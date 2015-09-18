Anadolu şehirlerinden 10 kusursuz salon tasarımı

Her ne kadar son zamanlarda yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle yavaşlamış olsa da, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu ekonomik büyüme ivmesinin ortaya çıkardığı yeni tabirlerden biri de, bu büyüme de payı olan sanayileşmiş ve zenginleşmiş şehirleri tarif etmek için kullanılan Anadolu kaplanları oldu. İşte bu yazıda İstanbul'a kafa tutmak isteyen söz konusu iri Anadolu şehirlerinde bir tura çıkıp insanların evlerinin içlerine bakacağız ve özel bir salona sahip olmak isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalışacağız.