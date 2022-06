homify 360°: İsviçre'de göl kıyısı oteli

Banyoda da lüks çizginin devam etmesi şaşırtıcı değil. Kahverengi ile altın renginin uyumu burada da kullanılmış. Sert ahşaptan yapılan banyo dolabı, açık renkli lavobo ve mozaik döşemeli aynayla tezat yaratarak tasarımı hareketlendiriyor. Ayrıca her banyoda Hermés markası taşıyan banyo malzemeleri de bulunuyor. Her konuk için mükemmel konforu sağlamak için her şey düşünülmüş.