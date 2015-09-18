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Anadolu şehirlerinden 10 kusursuz salon tasarımı

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NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK Klasik Oturma Odası
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Her ne kadar son zamanlarda yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle yavaşlamış olsa da, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu ekonomik büyüme ivmesinin ortaya çıkardığı yeni tabirlerden biri de, bu büyüme de payı olan sanayileşmiş ve zenginleşmiş şehirleri tarif etmek için kullanılan Anadolu kaplanları oldu. İşte bu yazıda İstanbul'a kafa tutmak isteyen söz konusu iri Anadolu şehirlerinde bir tura çıkıp insanların evlerinin içlerine bakacağız ve özel bir salona sahip olmak isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalışacağız.

1. Küçük ama rafine

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bursa'dan seçtiğimiz bu ilk örnek, küçük bir salonun nasıl zevkle ve ahenkle döşenebileceğini gösteren bir kanıt gibi. Gerek huzur verici renkleri, gerek müthiş uyumu ve TV ünitesindeki desenleriyle hem yerli, hem modern bir dekorasyon örneği.

2. Modern bir klasik

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Oturma Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Bu kez Karadeniz'in büyük kenti Samsun'a uzanıyor ve klasik bir tarzın şahane renkler ve ince bir zevkle yeniden yorumlandığı bu salona uzanıyoruz. PS Mimarlık'ın elinden çıkan bu salon hem estetik, hem konfor açısından göz kamaştırıyor. Klasik sevenlere.

3. Pırıltılı bir salon

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Samsun'dan direk güneye inip Hatay'daki bu göz alıcı salona bir bakalım. Burada açık renkli oturma grubu ile koyu yemek masasının kontrastı dikkat çekerken, salonun asıl yıldızı tavandan sarkan özel tasarımlı, modern avize olmuş.

4. Modern bir salon

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Orta Anadolu'nun yıldızı Kayseri'deki bir evde bulunan bu salon ise modern çizgileriyle dikkati çekiyor. Endüstriyel bir tarzın izlerini yansıtan orijinal ampullerin yanısıra, duvarlardaki oyuklara yerleştirilen dekorasyon unsurları mekâna bir sanat galerisi havası kazandırıyor.

5. İsviçre'de bir dağ evi gibi

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Bu enteresan görünümlü, geniş salon ise İsviçre'de bir dağ evinin değil Sakarya'da bulunan bir evin salonu. Burada yüksek tavanlar ve geniş alan sayesinde fazlasıyla ferah görünen salon kısmen minimalist diyebileceğimiz bir anlayışla döşenmiş. Farklı renklerdeki kanepelere dikkat.

6. Rahatlık ve huzur

Oturma Odası Tulya Evleri Modern Oturma Odası
Tulya Evleri

Oturma Odası

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Şimdi gelin Anadolu'nun yüzölçüm açısından en büyük şehirlerinden biri olan Konya'ya uzanalım. Ahşap zeminin sıcaklığıyla zaten girer girmez insanı saran bu salonda konfor ve kullanışlılık ön planda tutulmuş.

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7. Modern ve sıradışı

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bartın'da bir firmanın tasarladığı bu salon ise gerçekten kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. Başta duvardaki özel tasarımlı kitaplık olmak üzere, tuğla bırakılmış duvarlar, antika görünümlü konsol ve müthiş renk uyumu bu mekânı olağanüstü kılan etkenlerden sadece birkaçı.

8. Siyahın asaleti

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bursa'da bulunan bir dairenin salonunu gösteren bu fotoğrafta ise siyah rengin ortaya koyduğu o bitimsiz asalet ve seçkinlik hissini görme fırsatı buluyoruz. Sıcak ve seçkin bir aile evi için her ayrıntının düşünüldüğü bir salon.

9. Klasik sevenlere

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Kendine has yaşam biçimi ve engin hoşgörüsüyle Anadolu'nun en özel kentlerinden biri olan Antakya'da bulunan bu salon ise klasik tarzı ve avangart mobilyaları sevenlere hitap ediyor. Belli bir tarzın tutarlı bir biçimde uygulanması açısından da örnek teşkil ettiği kesin.

10. Tarzların buluşması

15300 Misia Residence Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Oturma Odası
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

15300 Misia Residence

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Bu güzel turu başladığımız şehirde, yani Bursa'da noktalamak istedik. Bu ferah ve sıradışı salonda hem farklı renklerin, hem de farklı tarzların zevk sahibi dokunuşlarla bir araya getirildiğini ve ortaya gerçekten göz alıcı bir salon çıktığını görüyoruz. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Pratik çözümler: Küçük salon dekorasyonu örnekleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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