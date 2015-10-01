Banyo duşakabin üzerine 12 iddialı örnek

Ülkemizde banyonun öteden beri bir yeri ve kültürü olmuştur. Zira yıkanma alışkanlıklarımız Türk Hamamı ile meşhurdur. Eski tip hamamlardan da anlaşılacağı üzere banyolar bizim için önemli bir ritüeldir. Hamamlar ise yalnızca mazide kalan bir gelenek olmamakla beraber modern banyolar ile birlikte eskisi kadar revaçta olmadığı kesin.
Günümüzde modern teknoloji, farklı estetik anlayışları ve gelişen ekonomik durumlarla beraber evlerimizde birden fazla banyo bulunur hale geldi. Ancak yine de denebilir ki büyük şehirlerde apartman hayatı daha yaygın, dolayısıyla hamam sefası yapacağınız devasa banyolar yerine, yer kaplamayan modern banyo duşakabinleri daha fazla kullanılıyor.
Bilhassa küçük apartman dairelerinde; alandan verim sağlamak adına büyük fark yaratan modern banyo duşakabinleri, pratik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Öte yandan geniş bir banyonuz varsa duşakabin kullanmayacaksınız diye bir kaide yok. Şüphesiz ki küvet sayesinde yapacağınız yıkanma keyfinin yeri apayrı olacak. Ancak dışarı çıkmadan yahut evde döndüğünüzde hızlı bir duş almak için banyo duşakabinleri hala çok avantajlı. Tam da bu sebepten banyolar ister küçük ister büyük olsun, çoğu evde hem küvet hem banyo duşakabini bir arada bulunuyor.
Banyo duşakabinlerinin gelecek dönemde de hayatımızda hep bir yeri olacak. Zira basit bir yapıda olmakla birlikte yıkanma alışkanlıklarımız açısından büyük bir konfor sağlıyorlar. Bu basit yapılarına ve çok fazla yer kaplamamalarına karşın banyo duşakabinleri, tahmin edemeyeceğiniz kadar çeşitlilik gösteriyor. Çoğu cam kapılı olan duşakabinlerin dış yüzeyi pek fazla değişmese de iç kısımları; mermerden renkli fayanslara, kabin içinde raf imkanından doğal taş kullanımına dek bir sürü yenilik barındırıyor. Bu tür ince düşünülmüş dekorasyon detaylarıyla siz de zevkinize uygun modern bir banyo duşakabinine sahip olabilirsiniz. Şimdi beraber seçeneklere göz gezdirelim.
Siyah fayanslarıyla ilgi çeken dekorasyon örneğinde banyo duşakabininin altın sarısı detayları dikkat çekiyor. Klasik stilin vazgeçilmez öğelerinden birisi olan altın rengi, duş başlığı ve kabinin kenarlarında tercih edilmiş. Zaten siyah fayanslarla nispeten gothic bir görüntüye sahip banyoda duşakabin için saydam cam kullanımı doğru bir karar olmuş. Banyo duşakabinin bir çerçevesi olmamakla birlikte köşelerinde muslukla uyumlu olarak altın renkli metal kullanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış.
Banyo duşakabininin hemen yanındaki film şeridini andıran fotoğraflarla canlandırılmış bir banyo dekorasyonu görüyoruz. Banyo duşakabini ise dıştan oval bir görüntüye sahip olmakla birlikte köşe duvarına konumlanmış. Böylece içeriden üçgenimsi bir şekle sahip denilebilir. Duş başlığı olarak da koyu bordo tercih eden tasarım, minik müdahale ve süslemelerle nasıl canlı bir banyomuz olur sorusunun yanıtı gibi bir örnek.
Tavanı hariç olmak üzere baştan sona ahşap kaplama banyo duvarı malzeme kullanımıyla dikkat çeken bir örnek. Aynı zamanda son derece modern bir küvete sahip tasarımda banyo duşakabini elbette unutulmamış. Tabandan tavana uzanan cam duşakabin bu haliyle çok şık görünüyor. Yine saydam cam tercih edilerek şıklığa şıklık katılmış. Tavandan uzanan kare şeklindeki duş başlığı da duşkabini ilginçleştiren bir diğer özellik.
Siyah beyaz fayansların ağırlıkta olduğu tasarımda ilginç bir forma sahip ayna dikkat çekici görünüyor. Zeminde de karol taşların kullanıldığı dekorasyonda banyo duşakabini mümkün olduğunça şeffaf ve göze batmayan sade bir modelden seçilmiş. Genel olarak siyah beyaz ağırlığı ve çeşitli figürlerin bir arada kullanıldığı düşünülürse göz yormayan şık bir duşakabin doğru bir tercih.
