Sıra dışı banyo küvetleri

Dekorasyon trendleri ile beraber banyo küvetlerinin tasarımları da çarpıcı hale geldi. Banyo küveti denince gözünüzde canlanan klasik modelleri unutun. Zira hem farklı malzeme kullanımı hem de sıra dışı tasarımlarla banyo küvetleri hayal gücünüzü aşıyor. Bu yazıda size hem ahşap gibi farklı malzemelerin kullanıldığı banyo küvet örnekleri tanıtacağız hem de değişik stillere göre dizayn edilmiş banyo küvetlerini göreceksiniz.
Ancak farklı bir tasarım yapmak yalnızca değişik bir biçim vermek veya farklı bir materyal kullanmak ibaret değil. Kimi zamanda klasik model banyo küvetlerini süsleyen dekorlarla oynayarak çarpıcı dekorasyonlar elde edebilirsiniz. Bu konuda daha fazla küvet örneği incelemek isterseniz ’Göz alıcı küvet modelleri’ başlığına bakabilirsiniz.
Bilhassa çocukların çok beğeneceği devasa küvet, mavi ve şeffaf olarak tasarlanılmış. İlgi çekici rengi ve şeffaf yapısından ötürü banyo küvetleri arasında kendi kategorisinde benzersiz bir örnek diyebiliriz. Herhangi bir duvara dayanmadan ortada bulunan banyo küveti aynı zamanda bir hayli büyük görünüyor. Mavi beyaz ağırlıklı aksesuarlarla şenlenen banyo dekorasyonu genç ve dinamik bir yapıya sahip denilebilir.
Mimari yapısıyla ön plana çıkan banyo sadece ahşap kaplama duvarları ile dahi benzersiz görünüyor. Mini avizesinden kurdelalı perdesine, baştan sonra çarpıcı ve klasik objelerle süslenmiş banyo dekorasyonu deyim yerindeyse müthiş. Böylesi klasik parçaların ağırlıkla olduğu banyoda küvet de varaklı ayaklara ve eski tip bir musluğa sahip. Şayet böylesi bir dekorasyona banyo küvetleri arasında bir model seçseydik resimdekinden başkası düşünülemezdi.
Klasik stil dekorasyonun vazgeçilmezlerinden avize kullanımı bu örnekte de tüm ihtişamıyla görünüyor. Ve yine böylesi bir dekorasyona, banyo küvetlerinden en klasik tasarımlısı tercih edilmiş. Zaten modern bir küvet konulsaydı sırıtabilirdi. Şöyle bir etrafa baktığımız zaman iki tarafında pencere bulunan banyo dekorasyonu detaylarıyla göz dolduruyor. Banyo küvetleri içinde klasik stile sahip olanlarda genel olarak altın rengi kullanılır. Ancak bu örnekte küvet ayakları gümüşten tercih edilerek farkını ortaya koymuş.
Özellikle köşe duvar için düşündüğünüz zaman banyo küvetleri arasında en uygun olanın üçgen küvet olduğunu fark edersiniz. Böylece banyo küveti duvar köşesine tam olarak konumlanır. Her ne kadar küçük bir banyo örneği olsa da bir hayli zengin bir banyo dekorasyonu. Farklı duvar işlemelerinden çarpıcı duş bölmesine dek göz alıcı detaylara sahip zira. Küçük alanı tüm köşelerine dek verimli kullanan tasarımda iki adet lavabo dahi var.
Banyo dekorasyonlarına göz attığınız zaman kolayca klasik stil banyo küvetlerini bulabilirsiniz. Ancak bu banyo küvetlerini hangi parçalarla dekore edeceğiniz daha önemli. Bu tasarımda banyoya benzemeyen bir fon ve eşyalarla banyo küvetinin klasik çizgileri vurgulanmış. Resimdeki mobilyaları doğrudan banyoda kullanamasanız da evinizin genel çizgisini yansıtması açısından ortak bir stil tutturulması gerektiğinin altı çizilmiş.
Resimde tam olarak seçilmese de dikdörtgen şeklindeki küvetin oyuntusu çok keskin bir geçişe sahip. Modern dekorasyon seçenekleri sayesinde enteresan ve çarpıcı banyo küvetlerine hazırlıklı olun. Hem son derece fonksiyonel olmakla kalmıyor hem de enteresan şekliyle dikkatleri üstüne topluyor. Dış yüzeyinin siyah iç kısmının beyaz olması ise keskin çizgilerinin altını iyice vurgulamış. İddialı tasarımlardan hoşlanıyorsanız bunu abartıya kaçmadan başaran banyo küvetlerine göz atmalısınız.
