Mutfak ada modelleri ve yarımadalar

İlk örneğimiz henüz anakaradan tam bağımsızlığını ilan etmemiş bir çeşit yarımada aslında. L şeklinde tezgâha eklemlenen bu ekstra parça yemek yaparken mümkün olan maksimuma alana ihtiyacı olan ve dağınık çalışmayı sevenler için ideal bir ilave. Çok fazla yer işgâl etmeyen ama pratik anlamda büyük avantaj sağlayan bu küçük ilave tezgâh lavabo ve ocağa yakınlığıyla da çok fazla hareket etmeden her şeye erişebilmenizi ve işinizi bir an önce bitirmenizi sağlıyor. Siyah-beyazın temizliği ve şıklığıyla kendine has bir havaya kavuşan bu mutfak çok büyük olmamasına rağmen hem pratik, hem işlevsel, hem de estetik anlamda göz alıcı bir kompozisyon oluşturmayı başarıyor.