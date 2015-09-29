Çarpıcı tasarımlara sahip banyo küvet örnekleri

Modern ev dekorasyonunda banyolar için duşakabinler daha revaçta gibi görünse de banyo küvetinin modası hiçbir zaman geçmedi. Duşakabinler daha revaçta, zira küçük apartman dairelerinde alandan verim sağlamak için yer kaplamayan dekorasyon fikirleri önemli. Ancak evinizin banyosu genişse banyo küveti her daim daha kullanışlı ve estetik durur.
Öteden beri banyo küvetinin ayrıcalığı sembolize eden bir niteliği olmuştur. Zira en lüks dairelerde duşakabin yerine çoğu zaman küvet tercih edilir. Kimi zaman şakalı olarak andığımız süt banyosunu icra etmesek de günün yorgunluğunu atmak, banyo keyfini yaşamak için banyo küveti elzemdir.
Bir banyo küvetini gözünüzde canlandırdığınız zaman aklınıza sade ve klasik küvet modelleri gelebilir. Oysa günümüzde farklı stil banyolar dekore edilebildiği gibi çok çeşitli küvet tasarımları da bulunmakta. Bazı küvetler renkleriyle ön plana çıkarken bazı banyo küvetleri de işlevsel tasarımlarıyla göz dolduruyor. Kimi küvetler de herhangi bir duvarla bitişik olmayıp banyo içerisinde bağımsız durabiliyor. Küçük banyolar üretilmiş mini küvetlerden devasa tasarımlara dek sayamayacağımız kadar çok banyo küveti dizaynı bulabilirsiniz. Bazen ilginç aksesuarlarla zenginleşen banyo küvetlerine gelin hep beraber göz atalım. Siz de kendi zevk ve beğenilerinize uygun bir model beğenerek banyonuzu değiştirebilirsiniz.
Bağımsız bir banyo küveti gördüğümüz örnekte küvetin esas özelliği dış yüzeyinin siyah renkli olması. Bilindiği gibi küvetlerin genelde bembeyaz olmasına alışkınız. Her ne kadar yıkanacağımız alanın açık renkli olması gerekse de dış yüzeyi farklı renkler de olabilir. Tasarımcısı da öyle düşünmüş olacak ki renkli bir banyo küveti düşlemiş. Son derece modern bir banyo örneği gördüğümüz resimde banyoda bir adet duşakabin de bulunuyor. Banyo küvetinin önündeki zarif merdiven gözünüzden kaçmasın. Bu sofistike model Drummonds tasarımı.
Akdeniz stiline göre dizayn edilmiş banyo örneğinde tıpkı çatı katı gibi alçalan bir tavan ve köşe duvarı görüyoruz. Evin mimari özelliği göz önünde bulundurularak tam köşeye gelecek şekilde üçgen bir küvet tasarlanılmış. Ön kısımdaki aslan kabartmasıyla da ilginçleşen banyo küveti farklı tasarımlardan hoşlananlar için ideal görünüyor. Böyle bir banyo küveti kullanmak için mutlaka resimdeki gibi bir mimariye de sahip olmak gerekmiyor. Uygun bir alan bulursanız şayet siz de uygulayabilirsiniz.
Banyo küvetleri kimi zaman renkleriyle kimi zaman ilginç geometrik şekilleriyle kimi zamanda bu örnekte olduğu gibi fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkarlar. Mesela bu modelde banyo küvetinin dış yüzeyi ahşap kaplama olup, bu ahşap kısım raf olarak değerlendirilmiş. Çeşitli temizlik ürünleri ve kremleri yerleştirmek için kullanışlı olan raflar işlevsel bir alternatif olmuş.
Sofistike banyo tasarımlarıyla iç açıcı bir banyo dekorasyonunuz olabilir. Bu örnekte ise ilk dikkat çeken uçuş uçuş bir pembe kullanımı. Renkli fayanslarından ilginç lambasına dek her detayı düşünülmüş tasarımda banyo küvetinin dış yüzeyi de renklendirilerek dekorasyona uyum sağlanmış. Gerek perde kullanımı gerekse şömineyi andıran süslemeleriyle zarif ve yaratıcı bir banyo örneği.
Modern banyo tasarımlarında kusursuz çizgilere sahip parçalar hem çok estetik durur hem de yenilikçi bir hava katar. Bu banyo örneği de tarife uygun. Banyonun ortasında bulunan küvet, parlak dış yüzeyi ve mükemmel formuyla çok şık. Böylesi bir banyo zarafetini taçlandırmak için alışılmadık bir fikir uygulanarak banyoya bir sanat eseri konulmuş. Ancak hiç sırıtmıyor zira banyonun kendisi de bir sanatçının elinden çıkmış gibi.
