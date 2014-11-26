Göz alıcı yatak odası takımları

Tasarlaması zor bu odayı Koubou Interiors'un tasarımcıları usta dokunuşlarla şık bir hale sokmuşlar. Renk kullanımıyla yaratılan rahatlatıcı havayı burada da görüyoruz. Modern çizgi hakim olsa da inceden inceye Asya tarzı unsurlara da rastlamak mümkün. Yatağın üstündeki büyük yelpaze ve eski tip gardrop bunun en büyük örneği. Doğu ve batı tasarım çizgilerinin ustaca karıştırıldığı bu oda, hem şık, hem de kullanışlı.

Umarız tanıttığımız 6 yatak odasını beğenmiş ve kendi yatak odanız için gerekli yaratıcı fikri elde etmişsinizdir! Yorumlarınızı bekliyoruz…