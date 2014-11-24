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Kek nasıl yapılır? Önce doğru mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
MR & MRS SPELMAN'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
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Herkes fırında pişen hamur işlerine bayılır. Hele bunlar ev usulü hamur işleriyse tatlarına doyum olmaz. Ancak hamur işi yapmak meşakkatli bir hobidir. Malzemeyi tanımak, doğru ekipmanı kullanmak, doğru ısıyı ayarlamak… Tüm bunlar hamur işlerini birer sanat eserine dönüştürmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardır.  Bu yazıda mutfağınızı değme fırınlara taş çıkartacak bir lezzet alanına dönüştürmek için ipuçları vereceğiz. Tavsiyelerimizi dikkate alarak pasta ustalığınızı bir adım ileri götürebilirsiniz. Haydi hazırsanız başlayalım.

Organize olun

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Her şef bilir ki, organizasyon mutfakta başarı için gereken ilk şarttır. Mutfakta her malzemenin ve her tabağın durduğu yerin belli olması yemek pişirirken işleri birbirine karıştırmamanıza yardımcı olur. Neyin nerede durduğunu bilmek, yemek pişirme esnasında son anda eklemeyi unuttuğunuz bir malzemeyi kolayca bulmanıza yardımcı olur. Resimde de görüldüğü gibi dolaplarınızın kapaklarına bolca raf yaptırmak size yer tasarrufu sağlayacaktır. Bu şekilde düzenli bir mutfakta çalışmanın bir diğer avantajı ise, malzemelerinizi düzenli kontrol edip bozulanları derhal çöpe gönderebilmenizdir. Bu dolap işlevselliğinin yanında estetiğiyle de göz dolduruyor. Rafların altında bulunan çekmeceler de kullanım kolaylığı sağlıyor. Sizce de bu dolap bu şekliyle kaliteli bir market görüntüsü çizmiyor mu?

Tabaklar, tepsiler, tavalar

Kitchen update, Hege in France Hege in France İskandinav Mutfak
Hege in France

Kitchen update

Hege in France
Hege in France
Hege in France

Hamur işi yapmak çok fazla aksesuar gerektirir. En basit hamur işlerinde bile çırpma kabı, kaşık, mikser, fırın kağıdı ve kek kalıbı gibi bir çok malzemeye ihtiyaç duyulur. Daha zahmetli işlerde ise gereken alet edevat sayısı artar ve spesifik malzemelere ihtiyaç duyulur. Özel çörek kalıplarından, çikolata eritme ocağına kadar pek çok farklı alet gerektiren hamur işleri de yapmak isteyebilirsiniz. Resimdeki gibi tarz sahibi bir rafınız varsa, gerekli tüm ekipmanları elinizin altında tutabilirsiniz. Ayrıca mutfağınızın şıklığından da ödün vermemiş olursunuz. Üstelik tekerlekleri sayesinde istediğiniz yere sürebileceğiniz bu raf çok pratik ve kullanışlı bir araca dönüşüyor.

Fırın ve diğer cihazlar

Kitchen Roselind Wilson Design Klasik Mutfak kitchen,contemporary kitchen,white kitchen,dining table,modern kitchen
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Malzemeler ve aksesuarlardan sonra, hamur işi yapmanın bir diğer olmazsa olmazı ise elbette fırındır. Piyasada pek çok farklı boy ve çeşitte cihaz bulmak mümkün. Bu yüzden fırın alırken hangi amaçla ve ne sıklıkla kullanacağınıza iyi karar vermelisiniz. Ayrıca fırın alırken dış görünüşünün yanı sıra motor gücüne ve ısıtma gücüne de dikkat emelisiniz. Resimde gördüğünüz bu mutfakta fırın  ve diğer cihazların zeminden yukarıda kullanışmış olmasını çok beğendik. Bu şekilde kekinizin pişip pişmediğini kontrol etmek için iki büklüm olmanıza gerek kalmayacak ve sıcak, ağır tepsileri kaldırıp tezgaha götürürken zorlanmayacaksınız. Fırın setinin mutfağın genel dokusuyla sağladığı uyuma da dikkat çekmeden edemedik. Açık gri tonlardaki mutfak dolapları ve tezgahta kullanılan antrasit mermer inoks cihazlarla birbirini tamamlayan bir kompozisyon oluşturmuş.

Mutfağın düzeni

MR & MRS SPELMAN'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
Diane Berry Kitchens

MR & MRS SPELMAN'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Hamur işi yaparken aynı anda birden fazla iş yapmak zorunda kalırsınız. Ocakta tereyağını eritirken, aynı anda bademleri kavurmanız ve yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırmanız gerekebilir. Düzenli bir mutfak tüm bunları bir arada yapmanıza imkan sağlar. Fırın ve lavabonun arasında  birkaç adımdan fazla mesafe olmamalıdır. Mutfağınızı tasarlarken elinizde sıcak kurabiye tepsisiyle kolay hareket edebileceğinizden emin olmalısınız. Ayrıca resimdeki örnekte olduğu gibi iyi aydınlatılmış bir mutfak hamur işlerini hazırlarken size büyük avantaj sağlar. Raflarda bulunan canlı çiçeklerden gelen kokular da yaratıcılığınız tetiklemeye yardımcı olabilir.

Hamur işleri nerede yenir

Headlands Cottage - Interior Barc Architects Modern Mutfak
Barc Architects

Headlands Cottage – Interior

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

Son olarak, lezzetli ürünlerinizi yemek için konforlu ve tarz sahibi bir yere ihtiyacınız var. Mutfağınızda keklerinizin, pastalarınızın tadını çıkarıp, taptaze çayınızı yudumlayacağınız güzel bir masa bulundurun. Resimdeki gibi ferah bir mutfakta hazırlanan hamur işlerinin tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz. İster ailenizle ister sevgilinizle olun, bunun gibi aydınlık bir mutfakta hamur işlerinin tadına varmak size kesinlikle iyi gelecektir.

Evde tasarruf etmenin yolları
Kek nasıl yapılır sorusunun cevabı elbette bir tarifte gizli ama öncelikle iyi bir mutfak ve doğru mutfak eşyalarına ihtiyacınız var.

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