Çarpıcı tasarımlara sahip banyo küvet örnekleri

Modern ev dekorasyonunda banyolar için duşakabinler daha revaçta gibi görünse de banyo küvetinin modası hiçbir zaman geçmedi. Duşakabinler daha revaçta, zira küçük apartman dairelerinde alandan verim sağlamak için yer kaplamayan dekorasyon fikirleri önemli. Ancak evinizin banyosu genişse banyo küveti her daim daha kullanışlı ve estetik durur.

Öteden beri banyo küvetinin ayrıcalığı sembolize eden bir niteliği olmuştur. Zira en lüks dairelerde duşakabin yerine çoğu zaman küvet tercih edilir. Kimi zaman şakalı olarak andığımız süt banyosunu icra etmesek de günün yorgunluğunu atmak, banyo keyfini yaşamak için banyo küveti elzemdir.

Bir banyo küvetini gözünüzde canlandırdığınız zaman aklınıza sade ve klasik küvet modelleri gelebilir. Oysa günümüzde farklı stil banyolar dekore edilebildiği gibi çok çeşitli küvet tasarımları da bulunmakta. Bazı küvetler renkleriyle ön plana çıkarken bazı banyo küvetleri de işlevsel tasarımlarıyla göz dolduruyor. Kimi küvetler de herhangi bir duvarla bitişik olmayıp banyo içerisinde bağımsız durabiliyor. Küçük banyolar üretilmiş mini küvetlerden devasa tasarımlara dek sayamayacağımız kadar çok banyo küveti dizaynı bulabilirsiniz. Bazen ilginç aksesuarlarla zenginleşen banyo küvetlerine gelin hep beraber göz atalım. Siz de kendi zevk ve beğenilerinize uygun bir model beğenerek banyonuzu değiştirebilirsiniz.