Genç odası tasarımlarına 10 parlak fikir

Dekore edilen mekanlar içinde, dekorasyonu zor olan alanlardan bir tanesi hiç şüphesiz çocuk odalarıdır. Çocuk odası dekorasyonunun zor olmasının bir değil, birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden ilki, çocuk odasını dekore ederken size rehberlik edebilecek şeylerin pek az olmasıdır. Henüz dekorasyon konusunda fikir yürütemeyecek ve/veya beğeni oluşturamayacak yaşlarda olan bir çocuğunuz var ise, işiniz daha da zor olacaktır. Öyle ki, bu alanı tamamen genel çizgilere ve iç güdülerinize bağlı kalarak dekore etmek zorunda kalacaksınız. Çocuk odası dekorasyonunun zor olmasının bir diğer sebebi ise, çocuklarının psikolojik ve fiziksel gelişiminin birçok çevresel faktörden kolayca etkilenebilir oluşu. Küçük çocuğunuzun vaktinin çoğunu odasında geçirdiğini de hesaba katarsak, bu çevresel faktörler tamamen odasında duyduğu, gördüğü ve hissettiği etmenlere dönüşecektir. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, çocuk odası dekore ederken atacağınız her adımın çocuğunuz üzerinde oluşturabileceği fiziksel veya psikolojik etkiyi hesaba katmanız gerekmekte. Örnek vermek gerekirse, renklerin insan psikolojisi üzerinde belli anlamlara geldiği ve güçlü etkilere sahip olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçektir. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odanızda seçtiğiniz renklere oldukça özen göstermelisiniz. Bu alanda tercih edeceğiniz koyu tonlar, ilerde çocuğunuzun içine kapanık ve asosyal bir birey olmasına yol açabilir. Diğer yandan açık ton kullanımı, bu alanda yetişen çocukların hayatlarının ilerleyen kısımlarında dışa dönük ve lider ruhlu bireyler olmalarını da sağlayabilir.
Çocuk odamızı dekore ettik… Fakat bir de baktınız ki, minik yavrunuz artık büyümeye başlıyor. İşte bu noktada atabileceğiniz en akıllıca adım, çocuk odasını bir genç odasına çevirmek olacaktır. Çünkü büyümek hem sizin hem de çocuğunuzun üzerinde, belli başlı değişimlere sebep olacaktır. Örnek vermek gerekirse, belki de minik yavrunuz, Winnie The Pooh'lu yastığını eskisi gibi sevimli bulmayacak, hatta onu odasının en ücra köşesine koymak isteyecektir. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, çocuk odanızı bir genç odasına dönüştürmek oldukça mantıklı bir karar olacaktır. Üstelik artık işinizin eskisi kadar zor olmadığını da söylemek gerek. Çünkü bu noktada size yardımcı olabilecek, hatta belki de bu dönüşüm sürecinde bütün yükü omuzlarında taşıyabilecek genç bir çocuğunuz var.
Peki bir genç odasını dekore ederken nelere dikkat edilmeli ? Aslında yazımızın konusu da bu sorunun cevabı üzerine olacak. Başından beri yazımızın iskeletini bu cevaba göre kurmaya çalıştık… Genç odası dekore ederken dikkat edilmesi gereken konulardan ilki renk tercihidir. Hatta belki de renk tercihinin çocuk odası dekore ederken yapılan renk tercihinden çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuğunuz artık büyümeye başlamıştır ve karakteri şekillenmektedir. Bu süreçte her türlü dış etmen çocuğunuzun karakterini bir şekilde etkileyecektir. Üstelik hesaba katmanız gereken ciddi bir olay daha var; ergenlik… Bu dönemdeki gençlerin odalarını dekore ederken elinizden geldiği kadar koyu ton kullanımından kaçının. Pozitif renklere ağırlık vermeye çalışın.
Genç odası dekore ederken size yardımcı olabilecek bir diğer nokta ise, dekorasyonunuzda gencimizin fikrine de yer vermeniz gerektiği. Çünkü bu dönemdeki gençlerde görülen özgür olma, özgür hissetme duygusu kimi zaman bastırılamaz duruma gelebilir. İşte bu sebepten ötürü, genç odası dekore ederken gencimize söz hakkı tanımak, hatta kimi zaman bütün işi onun zevkine ve ilgi alanlarının doğrultusuna bırakmak, oldukça yerinde bir hareket olacaktır. Bu sayede hem kendini özgür hissedecek, hem de kendi elleriyle kendi zevki doğrultusunda dekore ettiği odasını daha çok sahiplenecektir. Genç odası dekorasyonu konusunda daha fazla fikre ihtiyaç duyan okurlarımızı, ilgili kategoriye davet ediyoruz.
Genç odası dekorasyonlarında, dekorasyonun kilit noktalarından biri de tasarıma bir karakter kazandırmaktır. Bu sayede mekan bir ruh kazanacaktır. Üstelik gencimiz böylelikle bu alanı daha çok sevecek ve benimseyecektir. Bu kimi zaman çocuğunuzun aldığı ödüllere ya da madalyalara geniş geniş yer vermekle mümkünken, kimi zaman da bu örnektekine benzer bir yöntemle mümkün olabilir. Kerim Çarmıklı imzalı bu dekorasyon, genç odasının özelleştirilmesine dair sizin için güzel bir rehber olabilir.
