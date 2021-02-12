Önce ve Sonra: 5 inanılmaz banyo ve tuvalet tadilatı!

Banyonuzu yenileyerek modern ve keyifli bir banyoya sahip olmak için maliyet hesabından, tadilat detayların kadar tüm konulara hakim olmalısınız. Banyo yenileme süreci zor olduğu kadar kusursuz bir şekilde yapılmadığında hayal kırıklığı yaratacak bir süreç haline gelebilir. Banyo tadilatı nasıl yapılır, ne kadar sürer gibi konularda bilgi sahibi değilseniz profesyonel banyo tasarımcıları ile iletişime geçere3k destek alabilirsiniz. Banyo tadilatı kaç gün sürer, çok fazla para harcamak zorunda kalır mıyım sorularına cevap aramak yerine profesyoneller ile çalışmak size birçok konuda avantaj sağlar.
Banyo tadilatı yaparak muhteşem bir banyo yaratmak için öncelikle banyo tadilatı hesaplama işlemini eksiksiz yapmanız gerekiyor. Banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, kişisel istekler banyo yenileme sürecinde dikkat etmeniz gereken noktalardır. Bu konulara hakim olduğunuzda banyo tadilatı nasıl yapılır veya banyo tadilatı uzun sürer mi gibi sorulara cevap aramak zorunda kalmazsınız.
Banyo yenilemek veya banyonuzu yeniden dekore etmek zor ve meşakkatli süreçlerdir. Ucuz banyo yenileme nasıl yapılır, ekonomik banyo dekorasyonunu nasıl yapabilirim, banyomu hayal ettiğim gibi bir banyoya nasıl çevirebilirim diye düşünüyorsanız bu konularda profesyonel olarak çalışan iç mimarlar ile çalışabilirsiniz. Banyomu kendim yenilemek istiyorum, banyo tadilatı nasıl yapılır diye düşünüyorsanız birbirinden özel banyo dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilirsiniz.
Eski banyo yenileme işleminde öncelikle oda ölçülerine göre titiz bir yerleşim ve tasarım planlaması yapılmalıdır. Ucuz banyo yenileme ve düşük bütçeli bir dekorasyon yapmak için seçeceğiniz banyo mobilyalarından kullanacağınız vitrifiye ve armatürlere kadar titiz bir seçim yapmanız gerekiyor. Banyo tadilatı ve yenileme yapacaksanız öncesi ve sonrasının yer aldığı banyo örneklerine göz atabilirsiniz.
Evlerimizin zamana en çok yenik düşen mekanları genellikle mutfak ve banyolardır. Yapıldığı döneme ait modaya göre tasarlanan bu alanlar evin diğer kısımları kadar kolaylıkla renove edilemediği için zamanla hem yıpranırlar hem de fena halde demode kalırlar, bu nedenle de banyo ve mutfakları da bir süre sonra yenilemek gerekir. Evlerde basit bir mobilya değişimi ve tertemiz, yeni bir badana ile dahi kayda değer değişiklikler yapılabilmektedir. Gerekli olduğu takdirde elbette büyük değişiklikler de gerçekleştirilebilir ancak çok ufak hamlelerle de mekanlar şık, trendi ve konforlu hale gelebilmektedir. Oysaki banyo ve mutfak tadilatında durum böyle sayılmaz. Bu tadilatlar hem daha masraflı hem de daha meşakkatlidir. Ancak gözünüzü korkutmayalım; banyo ve mutfaklarda yapılan yenileme çalışmaları her zaman harcanan emeğe ve paraya değer! Banyoda geçirilen zaman artık yalnızca zorunluluk ile kısıtlı değil. Banyolarımız günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz adeta birer spa gibi dinlenme alanı görevi de görüyor. Böyle bir görevi uygun gördüğümüz mekanın demode, kasvetli, yıpranmış görünmesi elbette görevini gerçekleştirememesine neden olacaktır. Rahatlayalım diye girdiğimiz banyodan sinir sahibi olarak çıkmamalıyız…
Bu sayfamızda eskimiş beş adet banyonun tadilat öncesi ve sonrası fotoğraflarını derledik. Bu örnekler banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımız için umuyoruz ki ilham kaynağı olurlar.
