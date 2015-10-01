Ev dizaynı ile ilgilenenler için iç dekorasyon modelleri

Evlerimizi dekore ederken, günlük rutin ve stres yoğunluğunu atacağımız yaşam alanları yaratmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Bireysel kullanım alanlarının iç dekorasyonu yapılırken, kişinin ihtiyaçları, zevkleri ve hangi stilleri tercih edeceği doğrultusunda dekorasyon kararları verilir. Salon ve oturma odaları, yatak odası, mutfak ya da banyo ve tuvalet modelleri tercihlerinde hangi stil ve tarzlardan esinlendiğiniz oldukça etkilidir. İç dekorasyon modelleriyle evin diğer alanlarını nasıl dekore edeceğinizi, tercihleriniz doğrultusunda belirleyerek başlangıç fikirleri oluşturabilirsiniz. İç dekorasyon örnekleri üzerinden ilham alabilir, ev dizaynı ile ilgili yazılarımızdan faydalanabilirsiniz. Daha fazla iç dekorasyon modellerinden faydalanmak isteyenler için Farklı stillerde ev dekorasyonu nasıl yapılır? yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Mevcut olan salon ya da oturma odanızı değiştirmeyi planlıyor olabilirsiniz. Yenilikler katmayı düşünüyor ya da evin atmosferini tamamen değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Küçük fakat etkili dokunuşlara bambaşka bir salona dönüştürmek ve ev iç dekorasyonunuzu değiştirmek mümkün. Belirgin bir mimari stil şablonuna oturtmak, göz alıcı tasarımlarla ev dizaynını şekillendirmek mümkün. İşlevsel bir mutfak, göz alıcı bir salon, konforlu bir oturma odası, şık dizayn edilmiş bir banyo ve tuvalet. Ev iç dekorasyon modelleriyle ilgili geniş yelpazeye yayılan zengin içeriklere ulaşmadan önce, modern ve klasik stillerle harmanlanmış örnekleri incelemek gerekir. Sizler için hazırladığımız ev iç dekorasyon modelleriyle ilgili örneklerimizi inceleyerek, ev dizaynı hakkında başlangıç fikirlerinizi oluşturabilirsiniz.
Gerek asma tavan dekoru ve aydınlatma unsurları kullanımı, gerekse avize şıklığı ile bir salonun zarafetini tamamlamak mekanı özelleştiren bir çözüm olacaktır. Tavan dekorunda olduğu gibi, duvar dekorları da göze hitap etmelidir. Açık renk tonları ile iç dekorasyon modelinin tamamlandığı salonda, açık bej vitrin ve koltuk takımları kullanılmış. Genel olarak şıklığın ve zarafetin yakalandığı salon dekorasyonu, Rusya'da bulunan Studio Forma imzası taşıyor.
Son dönemlerde oldukça tercih edilen tropikal stil dekorasyon, birçok ev sahibinin ilgi odağı haline geldi. Mobilya tercihleriniz ve doğayla iç içe dokuları kullanmak, tropikal bitkilerle evlerinizin havasını değiştirmek artık mümkün. Beyaz duvar zemini ve tavan zemini tercihiyle içinizi açan bir oturma odası dekorasyon modeli ile karşı karşıyayız. Ev iç dekorasyon fikirleri arayanların özgün ve farklı stiller yardımına koşuyor. Ağaç kütleleri halinde doğal formlarla tabure ya da sehpa olarak değerlendirebileceğiniz şık aksesuarlarla evlerinizi renklendirebilir, ev iç dekorasyon havasını bir anda değiştirebilirsiniz.
Işıl ışıl bir ev iç dekorasyonu oluşturmak isteyenlere naif tonlarla bezenen bir salon örneği sunuyoruz. Klasik stilden vazgeçemeyenlere sade ve şık oturma grupları sunuyor. Zarif avize modelleri ve aydınlatma unsurları ile salon iç dekorasyonunun şıklığı vurgulanmış. Krem tonlarının hakim olduğu salon dekorasyonunda oturma alanı ile yemek alanı farklı zemin desenleri ile ayrılıyor.
Oturma alanı ile yemek alanını muntazam bir biçimde çözen küçük salon örneklerinden biriyle devam ediyoruz. Küçük salon ve odalarınızda aynaların rolü yadsınamaz. Mekanı genişleten ve ferahlatan etkisiyle, dekoratif aynalar kullanmaktan çekinmeyin. Ayna veya metal dokularla tasarlanan aksesuarlar da oldukça ilgi çekiyor. Ayrıca mobilya tercihlerinde ya da koltuk seçimlerinde her zaman aynı renkleri kullanmak ve uyumu yakalamak zorunda değilsiniz. Artık farklı model, doku ve renkleri farklı mobilya ürünleri ile bir araya getirmek mümkün.
