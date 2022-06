Kek nasıl yapılır? Önce doğru mutfak

Her şef bilir ki, organizasyon mutfakta başarı için gereken ilk şarttır. Mutfakta her malzemenin ve her tabağın durduğu yerin belli olması yemek pişirirken işleri birbirine karıştırmamanıza yardımcı olur. Neyin nerede durduğunu bilmek, yemek pişirme esnasında son anda eklemeyi unuttuğunuz bir malzemeyi kolayca bulmanıza yardımcı olur. Resimde de görüldüğü gibi dolaplarınızın kapaklarına bolca raf yaptırmak size yer tasarrufu sağlayacaktır. Bu şekilde düzenli bir mutfakta çalışmanın bir diğer avantajı ise, malzemelerinizi düzenli kontrol edip bozulanları derhal çöpe gönderebilmenizdir. Bu dolap işlevselliğinin yanında estetiğiyle de göz dolduruyor. Rafların altında bulunan çekmeceler de kullanım kolaylığı sağlıyor. Sizce de bu dolap bu şekliyle kaliteli bir market görüntüsü çizmiyor mu?