Ahşap hem doğal bir dokuya sahip olması hem de oldukça farklı tasarıma ve dekorasyona imkan vermesi açısından oldukça sık biçimde kullanılan bir malzemedir. Üstelik dekore edilecek mekan genç odası olunca, en çok kullanacağınız materyallerin başında ahşap gelmektedir. Bu örnekte ise ahşabın yoğun biçimde kullanıldığını görüyoruz. Yalnızca yatak başlığında değil, bunun yanı sıra yatak çerçevesinde de ahşap doku hakim.
Genç odası dekorasyonunda, dekorasyonun en önemli kısmının renk tercihi olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Çünkü renkler, bir mekana ruh kazandıran ögelerdir. Bu örnekte de bir genç odasının doğru tonlarla nasıl kendine has bir ruh kazandığını görebilirsiniz. Morun, mavinin ve beyazın hakim olduğu bu genç odasında, göze çarpan bir diğer öge ise duvardaki renkli küpler.
Bir diğer ilginç fikir ise, genç odası için seçilen alanın tavan arası olmasıdır. İlginç diyoruz çünkü bu konu pek de sık rastlanan bir durum değildir. Burada en çok dikkat çeken ve en yerinde olan hareket, davanı açık bir renge boyamaktır. Bu sayede yaygın olan küflü ve karanlık tavan arası algısı tamamen yok edilmiştir. Üstelik açık renkli mobilya tercihi de, bu yok edişi perçinlemiştir.
Genç odası dekorasyonlarında kimi zaman başvurulan bir başka yöntem de, dekorasyonda farklı renklere ve motiflere yer vermektir. Her genç odası dekorasyonunun aşırı ciddi bir hava taşıması gerekmez. Üstelik böylesi bir dekorasyonun canlı ve göz alıcı bir görünüme sahip olduğunu söylemek de pekala doğrudur. Bu örnekte ise renkli harflerle duvara işlenen bir alfabe görünümü mevcut.
Genç odası dekore ederken, dekorasyonun tamamında sizin kişisel zevklerinize ve dekorasyon algınıza yer vermek, aslında çok büyük bir hatadır. Bu durumu şu şekilde anlamınızı sağlayabiliriz. Öyle bir durum düşünün ki, zamanınızın büyük çoğunluğunu geçirdiğiniz bir mekanda yapılacak olan dekorasyonda söz hakkı sahibi olamayın. İşte bu sebepten ötürü, genç odası dekorasyonunda ona söz hakkı tanımak yapabileceğiniz en doğru hamledir.
Kimi modeller de oldukça yaygın biçimde kullanılmakla beraber, estetik açıdan şıklığını hala ilk günkü kadar korumaktadır. Toplumda yaygın olan algıya göre erkek çocukların oyuncak arabalarla oynaması çok doğal bir durumdur. Üstelik The Cars animasyon filminden sonra da oldukça yaygınlaşan bu araba yataklar, dekore ettiğiniz genç odası için klasik ama güzel bir fikir olabilir.
Dekore ettiğiniz genç odası tek bir kişiye ait olmayabilir kimi zaman da. Böylesi zamanlarda dikkat etmeniz gereken en önemli konu alan paylaşımını dikkatli biçimde yapmaktır. Çünkü bu alanda kullanacağınız neredeyse her öge için, bir öge daha gereklidir. İşte bu sebepten ötürü, bu tarz durumlarda ranza yataklar inanılmaz derecede sık biçimde kullanılan ögelerdir.
Kimi zamanlar da sade tasarımlardan faydalanabilirsiniz. Sizi bu duruma iten sebep gerekli koşullara olabileceği gibi, dekore ettiğiniz alanın sahibi olan gencin aşırı süslü dekorasyonlardan hoşlanmaması da olabilir. Sebebi bunlardan hangisi olursa olsun, bu noktada size düşen görev, sadeliği elinizden geldiği kadar şık hale getirmektir. Bilgece Tasarım'ın bahsettiğimiz sorunun üstesinden nasıl ustaca geldiğini siz de görebilirsiniz. Sade beyazın hakim olduğu genç odasına, siyah renklerin hakim olduğu bir tablo asarak sadelik içinde yoğun bir tezat elde etmek çok parlak bir fikir doğrusu…
Yazımın başında da bahsettiğimiz gibi, genç odası dekore ederken size en çok yardımcı olacak olan, kendisi için dekore ettiğiniz alanın sahibi olan gençtir. Onun ilgi alanları, zevkleri, faaliyetleri ve sevdiği şeyler, dekorasyon konusunda size yaratıcı fikirler verebilir. Böylelikle daha kişilikli ve karakterli bir dekorasyona imza atabilirsiniz.Hiba İç Mimarlık imzalı bu dekorasyon, çok büyük ihtimalle bir basketbol aşığına ait.