Her zaman aynı doku ve renkleri kullanarak uyum yakalanmak zorunda değil. Özellikle tek duvarı öne çıkaran bir duvar kağıdı veya farklı stillerde boyanan ilginç tasarım ve modeller mevcut. Gri çizgilerin mekana kattığı hava oldukça ilgi çekici. Öte yandan çizgilerin dilini kullanmayı sevenler için koltuk takımlarına alternatif başka bir koltuk modeli eklemek mümkün. Birbirinden farklı mobilya ve ürünleri bir araya getirerek farkınızı yaratabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş oturma odası şıklığıyla göz alıyor.
Açık renk tonları ağırlıklı döşenmiş rustik stil bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Uzun mutfak tezgahlarının yanı sıra işlevsel bir mutfak adası bulunuyor. Mutfak dolapları ve mutfak adası genel olarak aynı açık renk tonları ile benzer dokularla uyum içerisinde. Yer döşemesi için tercih edilen şık yer karoları oldukça cezbedici. Bir mutfak iç dekorasyonu fikri olarak, mekanın havasını değiştiren önemli etkenlerden.
Simetri kadar duvar dekorlarında kullanılan canlı renkler, kutu kutu raf modelleri oturma odasına hareketlilik katıyor. Öte yandan kontrast değerler her zaman için ev iç dekorasyonu fikirleri arayanlara canlılık getiren unsurlardan biri olduğunu hatırlatmalı. Zıt renklerin kullanımının yanı sıra, sıcak renk tonlarının da mekanı canlandıran ve hareketlendiren sonuçlar verecektir. Beyaz tuğla duvar kaplama artık daha modern bir yaklaşımla yorumlanırken, şık ışıklandırma detaylarıyla oturma odası dekorasyonu tamamlanmış. Keyif düşkünleri için köşede sallanarak kitap okumak ya da çocuklara masal okumak ilham veren fikirlerden olabilir.
Yeşil rengin cazibesini takip edenler, gözlerinizi kamaştıracak bir banyo modeli ile karşınızdayız. Cam duşakabin mekana derinlik katan, son dönemlerde yaygın kullanıma sahip işlevsel araçlardan biri oldu. Beyazın ve yeşilin buluştuğu banyo iç dekorasyon modelinde içinizi ferahlatan detaylar görebilirsiniz. Gerek lavabo formu, gerek sadelik; işlevselliğin ön planda olduğu bir model. Öte yandan yeşil renk dokunuşlarıyla bile sadece estetik bir görünüm kazanmak ve banyonun havasını değiştirmek oldukça mümkün.
Hem aksesuarlarınızı değerlendirebileceğiniz çok amaçlı dolap modelleri hem de şık bir makyaj masası. Zarafeti temsil eden özgün bir avize modeli ile yatak odalarınızı güzelleştirebilirsiniz. Özellikle küçük yatak odası sahiplerinin sıkıntılarını hafifleten çok amaçlı kullanılabilen dolap modelleri oldukça ilgi çekiyor. Canlı renk ve desenlerle nevresim modelleri ile fark yaratın. Şık dizayn edilmiş mobilya formları ile uyumlu iç dekorasyon stili, renklerin cazibesiyle öne çıkıyor.
Hem pencere formları, hem de duvar kağıdı ile küçük yatak odalarında dikkati farklı yönlere çekebilirsiniz. Daha dinamik etkiler küçük ve dar alanlarda ilgi çekici olabilir. Çalışma masası ve yatağın bulunduğu yatak odasında fonksiyon ve estetik birbirini takip ediyor. Renklerin öne çıktığı çocuk odasında, iç dekorasyon fikirleri arayanlara duvar kağıdı ve desenleriyle ilgili ilham veren alternatifler sunuyor. Küçük ve dar alanların iç dekorasyon modellerinde, akılcı çözümlerle raflar oldukça kullanışlı. Öte yanda yatak altı ve masa altı değerlendirilebilecek iken, duvara monte yatak modelleri de alanları genişletmede önemli fayda sağlıyor.
Yaratıcı fikirlerle kasalardan yapılmış teras koltukları ve seha ya da masa modelleri ile farkınızı yaratın. Hem işlevsel hem de estetik çözümlerle dahasını yapmanıza gerek kalmayacak. Özgün fikirlerle tasarlanan balkon, veranda ya da teras mobilya ürünleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Göz zevkinize hitap eden ilham veren iç dekorasyon modelleriyle şık tasarımlar elde etmeniz mümkün.