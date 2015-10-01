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Ev dizaynı ile ilgilenenler için iç dekorasyon modelleri

Meral Eser Meral Eser
"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma Klasik Oturma Odası
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Evlerimizi dekore ederken, günlük rutin ve stres yoğunluğunu atacağımız yaşam alanları yaratmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Bireysel kullanım alanlarının iç dekorasyonu yapılırken, kişinin ihtiyaçları, zevkleri ve hangi stilleri tercih edeceği doğrultusunda dekorasyon kararları verilir. Salon ve oturma odaları, yatak odası, mutfak ya da banyo ve tuvalet modelleri tercihlerinde hangi stil ve tarzlardan esinlendiğiniz oldukça etkilidir. İç dekorasyon modelleriyle evin diğer alanlarını nasıl dekore edeceğinizi, tercihleriniz doğrultusunda belirleyerek başlangıç fikirleri oluşturabilirsiniz. İç dekorasyon örnekleri üzerinden ilham alabilir, ev dizaynı ile ilgili yazılarımızdan faydalanabilirsiniz. Daha fazla iç dekorasyon modellerinden faydalanmak isteyenler için Farklı stillerde ev dekorasyonu nasıl yapılır? yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Mevcut olan salon ya da oturma odanızı değiştirmeyi planlıyor olabilirsiniz. Yenilikler katmayı düşünüyor ya da evin atmosferini tamamen değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Küçük fakat etkili dokunuşlara bambaşka bir salona dönüştürmek ve ev iç dekorasyonunuzu değiştirmek mümkün. Belirgin bir mimari stil şablonuna oturtmak, göz alıcı tasarımlarla ev dizaynını şekillendirmek mümkün. İşlevsel bir mutfak, göz alıcı bir salon, konforlu bir oturma odası, şık dizayn edilmiş bir banyo ve tuvalet. Ev iç dekorasyon modelleriyle ilgili geniş yelpazeye yayılan zengin içeriklere ulaşmadan önce, modern ve klasik stillerle harmanlanmış örnekleri incelemek gerekir. Sizler için hazırladığımız ev iç dekorasyon modelleriyle ilgili örneklerimizi inceleyerek, ev dizaynı hakkında başlangıç fikirlerinizi oluşturabilirsiniz.

Şıklık ve zarafet temsili salon

Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma Kolonyal Oturma Odası
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

Gerek asma tavan dekoru ve aydınlatma unsurları kullanımı, gerekse avize şıklığı ile bir salonun zarafetini tamamlamak mekanı özelleştiren bir çözüm olacaktır. Tavan dekorunda olduğu gibi, duvar dekorları da göze hitap etmelidir. Açık renk tonları ile iç dekorasyon modelinin tamamlandığı salonda, açık bej vitrin ve koltuk takımları kullanılmış. Genel olarak şıklığın ve zarafetin yakalandığı salon dekorasyonu, Rusya'da bulunan Studio Forma imzası taşıyor.

Tropikal stil oturma odası

Residências Praianas, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura Tropikal Oturma Odası
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

Son dönemlerde oldukça tercih edilen tropikal stil dekorasyon, birçok ev sahibinin ilgi odağı haline geldi. Mobilya tercihleriniz ve doğayla iç içe dokuları kullanmak, tropikal bitkilerle evlerinizin havasını değiştirmek artık mümkün. Beyaz duvar zemini ve tavan zemini tercihiyle içinizi açan bir oturma odası dekorasyon modeli ile karşı karşıyayız. Ev iç dekorasyon fikirleri arayanların özgün ve farklı stiller yardımına koşuyor. Ağaç kütleleri halinde doğal formlarla tabure ya da sehpa olarak değerlendirebileceğiniz şık aksesuarlarla evlerinizi renklendirebilir, ev iç dekorasyon havasını bir anda değiştirebilirsiniz. 

Klasik stil naif bir salon

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma Klasik Oturma Odası
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

Işıl ışıl bir ev iç dekorasyonu oluşturmak isteyenlere naif tonlarla bezenen bir salon örneği sunuyoruz. Klasik stilden vazgeçemeyenlere sade ve şık oturma grupları sunuyor. Zarif avize modelleri ve aydınlatma unsurları ile salon iç dekorasyonunun şıklığı vurgulanmış. Krem tonlarının hakim olduğu salon dekorasyonunda oturma alanı ile yemek alanı farklı zemin desenleri ile ayrılıyor.

