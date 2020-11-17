Ahşap mobilya nasıl boyanır?

Temizlik-zımpara-astar-zımpara döngüsünü takip ettiyseniz, şimdi işin en zevkli kısmına yani boyamaya geçebiliriz. Ahşap mobilya boyasında su bazlı akrilik boya mı yoksa yağlıboya mı kullanacağınız size kalmış bir şey. Peki akrilik boya nasıl kullanılır? Her iki tür boya da ahşapa uygulanabiliyor. Ancak bazı duvar boyalarının ahşap için uygun olmadığını unutmayın ve boyayı satın almadan önce hangi yüzeylere uygun olduğunu üzerinden okuyun.

Boyama aleti olarak hem fırça, hem de rulo kullanabilirsiniz. Rulo seçiminde boyanın türü de önemliyken, özellikle dar açılarda rulo kullanamayacağınız için en iyi taktik fırçayla boyayıp, iz kalmaması için ruloyla üzerinden geçmektir.