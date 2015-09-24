Minikleri sevindirecek çocuk odası halı modelleri

Eski zamanlara göre çocuklar artık çok daha şanslı. Özellikle gelişmiş ülkelerde maddi durumu belli bir düzeyin üzerinde şehirli orta sınıftan ailelere mensup olan çocuklar doğumlarından itibaren kendi özel alanlarına yani odalarına sahipler. Evlerinin dekorasyonuna belli bir özen gösteren bu bahsettiğimiz sınıftan aileler aynı hassasiyeti hatta belki de daha fazlasını elbette çocuklarının yaşam alanları için de gösteriyorlar. Üstelik günümüzde, her ne kadar bir kısım uzmanlar tarafından şiddetle eleştirilse de, hijyen konusuna da geçmiş zamanlardan çok daha fazla özen gösterildiği de muhakkak. Dolayısıyla çocuk odası dekorasyonu salt bir dekorasyon konusu olmanın ötesine geçiyor, bu yüzden de kullanılan malzemeden, mobilya konumlandırmasına ve oyuncak seçimine kadar her konuda hijyen ve sağlık gibi faktörler hesaba katılarak bir düzenleme yapılıyor.

Bugünkü yazımızın konusu oluşturan çocuk odası halıları da elbette bu hassasiyetten nasibini alan ürünlerden. Bazı halılar tasarımları ya da materyalleri yüzünden toz ve kir tutma konularında problemli olduklarından ebeveynlerin özel hassasiyet gösterdikleri konulardan biri de çocuk odası halıları oluyor. Bu ihtiyaçlara karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen firmalar ve tasarımcılar da kendilerini yalnızca tasarım ve çeşitlilik gibi konulara değil bu konulara da eğilmek zorunda hissediyorlar. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesinin nimetlerinden de faydalanarak son zamanlarda halı üretim ve tasarım teknolojilerinde de gelişmeler olduğunu söylemeliyiz. Artık halılarda belki de estetikten önce sağlığa zararlı olmama, kir ve toz tutmama gibi özelliklere vurgu yapılıyor. Sizler için hazırladığımız bugünkü yazımızda yine her zaman olduğu gibi görseller yardımı ile ülkemizden ve yurtdışından çocuk odası halılarındaki son örnekleri tanıtmaya çalışacağız. Sizler için önerimiz dekorasyondaki genel ilkelerden aslında çok daha farklı değil. Hijyen ve sağlıkla ilgili kaygılarınız karşılandıysa yapacağınız şey önce odanın genel dekorasyonuna karar vermek, halı konusunu ise elbette daha sonraya bırakmak, zira küçük aksesuarların bile bir dekorasyon üzerinde ne kadar etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde içeri girildiğinde ilk göze çarpacak eşyalardan biri olan halıların dekorasyonun bütününe uyumunun ne kadar önemli olduğu kendiğilinden ortaya çıkacaktır. Şimdi çocuk odası halı modellerizi incelemeye geçebiliriz.