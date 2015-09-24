Minikleri sevindirecek çocuk odası halı modelleri

Eski zamanlara göre çocuklar artık çok daha şanslı. Özellikle gelişmiş ülkelerde maddi durumu belli bir düzeyin üzerinde şehirli orta sınıftan ailelere mensup olan çocuklar doğumlarından itibaren kendi özel alanlarına yani odalarına sahipler. Evlerinin dekorasyonuna belli bir özen gösteren bu bahsettiğimiz sınıftan aileler aynı hassasiyeti hatta belki de daha fazlasını elbette çocuklarının yaşam alanları için de gösteriyorlar. Üstelik günümüzde, her ne kadar bir kısım uzmanlar tarafından şiddetle eleştirilse de, hijyen konusuna da geçmiş zamanlardan çok daha fazla özen gösterildiği de muhakkak. Dolayısıyla çocuk odası dekorasyonu salt bir dekorasyon konusu olmanın ötesine geçiyor, bu yüzden de kullanılan malzemeden, mobilya konumlandırmasına ve oyuncak seçimine kadar her konuda hijyen ve sağlık gibi faktörler hesaba katılarak bir düzenleme yapılıyor.
Bugünkü yazımızın konusu oluşturan çocuk odası halıları da elbette bu hassasiyetten nasibini alan ürünlerden. Bazı halılar tasarımları ya da materyalleri yüzünden toz ve kir tutma konularında problemli olduklarından ebeveynlerin özel hassasiyet gösterdikleri konulardan biri de çocuk odası halıları oluyor. Bu ihtiyaçlara karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen firmalar ve tasarımcılar da kendilerini yalnızca tasarım ve çeşitlilik gibi konulara değil bu konulara da eğilmek zorunda hissediyorlar. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesinin nimetlerinden de faydalanarak son zamanlarda halı üretim ve tasarım teknolojilerinde de gelişmeler olduğunu söylemeliyiz. Artık halılarda belki de estetikten önce sağlığa zararlı olmama, kir ve toz tutmama gibi özelliklere vurgu yapılıyor. Sizler için hazırladığımız bugünkü yazımızda yine her zaman olduğu gibi görseller yardımı ile ülkemizden ve yurtdışından çocuk odası halılarındaki son örnekleri tanıtmaya çalışacağız. Sizler için önerimiz dekorasyondaki genel ilkelerden aslında çok daha farklı değil. Hijyen ve sağlıkla ilgili kaygılarınız karşılandıysa yapacağınız şey önce odanın genel dekorasyonuna karar vermek, halı konusunu ise elbette daha sonraya bırakmak, zira küçük aksesuarların bile bir dekorasyon üzerinde ne kadar etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde içeri girildiğinde ilk göze çarpacak eşyalardan biri olan halıların dekorasyonun bütününe uyumunun ne kadar önemli olduğu kendiğilinden ortaya çıkacaktır. Şimdi çocuk odası halı modellerizi incelemeye geçebiliriz.
Artık bildiğiniz gibi çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarımız sokaklarda oynama şansına çoğu zaman sahip değiller. Gerek önü alınamayan bina yapımından dolayı yeterli alan kalmaması, gerek sokakların geçmişe oranla güvensizliği ve gerekse de çocukların zamanını bilgisayar başında geçirmesinden dolayı artık sokak oyunları birçok yerde ama özellikle büyük şehirlerde unutulur oldu. Golden Carpet simli firmamızın çocuk odası halıları biraz nostalji yaratıp bu geleneğin hiç olmazsa evlerde sürüp unutulmaması için hazırlanmış, üstelik ailenizin minik üyesinin ismine özel bir halıya sahip olma imkanı da var.
Yine yukarıdaki firmamıza ait bir ürüne devam etmek istiyoruz. Çizgi kahraman figürleri çocuk odalarının vazgeçilmezler arasındadır. Halılar da bundan bağımsız değil elbette. Yine bu seride de isim yazılabilme özelliğinin yanında çeşitli çizgi kahramanların örneklerini de bulabilmeniz mümkün. Boyutlarına bakıldığında da hemen her çocuk odasına uyma yeteneğine sahip bir halı modelinden söz ettiğimizi belirtmeliyiz.
