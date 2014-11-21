Bir star mimar: Rem Koolhaas kimdir?

Hollandalı ünlü mimar Rem Koolhaas 17 Kasım'da 70. doğum gününü kutladı. Bu vesileyle çağımızın en parlak ve heyecan verici mimarlık projelerinden bazılarına imza atmış olan Koolhaas'ın özgeçmişine ve eserlerine genel bir bakış atmak istedik.

Rem Koolhaas son 20 yılda dünyanın hem en ünlü ve etkili, hem de en çok tartışılan mimarlarından biri durumunda. Aslında bir çoğu spektaküler sıfatını hak eden eserlerine bakılırsa şaşırtıcı gelebilir, ama Koolhaas baştan beri mimar olmak isteyen bir çocuk değilmiş aslında. Ailesinde mimarlıkla ilgisi olan çok sayıda kişinin varlığına rağmen Koolhaas babasının yolundan gidip yazar olmak istemiş. Mimari eğitiminden önce birkaç yıl gazetecilik okuması bu yüzden. Ama daha sonra mimarlığa yönelen usta isim, bir süre ABD'de Alman mimar Oswald Mathias Ungers'ın yanında çalıştıktan sonra kendi mimarlık bürosu Office for Metropolitan Architecture / Metropolitan Mimarlık Ofisi (OMA) ile bağımsızlığa ilk adımı attı. Mimari eserlerinin yanısıra Koolhaas, mimarlık teorisi alanında da gayet önemli rol oynayan bir çok yazı yayınladı. Gelin şimdi Koolhaas'ın dünyaca ünlü eserlerinden birkaçına göz atalım: