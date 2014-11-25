Mutfak ada modelleri ve yarımadalar

Mutfak sadece yemek yapılan ve yenen bir mekân değil, aynı zamanda yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, yeni ve farklı yemekleri ya da tatlıları deneyip konuklarınızı ve arkadaşlarınızı mutlu edebileceğiniz de bir yerdir. Belki bazıları mutfağı sadece ayak üstü bir şeyler atıştırmak ya da buzdolabında duran hazır yemeklerden birini çıkarıp mikrodalgada ısıtmak için kullanıyor olabilir ama biz bunları geçelim ve bu yazıda gerçek mutfak düşkünlerine hitap edelim istiyoruz.
Ankastre ve tasarım mutfakların yaygınlaşmasıyla birlikte, modern mutfaklarda görmeye başladığımız bir başka trend de mutfak adaları. Özellikle geniş mutfaklarda uygulanan bu dekorasyon modelinde, mutfak tezgâhı klasik biçimde duvara dayalı değil, mutfağın geri kalanından bağımsız bir adacık olarak ortada duruyor. Kimi modellerde tezgâha küçük bir masa ve birkaç tabure eklenerek adayı ufak bir yemek masasına da dönüştürebiliyorsunuz. Tabii böyle bir mutfak adasına sahip olmak için ilk şart yeterince alana sahip olmak. Ancak yaratıcı tasarımcılar illâ ki bir ada değil bazen de yarımada biçiminde ekstra bir tezgâh ekleyebiliyorlar mutfağa. Eğer mutfağınız müsaitse ve yemek yapmayı seviyor, yemek yaparken dağılıyorsanız mutfak adası sizin için de uygun bir seçim olabilir. Bu yazıda sizin için orijinal mutfak adası modelleri arasında bir derleme hazırlayarak, mutfağını değiştirmek isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalıştık.
İlk örneğimiz henüz anakaradan tam bağımsızlığını ilan etmemiş bir çeşit yarımada aslında. L şeklinde tezgâha eklemlenen bu ekstra parça yemek yaparken mümkün olan maksimuma alana ihtiyacı olan ve dağınık çalışmayı sevenler için ideal bir ilave. Çok fazla yer işgâl etmeyen ama pratik anlamda büyük avantaj sağlayan bu küçük ilave tezgâh lavabo ve ocağa yakınlığıyla da çok fazla hareket etmeden her şeye erişebilmenizi ve işinizi bir an önce bitirmenizi sağlıyor. Siyah-beyazın temizliği ve şıklığıyla kendine has bir havaya kavuşan bu mutfak çok büyük olmamasına rağmen hem pratik, hem işlevsel, hem de estetik anlamda göz alıcı bir kompozisyon oluşturmayı başarıyor.
En basit yemek de olsa, son derece sofistike bir yemek de olsa, o ritme bir kez girdik mi mutfakta kendimizi Michelin yıldızlı bir lokantanın şef aşçısı gibi hisseder, yaptığımız işi kendimizce bir sanata dönüştürmeye çalışırız. Bu fotoğrafta gördüğünüz mutfak işte bunun için ideal ortamı teşkil ediypr. Gerek büyük restoran mutfaklarını andıran endüstriyel stil ve seçilen renkler, gerekse de metal malzemenin yoğun kullanımıyla buranın evinizin mutfağı olduğunu unutup kendinizi bir şef aşçı gibi hissedebilirsiniz. Tabii bu hissiyata en çok katkıda bulunan unsur da mutfağın ortasına bir ada biçimden yerleştirilmiş olan ve sofistike yemeklerin yapımında işinizi çok kolaylaştıracak olan ekstra tezgâh. Kolay gelsin!
İşte yine mutfak adası kavramının bildiğimizden farklı ve son derece yaratıcı bir uygulaması. Bu fotoğrafta tasarımcılar, tezgâhı duvara dayamak yerine mutfağın ortasına yerleştirip, yine de tam bir ada haline getirmemişler. Bunun tabii ki en büyük avantajı sunduğu ferahlık ve tezgâh üzerine iki taraftan da çalışabiliyor olmanız. Ayrıca uca eklenen iki şık tabureyle, bu yarımada aynı zamanda hızlıca bir şeyler atıştırabileceğiniz pratik bir yemek masası işlevi de kazanıyor. Bu orijinal fikrin tamamında açık ev konseptinin uygulandığı bu mekâna da çok yakıştığını ve kusursuz uyum gösterdiğini söylemek gerekiyor.
Elbette hepimiz geniş, hangar gibi evlerde oturup, içinde at oynatabileceğimiz mutfaklara sahip olmayabiliriz. Ama evinizin küçük olması mutfağınızın şık ve orijinal olmayacağı anlamına gelmiyor. Salonla birleşik olan bu açık mutfak daracık bir alanda olmasına rağmen mutfak tezgâhını duvara dayamak yerine ortaya yerleştirmek kesinlikle iyi bir fikir olmuş. Ahşap ağırlıklı tezgâh, çıplak tuğla duvarlar ve kahverengi parkeyle birleşince bu açık mutfağa son derece sıcak ve samimi bir hava katıyor. Küçük olsun, bizim olsun diyenler için.
Aramızda çılgınlar, maceracı tercihlerden korkmayanlar, ilgi odağı olmak isteyenler de vardır elbet. Son mutfağımız da onlar için. İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin başyapıtı
Tatlı Hayattan esinlenen bu mutfak adası elbette çok cesur bir tercih olur ve diğer eşyalarla uyumlu değilse çok kötü bir izlenim verebilir. Yine de orijinal mutfak tasarımları için ilham verebileceğini umduk.
Peki siz bu mutfak adası ve yarımadası modellerinden hangilerini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.