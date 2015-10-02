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Sıra dışı banyo küvetleri

nihal e. nihal e.
Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
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Dekorasyon trendleri ile beraber banyo küvetlerinin tasarımları da çarpıcı hale geldi. Banyo küveti denince gözünüzde canlanan klasik modelleri unutun. Zira hem farklı malzeme kullanımı hem de sıra dışı tasarımlarla banyo küvetleri hayal gücünüzü aşıyor. Bu yazıda size hem ahşap gibi farklı malzemelerin kullanıldığı banyo küvet örnekleri tanıtacağız hem de değişik stillere göre dizayn edilmiş banyo küvetlerini göreceksiniz. 

Ancak farklı bir tasarım yapmak yalnızca değişik bir biçim vermek veya farklı bir materyal kullanmak ibaret değil. Kimi zamanda klasik model banyo küvetlerini süsleyen dekorlarla oynayarak çarpıcı dekorasyonlar elde edebilirsiniz. Bu konuda daha fazla küvet örneği incelemek isterseniz ’Göz alıcı küvet modelleri’ başlığına bakabilirsiniz.

Şeffaf mavi küvet

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Bilhassa çocukların çok beğeneceği devasa küvet,  mavi ve şeffaf olarak tasarlanılmış. İlgi çekici rengi ve şeffaf yapısından ötürü banyo küvetleri arasında kendi kategorisinde benzersiz bir örnek diyebiliriz. Herhangi bir duvara dayanmadan ortada bulunan banyo küveti aynı zamanda bir hayli büyük görünüyor. Mavi beyaz ağırlıklı aksesuarlarla şenlenen banyo dekorasyonu genç ve dinamik bir yapıya sahip denilebilir.

Çarpıcı ve klasik

Дача в Осташково, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova BanyoKüvet & Duşlar
Irina Tatarnikova

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Mimari yapısıyla ön plana çıkan banyo sadece ahşap kaplama duvarları ile dahi benzersiz görünüyor. Mini avizesinden kurdelalı perdesine, baştan sonra çarpıcı ve klasik objelerle süslenmiş banyo dekorasyonu deyim yerindeyse müthiş. Böylesi klasik parçaların ağırlıkla olduğu banyoda küvet de varaklı ayaklara ve eski tip bir musluğa sahip. Şayet böylesi bir dekorasyona banyo küvetleri arasında bir model seçseydik resimdekinden başkası düşünülemezdi.

Banyoda salon şıklığı

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Klasik stil dekorasyonun vazgeçilmezlerinden avize kullanımı bu örnekte de tüm ihtişamıyla görünüyor. Ve yine böylesi bir dekorasyona, banyo küvetlerinden en klasik tasarımlısı tercih edilmiş. Zaten modern bir küvet konulsaydı sırıtabilirdi. Şöyle bir etrafa baktığımız zaman iki tarafında pencere bulunan banyo dekorasyonu detaylarıyla göz dolduruyor. Banyo küvetleri içinde klasik stile sahip olanlarda genel olarak altın rengi kullanılır. Ancak bu örnekte küvet ayakları gümüşten tercih edilerek farkını ortaya koymuş.

Üçgen küvet

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Özellikle köşe duvar için düşündüğünüz zaman banyo küvetleri arasında en uygun olanın üçgen küvet olduğunu fark edersiniz. Böylece banyo küveti duvar köşesine tam olarak konumlanır. Her ne kadar küçük bir banyo örneği olsa da bir hayli zengin bir banyo dekorasyonu. Farklı duvar işlemelerinden çarpıcı duş bölmesine dek göz alıcı detaylara sahip zira. Küçük alanı tüm köşelerine dek verimli kullanan tasarımda iki adet lavabo dahi var.

Klasiğin ihtişamı

CRESTA BANYO Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Banyo
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

CRESTA BANYO

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Banyo dekorasyonlarına göz attığınız zaman kolayca klasik stil banyo küvetlerini bulabilirsiniz. Ancak bu banyo küvetlerini hangi parçalarla dekore edeceğiniz daha önemli. Bu tasarımda banyoya benzemeyen bir fon ve eşyalarla banyo küvetinin klasik çizgileri vurgulanmış. Resimdeki mobilyaları doğrudan banyoda kullanamasanız da evinizin genel çizgisini yansıtması açısından ortak bir stil tutturulması gerektiğinin altı çizilmiş.

Keskin çizgiler

House 090, COOLSTOODIO COOLSTOODIO BanyoKüvet & Duşlar
COOLSTOODIO

COOLSTOODIO
COOLSTOODIO
COOLSTOODIO

Resimde tam olarak seçilmese de dikdörtgen şeklindeki küvetin oyuntusu çok keskin bir geçişe sahip. Modern dekorasyon seçenekleri sayesinde  enteresan ve çarpıcı banyo küvetlerine hazırlıklı olun. Hem son derece fonksiyonel olmakla kalmıyor hem de enteresan şekliyle dikkatleri üstüne topluyor. Dış yüzeyinin siyah iç kısmının beyaz olması ise keskin çizgilerinin altını iyice vurgulamış. İddialı tasarımlardan hoşlanıyorsanız bunu abartıya kaçmadan başaran banyo küvetlerine göz atmalısınız.

