Modern genç odası tasarımı örnekleri

Bir evi dekore ettikten sonra, o dekorasyonun çok uzun süre boyunca aynı şekilde kalacağını düşünmek çoğunlukla bir hata olur. Çünkü tıpkı canlılar gibi zamanın aşındırıcı etkisinden nasiplerini alırlar. İşte bu sebepten ötürü, sıklığı değişmekle beraber, evinizdeki dekorasyonu yenilemeniz gerekebilir. Peki ne gibi durumlar evinizdeki dekorasyonun değişmesi gerektiğini gösterir ? Örneğin evinizi dekore ederken hakim olan moda akımı yerini farklı bir akıma bırakır. Siz de modanın gerisinde kalmamak adına dekorasyonunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı sebep olarak, evinizdeki dekorasyonun eskisi kadar etkileyici olmadığını düşünüp bu dekorasyonu değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Ya da son sebep olarak, ihtiyaçlarınızın değiştiğini fark edip, evinizde hakim olan dekorasyonun değişmesi için karar verebilirsiniz. Üstelik bu değişimi gerektirecek öyle ekstrem sebepler olmak zorunda da değildir. Yazımızın konusu olarak örnek vermek gerekirse, minik bebeğiniz artık büyümeye başlamıştır ve siz de bebek odanızın artık bir genç odasına evrilme zamanının geldiğini fark edebilirsiniz. Ya da evinizdeki boş bir odayı genç odasına çevirmek de gayet makul bir sebep olabilir. İşte bu noktada izlemeniz gereken bazı basit çizgiler mevcut. Örnek vermek gerekirse, nasıl bir dekorasyon istiyorsunuz ? Hangi tarz seçtiğiniz oda için uygun ? Bir genç odası ne şekilde dekore edilmeli ? Bunların ve daha birçok sorunun cevabını yazımızın geri kalanını okuyarak bulabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla görsele ulaşmak isteyen okurlarımız, çocuk odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş birçok sayıdaki tasarıma yakından bakabilirler.
Genç odası dekorasyonunuza başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk konu, genç odası dekorasyonlarının çocuk ve bebek odası dekorasyonlarından farklı olduğudur. Aslında bu farklılık gayet normal bir durumdur. Çünkü her oda farklı yaş grubuna ve farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir bebek odasında bebeğinizin eşyaları için ayarlayacağınız alan tamamen size bağlıdır. Üstelik bebek odasında kendiniz için koltuk ya da kanepe tarzı bir mobilya da bulundurabilirsiniz. Ya da çocuk odalarında oyuncakları içerisinde barındırmak için genişçe kutular oldukça gerekli dekoratif araçlardır. Bununla birlikte, artık eğitim ve öğretim hayatına atılmış bir genç için dekore edilen bir genç odasında, çalışma masası gibi bir mobilya oldukça zorunludur.
Eğer dekore edeceğiniz genç odasını, modern çizgiye bağlı kalarak dekore etmek istiyorsanız, farklı ve yaratıcı tasarımlardan faydalanabilirsiniz. Modern tarzın gereği ve o yaş aralığındaki gençlerin genel zevkine bağlı olarak, ahşap kullanımını minimum düzeyde tutmak, yapacağınız doğru hamlelerden biri olacaktır. Öte yandan illa ki ahşap kullanmak isterseniz, en azından bu mobilyaların renklerini ahşap renginden uzak renkler seçerek, dekore ettiğiniz genç odasına modern bir görünüm kazandırabilirsiniz. Eğer amacınız bir modern genç odası tasarımı yaratmaksa, duvar kağıtları sizin için faydalı olabilir. Çünkü tek bir renkle boyanmış duvarlar, bir genç için sıkıcı bir tercih olabilir. Onun yerine her zevkten ve çeşitten ilgi alanına hitap edecek kadar geniş bir tür yelpazesine sahip olan duvar kağıtları kullanmak, hem dekore edeceğiniz odaya canlı ve hareketli bir hava katacak, hem de odayı kullanacak olan kişinin kendi kişisel zevklerinin fiziksel hale geldiğini görmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, modern genç odası tasarımı yaratırken alternatif mobilyalardan da faydalanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, sağlam zincir veya halatlarla tavana asılı duran bir hamak ya da minik bir puf, amaçladığınız modern tarzı yakalamanız adına atabileceğiniz güzel bir adım olabilir. Üstelik bu tarz dekoratif araçların hem rahat hem de pratik olduğunu söylemek çok doğru olur.
Duvar kağıtları, kimi çevreler tarafından yalnızca çıplak duvarları saklamak için bir örtü olarak kullanılsa da, kimi zaman dekorasyonunuz için son yumruk olabilir. Üstelik, günümüzde dekorasyona verilen önemin artmasıyla birlikte, her zevke ve ilgi alanına uygun duvar kağıdını bulmanın mümkün olduğunu söylemek pekala doğru olacaktır. İşte bu yüzden, genç odası dekore ederken, kimi zaman duvar kağıtlarından faydalanabilirsiniz.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, kullanışlı tasarımlar pratik fikirler çerçevesinde şekillenir. Üstelik bu tarz pratik fikirleri hayata geçirmek, tahmin ettiğinizden çok daha kolaydır. Bu pratik fikirlerden biri de genç odalarında hamaklara yer vermektir. Eğer bu örnekteki gibi ışığa ve/veya doğaya yakın bir odayı genç odası olarak dekore etmeye karar verdiyseniz, bu odaya hamak kurmak hem kullanışlı hem de eğlenceli bir fikir halini alabilir.
