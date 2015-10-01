Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri

Damask deseni adını Suriye'nin başkenti olan ve Türkçe'de Şam olarak bilinen Damascus'tan alır. Şehrin kullanılan diğer isimleri, Arapça'da Dimeşk ya da Eş-şam, Farsça'da ise Demeşgeh'tir. Damask desen olarak anılan şekil ise aslında eski çağlarda kullanılan beş temel dokuma türünden birine denmektedir. İki farklı renkteki ipliğin iki yüzeyde de desen oluşturacak şekilde dokunduğu bu kumaş türünde ipek, yün, saten gibi kaliteli iplikler kullanılırmış. Damask kumaşın Avrupa'da yaygınlaşması on ikinci yüzyıla tekabül etse de kumaşın tarihi çok daha eskiye dayanıyormuş.

Bu özel kumaş için Damask sözlüğünün ilk kullanımı ise Fransızca metinlerde ve on dördüncü yüzyılın ortalarına rastlıyor. On altıncı yüzyıla kadar desen kumaşın esas yüzünde koyu renk üzerine açık renk olacak şekilde iki renkli iplikten işlenmiş, sonraları ise araya altın ve gümüş rengi gibi parlak renkler de katılmış. 1801 yılında Joseph Marie Jacquard tarafından geliştirilmiş dokuma tezgahı sayesinde damask desenli kumaşlar çok daha hızlı ve düşük maliyetle dokunmaya başlanmış. Bu kumaş türleri de dilimize jakarlı kumaş (ya da jakarlı dokuma) olarak geçmiştir.

Yaprak, çiçek, meyve ve hatta bazen hayvan figürlerini barındıran damask desenler zaman içinde dokuma türünün ve kumaşın adından ziyade üzerindeki birbirinin aynısı olan ve sürekli devam eden bu figürlerin birleşiminden oluşan desenlere denmeye başlanmış.

Damaks desenli duvar kağıtları da adını işte bu birbirinin eşi olan ve yüzey boyunca devam eden desenlerden alıyor. Damask desenli duvar kağıtlarının tarihi de aslında epey geriye gidiyor. Bulunan ilk örnekler on altıncı yüzyıl İngiltere'sinden. Dönemin kısıtlı olanaklarında ahşap baskı gibi yöntemler kullanılarak yapılan damask desenler günümüzde dijital baskı ile ve yüzlerce renk seçeneğinde imal ediliyor. Hemen hemen tüm yerli ve yabancı duvar kağıdı markasının damask desenli koleksiyonları mevcut, üstelik artık desenler çiçek, yaprak ve benzeri motiflerle sınırlı değil, kuru kafalı çılgın modeller bile bulmak mümkün.

Bu derlememizde kimisi açık renkli kimisi koyu renkli damask desenli duvar kağıdı çeşitlerine ve iç mimarların bu tasarımları hangi odalarda hangi mobilyalarla kullandıklarına yer verdik. Damask desenli duvar kağıdı yaptırmayı düşünüyorsanız, bu sayfadaki örnekler sizlere de ilham kaynağı olabilir.