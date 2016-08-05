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Köy evi kavramını yeniden tanımlayan 6 örnek

Özlem K. Özlem K.
Casa de Campo na Aldeia da Felgueira, André Eduardo Tavares Arquitecto André Eduardo Tavares Arquitecto Kırsal Evler
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Şehirden köye göçler günümüzde gitgide yaygınlaşmaya başladı. Bu durum için şehir hayatının karmaşasından, hava kirliliğinden, hızından, aşırı betonlaşmasından ve boğucu kalabalığından kısacası ruha ve bedene verdiği zarardan kaçış diyebiliriz. Üstelik bu kaçış yalnızca yaşlılar ya da emekliler için geçerli değil. Birçok genç ve orta yaşlı insan köy kökenli olmasa dahi şehirleri terk ediyor ve kırsal bölgelerde şanslarını deniyor.

Şehirden köye göç, köy evlerinin yeniden revaçta olmasını sağladı. Köy köy dolaşıp uygun bir taş ev arayan insanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Öte yandan, eski bir köy evinde yaşamak kulağa ilk etapta hoş ve romantik gelse de şehirlerde yaşadığımız konutların konforuna alışmış insanlar olarak, basit bir köy evinde yaşamanın aslında çok da kolay bi iş olmadığını tahmin edebilirsiniz. Tuvaletin konutun içinde yer alması kadar normal ve basit bir şey dahi bazı köy evlerinde söz konusu değil. Doğalgaz ile kolayca ısınma imkanı, doğru düzgün izolasyon sağlayan kapı ve pencereler, akmayan bir çatı, yalnızca bir tezgah ve bir lavabodan oluşmayan gerçek bir mutfak, gözlerimize hitap edecek şık dış cephe ve iç mekanlar, keyif veren, çim alanları geniş bir bahçe, konforlu mobilyalar derken eğerki yeni bir ev inşa ettirmiyorsak, satn aldığımız eski köy evini kendi şehirli alışkanlıklarımıza uygun hale getirmek için bir tadilata sokmak şart oluyor. 

Sıfırdan inşaat yaptırmak böyle bir durumda avantajlı olabilse de, kırsal alandaki inşaat izinleri bazen ciddi problemler çıkarabiliyor, hatta gerekli izinleri almak imkansız olabiliyor. Arazinin boyutu, türevi, içerisindeki inşaat hakkı, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları gibi birçok gerekçe yeni bir inşaat yapma işini imkansız kılabilmekte. Bu nedenle, uygun olduğunu düşündüğünüz eski bir köy evine baştan aşağıya tadilat yapmak çok daha az sıkıntıya neden olabilir. 

Bu yazımızda kimi sıfırdan inşa edilmiş, kimisi ise büyük renovasyon çalışmaları sayesinde baştan aşağıya değişmiş, köy evi kavramını yeniden tanımlayan 6 ev örneğini inceledik. Bakarsınız, hayalinizdeki köy evini yapmak için sizlere de ilham kaynağı olurlar.

1) Rustik 101 – Taş, tuğla ve ahşap işçiliği

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Kolonyal Evler
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Rustik nedir sorusuna verilecek en iyi cevap sanıyorum ki bu harika köy evi olacaktır. Günümüz trendlerine uygun bir şekilde modernize edilmiş ancak rustik stilin tüm özelliklerine sahip olan bu ev, eski bir köy evine şahane bir şekilde adapte edilebilir.

2) Toskana’da harika bir dönüşüm

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Önce & Sonra:Toskana’da harika bir dönüşüm’ başlıklı yazımızda detaylı olacak incelediğimiz bu evin eski halini görünce inanamayacaksınız! Yıpranmış bir köy evinden adeta muhteşem bir villa çıkarılmış.

3) Muhteşem Türk mimarisi

KB Evi, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Evler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KB Evi

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Alt kısmı taş, üstü ise ahşap olan bu ev Türk mimarisinin en güzel örneklerinden. Alt kısmı taş, üst kısmı ise ahşap olan bu tür evleri genelde Karadeniz bölgesinde görüyoruz.

4) Sıfırdan taş ev inşa ettirmek

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

İstanbullu mimarlık firması Plano Mimarlık ve Teknoloji imzası taşıyan bu harika taş ev çam ağaçlarının altında muhteşem bir lokasyona sahip. Sıfırdan inşa edildiği için sıradan taş evlerden çok daha geniş, çok daha konforlu. Kusursuz işçiliği ile öne çıkan bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiler ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımıda.

5) İtalya'dan bir taş köy evi

CASA A CAMPIROLI, Officine Liquide Officine Liquide Modern Bahçe
Officine Liquide

CASA A CAMPIROLI

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

Bu taş ev ise üzüm bağları, şarapçılık, güzel manzaralar ve güzel sanatlara ait olan miras yönüyle tanınan, muazzam kültürel zenginliğe sahip Toskana bölgesinde yer alıyor. Taş evlerin yeniden popülerleşmesi sayesinde birçok eski taş ev renovasyonlar geçiriyor, bazen de yeni yapılar eski tekniklerle inşaat edilerek mükemmel sonuçlara ulaşılıyor. Her halükarda, ortaya çıkan evler muhteşem!

6) Sarı badanalı ev

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Evler
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Taş evler birçoğumuzun hayali de olsa, taş olmayan tipik köy evleri de muhteşem hale getirilibiliyor. Dış cephesi yörenin mimari üslubuna uygun halde bırakılan bu evin içinin ne derece modern ve renkli olduğunu görünce şok geçirebilirsiniz!

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