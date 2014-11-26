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Göz alıcı yatak odası takımları

Homify TR Homify TR
Private Residence, Master Suite, Koubou Interiors Koubou Interiors Yatak Odası
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Ev almayı düşünenlerin veya ev sahiplerinin en büyük hayali harika bir yatak odasına sahip olmaktır. Kimi zaman bütçeniz istediğiniz yatak odasına sahip evi almanıza olanak vermez. Siz de salonu veya diğer ortak kullanılan odaları göz önünde bulundurarak seçim yapmak zorunda kalırsınız. Ancak bu durumda da dekoratif fikirlerinizle istediğiniz yatak odasına ulaşmanız mümkün. Homify'ın İngiliz uzmanları da bunun için harekete geçtiler ve en yaratıcı fikirleriyle sizlere yardımcı olmaya çalıştılar.

Huzurlu anlar

Master Bedroom Roselind Wilson Design Modern Yatak Odası luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Roselind Wilson Design, şık ve tarz sahibi iç mekan tasarımlarıyla dikkat çeken bir firma olduğundan bu insana huzur veren tasarımı yapmaları hiç şaşırtıcı gelmiyor. Beyaz ve gri tonların hakim olduğu odada, farklı türden kumaşlar kullanılarak dokunma hissine hitap edilmiş. Yatağın olduğu bölüme geçişte kullanılan sütunlar da odaya derinlik ve farklı bir boyut katmış.

Krallara layık

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS Klasik Yatak Odası
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

Bu çarpıcı yatak odası tasarımı TOPOS + PARTNERS'a ait. Krallara layık bir görüntü çizen tasarımın merkezinde Viktoryen dönemden kalma görünen yatak başlığı, kristal avize ve kalın perdeler yer alıyor. Saraylardaki yatak odalarını anıştıran bu yerleşim, mavi, beyaz ve koyu kahverengiyle huzur veren bir şekle de bürünmüş. Bu yatakta hafta sonu kahvaltısı yaptığınızı bir düşünsenize? Ne büyük mutluluk!

Bağ evi şıklığı

Justin Van Breda - Master Bedroom Justin Van Breda Yatak Odası
Justin Van Breda

Justin Van Breda – Master Bedroom

Justin Van Breda
Justin Van Breda
Justin Van Breda

Fransız taşrasında bir bağ evinin şıklığına özeniyorsanız bu yatak odası tasarımının ilginizi çekeceğine eminiz. Justin Van Breda'nın Kensington'daki bir konak için yaptığı bu yatak odası tasarımı, ufak detaylarıyla fark yaratıyor. Ahşap çamaşırlık, sandalye ve ayna, koyu rengiyle odayı hareketlendiriyor ve şöminenin içindeki kitaplarla uyum sağlıyor. Doğal ışığın hakim olarak kullanıldığı sakinleştirici, klasik ve huzur dolu bir odaortaya çıkmış. Tek sorun, bu odayı terk etmek istemeyebilirsiniz!

Işıklı ve parlak

Various Bedrooms, Saving Graces Interiors Saving Graces Interiors Klasik Yatak Odası
Saving Graces Interiors

Various Bedrooms

Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

Saving Graces Interior cıvıl cıvıl bir yatak odası takımı tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Eski tip komodinler ve çerçevesiz tuvalet aynası odaya bir anda ısınmanızı sağlıyor. Yatağın hemen arkasında kullanılan sarı rengin hakim olduğu duvarkağıdı da modern ve klasik tarzı kesiştiriyor. Tavana bitişik durumdaki pencere de odayı hareketlendiriyor ve doğal yoldan parlak bir ışık sağlıyor.

Önemli olan işlevi

Bedroom | Caspian Honeywerkz Klasik Yatak Odası
Honeywerkz

Bedroom | Caspian

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

Yatak odasının evin en büyük odası olmasını beklemek hayalcilik olur. Ama yer darlığı yüzünden konfordan ve tarzdan ödün vermek zorunda değilsiniz. Honeywerkz'in bu tasarımında koyu renklerin krem rengiyle yarattığı tezatı ve huzur duygusunu görüyoruz. Psikolojide insanları rahatlattığı kanıtlanan kahverengi ve krem rengi doğal bir hava yaratarak kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyorlar. Kumaş kaplı yatak başlığı da dokunma duyusuna hitap ederken, genişletilmiş tavan ferahlık duygusunu pekiştiriyor. Bir yatak odası takımından beklediğiniz her şey burada var.

Karışımın güzelliği

Private Residence, Master Suite, Koubou Interiors Koubou Interiors Yatak Odası
Koubou Interiors

Private Residence, Master Suite

Koubou Interiors
Koubou Interiors
Koubou Interiors

Tasarlaması zor bu odayı Koubou Interiors'un tasarımcıları usta dokunuşlarla şık bir hale sokmuşlar. Renk kullanımıyla yaratılan rahatlatıcı havayı burada da görüyoruz. Modern çizgi hakim olsa da inceden inceye Asya tarzı unsurlara da rastlamak mümkün. Yatağın üstündeki büyük yelpaze ve eski tip gardrop bunun en büyük örneği. Doğu ve batı tasarım çizgilerinin ustaca karıştırıldığı bu oda, hem şık, hem de kullanışlı.

Umarız tanıttığımız 6 yatak odasını beğenmiş ve kendi yatak odanız için gerekli yaratıcı fikri elde etmişsinizdir! Yorumlarınızı bekliyoruz…

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