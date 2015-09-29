Genç odası tasarımlarına 10 parlak fikir

Dekore edilen mekanlar içinde, dekorasyonu zor olan alanlardan bir tanesi hiç şüphesiz çocuk odalarıdır. Çocuk odası dekorasyonunun zor olmasının bir değil, birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden ilki, çocuk odasını dekore ederken size rehberlik edebilecek şeylerin pek az olmasıdır. Henüz dekorasyon konusunda fikir yürütemeyecek ve/veya beğeni oluşturamayacak yaşlarda olan bir çocuğunuz var ise, işiniz daha da zor olacaktır. Öyle ki, bu alanı tamamen genel çizgilere ve iç güdülerinize bağlı kalarak dekore etmek zorunda kalacaksınız. Çocuk odası dekorasyonunun zor olmasının bir diğer sebebi ise, çocuklarının psikolojik ve fiziksel gelişiminin birçok çevresel faktörden kolayca etkilenebilir oluşu. Küçük çocuğunuzun vaktinin çoğunu odasında geçirdiğini de hesaba katarsak, bu çevresel faktörler tamamen odasında duyduğu, gördüğü ve hissettiği etmenlere dönüşecektir. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, çocuk odası dekore ederken atacağınız her adımın çocuğunuz üzerinde oluşturabileceği fiziksel veya psikolojik etkiyi hesaba katmanız gerekmekte. Örnek vermek gerekirse, renklerin insan psikolojisi üzerinde belli anlamlara geldiği ve güçlü etkilere sahip olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçektir. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odanızda seçtiğiniz renklere oldukça özen göstermelisiniz. Bu alanda tercih edeceğiniz koyu tonlar, ilerde çocuğunuzun içine kapanık ve asosyal bir birey olmasına yol açabilir. Diğer yandan açık ton kullanımı, bu alanda yetişen çocukların hayatlarının ilerleyen kısımlarında dışa dönük ve lider ruhlu bireyler olmalarını da sağlayabilir.

Çocuk odamızı dekore ettik… Fakat bir de baktınız ki, minik yavrunuz artık büyümeye başlıyor. İşte bu noktada atabileceğiniz en akıllıca adım, çocuk odasını bir genç odasına çevirmek olacaktır. Çünkü büyümek hem sizin hem de çocuğunuzun üzerinde, belli başlı değişimlere sebep olacaktır. Örnek vermek gerekirse, belki de minik yavrunuz, Winnie The Pooh'lu yastığını eskisi gibi sevimli bulmayacak, hatta onu odasının en ücra köşesine koymak isteyecektir. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, çocuk odanızı bir genç odasına dönüştürmek oldukça mantıklı bir karar olacaktır. Üstelik artık işinizin eskisi kadar zor olmadığını da söylemek gerek. Çünkü bu noktada size yardımcı olabilecek, hatta belki de bu dönüşüm sürecinde bütün yükü omuzlarında taşıyabilecek genç bir çocuğunuz var.

Peki bir genç odasını dekore ederken nelere dikkat edilmeli ? Aslında yazımızın konusu da bu sorunun cevabı üzerine olacak. Başından beri yazımızın iskeletini bu cevaba göre kurmaya çalıştık… Genç odası dekore ederken dikkat edilmesi gereken konulardan ilki renk tercihidir. Hatta belki de renk tercihinin çocuk odası dekore ederken yapılan renk tercihinden çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuğunuz artık büyümeye başlamıştır ve karakteri şekillenmektedir. Bu süreçte her türlü dış etmen çocuğunuzun karakterini bir şekilde etkileyecektir. Üstelik hesaba katmanız gereken ciddi bir olay daha var; ergenlik… Bu dönemdeki gençlerin odalarını dekore ederken elinizden geldiği kadar koyu ton kullanımından kaçının. Pozitif renklere ağırlık vermeye çalışın.

Genç odası dekore ederken size yardımcı olabilecek bir diğer nokta ise, dekorasyonunuzda gencimizin fikrine de yer vermeniz gerektiği. Çünkü bu dönemdeki gençlerde görülen özgür olma, özgür hissetme duygusu kimi zaman bastırılamaz duruma gelebilir. İşte bu sebepten ötürü, genç odası dekore ederken gencimize söz hakkı tanımak, hatta kimi zaman bütün işi onun zevkine ve ilgi alanlarının doğrultusuna bırakmak, oldukça yerinde bir hareket olacaktır. Bu sayede hem kendini özgür hissedecek, hem de kendi elleriyle kendi zevki doğrultusunda dekore ettiği odasını daha çok sahiplenecektir. Genç odası dekorasyonu konusunda daha fazla fikre ihtiyaç duyan okurlarımızı, ilgili kategoriye davet ediyoruz.