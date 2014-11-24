Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar

Yeni bir daireye taşındığınızda aklınızı kurcalayan ilk soru salonu nasıl tasarlayacağınızdır. Yeni evinizle ilgili karşılaştığınız bu ilk ve büyük sorunu aşmak için çok fazla değişkeni göz önünde bulundurmanız gerekir. Oturma grubu ne renk olacak? Ortaya halı serecek misiniz? Duvarlar ne renk olacak? Avizeler, yemek masası, sehpalar…
Bugün tüm bu sorunları aşmanıza 6 basit adımla yardımcı olmaya çalışacağız. Okurlarımızın son aylarda forumumuzda sıkça yönelttiği sorulara yanıt vereceğiz!
Elbette bu soruya verilebilecek tek ve kesin bir yanıt yok. Zevkinize ve evinize hakim olmasını istediğiniz dekoratif çizgiye uygun hareket etmeniz gerekiyor. Ama birkaç temel ipucunu göz ardı etmemek salonunuzu dekore ederken işinize yarayabilir. Büyük kanepeleri, koltukları ve kütüphaneyle vitrin gibi geniş panelleri mümkün olduğunca duvarlara yakın kullanmanız odaya ferah bir hava katacaktır. Ayrıca katlanabilir sandalyeler ile zigon sehpalar da ihtiyacınız olduğunda kullanacağınız, diğer zamanlarda ise fazla yer kaplamadan odanın bir köşesinde durabilecek eşyalar oldukları için tercih edilmelidir.
Orijinal ve şık bir havayı katmak da ufak dokunuşlarla mümkün olacaktır. Örneğin denizi ve balık tutmayı seviyorsanız fotoğraftaki gibi tavana yerleştireceğiniz ağlar yaşam tarzınızı salonunuza yansıtmanızı sağlayacaktır.
Sıkıcı beyaz tonların yanına daha koyu ve farklı renkleri yerleştirmekten zarar gelmez. Ancak işin sırrı iki farklı rengi kullandığınız bir odada mobilyaları da hesaba katmak durumundasınız.
Fotoğraftaki koyu sarı koltuk, yanındaki ufak sehpayla açık renkli duvarın önüne yerleştirilmiş. Böylece uyumlu bir hava yakalanmış. Kobalt mavisi duvarın önündeyse açık mavi örtülü oturma grubu yer alıyor. Bu sayede duvarların kesişimi eşyalara da yansıyor.
Geniş bir salonun bir bölümünü yemek odası olarak kullanmak çok doğal bir dekoratif hamle. Ancak bunu yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle fotoğrafta da görüldüğü gibi iki bölümü birbirinden büyük bir mobilyayla odanın ferahlığını koruyacak şekilde ayırmalısınız. Ayrıca iki bölüme hakim olan renkler arasında da bir uyum gözetmek şart.
Günümüzde büyük şehirlerdeki ufak dairelerde çok büyük olmayan salonlar görüyoruz. Bu salonları dekore etmek de ciddi bir sorun. Fotoğraftaki salonun mutfakla doğrudan bağlantı görüyoruz. Ancak araya konan sürüklenebilir paravanla iki bölüm zekice ayrılmış. Bu sayede salona daha aydınlık bir görünüm kazadırılmış. Ayrıca daha açık tonlarda boyanan duvarlar da salonu olduğundan daha geniş göstermiş.
Bazen arsanın biçimi veya mimari yetersizlikler ince uzun bir salonun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız odayla uyumlu bir mobilya yerleşimi yapmanız lazım. Oturma grubunuzu odanın uzun köşesine yerleştirmek iyi bir fikir olabilir. Ayrıca pencerelerin önünü de kapatmayacak şekilde yerleşim yapmanız gerekiyor. Böylece doğal ışığı kullanarak odanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.
Bu soruya da verilecek tek bir cevap yok zira herkesin zevki halı kullanımı konusunda farklılaşıyor. Ancak doğal kumaşlardan yapılmış, pastel renklere sahip, otantik desenli bir halı misafirleriniz için sıcak bir karşılama sunacaktır. Ayrıca halının desenleriyle uyumlu bir mobilya seçerek odadaki harmoniyi artırmanız da mümkün.
Umarız salonunuz için yaptığımız önerileri beğenmişsinizdir. Yaratıcılığınızı tetiklemeyi ve yeni fikirler bulmanızı başarabildiysek yorumlarınızı bekliyoruz!