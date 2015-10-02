Ev mimarisinin başı: kiremit, shingle, ahşap çatı kaplamaları

Ev mimarisine başlarken proje kısmında nasıl bir bina istediğinize, betonarme mi yoksa çelik konstrüksiyon mu olacağına karar verdiyseniz, dört duvarınızın üstünü örterek onu bir eve dönüştürecek yapıya geçebilirsiniz demektir. Çatı konusu çatı tipi ve çatı kaplaması olarak ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çatılar, külah çatı, kubbe çatı, kırmalı çatı, tek eğimli çatı, çoklu çiftli çatı, mansard çatı, teras çatı, L tipi çatı, T tipi çatı gibi şekillerine göre isimlendirilmiş farklı modellere sahiptir. Bu modeller hakkında daha detaylı fikir edinmek için sitemizde arama yapabilir veya “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: çatı modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Çatı kaplamaları genelde, su geçirmez özellikte ve dayanıklı bir kaç malzemenin, farklı yöntemlerle bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Renk, materyal ve yapılarına göre farklılıklar gösteren bu çatı kaplama malzemelerini daha yakından tanımak ve işe başlamadan önce en azından fikir sahibi olmak için bu yazımıza kulak verebilirsiniz. Çatı kaplamasında kullanılan en popüler malzemeler, geleneksel kiremit malzeme, shingle ve ahşap çatı kaplama malzemeleridir. Çelik konstrüksiyon yapılarda ise genelde çelik çatı kaplamaları tercih edilir. Özellikle bahçe, kış bahçesi gibi alanları olan, villa tipi olan veya bahçesinde kameriye, gazebo gibi yapılar bulunduran bütün evlerin yolu çatı kaplamasından geçer. Biz de bu gerçeği düşünerek bu yazımızda sizlere çatı kaplamalarından bahsedip on adet ilham verici örnek sunacağız.