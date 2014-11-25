Mutfak ada modelleri ve yarımadalar

Mutfak sadece yemek yapılan ve yenen bir mekân değil, aynı zamanda yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, yeni ve farklı yemekleri ya da tatlıları deneyip konuklarınızı ve arkadaşlarınızı mutlu edebileceğiniz de bir yerdir. Belki bazıları mutfağı sadece ayak üstü bir şeyler atıştırmak ya da buzdolabında duran hazır yemeklerden birini çıkarıp mikrodalgada ısıtmak için kullanıyor olabilir ama biz bunları geçelim ve bu yazıda gerçek mutfak düşkünlerine hitap edelim istiyoruz.

Ankastre ve tasarım mutfakların yaygınlaşmasıyla birlikte, modern mutfaklarda görmeye başladığımız bir başka trend de mutfak adaları. Özellikle geniş mutfaklarda uygulanan bu dekorasyon modelinde, mutfak tezgâhı klasik biçimde duvara dayalı değil, mutfağın geri kalanından bağımsız bir adacık olarak ortada duruyor. Kimi modellerde tezgâha küçük bir masa ve birkaç tabure eklenerek adayı ufak bir yemek masasına da dönüştürebiliyorsunuz. Tabii böyle bir mutfak adasına sahip olmak için ilk şart yeterince alana sahip olmak. Ancak yaratıcı tasarımcılar illâ ki bir ada değil bazen de yarımada biçiminde ekstra bir tezgâh ekleyebiliyorlar mutfağa. Eğer mutfağınız müsaitse ve yemek yapmayı seviyor, yemek yaparken dağılıyorsanız mutfak adası sizin için de uygun bir seçim olabilir. Bu yazıda sizin için orijinal mutfak adası modelleri arasında bir derleme hazırlayarak, mutfağını değiştirmek isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalıştık.