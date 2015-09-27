Her odası özenle ve kendine özgü bir tarzla tasarlanmış bir daire

Evin en ağırbaşlı ve klasik tarzlı yaşam alanı olan salondan başlayalım. Seçkin misafirleri ağırlamak için oldukça gösterişli ve bir o kadar da ağırbaşlı bir tarza sahip olan salon alanı büyüklüğü ve nizami tasarımıyla hemen dikkat çekiyor. Koyu renk mobilyalar keskin bir düzenle yerleştirilirken odanın alanından maksimum düzeyde tasarruf sağlanması dekorasyonun odak noktasını oluşturmuş ve böylece ortaya son derece ferah ve estetik bir tasarım modeli çıkmış. Balkonun önündeki koltuğun tek tarafının kol kısmının çıkarılmış olması ve orada bulunan kolona yaslanması küçük alanlarda da uygulanabilecek harika bir tasarım fikri. Tüm yaşam alanında siyah ve koyu kahve renkleri hakim olurken altın renkli aksesuarlar, açık renkli halı ve bir cephe boyunca boydan boya uzanan cam pencereler sayesinde odanın boğucu bir atmosfere kapılmasının önüne geçilmiş.