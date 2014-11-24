homify 360°: Rio'da nefes kesen bir yazlık

Casa Folha'nın tasarımı havadar, ferah ve rahatça dolaşma imkanı verecek şekilde yapılmış. Evin içinde kapalı, uzun koridorlar yerine açık bağlantı alanları görüyoruz. Böylece hem deniz havasını evin her yerinde hissedebiliyorsunuz, hem de doğayla uyum içinde bir yaşam sürüyorsunuz. Ne zaman evin içinde, ne zaman bahçede ve açık avlularda olduğunuzu anlamanız pek mümkün olmuyor.