Her odası özenle ve kendine özgü bir tarzla tasarlanmış bir daire

Bu yazımızda sizlerle Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve ağırbaşlılıkla samimiyeti, modernle klasiği, hareketliyle huzurluyu bir araya getiren dekorasyonuyla öne çıkan dubleks bir daireyi ziyaret edeceğiz. Evlerimizi dizayn ederken dikkat etmemiz gereken en önemli şey her odanın kendine has ihtiyaç, işlev ve özellikleri olması ve bu işlev doğrultusunda her odanın kendine özgü bir ruhu olduğunu asla unutmamamız. İşte bu evde de her yaşam alanının kendi işlevi ve ihtiyaçlarını yerine getiren bir tasarımla karşılaşıyoruz.
Evin merkezinde yer alan hol alanında da salondaki dekorasyon anlayışını destekleyen ve kuvvetlendiren bir tasarım söz konusu. Ahşap basamaklı ve basamakların altına gizlenmiş şık aydınlatmalı merdivenler, merdivenlerin kenarındaki altın renkli ışıldayan tırabzanlar ve koridor alanının kenarına yerleştirilmiş olan klasik tarzlı dresuar yaşam alanının klasik dokusunu yansıtırken tavandan sarkan beyaz ışıklı modern aydınlatma öğeleri de evin eklektik atmosferinin ipuçlarını veren incelikli bir ayrıntı olma niteliği taşıyor.
Evin en ağırbaşlı ve klasik tarzlı yaşam alanı olan salondan başlayalım. Seçkin misafirleri ağırlamak için oldukça gösterişli ve bir o kadar da ağırbaşlı bir tarza sahip olan salon alanı büyüklüğü ve nizami tasarımıyla hemen dikkat çekiyor. Koyu renk mobilyalar keskin bir düzenle yerleştirilirken odanın alanından maksimum düzeyde tasarruf sağlanması dekorasyonun odak noktasını oluşturmuş ve böylece ortaya son derece ferah ve estetik bir tasarım modeli çıkmış. Balkonun önündeki koltuğun tek tarafının kol kısmının çıkarılmış olması ve orada bulunan kolona yaslanması küçük alanlarda da uygulanabilecek harika bir tasarım fikri. Tüm yaşam alanında siyah ve koyu kahve renkleri hakim olurken altın renkli aksesuarlar, açık renkli halı ve bir cephe boyunca boydan boya uzanan cam pencereler sayesinde odanın boğucu bir atmosfere kapılmasının önüne geçilmiş.
Evin aile üyeleri için tasarlanmış olan ve gündelik kullanım amacıyla dizayn edilmiş oturma odasında ise çok daha canlı ve modern bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Sade renklerden oluşan ama hareketli desenli duvar kağıdı odayı yormadan içeriye hoş bir doku ve samimiyet katıyor. Yerdeki yeşil halı ise odanın sıcak dokusunu kuvvetlendiriyor. Renkli yastıklara sahip olan konforlu beyaz koltuklarsa rahat ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor.
Mutfakta siyah, beyaz ve ahşabın mükemmel dansını izliyoruz adeta. Tezgah ve fayanslarda siyah rengin karizmasından faydalanılırken alanı genişleten çift renkli dolap uygulaması ahşap ve beyazın iç içe geçmesiyle eşsiz ve başarılı bir estetik yapı oluşturuyor. Mutfaklarda kullanılan ve son günlerde giderek daha da yaygınlaşan alt dolapların üst dolaplardan ayrı renklerde tasarlandığı dekorasyonları Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar isimli yazımızda da incelemiştik. Bu mutfak da bu yeni trendin başarılı ve göz alıcı bir örneği niteliğinde.
Banyoda yine canlı ve hareketli manzarayla karşı karşıyayız. Klozetin arkasındaki duvarı kaplayan rengarenk fayans desenleri daha ilk görüşte banyolarda kullanılabilecek ilham verici bir fikir olarak hafızalarımıza kazınıyor.
Evde iki banyo bulunuyor ve banyolardan biri tıpkı salon gibi misafirlere yönelik bir dekorasyon anlayışıyla daha ağırbaşlı ve klasik bir tarzda dizayn edilmiş. Ancak bu klasik dekorasyonda da siyah kullanımı ve modern dokunuşlarla muhteşem bir eklektik estetik yaratılmış. Ayrıca ahşap, siyah ve beyaz renklerinin birlikteliğinin göz kamaştırıcı etkisini bu banyoda da hissedebiliyoruz.