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homify 360°: Rio'da nefes kesen bir yazlık

Homify TR Homify TR
Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Evler
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Bugün homify 360 °  bölümümüzde hayallerinizi süsleyecek bir yazlıkla karşınızdayız. Brezilya'nın plajlarıyla ünlü Rio de Janeiro şehrinin Angra dos Reis bölgesinde yer alan deniz kıyısındaki bu özel ev, muhteşem konumunun yanı sıra sıradışı mimari çizgisiyle de dikkatleri çekiyor. Gelin Casa Folha adındaki bu evi daha yakından tanıyalım!

Dış görünüş

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Evler
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

İlk bakışta Casa Folha'nın özel mimari tasarımıyla karşılaşıyoruz. Yaprak şeklindeki çatı, altı bölüme ayrılıyor ve evin ortasında büyük bir avlu oluşturuyor.  Bu tasarımın amacı ev sakinlerinin sıcak ve nemli havadan korunmasını sağlamak olduğu çok açık. Hava karardığında da Casa Folha'nın tasarımı kendini gösteriyor. Büyük pencerelerden sızan ışıklar yaratıcı çizgileri vurguluyor.

Sıradışı çatı

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Evler
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

6 panelin birleşmesinden oluşan Casa Folha'nın çatısına daha yakından göz atmak gerekiyor. Bir bitkinin yaprakları gibi görünen bu paneller, odaların bunaltıcı yaz sıcağından korunmasını sağlıyor. Bu tasarım sayesinde hava, evin içinde daha rahat dolaşıyor. Okyanustan gelen serinletici rüzgarların etkisi tüm evi kuşatıyor.

Teras ve havuz

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Ahşap örtüyle güneşten korunan şık terasta yer alan havuzda da eve hakim olan organik şekil korunuyor. Buradan birkaç adım uzaklıktaki palmiye ağaçlarına ve dalgaların vurduğu sahil manzarasının tadını çıkarmanız mümkün.

Açık yaşam alanları

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Casa Folha'nın tasarımı havadar, ferah ve rahatça dolaşma imkanı verecek şekilde yapılmış. Evin içinde kapalı, uzun koridorlar yerine açık bağlantı alanları görüyoruz. Böylece hem deniz havasını evin her yerinde hissedebiliyorsunuz, hem de doğayla uyum içinde bir yaşam sürüyorsunuz. Ne zaman evin içinde, ne zaman bahçede ve açık avlularda olduğunuzu anlamanız pek mümkün olmuyor.

Odak noktası

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Oturma Odası
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Yüksek tavanlar ve geniş odalar da bu havadar ve ferah tasarım anlayışının bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Merkezde büyük bir yemek salonu ve oturma odası bulunuyor. Evin odak noktası olarak kabul edebileceğimiz bu bölüm, misafir ağırlamak için ideal.

Tamamen doğal

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Yatak Odası
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Doğayla iç içe bir yaşam vaat eden bu evdeki eşyalarda da doğal malzemelerin kullanıldığını görüyoruz. Cam dışındaki mermer, ahşap ve bakır malzemeler evin bulunduğu bölgeden temin edilmiş. Genelde geri dönüşümlü ve doğal malzemeler kulllanılarak doğal görünüm evin içinde de sürdürülmüş. Toprak renklerinin hakim olduğu, sıcak tonlar sayesinde şık ve rahat bir görünüm yakalanmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Farklı dokular

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Mutfak
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Benzer renklerin kullanımıyla yaratılan doğal havayı hareketlendirmek için yüzeylerin dokularıyla oynanmış. Sertten yumuşağa, pürüzsüzden dalgalıya, parlaktan mata geçiş yapan alanlarla odalardaki şıklık pekiştirilmiş.

Bölge

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Evler
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Finali Casa Folha'yı kuşatan muhteşem plajın manzarasıyla yapıyoruz. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanına doğanın eşsiz dokusunun eklendiği bu bölgede yaşamak rüyalarınızın gerçeğe dönüşünü simgeleyecektir.

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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

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