmemek olmaz. Bu villa bir bütün olarak bir tasarım harikası desek abartmış olmayız herhalde.
Son olarak Wilkinson Beyen Tasarım imzası taşıyan bu yeraltı vahası var. Bodruma inşa edilen bu havuz, evlerimizin bodrum katlarının illa da eski eşyalar ya da arabalarımızı koymaya yaramadığını gösterir nitelikte. Havuzda kullanılan doğal taşlar ve altın yaldızlı mobilya aksesuarları zarif, zamansız ve aynı zamanda modern bir mekan yaratılmasına yardımcı olmuş. Burası sadece bir yüzme havuzu değil. Burada aynı zamanda bir hidromasajlı küvet, dinlenme alanı, buhar odası ve özel masaj odası da var. Burası tam bir dinlenme ve huzur alanı.
Umarız lüks havuz tasarımlarını gördüğümüz gezi hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki yazılarda da birbirinden güzel havuzları incelemeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.