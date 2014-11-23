Evde tasarruf etmenin yolları

Güneş panelleri, evinizde tasarrufa yönelik adımlar atmaya karar verdiğinizde aklınıza ilk gelecek ürünlerdir. Kurulum maliyetleri bir hayli yüksek olsa da orta ve uzun vadede kendini amorti etmesi ve sizi kâra geçirmesi işten bile değildir. Ayrıca devletin kimi bölgelerde bu tip kurulumlara destek verdiği ve çeşitli avantajlar sağladığı da bir gerçek. Evinizin enerjisi ve sıcak su kullanımı için çatıyı kaplayan böyle bir paneli kullanmak harika olacaktır. Böylece evinizin karbon salımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaksınız. Türkiye'yi dünyanın güneşli ülkelerinden biri olarak sayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir kurulumun size maddi avantajlar sağlayacağına şüphe yok.