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Mermerden banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Tüm duvarları mermer kaplama modern stil bir banyo tasarımı görüyoruz. Söz konusu küvet de banyo küvetleri modellerinden modern tarza uyan bir örnek. Zarif bir çizgisi olan derinliği yüksek bir banyo küveti. Sade bir model seçilmesi yerinde bir karar, çünkü banyo dekorasyonunun tamamı çok hareketli. Mermer duvarlar kadar duvar içine gömülü raflar, ahşap ve gümüş detayları da bir o kadar dikkat çekici.

Hayal gücünüzü sınırlandırmayın

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY BanyoKüvet & Duşlar
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Tabary Le Lay imzalı bu sıra dışı banyo tasarımı bir tür cadı kazanı gibi çağrışımlar yapsa da risk almayı sevenler için başarılı bir örnek. Banyo tasarımı diyoruz ancak bu bildiğiniz bir banyo değil. Yatak odasının içinde bulunuyor. Altı kısmındaki mozaiğe benzer bir tabaka var. Küvetin etrafını ise işlem görmemiş ağaç dalları çevreliyor. Banyo küvetlerinden bu tasarıma sırıtmayacak sade bir model tercih edilmiş.

Taştan küvet

Una ex chiesa come abitazione e studio, Architettura Architettura BanyoKüvet & Duşlar
Architettura

Architettura
Architettura
Architettura

Banyo küvetleri örneklerinde ilginç ve farklı tasarımlar görmeye alıştık. Kimi zaman çok uçuk modellere sahip olan banyo küvetleri farklı malzeme kullanımıyla da ön plana çıkabiliyor. Mesela bu banyo dizaynında fayans yerine taş kullanılış. Hatta banyo küveti de taşlarla örülerek duvarın bir parçası haline gelmiş. Küvetin ön kısmına yine taştan bir basamak örülerek merdiven ihmal edilmemiş.

Pencere manzaralı küvet

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos BanyoKüvet & Duşlar
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

Banyolarda geniş pencere kullanımı pek yaygın olmamakla beraber şayet eviniz caddeye bakmıyorsa gayet kullanışlı bir seçenektir, zira böylece banyonuzda da gün ışığından yararlanabilirsiniz. Büyük banyo küvetleri genellikle birbirine benzer tasarımlara sahip olur. Bu örnekte ise banyo küvetinin genişliğinden ötürü klasik modeller gibi ayakları yok. Ancak üst kısımları dışa doğru açılarak estetik farklılık yaratılmış

Küvete benzemeyen küvet tasarımları

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Banyo küvetlerinin sıra dışı örneklerini sırayla görüyoruz. Bir Alman tasarımcıya ait bu model ise ilk bakışta küvet olduğu belli olmayan bir tasarıma sahip. Markanın diğer tasarımları da bir hayli iddialı. Banyo küveti denince göz önüne gelen kayık görüntüsünden çok sıkılınmış olunacak ki her biri başlı başına orijinal küvetler tasarlamışlar. İddialı bir banyo düşleyenler için.

Yere gömülü banyo küveti

Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG BanyoKüvet & Duşlar
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Banyo küvetlerinden bir başka alışılmadık tasarım daha. Banyo küveti zemine gömülü olarak dizayn edilmiş. Bu şekliyle epey de enteresan olmuş. Ancak bunun sebebi olarak manzaradan mümkün olabildiğince istifade etmek diyebiliriz. Zira ormanlık alana yapılmış evde doğa manzarasından sonuna dek faydalanabilmek için pencereler tavandan yere dek uzanıyor. Küvet yere gömülü olduğundan büyükçe bir lamba kullanımı da doğru bir tercih olmuş.

Erimiş hissi veren küvet

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Sıra dışı banyo küvetlerinden devam edelim. Banyo küvetlerinde kullanılan malzeme üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ahşap ise küvetlerde pek kullanılmayan bir malzeme. Bu banyo dekorasyonundaysa geniş küvet ahşap bir tabaka üzerine yerleştirilmiş. Alt kısımları beton olup üst tabakasında yine ahşap kullanılmış. Görünüm olarak içe doğru erimiş hissi veren banyo küveti bu haliyle göreni bir daha baktırıyor.

Karanlıkla gelen şıklık

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Banyo küvetleri çoğunlukla beyaz renkli olduğundan kontrast yaratmak için siyah fayans bir alternatif olabilir. Bu banyo tasarımının ilginç özelliği küvetin hemen bitiminde duşun başlaması. Duşta ayaklarınızın donmaması için zeminde ahşap kullanmak pek düşünülmeyen ancak işe yarar bir fikir. Bu kısımda kullanılan koyu renkli fayans kullanımı ile birlikte banyoda küvetin sınırları keskin bir şekilde çiziliyor.

Yenilikçi modeller

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Çarpıcı küvet tasarımı örneklerinden devam ediyoruz. Muhteşem bir dizayna sahip banyo küvetlerinden bir tane daha. Böylesi devasa bir küveti koyacağınız banyo da haliyle biraz ihtişamlı olmak zorunda. Ancak bazen öyle şaşaalı bir ürün seçersiniz ki banyonuza ekstra bir farklılık katmanıza gerek kalmaz. Oval çizgilere sahip, içi beyaz dışı siyah banyo küvetinin aşağıya doğru inen eğimi de görsellik olarak benzersiz bir parça.

Yaşam alanlarına derinlik katan 3 boyutlu duvar kağıtları
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