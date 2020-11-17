Evimizde değişiklik yapmak için her zaman büyük paralar harcamak, yepyeni mobilyalar almak şart değildir. Kimi zaman elimizdekinin değerini bilip, şöyle bir elden geçirmek, eskimiş bir mobilyayı makyajlamak ya da bazı mobilya ve aksesuarların yerini değiştirmek evimize yepyeni bir hava katabilir. Bunu yapmanın en eğlenceli ve garantili yollarından biri de mevcut bir mobilyayı boyayarak rengini değiştirmektir. Özellikle ahşap mobilyalar, aşağıda anlatacağımız yöntemleri uygulayarak yapacağınız bir operasyon sonucu yepyeni bir renge kavuşup evinizde taze bir hava estirebilir.
Bu yazıda ahşap boyama konusundaki püf noktalarını aşama aşama anlatıp, sizler için ahşap mobilya nasıl boyanır sorusuna bir cevap vermeye çalışacağız.
Boyayacağınız mobilyaya (ya da kapıya) karar verdikten sonra yapmanız gereken bazı temel işlemler var. Eğer bu işi bir iç mekânda yapacaksanız, etrafın kirlenmemesi için odayı naylon ya da gazete kâğıdıyla kaplayarak işe başlayabilirsiniz. Daha sonra mobilyayı bir bezle silerek tozunu almalı ve zımpara işlemine hazır hale getirmelisiniz.
Ahşap boyama sırasında zımpara yapmak elbette şart değildir ama en iyi sonucu almak istiyorsanız şiddetle tavsiye edilir. Örneğin boyayacağınız mobilyanın yüzeyi parlaksa, zımpara yapmadan atacağınız boya kısa bir süre içinde dökülmeye başlayacaktır. Diğer yandan daha önce boyanmış olan bir yüzeyde ya da kaplama mobilyalarda, zımparasız çalışmanız halinde işiniz çok zorlaşacak, boyanın tutması için kat üstüne kat atmanız gerekecektir. Ayrıca mobilyanın yüzeyinde pürüzler, delikler ya da boya dökülmeleri varsa da zımpara bir mecburiyet haline gelir. Ayrıca bu tarz durumlarda bir kat astar ahşap boyası sürmeniz de tavsiye edilir. Tamam zımparanın, hele de elle yapacaksanız, zahmetli bir iş olduğunu kabul ediyoruz, ama daha sonra pişman olmamak için bu zahmete katlanmak gerekiyor.
Sizi en az zorlayacak olan herhangi bir boya ya da benzer işlemden geçmemiş masif mobilyalardır, bu noktada ağaç boyama kuralları devreye giriyor. Bunlarda ince bir zımparayla işinizi kolayca halledebilirsiniz. Cilalı mobilyalarda iş biraz daha zorlaşır ve önce ince, sonra kalın zımpara atmak gerekebilir. Burada dikkat etmeniz gereken cilanın kalınlığına bağlı olarak zımpara numarasının küçülmesi gerektiğidir. Zımparayı yaparken aşırı güç kullanmayıp ağaç boyama yönüne dikkat etmeniz gerektiğini ve özellikle parlak yüzeylerde temel maksadın yüzeyi ahşap boyası tutacak biçimde matlaştırmak olduğunu unutmamalısınız. Aynı şekilde daha önce boyanmış olan ya da üzeri kaplama olan mobilyalarda da çift zımparalama yapıp, bu işleme maksimum özeni göstermek gerekir.
Elbette değil. Ama daha iyi bir görüntü elde etmek, eğer varsa mobilyanın üstündeki mevcut boyadan tamamen kurtulmak ve yeni süreceğiniz boyanın kolay düşmemesi için şiddetle tavsiye ettiğimiz bir uygulamadır. Ancak astar uygulamasından sonra bir kat daha ince zımpara yapmanız gerektiğini unutmayın.
Yine boyama aşamasında çok dikkat etmeniz gereken bir nokta boyanın ne kadar inceltilmesi gerektiğidir. Çok pütür pütür ya da aşırı sıvılaşmış boyalarla girişiminiz başarısız olabilir. Boyayı iki kere uygulamak idealdir, ama ikinci uygulamadan önce ilk sürdüğünüz katın tamamen kurumasını bekleyin.
Temizlik-zımpara-astar-zımpara döngüsünü takip ettiyseniz, şimdi işin en zevkli kısmına yani boyamaya geçebiliriz. Ahşap mobilya boyasında su bazlı akrilik boya mı yoksa yağlıboya mı kullanacağınız size kalmış bir şey. Peki akrilik boya nasıl kullanılır? Her iki tür boya da ahşapa uygulanabiliyor. Ancak bazı duvar boyalarının ahşap için uygun olmadığını unutmayın ve boyayı satın almadan önce hangi yüzeylere uygun olduğunu üzerinden okuyun.
Boyama aleti olarak hem fırça, hem de rulo kullanabilirsiniz. Rulo seçiminde boyanın türü de önemliyken, özellikle dar açılarda rulo kullanamayacağınız için en iyi taktik fırçayla boyayıp, iz kalmaması için ruloyla üzerinden geçmektir.
Şimdi kısaca ahşap mobilyanızı nasıl koruyacağınıza dair birkaç fikirle yazıyı bitirelim. Direk güneş ışığı ahşap cilasını bozabileceği için ilk dikkat edilmesi gerekenlerden biri bundan kaçınmaktır. Aynı şekilde nemli ortamlar da ahşapa zarar verip, şişmesine neden olabilir. Bu da hem mobilyanın şeklini bozar, hem de ömrünü kısaltır. Diğer yandan benzer sebeplerle ahşap mobilyaların üzerine sıcak şeylerin de konmaması ve altlık kullanılması gerekiyor.
Bu yazıda ahşap mobilya nasıl boyanır ve akrilik boya kullanılır sorusuna cevap vermeye çalıştık. Ama mobilya boyamak deyince aklınıza sadece basit bir renk değişikliği gelmesin. Biraz yaratıcılık, biraz da el becerisiyle evinizdeki eskimiş ya da rengi atmış bir mobilyayı, aynen bu fotoğrafta görüldüğü gibi herkesin imrenerek bakacağı bir sanat eserine çevirebilirsiniz.
Yine şart olmamakla birlikte iki kat boyanın ardından son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bazı boyalarda vernik atmak gerekmiyor olsa bile, boyanızı satın alırken işin uzmanına danışıp verniğe ihtiyacınız olup olmadığını sormak ve o boyaya uygun verniği almak ideal çözümdür. Ayrıca sonradan oluşabilecek sararmaları önlemek için kaliteli bir vernik seçmeniz de gerekiyor.