İç karartıcı bir mutfağın çaresi nedir?

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konusu mutfaklar. Sık sık değiştirmek mümkün olmadığı için zamana en çok yenik düşen ve yıpranarak demode bir hal alan eski bir mutfak, yemek pişirmeyi bir işkenceye dönüştürme potansiyeline sahiptir. Üstelik günümüzde mutfaklar yalnızca yemek pişirilen yerler değil, ailenin ev içerisinde toplanma mekanlarından biri. Gün içerisinde belki de saatlerimiz mutfakta geçiyor ve bu nedenle eskimiş, işlevselliğini yitirmiş, temizlense bile sürekli kirli görünen, demode bir mutfağa mahkum olmamalıyız. Öte yandan şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız: Çok geniş bir konutta yaşamadığımız sürece küçük sayılabilecek mutfaklara talim etmek zorundayız. Bu durum moralimizi bozmamalı, zira küçük bir mutfağı da hem son derece şık hem de son derece işlevli hale getirmek mümkün. Günümüzde iç mimarlar ve mutfak firmaları küçük ve biçimsiz mutfaklar için dahi mükemmel tasarımlar yapmakta.

Bugün sayfamızda beş farklı mutfağın tadilattan önceki ve sonraki hallerini incedik, iç karartıcı bir mutfak için çareler aradık. İç karartıcı mutfakların kader olmadığını ve farklı bütçelere uygun yeni mutfaklar yapılabileceğini gösteren bu derlememiz mutfağında tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımız için umuyoruz ki ilham verici olacaktır.