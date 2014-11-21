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homify 360°: İsviçre'de göl kıyısı oteli

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Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri
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İsviçre'nin rüya gibi dağ manzarasına karşı inşa edilmiş bu otelde 5 yıldızlı konforun her boyutunu görüyorsunuz. Jestico & Whiles'ın iç mekan tasarımcılarının imza attığı Hotel Villa Honegg, deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte ve nefes kesici bir Lucerne Gölü manzarasına sahip. Mimari ve dekoratif açıdan son derece çarpıcı örneklere sahip olan bu otelde kalmak insanın ömrünü uzatabilir. Binaya dair ufak bir girişten sonra odaların lüks tasarımına bir göz atmaya ne dersiniz?

Otelin konumu

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

1905'te yapılan Hotel Villa Honegg'in dış cephesinde İsveç'in Gustav stilinin benimsendiğini görüyoruz. Bu klasik tarz, 18. yüzyılda İsveç'te ortaya çıkmış. Mayıs 2011'de otel geniş çaplı restorasyonun ardından açılırken de bu tarz korunmuş. 23 odası, iki havuzu, spa, spor ve sinema salonuyla bu otel tam bir lüks ve eşsiz bir tatil olanağı vaat ediyor.

Yatak odası

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Otelin her odasında yer alan dev yatak sayesinde huzur içinde rahat bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca odalara hakim olan kahverengi ve altın tonları da şık bir görünüm sağlıyor. Kahverengi doğallığı vurgulayıp, rahatlık ve güvenlik hissini aynı anda uyandırıyor. Duvar işlemelerinde ve aksesuarlarda kullanılan altın rengi ise lüks duygusunu pekiştiriyor.

Suit odalar

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Otelin suit odalarında misafirlere ufak bir oturma alanı da ayrılmış. Ayrıca her suit odada burada gördüğümüz gibi çarpıcı göl ve dağ manzarası bulunuyor. Klasik tasarımlı kanepeyle deri kaplı tabure, doğanın ve manzaranın tadını çıkarmanız için her şeyi sunuyorlar.

Banyo

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Banyoda da lüks çizginin devam etmesi şaşırtıcı değil. Kahverengi ile altın renginin uyumu burada da kullanılmış. Sert ahşaptan yapılan banyo dolabı, açık renkli lavobo ve mozaik döşemeli aynayla tezat yaratarak tasarımı hareketlendiriyor. Ayrıca her banyoda Hermés markası taşıyan banyo malzemeleri de bulunuyor. Her konuk için mükemmel konforu sağlamak için her şey düşünülmüş.

Hissiyat meselesi

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Jestico & Whiles'ın uzmanları farklı malzemeleri bir arada kullanarak hem göze, hem de dokunma duyusuna hitap etmeyi başarmışlar. Deri sandalyelerin yanındaki ipek kırlentler ve koyu renkli ahşap kitaplık algılama becerilerimizle oynuyorlar adeta. Uzun bir günün ardından şöminenin önündeki bu dinlenme bölümüne gelirseniz konforu tam anlamıyla yaşayacağınıza şüphe yok.

Mükemmel restoran

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg'in restoranı her açıdan mükemmel bir deneyim vaat ediyor. Michelin yıldızına benzer bir sistemi olan ve iş dünyasındaki en etkileyici restoranları seçen Gault Millau'nun rehberi de aynı görüşte. Otelin restoranı, bu rehberde verilen 20 yıldızdan 14'ünü almayı başarmış. İsviçreli tedarikçilerden malzemelerini temin eden restoranın kendi bahçesinde yetişen baharat ve bitkiler de kullanılıyor. Güçlü mutfağının yanında yemek salonunun şıklığı da dikkat çekiyor. Altın renkli sandalyeler, şık avizeler ve lüks masa örtüleri yemeği bir keyfe dönüştürmek için kullanılmışlar.

Sonsuzluk havuzu

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Sonsuzluk hissi uyandıran açık hava havuzu, otelin dikkat çekici unsurlarından biri. Soğuk havalarda da su sıcaklığı 34 dereceyi bulan bu havuz kullanılabiliyor. Muhteşem Alp manzarasına eşlik eden Lucerne Gölü'nün tadını bu havuzda çıkarmanız mümkün.

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