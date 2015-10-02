Sıra dışı banyo küvetleri

Dekorasyon trendleri ile beraber banyo küvetlerinin tasarımları da çarpıcı hale geldi. Banyo küveti denince gözünüzde canlanan klasik modelleri unutun. Zira hem farklı malzeme kullanımı hem de sıra dışı tasarımlarla banyo küvetleri hayal gücünüzü aşıyor. Bu yazıda size hem ahşap gibi farklı malzemelerin kullanıldığı banyo küvet örnekleri tanıtacağız hem de değişik stillere göre dizayn edilmiş banyo küvetlerini göreceksiniz.

Ancak farklı bir tasarım yapmak yalnızca değişik bir biçim vermek veya farklı bir materyal kullanmak ibaret değil. Kimi zamanda klasik model banyo küvetlerini süsleyen dekorlarla oynayarak çarpıcı dekorasyonlar elde edebilirsiniz. Bu konuda daha fazla küvet örneği incelemek isterseniz ’Göz alıcı küvet modelleri’ başlığına bakabilirsiniz.