Tüm duvarları mermer kaplama modern stil bir banyo tasarımı görüyoruz. Söz konusu küvet de banyo küvetleri modellerinden modern tarza uyan bir örnek. Zarif bir çizgisi olan derinliği yüksek bir banyo küveti. Sade bir model seçilmesi yerinde bir karar, çünkü banyo dekorasyonunun tamamı çok hareketli. Mermer duvarlar kadar duvar içine gömülü raflar, ahşap ve gümüş detayları da bir o kadar dikkat çekici.
Tabary Le Lay imzalı bu sıra dışı banyo tasarımı bir tür cadı kazanı gibi çağrışımlar yapsa da risk almayı sevenler için başarılı bir örnek. Banyo tasarımı diyoruz ancak bu bildiğiniz bir banyo değil. Yatak odasının içinde bulunuyor. Altı kısmındaki mozaiğe benzer bir tabaka var. Küvetin etrafını ise işlem görmemiş ağaç dalları çevreliyor. Banyo küvetlerinden bu tasarıma sırıtmayacak sade bir model tercih edilmiş.
Banyo küvetleri örneklerinde ilginç ve farklı tasarımlar görmeye alıştık. Kimi zaman çok uçuk modellere sahip olan banyo küvetleri farklı malzeme kullanımıyla da ön plana çıkabiliyor. Mesela bu banyo dizaynında fayans yerine taş kullanılış. Hatta banyo küveti de taşlarla örülerek duvarın bir parçası haline gelmiş. Küvetin ön kısmına yine taştan bir basamak örülerek merdiven ihmal edilmemiş.
Banyolarda geniş pencere kullanımı pek yaygın olmamakla beraber şayet eviniz caddeye bakmıyorsa gayet kullanışlı bir seçenektir, zira böylece banyonuzda da gün ışığından yararlanabilirsiniz. Büyük banyo küvetleri genellikle birbirine benzer tasarımlara sahip olur. Bu örnekte ise banyo küvetinin genişliğinden ötürü klasik modeller gibi ayakları yok. Ancak üst kısımları dışa doğru açılarak estetik farklılık yaratılmış
Banyo küvetlerinin sıra dışı örneklerini sırayla görüyoruz. Bir Alman tasarımcıya ait bu model ise ilk bakışta küvet olduğu belli olmayan bir tasarıma sahip. Markanın diğer tasarımları da bir hayli iddialı. Banyo küveti denince göz önüne gelen kayık görüntüsünden çok sıkılınmış olunacak ki her biri başlı başına orijinal küvetler tasarlamışlar. İddialı bir banyo düşleyenler için.
Banyo küvetlerinden bir başka alışılmadık tasarım daha. Banyo küveti zemine gömülü olarak dizayn edilmiş. Bu şekliyle epey de enteresan olmuş. Ancak bunun sebebi olarak manzaradan mümkün olabildiğince istifade etmek diyebiliriz. Zira ormanlık alana yapılmış evde doğa manzarasından sonuna dek faydalanabilmek için pencereler tavandan yere dek uzanıyor. Küvet yere gömülü olduğundan büyükçe bir lamba kullanımı da doğru bir tercih olmuş.
Sıra dışı banyo küvetlerinden devam edelim. Banyo küvetlerinde kullanılan malzeme üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ahşap ise küvetlerde pek kullanılmayan bir malzeme. Bu banyo dekorasyonundaysa geniş küvet ahşap bir tabaka üzerine yerleştirilmiş. Alt kısımları beton olup üst tabakasında yine ahşap kullanılmış. Görünüm olarak içe doğru erimiş hissi veren banyo küveti bu haliyle göreni bir daha baktırıyor.
Banyo küvetleri çoğunlukla beyaz renkli olduğundan kontrast yaratmak için siyah fayans bir alternatif olabilir. Bu banyo tasarımının ilginç özelliği küvetin hemen bitiminde duşun başlaması. Duşta ayaklarınızın donmaması için zeminde ahşap kullanmak pek düşünülmeyen ancak işe yarar bir fikir. Bu kısımda kullanılan koyu renkli fayans kullanımı ile birlikte banyoda küvetin sınırları keskin bir şekilde çiziliyor.
Çarpıcı küvet tasarımı örneklerinden devam ediyoruz. Muhteşem bir dizayna sahip banyo küvetlerinden bir tane daha. Böylesi devasa bir küveti koyacağınız banyo da haliyle biraz ihtişamlı olmak zorunda. Ancak bazen öyle şaşaalı bir ürün seçersiniz ki banyonuza ekstra bir farklılık katmanıza gerek kalmaz. Oval çizgilere sahip, içi beyaz dışı siyah banyo küvetinin aşağıya doğru inen eğimi de görsellik olarak benzersiz bir parça.