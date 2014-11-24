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Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar

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Planalto, FCstudio FCstudio Modern Oturma Odası
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Yeni bir daireye taşındığınızda aklınızı kurcalayan ilk soru salonu nasıl tasarlayacağınızdır. Yeni evinizle ilgili karşılaştığınız bu ilk ve büyük sorunu aşmak için çok fazla değişkeni göz önünde bulundurmanız gerekir. Oturma grubu ne renk olacak? Ortaya halı serecek misiniz? Duvarlar ne renk olacak? Avizeler, yemek masası, sehpalar…

Bugün tüm bu sorunları aşmanıza 6 basit adımla yardımcı olmaya çalışacağız. Okurlarımızın son aylarda forumumuzda sıkça yönelttiği sorulara yanıt vereceğiz!

1. Kargaşa yaratmadan eşyaları nasıl yerleştiririm?

Hotel lounge - Casa Cor Rio 2012, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Klasik Oturma Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Hotel lounge – Casa Cor Rio 2012

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Elbette bu soruya verilebilecek tek ve kesin bir yanıt yok. Zevkinize ve evinize hakim olmasını istediğiniz dekoratif çizgiye uygun hareket etmeniz gerekiyor. Ama birkaç temel ipucunu göz ardı etmemek salonunuzu dekore ederken işinize yarayabilir. Büyük kanepeleri, koltukları ve kütüphaneyle vitrin gibi geniş panelleri mümkün olduğunca duvarlara yakın kullanmanız odaya ferah bir hava katacaktır. Ayrıca katlanabilir sandalyeler ile zigon sehpalar da ihtiyacınız olduğunda kullanacağınız, diğer zamanlarda ise fazla yer kaplamadan odanın bir köşesinde durabilecek eşyalar oldukları için tercih edilmelidir.

Hotel lounge - Casa Cor Rio 2012, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Klasik Duvar & Zemin
Gisele Taranto Arquitetura

Hotel lounge – Casa Cor Rio 2012

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Orijinal ve şık bir havayı katmak da ufak dokunuşlarla mümkün olacaktır. Örneğin denizi ve balık tutmayı seviyorsanız fotoğraftaki gibi tavana yerleştireceğiniz ağlar yaşam tarzınızı salonunuza yansıtmanızı sağlayacaktır.

2. Duvarların rengiyle mobilyalar nasıl uyumlu hale gelir?

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm Eklektik Oturma Odası
mllm

mllm
mllm
mllm

Sıkıcı beyaz tonların yanına daha koyu ve farklı renkleri yerleştirmekten zarar gelmez. Ancak işin sırrı iki farklı rengi kullandığınız bir odada mobilyaları da hesaba katmak durumundasınız.

Fotoğraftaki koyu sarı koltuk, yanındaki ufak sehpayla açık renkli duvarın önüne yerleştirilmiş. Böylece uyumlu bir hava yakalanmış. Kobalt mavisi duvarın önündeyse açık mavi örtülü oturma grubu yer alıyor. Bu sayede duvarların kesişimi eşyalara da yansıyor.

3. Yemek odasıyla salonu nasıl birleştiririm?

Planalto, FCstudio FCstudio Modern Oturma Odası
FCstudio

FCstudio
FCstudio
FCstudio

Geniş bir salonun bir bölümünü yemek odası olarak kullanmak çok doğal bir dekoratif hamle. Ancak bunu yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle fotoğrafta da görüldüğü gibi iki bölümü birbirinden büyük bir mobilyayla odanın ferahlığını koruyacak şekilde ayırmalısınız. Ayrıca iki bölüme hakim olan renkler arasında da bir uyum gözetmek şart.

4. Küçük salonu nasıl büyük gösterebilirim?

Interior Design SB, MCArc Laboratorio di architettura sostenibile MCArc Laboratorio di architettura sostenibile Evler
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

Günümüzde büyük şehirlerdeki ufak dairelerde çok büyük olmayan salonlar görüyoruz. Bu salonları dekore etmek de ciddi bir sorun. Fotoğraftaki salonun mutfakla doğrudan bağlantı görüyoruz. Ancak araya konan sürüklenebilir paravanla iki bölüm zekice ayrılmış. Bu sayede salona daha aydınlık bir görünüm kazadırılmış. Ayrıca daha açık tonlarda boyanan duvarlar da salonu olduğundan daha geniş göstermiş.

5. İnce uzun bir salon nasıl döşenmeli?

Chaldon Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Modern Oturma Odası
IQ Glass UK

Chaldon Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Bazen arsanın biçimi veya mimari yetersizlikler ince uzun bir salonun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız odayla uyumlu bir mobilya yerleşimi yapmanız lazım. Oturma grubunuzu odanın uzun köşesine yerleştirmek iyi bir fikir olabilir. Ayrıca pencerelerin önünü de kapatmayacak şekilde yerleşim yapmanız gerekiyor. Böylece doğal ışığı kullanarak odanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.

6. Halı? Olmalı mı? Olmamalı mı?

APARTMENT IN PARIS Atelier UOA Modern Oturma Odası
Atelier UOA

APARTMENT IN PARIS

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

Bu soruya da verilecek tek bir cevap yok zira herkesin zevki halı kullanımı konusunda farklılaşıyor. Ancak doğal kumaşlardan yapılmış, pastel renklere sahip, otantik desenli bir halı misafirleriniz için sıcak bir karşılama sunacaktır. Ayrıca halının desenleriyle uyumlu bir mobilya seçerek odadaki harmoniyi artırmanız da mümkün. 

Umarız salonunuz için yaptığımız önerileri beğenmişsinizdir. Yaratıcılığınızı tetiklemeyi ve yeni fikirler bulmanızı başarabildiysek yorumlarınızı bekliyoruz!

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