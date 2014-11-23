Evde tasarruf etmenin yolları

Herkes bütçesinden para artırmaya çalışır. Bunu yapmak için yaygın birkaç yöntem vardır. Ama bazen bizi motive edecek, para biriktirmenin önemini hatırlatacak ufak şeylere ihtiyaç duyarız. Kafamızda bir hedef belirleyerek daha rahat para artırabileceğimizi düşünürüz. Bu çalışmada vereceğimiz tavsiyelerle evinizde yapacağınız değişikliklerle faturalarınızda gözle görülür bir düşüş yaşanacak ve tasarruf etmek sandığınızdan çok daha kolay hale gelecek. Bir göz atın!
Güneş panelleri, evinizde tasarrufa yönelik adımlar atmaya karar verdiğinizde aklınıza ilk gelecek ürünlerdir. Kurulum maliyetleri bir hayli yüksek olsa da orta ve uzun vadede kendini amorti etmesi ve sizi kâra geçirmesi işten bile değildir. Ayrıca devletin kimi bölgelerde bu tip kurulumlara destek verdiği ve çeşitli avantajlar sağladığı da bir gerçek. Evinizin enerjisi ve sıcak su kullanımı için çatıyı kaplayan böyle bir paneli kullanmak harika olacaktır. Böylece evinizin karbon salımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaksınız. Türkiye'yi dünyanın güneşli ülkelerinden biri olarak sayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir kurulumun size maddi avantajlar sağlayacağına şüphe yok.
Kendi sebze-meyvenizi yetiştirebileceğiniz ufak da olsa bir bahçeniz varsa hemen harekete geçmelisiniz! Kolay yetiştirilebilen sebze, meyve ve yeşilliklerle yemeklerinize taze ve ucuz bir katkıda bulunabilirsiniz. Böylece çocuklarınıza doğayı sevdirmenin yanında sağlıklı beslenmenin önemini de anlatabilirsiniz. Tabii isterseniz çiçekler ekerek de evinizin dekorasyonuna katkıda bulunabilirsiniz.
Kışın kapıya dayandığı şu günlerde doğalgaz ve elektrik faturaları hepimizin gözünü korkutuyor. Ama evinizde kullanacağınız battaniyelerle biraz olsun bu maliyeti düşürebilirsiniz. El yapımı bu şahane battaniyelere sarınıp, film izlerken üşümeyeceğinize garanti verebiliriz.
Eğer banyonuza veya mutfağınıza yeni bir tesisat döşetip, aparatlarını değiştirmek istiyorsanız piyasanın tasarrufa yönelik ürünlerle dolu olduğunu göreceksiniz. Su tasarrufu sağlayan armatürler yılda 1900 litreye varan avantajlar getiriyorlar. Ayrıca gereksiz su harcamaktan kaçınmak, damlayan muslukları tamir etmek ve bulaşık ile çamaşır makinalarını yalnızca dolduklarında açmak da su faturanıza olumlu yansıyacaktır.
Büyük miktarda erzak almak ve evde yemek pişirmek Türk kültüründe gayet yaygın bir şey. Aynı zamanda yazın yapılan salça, reçel ve konserveler de kışın tüketiliyor. Tüm bu malzemeleri saklamak için büyük bir buzdolabına ve geniş mutfak dolaplarına ihtiyacınız olacak. Hele ki geniş bir aileniz varsa bunlara olan gereksinmeniz daha da artacak.
Kapatılan elektronik eşyaların stand-by ışığı yanıyorsa hâlâ elektrik harcadıkları yıllardır söylenen bir şehir efsanesidir. Aslında bir şehir efsanesinden ziyade ufak bir gerçekliğin dile getirildiğini görüyoruz. Evimizde kullanmadığımız halde fişe takılı durumda ve lambası yanık bekleyen o kadar çok elektronik alet var ki… Günlük yaşamın yoğunluğunda unuttuğumuz bu eşyalar yıl boyunca ufak ufak harcayarak büyük bir miktarın faturamıza yansımasına neden oluyorlar. Bunları kullanılmadıklarında kapatmak hem doğaya verdiğimiz zararı azaltacak, hem de paramızın cebimizde kalmasını sağlayacaktır.
Siz tasarruf etmek için neler yapıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…