Banyonuz kasvetli bir iç mekana sahipse yapmanız gereken profesyonel bir maliyet hesabı yapmak ve banyonuzu yenilemek. Banyo maliyeti nasıl hazırlanır veya maliyet hesabında hangi kalemler yer almalıdır diye düşünüyorsanız fikir edinmek adına '' Banyo yenilemek ne kadara mal olur ? '' başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Eski banyo tamamen boşaltılmış ve modern banyo mobilyaları profesyonel bir plan doğrultusunda yerleştirilmiş. Özel led aydınlatmaları ile kusursuz detaylar eklenmiş ve ortaya modern, keyif veren iç açıcı bir banyo çıkarılmış.
Banyo yenileme süreçlerinde öncelikle kullanılan banyonun demontaj işlemi yapılmalıdır. Banyo içinde çok fazla zaiyat oluşturmadan banyo içini tamamen boşaltmalısınız.
Banyo tamamen boşaltıldıktan sonra profesyonel olarak hazırladığını planı uygulamalısınız. Modern bir duşa kabin, modern bir lavabo tercih ederek renkli fayanslar ile muhteşem bir banyo yaratabilirsiniz. Dekorasyon planı hazırlarken maliyet hesabını dikkatlice yapmalısınız. Maliyet konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz '' Banyo yenilemek ne kadara mal olur ? '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Soldaki banyo eminiz ki zamanında şık ve trendi bir banyoydu… Şimdi ise bir felaket! Yeşil vitfifiye, kızıl kahve tonlarında parlak seramikler ve anlamsız bir kemer! Hepsinin değişmesi lazım; değişiyor da. Sağ tarafta aynı banyonun tadilattan sonraki halini görüyoruz. Sade, ferah, çağdaş.
Tadilat öncesi siz de banyonuzun fotoğraflarını çekebilir ve sonrası ile karşılaştırabilirsiniz. Hiçbir fotoğraf çekmeyip eski halini tamamen unutmayı tercih etmek de elbette bir seçenek!
Bu banyo hiç de yıpranmış değil, ancak kabul etmek lazım ki fena halde demode! Böyle bir banyoyu belki de bazı okuyucularımız değiştirme ihtiyacı duymayabilir ancak değiştitilmiş halini görünce fikir değiştirenin de çok olacağına eminim…
Depolama alanı da sunan hilton lavabo koyu rengi sayesinde mekanda güzel bir kontrast oluşturmuş ve beyaz kısımların daha göz alıcı olmasını sağlamış. Klozet gizli sifonlu bir modeller değiştirilmiş, böyleca arka tarafındaki sevimsiz görünüm ortadan kalmış, üstelik sifonun rezervuarının saklı olduğu kısmın üstü dekoratif objelerin sergilenmesi için hoş bir raf oluşturmuş.
Bu banyo yetmişli yıllarda yapıldığı haliyle kalmış. Bu tür seramikler günümüzde retro bir etki yaratmak için yalnızca bazı detaylarda kullanılıyor. Bu şekilde fazla kullanıldığı takdirde boğucu, sevimsiz ve çok demodeler.
’Banyoların yeni trendi: Mor ve lila tonları’ başlıkta da bahsettiğimiz, son dönemin en güncel trendi renklerinde olan mor ve tonları bu banyoda da beyaz ile harmanlarak kusursuz bir biçimde uygulanmış. Verdiğimiz linkte birçok farklı örnek de görebilirsiniz.
Bu örnekte sol kısımda kalan banyonun eski halinde ise sanki toplama ürünler bir araya getirilmiş, her bir parça bir diğeri ile uyumsuz. Sağ tarafta kalan yenilenmiş halinde ise sarıdan acı kahverengiye toprak tonları kullanılmış.
Bu örnekte ise dekorasyon ve hoş görüntü namına hiçbir şey göremiyoruz. Sıradan, hatta ucuz görünümlü bir klozet ve plastik gider borusu ile basit bir lavabo…
Duvarlarda yarım boy döşeli krem rengi mat seramikler, duvar ile arasında ince bir bordür, depolama alanı da sağlayan şık bir lavabo, açık rengi öne çıkarak koyu renkli detaylar ile şık tuvalet. Üstelik klozet ve zemin karoları değiştirilmemiş bile! Demek ki daha küçük çalışmalarla da büyük farklar yaratmak mümkün. Kusursuz bir tadilat için banyo tasarımcılarına danışmak doğru bir adım olacaktır.