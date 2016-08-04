İç karartıcı bir mutfağın çaresi nedir?

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konusu mutfaklar. Sık sık değiştirmek mümkün olmadığı için zamana en çok yenik düşen ve yıpranarak demode bir hal alan eski bir mutfak, yemek pişirmeyi bir işkenceye dönüştürme potansiyeline sahiptir. Üstelik günümüzde mutfaklar yalnızca yemek pişirilen yerler değil, ailenin ev içerisinde toplanma mekanlarından biri. Gün içerisinde belki de saatlerimiz mutfakta geçiyor ve bu nedenle eskimiş, işlevselliğini yitirmiş, temizlense bile sürekli kirli görünen, demode bir mutfağa mahkum olmamalıyız. Öte yandan şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız: Çok geniş bir konutta yaşamadığımız sürece küçük sayılabilecek mutfaklara talim etmek zorundayız. Bu durum moralimizi bozmamalı, zira küçük bir mutfağı da hem son derece şık hem de son derece işlevli hale getirmek mümkün. Günümüzde iç mimarlar ve mutfak firmaları küçük ve biçimsiz mutfaklar için dahi mükemmel tasarımlar yapmakta.
Bugün sayfamızda beş farklı mutfağın tadilattan önceki ve sonraki hallerini incedik, iç karartıcı bir mutfak için çareler aradık. İç karartıcı mutfakların kader olmadığını ve farklı bütçelere uygun yeni mutfaklar yapılabileceğini gösteren bu derlememiz mutfağında tadilat yaptırmayı düşünen okuyucularımız için umuyoruz ki ilham verici olacaktır.
Mutfağın dağınık olması yaptığımız işin kalitesini de etkiler. Üstelik mekan hiç davetkar görünmediği için insandan ne yemek yapma isteği bırakır ne de ne mekanda yemek yeme… Dağınıklığın bir numaralı sebebi ise yetersizliktir. Yetersiz depolama alanları, yetersiz işlevsellik.
Düzenli bir mutfak şık bir mutfağın ilk adımı gibidir. Mutfak tezgahlarının ve yemek masasının üstü mümkün olduğunca boş olmalı, yalnızca dekoratif aksesuar olarak kullanılan unsurlar bırakılmalıdır. Bunlar gıda malzemeleri de olabilir, çeşitli aksesuarlar da.
Fotoğrafta yalnızca yirmi sekiz metrekarelik alana sahip olan bir evin eski mutfağını görüyoruz. Aşırı derece küçük ve yalnızca altı dolaplı bir lavabo tezgahı ve üst dolaptan oluşan mutfak işlevsellikten o kadar uzak ki mutfak demeye bin şahit ister. Kötü bir pozisyondaki sütun da mutfağı oldukça kullanışsız hale getirmiş. Bakalım mutfağın yeni hali nasıl olmuş…
İşte muhteşem bir dönüşüm! Profesyonellerimiz sütunun olduğu kısıma uygun bir mutfak dolabı tasarlayıp imal ettirmiş ve bu ölü alanı ölü olmaktan kurtarıp kullanışlı bir tezgah ve dolap haline getirmişler. Parlak lake yüzeyli Nil yeşili dolaplar antrasit rengindeki tezgah ile kombine edilmiş, zemin yeni nesil linolyum malzeme ile kaplanmış ve duvarlardaki mekanı boğucu hale getiren fayanslar komple sökülmüş, yalnızca lavabo arkasına tezgahın devamı olacak şekilde sıçrama paneli yerleştirilmiş.
Hiçbir mutfak dolabının birbirini tutmadığı, sanki farklı zamanlarda farklı parçaların oradan buradan toplanmasıyla oluşturulmul gibi görünen bir mutfak ile karşı karşıyayız. Üstelik o kadar kötü bir yerleşim planı var ki, kocaman pencereden gelen doğal gün ışığı potansiyeline rağmen karanlık ve kasvetli olmayı başarmış.
Yalnızca yedi metrekarelik bir mutfak için oldukça iç açıcı ve düzenli bir çözüm sağlanmış. Açık renk tonlarındaki duvar badanası mekanı olduğundan daha geniş göstermiş. Ayrıca dikkat ederseniz, fotoğrafın sol yanındaki dolap eski dolap… Demek ki iyi bir dönüşüm için her şeyi değiştirmemize gerek dahi olmayabilir.
Bu örneğimiz ise çok eski olmamakla birlikte yanlış bir planlama ve yerleşim ile sevimsiz ve boğucu gelmiş, insanın kendini bir an önce dışarı atmak isteyeceği türde bir mutfak. Bu alanda ne yapılması gerektğini düşündünüz değil mi? Eğer cevabınız bu mutfağı açık plana çevirmekse doğru düşünmüşsünüz!
Eski, dar, karanlık ve demode mutfakta yalnızca üniteler değiştirilmemiş, bir duvar olduğu gibi indirilerek mutfak açık planlı hale getirilmiş. Bu da konutun adeta atmosferinde fark yaratmış. Sevimsiz, itici, penceresine rağmen karanlık ve kasvetli, o daracık mutfak gitmiş, yerine bembeyaz, yarımada üniteli, ferah, pırıl pırıl bir mutfak gelmiş.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak derme çatma bir görünüme sahip. Sanki başka yerlerden çıkma mutfak üniteleri bu mekanda bir arada kullanılmış gibi görünüyor. Uyum, zarafet adeta sıfır.
Mutfağın yeni görünümü adeta başka bir mutfağa girmişsiniz etkisi yaratıyor. Oldukça küçük bir alana sahip olmasına rağmen gayet işlevsel ve şık tasarlanmış mutfakta yok yok. Köşe mutfak olduğu için L şeklinde sahip. Küçük bir mutfak olduğundan dolap sayısı epey fazla tutulmasına rağmen beyaz renkte seçilerek alan daraltılmamış. Koyu pembe tezgah mutfağa renk katarak silik görünümden kurtarmış. Mutfağın en önemli özelliği ise evin kalanından camlı kapılarla ayrılması. Böylece hem ferah görünümünü koruyor hem de gürültü ve koku gibi olası etkilerden evin kalan kısmını nispeten koruyor.
Mutfak dekorasyonu ile ilgili sıra dışı bir yazı okumak isterseniz, ’Burçlara göre küçük mutfak dekorasyonları’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.