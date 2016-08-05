Köy evi kavramını yeniden tanımlayan 6 örnek

Şehirden köye göçler günümüzde gitgide yaygınlaşmaya başladı. Bu durum için şehir hayatının karmaşasından, hava kirliliğinden, hızından, aşırı betonlaşmasından ve boğucu kalabalığından kısacası ruha ve bedene verdiği zarardan kaçış diyebiliriz. Üstelik bu kaçış yalnızca yaşlılar ya da emekliler için geçerli değil. Birçok genç ve orta yaşlı insan köy kökenli olmasa dahi şehirleri terk ediyor ve kırsal bölgelerde şanslarını deniyor.

Şehirden köye göç, köy evlerinin yeniden revaçta olmasını sağladı. Köy köy dolaşıp uygun bir taş ev arayan insanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Öte yandan, eski bir köy evinde yaşamak kulağa ilk etapta hoş ve romantik gelse de şehirlerde yaşadığımız konutların konforuna alışmış insanlar olarak, basit bir köy evinde yaşamanın aslında çok da kolay bi iş olmadığını tahmin edebilirsiniz. Tuvaletin konutun içinde yer alması kadar normal ve basit bir şey dahi bazı köy evlerinde söz konusu değil. Doğalgaz ile kolayca ısınma imkanı, doğru düzgün izolasyon sağlayan kapı ve pencereler, akmayan bir çatı, yalnızca bir tezgah ve bir lavabodan oluşmayan gerçek bir mutfak, gözlerimize hitap edecek şık dış cephe ve iç mekanlar, keyif veren, çim alanları geniş bir bahçe, konforlu mobilyalar derken eğerki yeni bir ev inşa ettirmiyorsak, satn aldığımız eski köy evini kendi şehirli alışkanlıklarımıza uygun hale getirmek için bir tadilata sokmak şart oluyor.

Sıfırdan inşaat yaptırmak böyle bir durumda avantajlı olabilse de, kırsal alandaki inşaat izinleri bazen ciddi problemler çıkarabiliyor, hatta gerekli izinleri almak imkansız olabiliyor. Arazinin boyutu, türevi, içerisindeki inşaat hakkı, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları gibi birçok gerekçe yeni bir inşaat yapma işini imkansız kılabilmekte. Bu nedenle, uygun olduğunu düşündüğünüz eski bir köy evine baştan aşağıya tadilat yapmak çok daha az sıkıntıya neden olabilir.

Bu yazımızda kimi sıfırdan inşa edilmiş, kimisi ise büyük renovasyon çalışmaları sayesinde baştan aşağıya değişmiş, köy evi kavramını yeniden tanımlayan 6 ev örneğini inceledik. Bakarsınız, hayalinizdeki köy evini yapmak için sizlere de ilham kaynağı olurlar.