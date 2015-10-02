Ev mimarisinin başı: kiremit, shingle, ahşap çatı kaplamaları

Ev mimarisine başlarken proje kısmında nasıl bir bina istediğinize, betonarme mi yoksa çelik konstrüksiyon mu olacağına karar verdiyseniz, dört duvarınızın üstünü örterek onu bir eve dönüştürecek yapıya geçebilirsiniz demektir. Çatı konusu çatı tipi ve çatı kaplaması olarak ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çatılar, külah çatı, kubbe çatı, kırmalı çatı, tek eğimli çatı, çoklu çiftli çatı, mansard çatı, teras çatı, L tipi çatı, T tipi çatı gibi şekillerine göre isimlendirilmiş farklı modellere sahiptir. Bu modeller hakkında daha detaylı fikir edinmek için sitemizde arama yapabilir veya “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: çatı modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Çatı kaplamaları genelde, su geçirmez özellikte ve dayanıklı bir kaç malzemenin, farklı yöntemlerle bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Renk, materyal ve yapılarına göre farklılıklar gösteren bu çatı kaplama malzemelerini daha yakından tanımak ve işe başlamadan önce en azından fikir sahibi olmak için bu yazımıza kulak verebilirsiniz. Çatı kaplamasında kullanılan en popüler malzemeler, geleneksel kiremit malzeme, shingle ve ahşap çatı kaplama malzemeleridir. Çelik konstrüksiyon yapılarda ise genelde çelik çatı kaplamaları tercih edilir. Özellikle bahçe, kış bahçesi gibi alanları olan, villa tipi olan veya bahçesinde kameriye, gazebo gibi yapılar bulunduran bütün evlerin yolu çatı kaplamasından geçer. Biz de bu gerçeği düşünerek bu yazımızda sizlere çatı kaplamalarından bahsedip on adet ilham verici örnek sunacağız.
Kocaman bahçesi, kırsal yerleşimi ve ahşap yapısıyla country evleri kimin hayallerini süslemez ki? Böyle bir eve sahip olan şanslı insanlardansanız çatı kaplaması sizi en son endişelendiren şey olmalı çünkü onlarca farklı malzeme, renk ve model çatı kaplamaları bu evlere uyum sağlayacaktır. Bu evde kullanılan çatı galvaniz saç, trapez saç veya çelik malzemeden üretilmiş gibi görünüyor. Ahşap binaların aksine, ahşap bir çatı seçmek yerine çelik çatı seçilmiş. Binanın rustik stiline uyum sağlaması için seçilmiş olabileceği gibi tamamen tasarımcının zevkini yansıtıyor da olabilir.
Çatı ile yer arasına ahşap ayaklar üzerine yerleştirilen pergola tipi çatı evin verandası için mükemmel bir gölgelik görevi görüyor. Kaplama için farklı renklerde yonca kiremitlerin seçildiği çatı görsel olarak binanın dizaynı ve bahçenin dekorasyonu ile son derece başarılı bir uyum oluşturmuş. Çatı tarafındaki duvarda kullanılan taş dekor da binanın çatıyla olan uyumunu bütünlemiş.
Çatı kaplamasının son derece faydalı, yalıtımı güçlü ve doğa dostu bir yöntemi olan ekolojik çatılar son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. İnsanlarda çevre bilincinin giderek artmasının bir sonucu olarak yaygınlaşan ekolojik çatıların katmanları bitki, bitki taşıyıcı tabaka, filtre ve drenaj tabakası, mekanik etkilere karşı koruyucu ve nem tutucu tabaka, kök tutucu tabaka, su yalıtımı ve çatı konstrüksiyonu (çelik ve membran tabaka) şeklinde sıralanabilir. Uygulaması maliyetli ve uzmanlık gerektiren bu çatı kaplaması ekolojik faydaları nedeniyle birçok mimar ve devlet destekli oda ve dernekler tarafından da tavsiye ediliyor. Özellikle kentsel alanlarda sert yüzeylerin çok fazla olması, rüzgarın yollarına, ısıya ve ses titreşimlerine olumsuz tepkiler verdiği için bitkilendirme daha da önem kazanıyor. Balkon, teras, çatı, dam gibi bütün yapı tiplerine uygulanabilen sistem sayesinde, ses dalgaları, rüzgar hızı absorbe edilir, fark edilir derecede oksijen oranı değişimi sağlanır ve sadece bir çatı sistemiyle doğaya verilen zararları azalmak adına adımlar atılmış olunur.
