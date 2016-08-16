Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev

Rustik stilin yetmişli yıllar mimarisi ile kombine edilmesiyle oluşmuş harika bir tasarım görüyoruz. Loft tarzı olarak adlandırabileceğimiz, geniş bir mekanda açık planlı yaşam alanı şekilde yayılmış, tek katlı, tek yöne eğimli bir çatıya sahip olan evin her yöne bakan pencereleri bulunuyor. Böylece hem doğal gün ışığından azami şekilde yararlanabiliyor hem de tepedeki konumunun sağladığı muhteşem manzarayı her açıdan görüyor.

Yapıda rustik stilin iki en popüler malzemesi kullanılmış: Taş ve ahşap. Yapı aslında betonarme, ancak tüm kolonlar doğal taş ile kaplanmış. Çatı ve korkuluklarda ise koyu renkli ahşap tercih edilmiş. Bu koyu renkli ahşapları iç mekan cephelerinde de göreceğiz.

Konutun bulunduğu tepe bir kayalık, bu da onu depreme karşı müthiş dayanıklı yapıyor. Öte yandan alanın tamamen kayalık olması bahçe düzenlemesinde zorluklar çıkarıyor. Ancak peyzaj mimarları bu problemi zarafetle çözmüş. Kayaların arasındaki çukur alanlar toprakla doldurulmuş ve bu alanlara yer yer çim, yer yer değişik bitki ve çiçekler ekilmiş. Böylece hem alan bir nebze yeşillenmiş hem de doğal kaya dokusu yok edilmemiş.

Fotoğrafın sağ alt kısmında, binayla uyumlu olacak şekilde taş ile kaplanmış, manzaralı özel yüzme havuzu da gözümüze çarpıyor.