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Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev

Özlem K. Özlem K.
Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Evler Ahşap Altın Sarısı
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Bazı evler vardır ki, görenler daha ilk bakışta büyüler. Mimari stili, konumu ve dekorasyonu ile kusursuz olan bu tür evlerden bir tanesini gezeceğiz bugün. Brezilya'da, muhteşem manzaraları ile ünlü Monte das Gameleiras kasabasında yer alan bu ev bir tepenin tam üzerinde konumlanmış, böylece çevrenin tüm manzarasına hakim. Gerek mimari stili gerekse de konumu ile tam bir rustik stil örneği olan bu sanki üzerinde bulunduğu tepenin olmazsa olmaz bir parçası gibi. Bölgeye yüz elli kilometre uzaklıktaki Natal şehrinden bir mimarlık firması olan Duo Architects tarafından tasarlanan bu yapıyı gelin daha yakından inceleyelim.

Yetmişli yılların mimarisi

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Evler Ahşap rengi
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Rustik stilin yetmişli yıllar mimarisi ile kombine edilmesiyle oluşmuş harika bir tasarım görüyoruz. Loft tarzı olarak adlandırabileceğimiz, geniş bir mekanda açık planlı yaşam alanı şekilde yayılmış, tek katlı, tek yöne eğimli bir çatıya sahip olan evin her yöne bakan pencereleri bulunuyor. Böylece hem doğal gün ışığından azami şekilde yararlanabiliyor hem de tepedeki konumunun sağladığı muhteşem manzarayı her açıdan görüyor.

Yapıda rustik stilin iki en popüler malzemesi kullanılmış: Taş ve ahşap. Yapı aslında betonarme, ancak tüm kolonlar doğal taş ile kaplanmış. Çatı ve korkuluklarda ise koyu renkli ahşap tercih edilmiş. Bu koyu renkli ahşapları iç mekan cephelerinde de göreceğiz. 

Konutun bulunduğu tepe bir kayalık, bu da onu depreme karşı müthiş dayanıklı yapıyor. Öte yandan alanın tamamen kayalık olması bahçe düzenlemesinde zorluklar çıkarıyor. Ancak peyzaj mimarları bu problemi zarafetle çözmüş. Kayaların arasındaki çukur alanlar toprakla doldurulmuş ve bu alanlara yer yer çim, yer yer değişik bitki ve çiçekler ekilmiş. Böylece hem alan bir nebze yeşillenmiş hem de doğal kaya dokusu yok edilmemiş.

Fotoğrafın sağ alt kısmında, binayla uyumlu olacak şekilde taş ile kaplanmış, manzaralı özel yüzme havuzu da gözümüze çarpıyor.

Terasta gün batımı

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Balkon, Veranda & Teras Ahşap Rengarenk
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Manzaranın en güzel olduğu kısımda, gün batımını görecek bir pozisyonda yer alan teras sevimli ve konforlu mobilyalar ile döşenmiş. Böyle bir terasta gökyüzünün renkten renge girdiği harika bir gün batımını izlemek paha biçilemez olmalı.

Klasik bir yemek odası

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Oturma Odası Ahşap Bej
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Klasik mobilya stilleri içerisinde en popüler olanlardan biri olan 16. Louis sandalyeler ve masa ile dekore edilen yemek odası sade şıklığı ile göz dolduruyor. Klasik takım modern bir avize ile kombine edilmiş.

Sade, mütevazi bir mutfak

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Mutfak Ahşap Bej
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Konutun mutfağı son derece sade ve mütevazi. Açık planlı mutfak bir yarımada ünite ile yemek odasından ayrılmış. Mutfak dolaplarında beyaz renk tercih edilmiş, tezgah ise granit. İki adet buzdolanı arka köşede yer alıyor, ocak ve davlumbaz ise yarımada üzerinde tercih edilmiş. Lavabo elbette olması gerektiği üzere pencerenin altında. Bu alanın evin kala kısmıyla olan stil ilişkisi ile yarımada üniteye monte edilmiş ahşap kahvaltı tezgahı ile kurulmuş.

Manzaralı evler ilginizi çekiyorsa, ’Nefis bir manzara eşliğinde modern bir ev’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Küçük, sade ama şahane bir daire
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