Akdeniz Stil: Küçük salonlarda alan kontrolü

Castanea Estate Stadtvillen, ADANK Bauträgergesellschaft GmbH ADANK Bauträgergesellschaft GmbH Akdeniz Oturma Odası
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH

ADANK Bauträgergesellschaft GmbH
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH

Oturma alanı ile yemek alanını muntazam bir biçimde çözen küçük salon örneklerinden biriyle devam ediyoruz. Küçük salon ve odalarınızda aynaların rolü yadsınamaz. Mekanı genişleten ve ferahlatan etkisiyle, dekoratif aynalar kullanmaktan çekinmeyin. Ayna veya metal dokularla tasarlanan aksesuarlar da oldukça ilgi çekiyor. Ayrıca mobilya tercihlerinde ya da koltuk seçimlerinde her zaman aynı renkleri kullanmak ve uyumu yakalamak zorunda değilsiniz. Artık farklı model, doku ve renkleri farklı mobilya ürünleri ile bir araya getirmek mümkün. 

Farklı dokular, farklı desenlerin uyumu

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Her zaman aynı doku ve renkleri kullanarak uyum yakalanmak zorunda değil. Özellikle tek duvarı öne çıkaran bir duvar kağıdı veya farklı stillerde boyanan ilginç tasarım ve modeller mevcut. Gri çizgilerin mekana kattığı hava oldukça ilgi çekici. Öte yandan çizgilerin dilini kullanmayı sevenler için koltuk takımlarına alternatif başka bir koltuk modeli eklemek mümkün. Birbirinden farklı mobilya ve ürünleri bir araya getirerek farkınızı yaratabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş oturma odası şıklığıyla göz alıyor.

Rustik stil mutfak: Yer karoları ile gelen hareket

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Açık renk tonları ağırlıklı döşenmiş rustik stil bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Uzun mutfak tezgahlarının yanı sıra işlevsel bir mutfak adası bulunuyor. Mutfak dolapları ve mutfak adası genel olarak aynı açık renk tonları ile benzer dokularla uyum içerisinde. Yer döşemesi için tercih edilen şık yer karoları oldukça cezbedici. Bir mutfak iç dekorasyonu fikri olarak, mekanın havasını değiştiren önemli etkenlerden.

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Endüstriyel stil oturma odası

Интерьер 3х комнатной квартиры в стиле лофт , studio forma studio forma Endüstriyel Oturma Odası
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

Simetri kadar duvar dekorlarında kullanılan canlı renkler, kutu kutu raf modelleri oturma odasına hareketlilik katıyor. Öte yandan kontrast değerler her zaman için ev iç dekorasyonu fikirleri arayanlara canlılık getiren unsurlardan biri olduğunu hatırlatmalı. Zıt renklerin kullanımının yanı sıra, sıcak renk tonlarının da mekanı canlandıran ve hareketlendiren sonuçlar verecektir. Beyaz tuğla duvar kaplama artık daha modern bir yaklaşımla yorumlanırken, şık ışıklandırma detaylarıyla oturma odası dekorasyonu tamamlanmış. Keyif düşkünleri için köşede  sallanarak kitap okumak  ya da çocuklara masal okumak ilham veren fikirlerden olabilir.

İç açan bir banyo modeli ve yeşil

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Klasik Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Yeşil rengin cazibesini takip edenler,  gözlerinizi kamaştıracak bir banyo modeli ile karşınızdayız. Cam duşakabin mekana derinlik katan, son dönemlerde yaygın kullanıma sahip işlevsel araçlardan biri oldu. Beyazın ve yeşilin buluştuğu banyo iç dekorasyon modelinde içinizi ferahlatan detaylar görebilirsiniz. Gerek lavabo formu, gerek sadelik; işlevselliğin ön planda olduğu bir model. Öte yandan yeşil renk dokunuşlarıyla bile sadece estetik bir görünüm kazanmak ve banyonun havasını değiştirmek oldukça mümkün.

Aksesuarlarla gelen şıklık

Aksesuarlar, Hilal Tasarım Mobilya Hilal Tasarım Mobilya Modern Çocuk Odası
Hilal Tasarım Mobilya

Aksesuarlar

Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya

