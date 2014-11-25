homify 360°: Arizona'da sıradışı yaşam

ABD'nin güneybatı köşesinde yer alan ve çöl şehri olarak bilinen Phoenix, Arizona, ülkenin son yıllarda en hızlı büyüyen metropollerinden biri. Astropikal çöl iklimi ve yüksek yaşam standardıyla pek çok insan bu şehirde yaşamak istiyor. Son 20-30 yılda nüfusu giderek büyüyen şehir, etrafını kuşatan evlerle genişlerken ABD'deki 13. en büyük metropol olmayı başardı. Bu kadar büyük bir konut ihtiyacı olunca Phoenix'in banliyölerinde de değişim yaşandı. Ödüllü mimarlık firması The Ranch Mine bile Phoenix'in banliyölerinde özel tasarımlarıyla boy gösteriyor ve şehrin kökeni eskilere uzanan mahallelerini modern tasarımlarıyla canlandırıyor.
The Ranch Mine'ın en gözde tasarımlarından biri Phoenix'in eski mahallelerinden Pierson Place'te yaptıkları Link House isimli müstakil ev. Bu tasarıma, mahalledeki son boş arsayı doldurup, kayıp halka rolünü üstlendiği için Link House ismi verilmiş. Ayrıca şehrin geçmişiyle geleceği arasında bir bağlantı kuran bu evden çıktığınızda, çöl şehrindeki yaşamın ne kadar modernleştiğini görüyorsunuz. Gelin bu sıradışı tasarıma ve Phoenix banliyölerinin değişen yüzüne bir göz atalım.
800 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen Link House'un 185 metrekarelik kapalı alanında 3 yatak odası ve 2 banyo bulunuyor. Evin dış cephesi, ABD'deki diğer banliyö evlerinden bir hayli farklı. Kutu şeklinde ve toprak renklerinin kullanıldığı evin çöl iklimine uyum sağlaması için uğraşılmış. Yine de mahalledeki diğer evlerin arasında çok sırıtmayan bu ev, simetrinin ve keskin hatların gözetildiği bir tasarım anlayışıyla tasarlanmış.
Tasarımcıların amacı, ev sakinlerinin evi kuşatan doğayla ve komşularla fiziksel ve görsel temas kurmasına olanak vermek olmuş. 7 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki sürgülü büyük cam kapılar, evin bahçeyle bağlantısını sağlıyor. Bu sayede yaratılan ferah havayla açık hava alanlarıyla evin geçişi kolaylaşıyor.
Evde uygulanan LED aydınlatmalar ve güneş enerjisi panelleri gibi çevre dostu teknolojiler, faturaları düşürmeyi ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyor. Geniş cam kapılar açıldığında da evi havalandırmak ve serin tutmak kolaylaşıyor. Phoenix'in çölün ortasında yer aldığı düşünülürse, tasarımda havalandırmayı kolaylaştırmaktan daha doğal bir şey olamaz.
Evin arka cephesine baktığımızda odalar arasındaki bağlantıları keskin biçimde görebiliyoruz. Ayrıca açık alandaki oturma ve yemek bölümleri de dikkat çekiyor. Bu açık havadaki yaşam alanı, sıcak yaz aylarında ev sakinlerinin rahatça oturması için tasarlanmış.
Hava karardığında iç mekanda gözetilen simetriyi ve şık aydınlatmaları görmek mümkün. İç duvarlar kestane ağacıyla kaplanmış ve toprak tonları iç mekana da taşınmış. Sade beton zemin de bakım maliyetlerinin düşmesi ve evin seri kalması için kritik önem taşıyor.
Modern ve sade bir anlayışla açık alanların tasarımına uygun şekilde konumlandırılan mutfağa beyaz rengin hakim olduğunu görüyoruz. Su damlası şeklindeki şık aydınlatmalar ve geniş tezgaha eşlik eden beyaz renk, yaz aylarında içeriye kaçışı kolaylaştırıyor.
Hava karardığında Link House, umut yeşerten bir hava yayarak çölde bir vaha etkisi yaratıyor. Tasarımcıların beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bu ev, geçmişle geleceği buluşturup, fonksiyonel ihtiyaçlara da cevap veriyor. Sıradışı bir tasarımı olan Link House, konut mimarisinin gözardı edildiği bir şehirde yıldız gibi parlıyor.