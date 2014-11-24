Kek nasıl yapılır? Önce doğru mutfak

Herkes fırında pişen hamur işlerine bayılır. Hele bunlar ev usulü hamur işleriyse tatlarına doyum olmaz. Ancak hamur işi yapmak meşakkatli bir hobidir. Malzemeyi tanımak, doğru ekipmanı kullanmak, doğru ısıyı ayarlamak… Tüm bunlar hamur işlerini birer sanat eserine dönüştürmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bu yazıda mutfağınızı değme fırınlara taş çıkartacak bir lezzet alanına dönüştürmek için ipuçları vereceğiz. Tavsiyelerimizi dikkate alarak pasta ustalığınızı bir adım ileri götürebilirsiniz. Haydi hazırsanız başlayalım.
Her şef bilir ki, organizasyon mutfakta başarı için gereken ilk şarttır. Mutfakta her malzemenin ve her tabağın durduğu yerin belli olması yemek pişirirken işleri birbirine karıştırmamanıza yardımcı olur. Neyin nerede durduğunu bilmek, yemek pişirme esnasında son anda eklemeyi unuttuğunuz bir malzemeyi kolayca bulmanıza yardımcı olur. Resimde de görüldüğü gibi dolaplarınızın kapaklarına bolca raf yaptırmak size yer tasarrufu sağlayacaktır. Bu şekilde düzenli bir mutfakta çalışmanın bir diğer avantajı ise, malzemelerinizi düzenli kontrol edip bozulanları derhal çöpe gönderebilmenizdir. Bu dolap işlevselliğinin yanında estetiğiyle de göz dolduruyor. Rafların altında bulunan çekmeceler de kullanım kolaylığı sağlıyor. Sizce de bu dolap bu şekliyle kaliteli bir market görüntüsü çizmiyor mu?
Hamur işi yapmak çok fazla aksesuar gerektirir. En basit hamur işlerinde bile çırpma kabı, kaşık, mikser, fırın kağıdı ve kek kalıbı gibi bir çok malzemeye ihtiyaç duyulur. Daha zahmetli işlerde ise gereken alet edevat sayısı artar ve spesifik malzemelere ihtiyaç duyulur. Özel çörek kalıplarından, çikolata eritme ocağına kadar pek çok farklı alet gerektiren hamur işleri de yapmak isteyebilirsiniz. Resimdeki gibi tarz sahibi bir rafınız varsa, gerekli tüm ekipmanları elinizin altında tutabilirsiniz. Ayrıca mutfağınızın şıklığından da ödün vermemiş olursunuz. Üstelik tekerlekleri sayesinde istediğiniz yere sürebileceğiniz bu raf çok pratik ve kullanışlı bir araca dönüşüyor.
Malzemeler ve aksesuarlardan sonra, hamur işi yapmanın bir diğer olmazsa olmazı ise elbette fırındır. Piyasada pek çok farklı boy ve çeşitte cihaz bulmak mümkün. Bu yüzden fırın alırken hangi amaçla ve ne sıklıkla kullanacağınıza iyi karar vermelisiniz. Ayrıca fırın alırken dış görünüşünün yanı sıra motor gücüne ve ısıtma gücüne de dikkat emelisiniz. Resimde gördüğünüz bu mutfakta fırın ve diğer cihazların zeminden yukarıda kullanışmış olmasını çok beğendik. Bu şekilde kekinizin pişip pişmediğini kontrol etmek için iki büklüm olmanıza gerek kalmayacak ve sıcak, ağır tepsileri kaldırıp tezgaha götürürken zorlanmayacaksınız. Fırın setinin mutfağın genel dokusuyla sağladığı uyuma da dikkat çekmeden edemedik. Açık gri tonlardaki mutfak dolapları ve tezgahta kullanılan antrasit mermer inoks cihazlarla birbirini tamamlayan bir kompozisyon oluşturmuş.
Hamur işi yaparken aynı anda birden fazla iş yapmak zorunda kalırsınız. Ocakta tereyağını eritirken, aynı anda bademleri kavurmanız ve yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırmanız gerekebilir. Düzenli bir mutfak tüm bunları bir arada yapmanıza imkan sağlar. Fırın ve lavabonun arasında birkaç adımdan fazla mesafe olmamalıdır. Mutfağınızı tasarlarken elinizde sıcak kurabiye tepsisiyle kolay hareket edebileceğinizden emin olmalısınız. Ayrıca resimdeki örnekte olduğu gibi iyi aydınlatılmış bir mutfak hamur işlerini hazırlarken size büyük avantaj sağlar. Raflarda bulunan canlı çiçeklerden gelen kokular da yaratıcılığınız tetiklemeye yardımcı olabilir.
Son olarak, lezzetli ürünlerinizi yemek için konforlu ve tarz sahibi bir yere ihtiyacınız var. Mutfağınızda keklerinizin, pastalarınızın tadını çıkarıp, taptaze çayınızı yudumlayacağınız güzel bir masa bulundurun. Resimdeki gibi ferah bir mutfakta hazırlanan hamur işlerinin tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz. İster ailenizle ister sevgilinizle olun, bunun gibi aydınlık bir mutfakta hamur işlerinin tadına varmak size kesinlikle iyi gelecektir.