Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar

Sıkıcı beyaz tonların yanına daha koyu ve farklı renkleri yerleştirmekten zarar gelmez. Ancak işin sırrı iki farklı rengi kullandığınız bir odada mobilyaları da hesaba katmak durumundasınız.

Fotoğraftaki koyu sarı koltuk, yanındaki ufak sehpayla açık renkli duvarın önüne yerleştirilmiş. Böylece uyumlu bir hava yakalanmış. Kobalt mavisi duvarın önündeyse açık mavi örtülü oturma grubu yer alıyor. Bu sayede duvarların kesişimi eşyalara da yansıyor.