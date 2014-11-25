homify 360°: Arizona'da sıradışı yaşam

ABD'nin güneybatı köşesinde yer alan ve çöl şehri olarak bilinen Phoenix, Arizona, ülkenin son yıllarda en hızlı büyüyen metropollerinden biri. Astropikal çöl iklimi ve yüksek yaşam standardıyla pek çok insan bu şehirde yaşamak istiyor. Son 20-30 yılda nüfusu giderek büyüyen şehir, etrafını kuşatan evlerle genişlerken ABD'deki 13. en büyük metropol olmayı başardı. Bu kadar büyük bir konut ihtiyacı olunca Phoenix'in banliyölerinde de değişim yaşandı. Ödüllü mimarlık firması The Ranch Mine bile Phoenix'in banliyölerinde özel tasarımlarıyla boy gösteriyor ve şehrin kökeni eskilere uzanan mahallelerini modern tasarımlarıyla canlandırıyor.

The Ranch Mine'ın en gözde tasarımlarından biri Phoenix'in eski mahallelerinden Pierson Place'te yaptıkları Link House isimli müstakil ev. Bu tasarıma, mahalledeki son boş arsayı doldurup, kayıp halka rolünü üstlendiği için Link House ismi verilmiş. Ayrıca şehrin geçmişiyle geleceği arasında bir bağlantı kuran bu evden çıktığınızda, çöl şehrindeki yaşamın ne kadar modernleştiğini görüyorsunuz. Gelin bu sıradışı tasarıma ve Phoenix banliyölerinin değişen yüzüne bir göz atalım.