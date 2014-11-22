Lüks yüzme havuzları

Sonbahar ağaçlarda kalan son yaprakları da döküyor, mevsim kışa dönüyor. Ama bu illa ki şömineleri yakacağınız, yün battaniyelerinizi hazırlayacağınız, kalın montları saklandıkları yerden çıkaracağınız anlamına gelmiyor. Güney Yarımküre'de hava hala sıcak. Plajda geçirilecek bir noel tatili, ya da terasta yapılacak bir yeni yıl partisi sizin kulağınıza da hoş geliyorsa neden ekvatorun öbür tarafına gitmiyorsunuz? Güneş ışığının sonsuz pırıltısına doyabileceğiniz, gökyüzünün ve denizin sonsuz maviliğinin keyfini çıkarabileceğiniz bir yaz tatilini planlamaya başlayabilirsiniz.

Bugün sizin için bir kaç lüks yüzme havuzunu incelemeye karar verdik. Bu havuzlar pek çok evin arka bahçesini süsleyen cinsten havuzlar değil. Bu seçkide nefes kesen teknolojilerin kullandığı olağanüstü ayrıntılarla donatılmış havuzlar var. Haydi gelin bir göz atalım.