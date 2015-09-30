Modern genç odası tasarımı örnekleri

Bir evi dekore ettikten sonra, o dekorasyonun çok uzun süre boyunca aynı şekilde kalacağını düşünmek çoğunlukla bir hata olur. Çünkü tıpkı canlılar gibi zamanın aşındırıcı etkisinden nasiplerini alırlar. İşte bu sebepten ötürü, sıklığı değişmekle beraber, evinizdeki dekorasyonu yenilemeniz gerekebilir. Peki ne gibi durumlar evinizdeki dekorasyonun değişmesi gerektiğini gösterir ? Örneğin evinizi dekore ederken hakim olan moda akımı yerini farklı bir akıma bırakır. Siz de modanın gerisinde kalmamak adına dekorasyonunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı sebep olarak, evinizdeki dekorasyonun eskisi kadar etkileyici olmadığını düşünüp bu dekorasyonu değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Ya da son sebep olarak, ihtiyaçlarınızın değiştiğini fark edip, evinizde hakim olan dekorasyonun değişmesi için karar verebilirsiniz. Üstelik bu değişimi gerektirecek öyle ekstrem sebepler olmak zorunda da değildir. Yazımızın konusu olarak örnek vermek gerekirse, minik bebeğiniz artık büyümeye başlamıştır ve siz de bebek odanızın artık bir genç odasına evrilme zamanının geldiğini fark edebilirsiniz. Ya da evinizdeki boş bir odayı genç odasına çevirmek de gayet makul bir sebep olabilir. İşte bu noktada izlemeniz gereken bazı basit çizgiler mevcut. Örnek vermek gerekirse, nasıl bir dekorasyon istiyorsunuz ? Hangi tarz seçtiğiniz oda için uygun ? Bir genç odası ne şekilde dekore edilmeli ? Bunların ve daha birçok sorunun cevabını yazımızın geri kalanını okuyarak bulabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla görsele ulaşmak isteyen okurlarımız, çocuk odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş birçok sayıdaki tasarıma yakından bakabilirler.

Genç odası dekorasyonunuza başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk konu, genç odası dekorasyonlarının çocuk ve bebek odası dekorasyonlarından farklı olduğudur. Aslında bu farklılık gayet normal bir durumdur. Çünkü her oda farklı yaş grubuna ve farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir bebek odasında bebeğinizin eşyaları için ayarlayacağınız alan tamamen size bağlıdır. Üstelik bebek odasında kendiniz için koltuk ya da kanepe tarzı bir mobilya da bulundurabilirsiniz. Ya da çocuk odalarında oyuncakları içerisinde barındırmak için genişçe kutular oldukça gerekli dekoratif araçlardır. Bununla birlikte, artık eğitim ve öğretim hayatına atılmış bir genç için dekore edilen bir genç odasında, çalışma masası gibi bir mobilya oldukça zorunludur.

Eğer dekore edeceğiniz genç odasını, modern çizgiye bağlı kalarak dekore etmek istiyorsanız, farklı ve yaratıcı tasarımlardan faydalanabilirsiniz. Modern tarzın gereği ve o yaş aralığındaki gençlerin genel zevkine bağlı olarak, ahşap kullanımını minimum düzeyde tutmak, yapacağınız doğru hamlelerden biri olacaktır. Öte yandan illa ki ahşap kullanmak isterseniz, en azından bu mobilyaların renklerini ahşap renginden uzak renkler seçerek, dekore ettiğiniz genç odasına modern bir görünüm kazandırabilirsiniz. Eğer amacınız bir modern genç odası tasarımı yaratmaksa, duvar kağıtları sizin için faydalı olabilir. Çünkü tek bir renkle boyanmış duvarlar, bir genç için sıkıcı bir tercih olabilir. Onun yerine her zevkten ve çeşitten ilgi alanına hitap edecek kadar geniş bir tür yelpazesine sahip olan duvar kağıtları kullanmak, hem dekore edeceğiniz odaya canlı ve hareketli bir hava katacak, hem de odayı kullanacak olan kişinin kendi kişisel zevklerinin fiziksel hale geldiğini görmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, modern genç odası tasarımı yaratırken alternatif mobilyalardan da faydalanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, sağlam zincir veya halatlarla tavana asılı duran bir hamak ya da minik bir puf, amaçladığınız modern tarzı yakalamanız adına atabileceğiniz güzel bir adım olabilir. Üstelik bu tarz dekoratif araçların hem rahat hem de pratik olduğunu söylemek çok doğru olur.