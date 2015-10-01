Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri

Damask deseni adını Suriye'nin başkenti olan ve Türkçe'de Şam olarak bilinen Damascus'tan alır. Şehrin kullanılan diğer isimleri, Arapça'da Dimeşk ya da Eş-şam, Farsça'da ise Demeşgeh'tir. Damask desen olarak anılan şekil ise aslında eski çağlarda kullanılan beş temel dokuma türünden birine denmektedir. İki farklı renkteki ipliğin iki yüzeyde de desen oluşturacak şekilde dokunduğu bu kumaş türünde ipek, yün, saten gibi kaliteli iplikler kullanılırmış. Damask kumaşın Avrupa'da yaygınlaşması on ikinci yüzyıla tekabül etse de kumaşın tarihi çok daha eskiye dayanıyormuş.
Bu özel kumaş için Damask sözlüğünün ilk kullanımı ise Fransızca metinlerde ve on dördüncü yüzyılın ortalarına rastlıyor. On altıncı yüzyıla kadar desen kumaşın esas yüzünde koyu renk üzerine açık renk olacak şekilde iki renkli iplikten işlenmiş, sonraları ise araya altın ve gümüş rengi gibi parlak renkler de katılmış. 1801 yılında Joseph Marie Jacquard tarafından geliştirilmiş dokuma tezgahı sayesinde damask desenli kumaşlar çok daha hızlı ve düşük maliyetle dokunmaya başlanmış. Bu kumaş türleri de dilimize jakarlı kumaş (ya da jakarlı dokuma) olarak geçmiştir.
Yaprak, çiçek, meyve ve hatta bazen hayvan figürlerini barındıran damask desenler zaman içinde dokuma türünün ve kumaşın adından ziyade üzerindeki birbirinin aynısı olan ve sürekli devam eden bu figürlerin birleşiminden oluşan desenlere denmeye başlanmış.
Damaks desenli duvar kağıtları da adını işte bu birbirinin eşi olan ve yüzey boyunca devam eden desenlerden alıyor. Damask desenli duvar kağıtlarının tarihi de aslında epey geriye gidiyor. Bulunan ilk örnekler on altıncı yüzyıl İngiltere'sinden. Dönemin kısıtlı olanaklarında ahşap baskı gibi yöntemler kullanılarak yapılan damask desenler günümüzde dijital baskı ile ve yüzlerce renk seçeneğinde imal ediliyor. Hemen hemen tüm yerli ve yabancı duvar kağıdı markasının damask desenli koleksiyonları mevcut, üstelik artık desenler çiçek, yaprak ve benzeri motiflerle sınırlı değil, kuru kafalı çılgın modeller bile bulmak mümkün.
Bu derlememizde kimisi açık renkli kimisi koyu renkli damask desenli duvar kağıdı çeşitlerine ve iç mimarların bu tasarımları hangi odalarda hangi mobilyalarla kullandıklarına yer verdik. Damask desenli duvar kağıdı yaptırmayı düşünüyorsanız, bu sayfadaki örnekler sizlere de ilham kaynağı olabilir.
Mavi rengin dinlendirici özelliğini bilmeyen yoktur. Bu özelliği sayesinde yatak odası dekorasyonunda en çok kullanılan renklerinden biri olan mavi rengi ve tonları karşımıza bir kez daha damask desen olarak çıkıyor. Beyaz ve mavi damask desenli duvar kağıdı, bu örnekte yalnızca yatak başının arkasına gelen duvarda kullanılmış, diğer duvarlar beyaz bırakılmış. Mekanın boğucu olmasını engelleyen bir çözüm olan tek duvar çalışmaları yatak odalarında ekseriyetle yatak başı arkasında kullanılıyor.
Damask desenli duvar kağıtlarının sıklıkla kullanıldığı mekanlardan biri yatak odası. Yumuşak renk geçişlerinin olduğu pastel mavi ve açık bej tonlarının kullanıldığı bu duvar kağıdı beyaz yatak nevresimleri ve parlament mavisi minder ve abajur detaylarıyla zarafet içinde kullanılmış.
(Mavi rengin dingin ve dinlendirici özelliğini tüm evinize taşıyabilirsiniz. Mavinin 8 tonu isimli yazımız sizlere bu konuda yol gösterecek harika bir derleme.)
Yalnızca dokuma olarak kullanıldığı zamanlarda ipek, saten gibi pahalı ipliklerle ve el tezgahlarında dokundukları için oldukça pahalı olan ve lüks olarak bilinen damask desenler, gelişen teknoloji ve baskı yöntemleri sayesinde diğer duvar kağıtları ile benzer fiyatlara sahip olsalar dahi günümüzde hala bıraktıkları lüks intibasını korumaya devam ediyorlar. O nedenle gösterişli iç dekorasyonlarda sıklıkla kullanılıyorlar ve hakikaten de arzu edilen sonuca ulaşıyorlar. Tıpkı fotoğrafta görmüş olduğumuz Meral Akçay tasarımı bu mutfak dekorasyonunda olduğu gibi. Siyah renginin asaleti ile damask desenin lüks görüntüsü bir araya gelince, oldukça ufak boyuttaki bu mutfakta bile mucizeler yaratılmış ve mekan ihtişamlı bir görünüm kazanmış.
