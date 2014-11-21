homify 360°: İsviçre'de göl kıyısı oteli

Hotel Villa Honegg'in restoranı her açıdan mükemmel bir deneyim vaat ediyor. Michelin yıldızına benzer bir sistemi olan ve iş dünyasındaki en etkileyici restoranları seçen Gault Millau'nun rehberi de aynı görüşte. Otelin restoranı, bu rehberde verilen 20 yıldızdan 14'ünü almayı başarmış. İsviçreli tedarikçilerden malzemelerini temin eden restoranın kendi bahçesinde yetişen baharat ve bitkiler de kullanılıyor. Güçlü mutfağının yanında yemek salonunun şıklığı da dikkat çekiyor. Altın renkli sandalyeler, şık avizeler ve lüks masa örtüleri yemeği bir keyfe dönüştürmek için kullanılmışlar.