Tek eğimli çatı tiplerinin faydaları sorulduğu zaman ilk aklımıza gelen üzerine uygulanabilecek yenilenebilir enerji teknikleri oluyor. Ekolojik kalkınmaya destek olabilecek her yapı mutlaka değerlendirilmelidir mottosuyla bu tarz yapıların yaygınlaşmasını diliyoruz. Çatısına yerleştirilecek güneş panelleri ile enerji üretimine en doğal ve sağlıklı yönden katkı sunabilecek bu çatı tiplerini siz de mutlaka göz önünde bulundurun.
Klasik A tipi çatılar hangi çatı kaplaması ile kaplanırsa kaplansın kırsal görüntüsünden bir şey kaybetmeyecek ve bir masal evi gibi akıllarımıza kazınacaktır. İçi modern stilde dekor edilmiş olan bu kırsal tip dağ evinin çatısı da tıpkı dış cephe kaplaması gibi ahşap malzemeden. Ahşap çatı zarafetinin bembeyaz karlarla nasıl da yakıştığını söylemeye gerek yok sanırız. Eğer aklınızdaki bir çeşit dağ eviyse ahşap çatı ve dış cephe malzemelerinden şaşmayın.
Bir ahşap evin ihtiyacı olan en önemli unsur, taş kaplama detaylar ve ahşap çatı ile oluşturulmuş bir bütün olabilir. Bu evin, zemin katı etrafına uygulanan taş dış cephe kaplaması, ahşap iskeletli ve shingle kaplamalı çatısı, ahşap korkulukları ve dış cephe kaplaması bir arada o kadar mükemmel bir ahşap ev kompozisyonu oluşturmuş ki tasarımcısını anmadan geçmek olmayacak. Portakal Mimarlık Mühendislik İnşaat imzalı tasarımın stili ile uygulanan malzeme ve renkler son derece uyumlu. Geniş bahçe içerisinde modern ve kullanışlı ahşap bir dağ evinde yaşamayı kim istemez ki?
Beyaz evlere en çok yakışan çatı kaplaması kiremit kaplamadır, buna kimse itiraz etmez sanırız. Bahçe aydınlatmasından tropikal bitkilerine beyaz duvarlarından çatı ile uyumlu kiremit rengi duvar uygulamasına kadar birçok detayı ile dikkat çeken bir ev. Modern mimari ürünü olan ve içi de modern stilde dekor edilen bu ev bahçeli ve modern ev tercih edenler için mükemmel bir yaşam alanı sunuyor.
Çatı kaplama malzemelerinden ve kiremitlerden bu kadar bahsetmişken bir de yakından bakalım istedik. Çatı iskeleti ahşap, çelik veya beton malzemeden üretilmiş olabilir. Çatının esas görsel özelliğini kazandıracak olan kısım kaplamasıdır. Kiremitler panel kiremitler halinde uygulanır böylece daha kolay ve pratik bir şekilde tamamlanır. Uygulamadan önce de altına isoline denilen bir profil döşenir ve kiremitler bu profile monte edilir. Hem zaman hem de işçilikten kazandıran uygulaması ile kiremit kaplama en çok tercih edilenler arasındadır.
Shingle çatı kaplaması ise fiberglastan üretilip granüle mineral ile kaplanan, ve farklı renklerde ve şekillerde üretilip parçalar halinde uygulanan bir kaplama malzemesidir. Son derece pratik bir uygulaması vardır ve koruyucu özelliği de oldukça yüksektir. Diğer birçok kaplama malzemesine göre daha hesaplı da olan shingle kaplama en popüler çatı kaplama malzemelerinden biridir. Kameriye, kulübe, gazebo, ev, villa gibi her yapıya uygulanabilir.
Bütün kaplama malzemeleri ve çatı tipleri bir yana ahşap çatılar bir yana diyenlerdenseniz siz de klasik dağ evi konseptine hayransınız demektir. Beyaz binanın teras ve balkonuna uygulanan ahşap iskelet ve çatı sistemi evi adeta bir rüya evine dönüştürmüş. Kaplaması kiremit ile yapılan, iç ve dış iskeleti ve taşıyıcı sistemi ahşap olan çatının ne kadar dayanıklı ve sağlam olduğunu söylemeye gerek yok gibi görünüyor.