Banyo küveti tasarımları örneklerini derlediğimiz yazıda daha çarpıcı modellere yer vermenin zamanı geldi. Adeta bir hamağı andıran küvet bu haliyle çok ilgi çekici. Bu modelde olduğu gibi orijinal forma sahip banyo küvetleriyle baş döndürücü bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Tabii böylesi bir küveti sıradan aksesuarlarla kullanmak kötü sonuçlar verebilir. Şayet iddialı olmayı seviyorsanız başarılı bir alternatif.
Modern banyo küvetlerinde artık kullanılmasa da küvet perdesi eskiden sıkça kullanılan bir üründü. Örnekteki altın varaklı ayaklara sahip banyo küveti ise tam bir klasik. Bu haliyle de perde kullanımı hiç sırıtmamış. Küvet detaylarında altın rengi tercih edilmesi klasik stili yansıtan diğer detaylardan. Musluğundan eski tip duş başlığına dek her şeyiyle şaşaayı sevenler için.
Bir başka klasik stil banyo küvetini gördüğümüz örnekte, küvetin siyah dış yüzeyini ön plana çıkarmak için koyu kırmızı arka plan tercih edilmiş. Esasen oldukça derin yapısıyla heybetli bir küvet olan tasarım, modern öğeleriyle dikkat çekiyor. Banyo küvetinin estetik görünümü tamamlayan kristal avize, şıklığına şıklık katarak modernliği klasikle harmanlamış. Çok başarılı bir örnek.
Bir hayli geniş banyo küvetine sahip bir banyo örneği görüyoruz. Ancak bu banyonun özelliği büyük küveti değil, karo taşlı zeminine uygun olarak tüm dekorasyonun siyah beyaz üzerine kurulu olması. Renk kullanımı olarak da aksesuarlarda canlı bir turuncu tercih edilerek banyoya dinamizm kazandırılmış. Yine dekorasyon renklerine uygun olarak seçilmiş şamdanlık dikkatinizden kaçmasın.
Endüstriyel stilde dizayn edilmiş ev dekorasyonun banyo küveti de ihmal edilmemiş. Ahşap ve metal gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı örnekte, banyo küvetinin etrafına cam paravan eklenmiş. Küvet perdesine alternatif olabilecek bir seçenek olarak paravan pek alışıldık bir örnek değil. Ancak kullandığı materyallerle dikkat çeken bir banyo dekorasyonu istiyorsanız düşünülebilir.
Banyo küvetleri genel olarak ya duvara bitişiktir ya bağımsız durur ya da ayakları vardır. Küvet ayakları içinse genel olarak metal malzeme tercih edilir. Ancak farklı malzeme kullanımı da mümkün. Bu banyo küveti örneğinde ise ayak yerine bizzat küvet iskeleti inşa edilmiş. Malzeme olarak da ahşap seçilerek dikkat çekici bir tasarım meydana getirilmiş.
Banyo küveti yerleştirileceği yere göre çok farklı şekillere sahip olabilir. Mesela göz önünde kullanmak istiyorsanız çarpıcı tasarımlar sizin için daha elverişli olacaktır. Zira sırf şekliyle bile kendine baktıran sanatsal küvet tasarımları mevcut. Bu örnekte ise deniz manzaralı bir yere yerleştirilmiş banyo küveti, dev bir ayakkabı çağrıştıran görüntüsüyle göz alıcı duruyor.
Bazı banyo dekorasyonları öyle estetiktir ki kendi başına dekor işlevi görür. Mesela bu örnekte banyo küveti ve küvete fon olan devasa duvar aynası, şekilleri itibariyle uyum içinde olduğundan oldukça dikkat çekici hale gelmişler. Bu örnekte olduğu gibi banyo küvetini tamamlayacak uygun aksesuarlar bulduğunuz zaman, banyonuz evinizin en estetik bölümü haline gelebilir. Gerek duvar süsleri gerek çiçek kullanımı gerekse ışıklandırma düzeneğiyle sofistike bir banyo dekorasyonu.
Küçük bir banyo örneğini gördüğümüz resimde farklı malzemeler bir arada kullanılmış. Siyah karıncalı fayans seçimi ile kontrast sağlanarak ekstra renk kullanmaya gerek kalmamış. Banyo küvetinin yan yüzeyi ve ön zeminde ahşap kullanılarak ilginç bir dizayn elde edilmiş. Şeffaf bir paravanı da olan banyo dekorasyonu sade olmakla birlikte farklı malzemelerin kullanımıyla ön plana çıkan bir dekorasyon olmuş denilebilir.
Daha fazla küvet seçeneği incelemek isterseniz ’Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler’ başlığına göz atabilirsiniz.