Cese Home Concept'in bu muhteşem yatak odası takımını sergilemek için seçtiği yüksek tavanlı, kemerli pencereli bu mekan ihtişamına yaraşır şekilde damask desenli duvar kağıtları ile kaplanmış. İngiltere'de, özellikle Viktorya döneminde çok yaygınlaşan damask desenli duvar kağıdı modelleri o zaman olduğu gibi günümüzde de zenginliği, asaleti, ihtişamı ve gösterişi simgeliyor. Yine de, yüksek tavanlı, geniş odalarda çekinmeden tüm duvarlarda kullanabileceğiniz damask desenli duvar kağıtlarını daha alçak tavanlı ve küçük odalarda tek duvarda hoş bir ayrıntı olarak kullanmakta fayda var.
HannaHome Dekorasyon tarafından ithal edilen, Rasch Textil markasının damaks desenli duvar kağıdı koleksiyonu Seraphine, eski zamanların izini günümüze taşıyor. Rasch Textil’in tüm koleksiyonlarında olduğu gibi Seraphine koleksiyonu da insan sağlığına zararlı hiçbir maddeyi barındırmıyor. Koleksiyon ayrıca temizlenebilme, güneş ışınlarına dayanıklılık gibi birçok kalite ve teknik özelliğe sahip.
Renk paletinden krem, pudra, füme gibi yumuşak renklerin yanı sıra mor, kırmızı, mavi, siyah gibi canlı ve cesur renklerin kullanıldığı duvar kağıdı koleksiyonu Seraphine, yeniden yorumladığı geleneksel damask desenleri ve desenleri tamamlayan çizgili ve/veya çiçekli seçenekleri ile klasik ve modern stili bir arada sunuyor.
Fotoğrafta HannaHome Dekorasyon'un ithal ettiği Rasch Textil markasının Seraphine koleksiyonundan başka bnir örnek görmekteyiz. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız, dekorasyonda iki farklı duvar kağıdının kullanıldığını göreceksiniz. Seraphine koleksiyonun özelliklerinden biri de işte burada saklı. Damask desenli duvar kağıtlarını günümüzün modern konutlarında ustaca kullanmak çok kolay değil zira evlerimiz eskisi gibi yüksek tavanlı değiller ve boyut olarak da oldukça küçükler. Bu nedenle Seraphine koleksiyonunda damask desenleri tamamlayan çizgili ya da küçük çiçekli duvar kağıdı seçenekleri de mevcut. Bir duvar damask desenle kaplarken diğer duvarları, tıpkı bu fotoğraftaki örnekte olduğu üzere, onu kombine eden bir desenle kaplayabilirsiniz.
Duvar kağıdı işinin duayenlerinden İngiliz Cole & Son firmasının Piccadilly isimli bu duvar kağıdı çalışması Albemarle isimli bir koleksiyonun parçası. Adını 1874 yılında Londra'da açılmış, üyelere özel ünlü bir bohem kulüp olan Albemarle'dan alan koleksiyon dokuz desen ve kırk dokuz farklı renk seçeneğine sahip. Bu dokuz desenin her biri ise kültürel bir ikonu ya da dönemi simgeliyor.
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları tarafından piyasaya sürülmüş olan damask desenli bu duvar kağıdı, desenin simgelediği asalete uygun şekilde bordo renge sahip. Saray dekorasyonunda sıklıkla kullanılan bordo renk, adını Fransızların şaraplarıyla ünlü bölgesi Bordeaux'dan alıyor. Ağır, ciddi ancak romantik bir renk olan bordo, asil mekanlar yaratmak için kullanılabilecek ideal bir renk. Dekorasyonda kullanılan deri koltuk da, asaleti simgeleyen hayvan olan at figürü de rastlantı değil…
Fotpğraftaki örnekte yine 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları tarafından piyasaya sürülmüş olan damask desenli bir duvar kağıdı görüyoruz. Bu seferki renklerin her ikisi de oldukça açık krem ve bej tonlarında. Damask desen kullanmak istiyorsanız ancak açık renklere sahip ferah bir ortamdan feragat etmek istemiyorsanız, elbette firmaların sizler için de seçenekleri mevcut. İster salon ve oturma odası ister yatak odası olsun, birçok insan evinde açık renkleri kullanmayı tercih eder. Açık renklerin yarattığı ferah ve dingin ortamı damask desenleriyle süslemek için ihtiyacımız olan tek şey, birbirine yakın renklerin kombine edilmesi ile yaratılmış bir damask desen bulmaktan geçiyor.
Tekstilde, özellikle de ev tekstilinde en çok kullanılan kombin renklerden bir de mavi-bej ikilisidir. Açık ve pastel mavi tonları ile parlak bir bej tonunun mekanlarda yarattığı sade ancak derin görünüm bu duvar kağıdında oldukça belirgin. Ortaya koyduğu üç boyutlu derinlik hissi ile bulutlu bir günün gökyüzünü çağrıştıran bu ikili evinde açık renk tonlarını sanki koyu renklermişçesine asaleti ile kullanmak isteyen okuyucularımız için bire bir.