Genç odası dekorasyonlarının genellikle 12-18 yaş arasındaki çocuklara hitap ettiğini söylemek doğru olur. Çocukluktan çıkıp yetişkinliğe doğru adım adım ilerlerken, yaşadıkları odanın onların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. İşte bu sebepten ötürü, özellikle artık eğitim öğretimle içli dışlı olmaya da başladıkları için, bir modern genç odası tasarımda çalışma masasına yer vermek, oldukça makul bir hamle olacaktır. Edmimarlık Interior'a ait bu tasarım, dekorasyonun ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini gösteren bir başka şık kanıt.
Dekore edeceğiniz alan bir genç odası olunca, süslü ve abartılı tasarımlar kullanmaktan kaçınmak çoğu zaman doğrudur. Üstelik bu alanı kullanacak olan kişinin isteklerine tasarımda yer vermek de bir başka yerinde harekettir. İşte bu sebepten ötürü, modern bir genç odası tasarımı yaratılırken, çoğunlukla sade tasarımlar tercih edilir. Ama genel kanının aksine, bu örnekte de görebileceğiniz üzere, sade tasarımlar da ortaya oldukça şık görüntüler çıkarabilir.
Bir önceki örneğimizdeki, modern bir genç odası tasarımı amaçlandığında, elinizden geldiğince sadece tasarımlara yer vermeniz gerektiğinden bahsetmiştik. Bu örneğimizle de, sade bir tasarımı nasıl canlı tutabileceğinizi göstereceğiniz. Öncelikle güçlü karşıtlıklar, modern çizginin önemli bir özelliğidir ve ortamı canlı kılar. Bu örnekte ise, bahsettiğimiz karşıtlığın zıt renklere sahip duvar kağıdıyla başarılı bir biçimde elde edildiğini görebilirsiniz.
Kimi zaman basit ama şık bir sehpa, büyük emekler vererek dekore ettiğiniz salonunuza gelen misafirlerinizin ilk dikkat ettiği öge olur. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. İşte bu yüzden basit ama şık bir ögenin, içinde bulunduğu alanda hakim olan bütün havayı değiştirme gücüne sahip olduğunu aklınızdan hiç çıkarmamalısınız. Bu örnekte ise -ilk bakışta sizin de fark edeceğiniz üzere- ilgiyi üzerinde ilk olarak toplayan öge, yastık kılıfı ile nevresim. Bu tarz aykırı renklerin tercih edildiği tasarımlar, oldukça göz alıcı olabilir.
Çocuk ya da genç odası tasarımları fark etmeksizin, neredeyse her dekorasyonda rastlayabileceğiniz dekoratif bir mobilyadır ranzalar. Dekoratiftir, dekoratiftir diyoruz çünkü akıllardaki demir ve ince ranzalara rastlamak artık neredeyse imkansız. Aksine gün geçtikçe farklı renklere sahip ve ahşaptan imal edilen ranzalar artıyor. Bu durumda da, özellikle iki genç için ortak bir genç odası tasarlamayı amaçlayan okurlarımız için güzel bir fırsata dönüşüyor.
Aykırı renk kullanmak, bir tasarımı göz alıcı hale getirmenin en etkili yollarından biridir. Özellikle, turuncu ve bordo gibi doğada pek sık rastlanmayan renklerin yer verildiği tasarımların, çoğu zaman canlı bir havaya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Genç odası dekore ederken de özellikle ihtiyaç duyduğunuz şeyin bu canlılık olduğu düşünüldüğünde, aykırı renkler kullanmanın sizin için güzel bir alternatif olacağını düşünebiliriz. Armoni Yapı'ya ait olan bu tasarımda da görebileceğiniz üzere, turuncu bahsettiğimiz aykırı renklerden bir tanesi.
Renklerin insan psikolojisi üzerinde ve özellikle belli yaşında altındaki bireylerin karakterlerine, etkin biçimde tesir edebileceğini daha önceki yazılarımızda da açıklamıştık. İşte bu sebepten ötürü modern bir genç odası dekore ederken, farklı renklerin bir araya gelerek ortak bir görüntü oluşturduğu tasarımları tercih edebilirsiniz. Üstelik bu tasarımlar, sahip oldukları farklı renk kombinasyonları sayesinde de oldukça canlı ve göz alıcı bir görüntüye sahip olacaktır. Origami Mobilya imzası taşıyan bu tasarım, modern genç odası tasarımlarında renkli dekorasyonlar tercih etmek isteyen okurlarımız için güzel bir rehber olabilir.
Eğer artık büyümeye başlamış minik bir kızınız varsa ve siz onun odasını bir genç odasına çevirmek niyetindeyseniz, bu örnek tam da size göre! Özellikle pembe renginin ağırlıkta olduğu bu tasarımda, modern genç odası adına her ize rastlamak mümkün. Bununla birlikte, duvarda tercih edilen puantiyeli duvar kağıdının da tasarımın genel havasına ayak uydurabildiğini söyleyebiliriz.Paker Mimarlık imzalı bu tasarım, küçük prensesler için oldukça şirin bir mekan olabilir.