Banyo duşakabin üzerine 12 iddialı örnek

Ülkemizde banyonun öteden beri bir yeri ve kültürü olmuştur. Zira yıkanma alışkanlıklarımız Türk Hamamı ile meşhurdur. Eski tip hamamlardan da anlaşılacağı üzere banyolar bizim için önemli bir ritüeldir. Hamamlar ise yalnızca mazide kalan bir gelenek olmamakla beraber modern banyolar ile birlikte eskisi kadar revaçta olmadığı kesin.

Günümüzde modern teknoloji, farklı estetik anlayışları ve gelişen ekonomik durumlarla beraber evlerimizde birden fazla banyo bulunur hale geldi. Ancak yine de denebilir ki büyük şehirlerde apartman hayatı daha yaygın, dolayısıyla hamam sefası yapacağınız devasa banyolar yerine, yer kaplamayan modern banyo duşakabinleri daha fazla kullanılıyor.

Bilhassa küçük apartman dairelerinde; alandan verim sağlamak adına büyük fark yaratan modern banyo duşakabinleri, pratik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Öte yandan geniş bir banyonuz varsa duşakabin kullanmayacaksınız diye bir kaide yok. Şüphesiz ki küvet sayesinde yapacağınız yıkanma keyfinin yeri apayrı olacak. Ancak dışarı çıkmadan yahut evde döndüğünüzde hızlı bir duş almak için banyo duşakabinleri hala çok avantajlı. Tam da bu sebepten banyolar ister küçük ister büyük olsun, çoğu evde hem küvet hem banyo duşakabini bir arada bulunuyor.

Banyo duşakabinlerinin gelecek dönemde de hayatımızda hep bir yeri olacak. Zira basit bir yapıda olmakla birlikte yıkanma alışkanlıklarımız açısından büyük bir konfor sağlıyorlar. Bu basit yapılarına ve çok fazla yer kaplamamalarına karşın banyo duşakabinleri, tahmin edemeyeceğiniz kadar çeşitlilik gösteriyor. Çoğu cam kapılı olan duşakabinlerin dış yüzeyi pek fazla değişmese de iç kısımları; mermerden renkli fayanslara, kabin içinde raf imkanından doğal taş kullanımına dek bir sürü yenilik barındırıyor. Bu tür ince düşünülmüş dekorasyon detaylarıyla siz de zevkinize uygun modern bir banyo duşakabinine sahip olabilirsiniz. Şimdi beraber seçeneklere göz gezdirelim.