Bu üç farklı malzeme bir arada kullanılarak son derece modern ve minimalist bir banyo dekorasyonu ortaya çıkarmış. Tavandan zemine neredeyse her bir köşenin mermerle kaplandığı banyoda hem küvet hem de banyo duşakabini bulunuyor. Ahşap ise yalnızca akseusar olarak kullanılmış. Banyo duşakabinini diğer kabinlerden öne çıkaran özellik iki kapaktan oluşması diyebiliriz.
Son derece modern bir görünüme sahip banyo tasarımında koyu kahverengiler göz dolduruyor. Hem banyo duşakabininin iç kısmı hem de duvar kağıdı olarak tek bir renkte yoğunlaşan tasarımda elegan bir şıklık hakim. Bu zarafeti tamamlamak için banyo duşakabini de tavana dek uzanmış. Boydan boya kaplamasından ötürü çerçevesiz olarak tercih edilmesi yerinde bir karar.
Daha ziyade kare ve dikdörtgen örneklerine sıkça rastladığımız banyo duşakabinlerinin yuvarlak modelleri de mevcut. Bu örnekte de bir öncekinde olduğu gibi banyo duşakabinini çerçevesiz olarak görüyoruz. Küçük banyolar için bir hayli kullanışlı olan tasarımda saydam cam kullanılmış. Zaten küçük bir boyutu olduğu için farklı cam kullanımı klostrofobisi olanları sıkıntıya sokabilirdi.
Daha ziyade dar bir alana sahip banyo duşakabinlerini incelemiş olsak da çok daha geniş duşakabin örnekleri de var. Vemworks markasının tasarımında ise baştan sonra sıra dışı bir banyo dizaynı hakim. Duvarlarda ve zeminde eskitme görünümlü koyu renk ağırlığı olduğundan tavanda devasa ışıklandırmalar tercih edilmiş. Her ne kadar çok geniş bir banyo olmasa da küvet kullanılmadığı için banyo duşakabini büyük tasarlanabilmiş.
Bir telefon kulübesini andıran modern banyo duşakabini dikkat çekici bir tasarıma sahip. Banyo küvetine paralel taban kısmı da beyaz olan tasarımın iç duvarında ise koyu renk tercih edilmiş. Böylece dayanak yerleri renkli hale getirilerek camlı kısım vitrin gibi durmuş. Üst ve yan kısımları olmak üzere banyo duşakabinlerinin bazı bölümleri farklı renklerde tercih edilerek enteresan tasarımlar elde edilebilir.
Nispeten geniş bir alana sahip banyo duşakabinin iç duvarları küçük ve renkli mozaik taşlarla kaplanmış. Aynı zamanda mini bir penceresi de bulunan duşakabin bu sayede yeterince aydınlanıyor. İç kısımları yeterince hareketli olduğu için duşakabinin kapak kısmı saydam iki adet camdan tercih edilmiş. Böylelikle mozaik taşların canlılığı da kapanmayarak iç açıcı bir dekorasyon elde edilmiş.
Banyo duşakabinleri çoğunlukla bir kişilik dizayn edilse de iki kişi kapasiteli olanları da mevcut. Nitekim bu resimde de bir örneğini görüyorsunuz. Üstelik bu tasarımda sadece banyo duşakabini değil, tuvalet kısmı da camlı kapaklarla ayrılmış. Böylece banyo içerisinde banyo görünümüyle hem daha düzenli bir tasarım edilmiş hem de benzersiz bir banyo dekorasyonu kotarılmış. Banyo duşakabinin iç kısmında hareketli mermerler kullanıldığından çerçevesiz saydam cam yerinde bir tercih diyebiliriz. Duşakabinin iç kısmında kare duş başlıkları dışında mini raflar kullanılarak dekorasyon estetiği unutulmamış. Bilhassa çiftler için ideal bir banyo duşakabini.
Mimari özellikleriyle ön planda olan evlerin banyo tasarımları da kendine has oluyor. Bir çatı katı banyosu gördüğümüz modelde tavanda kocaman bir pencere görünüyor. Bu sayede banyonun aydınlatılmaması gibi bir seçenek yok. Her ne kadar bazılarımız banyoda geniş cam kullanımını garipsese de yüksek katlı binalar için, hele bu örnekte olduğu gibi dağ yamacına yapılmış binalar için hiç de sıra dışı değil. Duvarlarındasiyah taşların bulunan örnekte banyo duşakabini tam olarak seçilmese de fazla yer kaplamayan saydam cam kullanıldığını belirtelim. Zaten manzarası yeterince ilgi çekici olduğundan böylesi tasarımlar için klasik bir banyo duşakabini yeterli olacaktır.
Duşakabin yerine küvet tercih ediyorsanız ’Çarpıcı tasarımlara sahip banyo küvet örnekleri’ yazımızı inceleyebilirsiniz.