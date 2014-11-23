Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yorucu bir hafta daha geride kaldı. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Homify'da göz alıcı mimari örnekleri ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Bu hafta tasarım harikası ankastre mutfaklardan, en güzel bebek ve çocuk odası mobilyalarına, İspanyol mimarisinin en güzel örneklerini sunan evlerden, nefes kesen yatak odası tasarımlarına kadar pek çok konuyu birbirinden güzel resimlerle sizlerle paylaştık.
Gelin Homify'da geçen haftaya damgasını vuran yazı ve fotoğraflara bir göz gezdirelim, göz kamaştıran evlerle yeniden kendimizden geçip, tasarım fikirlerinden ilham alalım.
Mutfak evin en çok vakit geçirilen bölümlerinden biri. Hal böyle olunca da herkes şık bir mutfağa sahip olmayı istiyor. Şık, aydınlık ve ferah bir mutfakta hem yemek pişirmek, hem de pişirdiğiniz yemeklerin tadına bakmak büyük bir keyfe dönüşür. Buyazıda Homify uzmanlarımızın seçtiği klasikten moderne, İskandinav'dan endüstriyele bir grup tasarım harikası mutfağı inceleyebilir, kendi mutfak tasarımınız için ilham alabilirsiniz. Bakalım siz mutfağınızda hangi tarzı seviyorsunuz.
Çocuklar bir evin neşe kaynağıdır. Anne ve babalar çocuklarına öyle özenlidir ki onların en güzel giysileri giymesini, en güzel mobilyalarda uyumasını isterler. O yüzden bebeklerinin ve çocuklarının odalarını dekore ederken gerek kullanılan malzemeye gerek tarza çok önem verirler. Bu yazı size bebek karyolasından, çocuk odasına uygulayabileceğiniz perdeden masaya pek çok şey hakkında fikir verecek diye düşünüyoruz. Bu yazıyı çocuklarınızla birlikte okuyun ki, onların da kendi odalarının tasarımı hakkındaki fikirlerini dikkate alın.
Akdeniz'in berrak ve güneşli kıyılarında bir yazlık sahibi olmayı kim istemez. Mevsim kış olsa da size İspanya kıyılarının yumuşak iklimini hissettirecek bu yazıda, Mayorka’dan, Madrid’e, Pireneler’den, Costa del Sol’a uzanacağız. Yazıya konu olan beş yazlık da herkesin hayallerini süsleyecek cinsten. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak? Mallorca'da bir yazlık mı, Marbella'da bir konak mı, Madrid'de modern bir ev mi yoksa Pireneler'de taş bir ev mi?
Pek çok kişinin, en azından bir dönem bir çatı katı sahibi olma hayali olmuştur. Genelde büyük teraslara sahip bu tarz daireler güzel manzaralar sundukları gibi, kendi sebzelerinizi ve meyvelerinizi yetiştireceğiniz bir alan sahip olmanızı da sağlarlar. Terasta yapabileceğiniz açık hava partilerini de unutmadan hatırlatalım. İşte bu yazıda tüm bu özellikleri bir arada bulabileceğiniz bir çatı katını inceledik. Barselona'da bulunan daire Point Design imzası taşıyor. Eminiz bu yazıyı okuduktan sonra siz de bir çatı katı sahibi olmayı düşleyeceksiniz.
Yatak odası günün yorgunluğunu üstünden attığımız bize özel mabetlerdir. Çoğunu uyuyarak geçirsek de belki de evde en çok yatak odasında vakit geçiririz. İşte bu yüzden yatak odasını dekore ederken hem dinlenme ihtiyaçlarımıza cevap verecek özelliklerde olmasına hem de estetik anlayışımıza uygun olmasına dikkat ederiz. Elbette yatak odası evin diğer bölümleri gibi misafir denetimine açık değildir. Bu yüzden de yatak odalarımızı dizayn ederken daha özgür davranabiliriz. Buyazı da değişik zevkleri bir araya getiren beş farklı yatak odasını sizlerle paylaşıyor. Bazıları ağırbaşlı ve oturaklı, bazıları fıkır fıkır capcanlı. Bakalım sizin zevkinize hangisi hitap edecek.
Peki sizin için geçtiğimiz hafta Homify'da en ilgi çekici konu ve yazılar hangileriydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.