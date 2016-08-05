İnsana tüm dertlerini unutturabilecek 7 şahane ev

Kimisi görkemli kimisi minimalist birbirinden güzel 14 şahane evi derlediğimiz yazıya göz atarak siz de hayalinizdeki eve karar verebilirsiniz.
Kendine has çatı şekliyle dikkat çekici hale gelen bina geleneksel kır evi örneklerinden çok farklı. Özellikle büyük çatısı geniş tutularak verandayı da kapatmış. Zemin kat büyük ölçüde açık tutularak açık alandan verim sağlanmış.
Evin ön kısmından bakıldığında bakımlı bahçesi ve evi çevreleyen ağaçlar dışında bir şey görünmüyordu. Oysa evin arkası denize bakıyor. Pencere yerine sürgülü kapı sistemi ile kapatılan boşluk güzel manzarayı eve taşımış.
Ön cephesi bej rengine boyanmış bina klasik tarzın ağırlığıyla göz dolduruyor. Yine bu tarza uygun olarak standart yerine kemerli pencere tercihi evi daha da elegan göstermiş. Ön avlunun gri beyaz karo taşları dikkat çeken detaylardan.
Evin içine geçtiğimizde tıpkı dışı gibi klasik tarzda döşenmiş olduğunu görüyoruz. Bir farkla, mekanın içi çok daha gösterişli. Desenli mobilyalar, İran halısı ve altın varaklı detaylar dışında mavi beyaz kullanımı yoğun.
Sıradaki ev çatı modeliyle dikkat çeken bir örnek. Evin ikinci katı tamamen saz çatı ile kaplanmış denebilir. Saz çatı kullanılan evlerin dış cephesinde genellikle kırmızı tuğla taş tercih edilir. Bu örnek de genellemeye uyuyor.
Salon tamamen ahşap kaplı olsa da ilk anda fark edilemiyor, çünkü rengiyle ön plana çıkan bir dekorasyonu var. Kullanılan mobilyalar da dahil olmak üzere zemin, duvarlar ve tavan gök mavisine boyanmış. Tek renk dahi olsa çarpıcı bir tasarım.
Büyük merdiveni, geniş pencereleri, dış mekan aydınlatması ve ilginç mimarisiyle baş döndürücü olan bu ev şahane bir villa örneği. Oldukça büyük ve lüks döşenmiş evde teknolojiden de bolca faydalanılmış.
Lüks villada yok yok, ancak şaşaalı kısımları yerine daha sakin ve sofistike dizaynıyla dikkat çeken yemek odası gibi bölümlerine göz atmayı tercih ettik. Beyaz duvarların yanı sıra yumuşak renk paleti ve modern ışıklandırma sistemi mekanda huzur verici bir atmosfer yaratıyor.
Bu örnekte ise bembeyaz bir bina görmekteyiz. Garaj kapısı, pencere kenarları gibi bölümlerde ise beyazı vurgulamak için siyah kullanılmış. Pencereleri dar olmakla birlikte çok sayıda tercih edilerek doğal gün ışığından yararlanılmış.
Salonu gördüğümüz resimde evin içi dışı gibi minimalist bir tarza sahip. Koltukların dayandığı duvarda taş kullanılarak doku farkından yararlanılmış. Salon ile kütüphane arasında duvar veya kapı olmamakla birlikte birbirlerine dönük tasarlanarak aradaki sınır vurgulanmış.
Özellikle yaz ayları için tercih edilen bu villa dinlenmek ve tatil yapmak için ideal bir örnek. Beyaz dış cephe rengine kemerli cam ve kapıların koyu rengi eşlik ediyor. İkinci katında balkon bulunurken zemin katta verandası var.
Evin mutfağı küçük olmakla birlikte ihtiyacınız olan her türlü donanıma sahip. Aynı zamanda açık mutfak olan bu alanda dış cephe gibi beyaz renk kullanılarak mekan daha geniş gösterilmeye çalışılmış.
Japonya gibi Asya ülkelerinden çıkma Asyatik tarzda çatılar büyük ve kapalı olup binalar genellikle ahşap kaplama olur. Resimdeki örnek tarife uyan bir ev. Çatısında çeşitli paneller bulunan bina aynı zamanda tasarruflu.
Evin iç kısmında ahşap ağırlığını hissettiriyor. Henüz döşenmemiş haliyle gördüğümüz mekanda renk olarak yalnızda büyük kırmızı tezgahı gösterebiliriz. Ek olarak bir duvarın çeşitli boyutlarda raflarla dolu bir dolapla kaplandığını görüyoruz. Böylece depolama problemi ortadan kalkıyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’5 harabe, 5 inanılmaz değişim’ başlığını okuyabilirsiniz.