Malatya kökenli bir firmamız olan MPW Carpet’ın tasarımı olan bu halı direkt olarak çocuk odaları için tasarlanmadı ama rengi ve motifleri ve estetik görüntüsüyle evin diğer bölümlerinde olduğu gibi çocuk odalarında da çok şık duracağını düşünüyoruz. İç içe geçmiş göz alıcı ve rengarenk daire motifleriyle hem modern bir tarz taşıyan hem de yerel tonları barındıran oldukça başarılı bir tasarım örneği.
Herkesin kendisini özel hissettiği ya da en azından hissetmek istediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu duygu veya alışkanlığın çocuklarımıza sirayet etmemesi düşünülemez. İşte bu özel hissetme duygusunu yaşattıran halılardan bir örnek daha, üstelik sadece ailemizin minik üyesinin isminin değil, doğum tarihi ve isteğe göre başka şeylerin de yazılabildiği tam olarak kişiye özel tasarlanmış bir örnek model.
İskandinav tarzında olmakla birlikte Milano kökenli bir İtalyan firmasına ait olan bu tasarım yalnızca şıklığıyla değil bir oyun alanı oluşturan tasarımıyla da fonksiyonellik de vaad ediyor. Capcanlı açık renkleri ve hafif yapısıyla yer değiştirme konusunda da kolaylık sağlayan model, miniklerin arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli zamanlar geçirmesini nitelikte.
Yukarıdaki örneğimizin biraz daha değişik bir versiyonuyla devam ediyoruz. Tasarım ise yine aynı İtalyan firmasına ait. Kız çocukları için tasarlanan serinin bu örneğinde pembe ve yeşil renklerin hakimiyeti göze çarpıyor. Miniklere uzun süre eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri bir alan sunarak ebeveynlerin de yükünü bir süreliğine de olsa alan bu örnek modelimiz fonksiyonel çocuk odası halılarının bir başka başarılı örneği olarak göze çarpıyor.
Yine İskandinav tarzına sahip olmakla birlikte bu kez bir Polonya tasarımıyla karşınızdayız. Orangeria firması bu sade tasarımında büyükçe bir kara kedi motifi kullanmış. Dikdörtgenlerden oluşan şekilleri ve sadeliğiyle tarz sahibi anne babalara hitap ederken, çocuğuna şimdiden bir tarz aşılama iddiasında olan ebeveynleri de es geçmiyor. İskandinav tarzını sevenler için kaçırılmaması gereken bir ürün.
‘Ağaç yaşken eğilir’ diyor ve bu yüzden de çocuklarınıza erkenden hayvan sevgisi aşılamak istiyorsanız sizin bu seferki modelimizin sizin için tam ideal olduğunu düşünüyoruz. Rengarenk ve çeşitli hayvan figürlerini üzerinde bulunduran Joanna Rusın imzalı bu tasarımımız da Polonya’dan geliyor. Sade ve açık renk tabandaki birbinden renkli, irili ufaklı hayvan ve araba figürleri barındıran bu halı, hem çocuğunuza hayvanları ve onları sevmeyi öğretecek ve hem de onu oyalarak sizlere biraz daha boş zaman kazandıracak.
Yine Joanna Rusin imzalı muhteşem bir renk zenginliği barındıran ve modern tarza sahip bir halıyla devam ediyoruz. Çocukları için rengarenk dekorasyonlardan hoşlananların seveceği tarzdaki bu tasarımı sadece çocuklarınızın değil kendi odalarınızın dekorasyonunda da kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla hareket kabiliyeti de sağlayan bu halı çocuk odalarında farklılık arayanları tatmin edebilecek türden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
Son örneğimiz de yine Polonyalı Joanna Rusin’den. Yine eğlenirken öğreten ve hayvan sevgisi aşılayan ve bu kez daha renkli, daha canlı bir tasarım. Pastel renklerle bezenmiş bu halıdaki hayvan figürleri yerinden sökülüp çıkarılabildiği için aynı zamanda puzzle olarak da işlev görüyor. İşlevsellik ve estetiği bir arada bulundurma gibi zorlu bir görevi üstlenmiş olan bu çocuk odası halısı, bu görevin altından başarıyla kalkmış görünüyor.
Çocuk odası dekorasyonu fikirleriyle ilgilieniyorsanız ve bu yazı hoşunuza gittiyse yine sitemizde bulunan 'Ailemizin minik üyeleri için sevimli çocuk odası duvar kağıtları' başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.