Anadolu şehirlerinden 10 kusursuz salon tasarımı

Her ne kadar son zamanlarda yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle yavaşlamış olsa da, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu ekonomik büyüme ivmesinin ortaya çıkardığı yeni tabirlerden biri de, bu büyüme de payı olan sanayileşmiş ve zenginleşmiş şehirleri tarif etmek için kullanılan Anadolu kaplanları oldu. İşte bu yazıda İstanbul'a kafa tutmak isteyen söz konusu iri Anadolu şehirlerinde bir tura çıkıp insanların evlerinin içlerine bakacağız ve özel bir salona sahip olmak isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalışacağız.
Bursa'dan seçtiğimiz bu ilk örnek, küçük bir salonun nasıl zevkle ve ahenkle döşenebileceğini gösteren bir kanıt gibi. Gerek huzur verici renkleri, gerek müthiş uyumu ve TV ünitesindeki desenleriyle hem yerli, hem modern bir dekorasyon örneği.
Bu kez Karadeniz'in büyük kenti Samsun'a uzanıyor ve klasik bir tarzın şahane renkler ve ince bir zevkle yeniden yorumlandığı bu salona uzanıyoruz. PS Mimarlık'ın elinden çıkan bu salon hem estetik, hem konfor açısından göz kamaştırıyor. Klasik sevenlere.
Samsun'dan direk güneye inip Hatay'daki bu göz alıcı salona bir bakalım. Burada açık renkli oturma grubu ile koyu yemek masasının kontrastı dikkat çekerken, salonun asıl yıldızı tavandan sarkan özel tasarımlı, modern avize olmuş.
Orta Anadolu'nun yıldızı Kayseri'deki bir evde bulunan bu salon ise modern çizgileriyle dikkati çekiyor. Endüstriyel bir tarzın izlerini yansıtan orijinal ampullerin yanısıra, duvarlardaki oyuklara yerleştirilen dekorasyon unsurları mekâna bir sanat galerisi havası kazandırıyor.
Bu enteresan görünümlü, geniş salon ise İsviçre'de bir dağ evinin değil Sakarya'da bulunan bir evin salonu. Burada yüksek tavanlar ve geniş alan sayesinde fazlasıyla ferah görünen salon kısmen minimalist diyebileceğimiz bir anlayışla döşenmiş. Farklı renklerdeki kanepelere dikkat.
Şimdi gelin Anadolu'nun yüzölçüm açısından en büyük şehirlerinden biri olan Konya'ya uzanalım. Ahşap zeminin sıcaklığıyla zaten girer girmez insanı saran bu salonda konfor ve kullanışlılık ön planda tutulmuş.
Bartın'da bir firmanın tasarladığı bu salon ise gerçekten kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. Başta duvardaki özel tasarımlı kitaplık olmak üzere, tuğla bırakılmış duvarlar, antika görünümlü konsol ve müthiş renk uyumu bu mekânı olağanüstü kılan etkenlerden sadece birkaçı.
Bursa'da bulunan bir dairenin salonunu gösteren bu fotoğrafta ise siyah rengin ortaya koyduğu o bitimsiz asalet ve seçkinlik hissini görme fırsatı buluyoruz. Sıcak ve seçkin bir aile evi için her ayrıntının düşünüldüğü bir salon.
Kendine has yaşam biçimi ve engin hoşgörüsüyle Anadolu'nun en özel kentlerinden biri olan Antakya'da bulunan bu salon ise klasik tarzı ve avangart mobilyaları sevenlere hitap ediyor. Belli bir tarzın tutarlı bir biçimde uygulanması açısından da örnek teşkil ettiği kesin.
Bu güzel turu başladığımız şehirde, yani Bursa'da noktalamak istedik. Bu ferah ve sıradışı salonda hem farklı renklerin, hem de farklı tarzların zevk sahibi dokunuşlarla bir araya getirildiğini ve ortaya gerçekten göz alıcı bir salon çıktığını görüyoruz.
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