Her odası özenle ve kendine özgü bir tarzla tasarlanmış bir daire

Bu yazımızda sizlerle Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve ağırbaşlılıkla samimiyeti, modernle klasiği, hareketliyle huzurluyu bir araya getiren dekorasyonuyla öne çıkan dubleks bir daireyi ziyaret edeceğiz. Evlerimizi dizayn ederken dikkat etmemiz gereken en önemli şey her odanın kendine has ihtiyaç, işlev ve özellikleri olması ve bu işlev doğrultusunda her odanın kendine özgü bir ruhu olduğunu asla unutmamamız. İşte bu evde de her yaşam alanının kendi işlevi ve ihtiyaçlarını yerine getiren bir tasarımla karşılaşıyoruz.