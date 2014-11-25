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Rüya gibi bir lüks yat: M/Y CRN 133 “Saramour”

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
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Tasarım, teknoloji ve sanat tek bir projede bir arada. Hayır, bu sefer bir mimari kompleksten bahsetmiyoruz; bugün homify'da alışılmışın dışında bir iş yaparak, son derece sofistike bir deniz mühendisliğinin eseri olan, 61 metre uzunluğundaki M / Y CRN 133 Saramour adlı lüks yata konuk oluyoruz.

Denizin İtalyanlar'ın kanında dolaştığı herkesin malumudur. Bu, ülkenin coğrafi konumundan doğup, Akdenizin derinliklerinde dolaşan ve Orta Çağ'dan on sekizinci yüzyılın sonuna kadar denizlere hükmeden deniz Cumhuriyeti'nde zirveye çıkan bir aşk hikayesidir. Bugün de devam eden bu gelenek günümüzde en ileri gemi inşa tekniklerini bir başka İtalyan ustalığı ile birleştiriyor: tasarım.

Saramour, yat tasarım stüdyosu Francesco Paszkowski Design and Office Interior ve Design CRN'in aktif katılımı ile, Armatör ve Tersane arasındaki kusursuz uyumdan doğdu.

Rakamlar

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Saramour'un tamamı Ancona'da inşa edildi. Boyu 61.3 metre olan yatın genişliği 10.20 metre. Dış mekanlar ve alanlar alt güverte üzerinde beş köprü olarak geliştirildi. İç mekanda 5 misafir kamarası, 4 suit ve master yatak odası bulunuyor. Gemi toplamda 10 kişiye ve ek olarak 14 mürettebata ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Stil

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Saramour'a ince bir sinematografik perspektiften yaklaşıyoruz.

Francesco Paszkowski Design'ın aradığı stil, özellikle dış kısımda, keskin hatlar ve yumuşak kıvrımlar ile otomotiv dünyasından esinleniyor. Bu katta temiz ve keskin bir kesim iç mekan ile köprü arasında bir ayrım oluşturuyor: bununla birlikte, renkler, materyaller ve tasarım estetiği, geminin görünümüne tektip ve bütünlüklü bir hava veriyor.

Köprüler

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

İçeriye geçmeden önce, köprülerden birinin kapladığı bu alana birkaç saniye göz atıyoruz. Burada göze çarpan en önemli ayrıntı, geminin her tarafından denizi görebilmeniz. Diğer katlara kıyasla, burada materyal kullanımı ahşap ağırlıklı olarak düşünülmüş. Bu da sadeliği ve tasarım zevkini beraberinde getirmiş.

Pruva

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Üst güvertelerden başlayarak, pruvaya doğru yöneliyoruz. Burada yatın, iç mekanı özgün kılan bazı unsurlar dışında tamamen modern bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Üst güvertelerde ilk göze çarpan şey, dış mekanların rahatlığı ve konforu ve elbette ki lüks donanımı.

Master suit

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

İç mekanlar nefes kesiyor. Küçük turumuza yat sahibinin suiti ile başlıyoruz. Yatağın merkezi pozisyonu ve odanın geri kalanı ile uyum halinde, tüm dekorların keskin bir renk seçimi ile etrafa yayılımı mekanı başlı başına karakterize ediyor.

Açık mekanda yemek

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Açık bir mekan olarak tasarlanan oturma odası aynı renk şemaları ve tasarım düşüncesi ile devam ediyor. Aydınlık ve seçkin görünen bu alan son derece rafine bir dekorasyona ve yumuşak tonlara sahip.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yaşam alanı

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Saramour'un bir diğer odası olan yaşam alanı, pahalı nesneler, tasarımcı seçimi dekorlar ve bireysel aksesuar seçimleri ile öne çıkıyor. Örneğin, parlak ve renkli İran halıları tüm odanın dekorasyonunu tamamlayan harika bir unsur.

İç mekana bir bakış

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Koridorlar ve ayrım alanları minimalist bir iç mekan tasarımı ile öne çıkıyor. Tasarımın amacı yumuşak ve kıvrımlı hatlar yaratarak akışkan alanlar ve buna karşılık gelen bir dış mekan yaratmaktı. Bu alanda cam pencereleri ile tüm mekanları bu akışkan felsefeye uygun olarak birleştiren bir asansör görüyoruz.

Suit

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Bu resimde misafirlere sunulan suiti görüyoruz. Yatak odasında ahşap egemenliği devam ediyor. Burada göz alıcı olan şey, dekorların ve mekanın deniz kenarındaki bir villayı andırıyor olması.

Banyo

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Suitlerden birinin banyosuna girdiğimizde, çağdaş mobilya kullanımının nasıl harikalar yaratabileceğini görüyoruz. Bu bölümde de mekan ve yüzeyde bolluktan kaçınılmamış ve misafirlere harika bir deniz gezisi deneyimi imkanı sunulmuş.

Pupa

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Fitness ve güzellik alanı, bir de türk hamamı ile tam bir lüks villa. Bununla birlikte, mürettebata tahsis edilen alan da bir yaşam alanı, yemek odası, dinlenme bölgesi ve özel banyoları ile 6 çift kamaradan oluiuyor.

Stil ve konfor

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Akdeniz Yat & Jetler
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Yattaki eğlence ve otomasyon sistemleri CRN ve Videoworks tarafından tasarlandı. Otomasyon sistemi perdeleri, ışıklandırmayı ve klimayı iPad ya da iPadMini üzerinden kolayca kontrol edebilmenize olanak tanıyor.

İçerisinde bir sanat galerisini de barındıran Saramour'daki turumuzun sonuna geiyoruz. Bu göz alıcı yapıda bir lüks villanın rahatlığını ve seçkinliğini en üst düzeyde sunacak hiçbir ayrıntıdan kaçınılmamış olması bizleri cezbediyor.

Mutfak ada modelleri ve yarımadalar
Lüks yat dizaynı ve dekorasyonu konusunda mükemmel bir örnek olan M / Y CRN 133 Saramour hayallerinizi körükleyecek.

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