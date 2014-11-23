Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yatak odası günün yorgunluğunu üstünden attığımız bize özel mabetlerdir. Çoğunu uyuyarak geçirsek de belki de evde en çok yatak odasında vakit geçiririz. İşte bu yüzden yatak odasını dekore ederken hem dinlenme ihtiyaçlarımıza cevap verecek özelliklerde olmasına hem de estetik anlayışımıza uygun olmasına dikkat ederiz. Elbette yatak odası evin diğer bölümleri gibi misafir denetimine açık değildir. Bu yüzden de yatak odalarımızı dizayn ederken daha özgür davranabiliriz. Buyazı da değişik zevkleri bir araya getiren beş farklı yatak odasını sizlerle paylaşıyor. Bazıları ağırbaşlı ve oturaklı, bazıları fıkır fıkır capcanlı. Bakalım sizin zevkinize hangisi hitap edecek.

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