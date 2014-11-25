Rüya gibi bir lüks yat: M/Y CRN 133 “Saramour”

Tasarım, teknoloji ve sanat tek bir projede bir arada. Hayır, bu sefer bir mimari kompleksten bahsetmiyoruz; bugün homify'da alışılmışın dışında bir iş yaparak, son derece sofistike bir deniz mühendisliğinin eseri olan, 61 metre uzunluğundaki M / Y CRN 133 Saramour adlı lüks yata konuk oluyoruz.

Denizin İtalyanlar'ın kanında dolaştığı herkesin malumudur. Bu, ülkenin coğrafi konumundan doğup, Akdenizin derinliklerinde dolaşan ve Orta Çağ'dan on sekizinci yüzyılın sonuna kadar denizlere hükmeden deniz Cumhuriyeti'nde zirveye çıkan bir aşk hikayesidir. Bugün de devam eden bu gelenek günümüzde en ileri gemi inşa tekniklerini bir başka İtalyan ustalığı ile birleştiriyor: tasarım.

Saramour, yat tasarım stüdyosu Francesco Paszkowski Design and Office Interior ve Design CRN'in aktif katılımı ile, Armatör ve Tersane arasındaki kusursuz uyumdan doğdu.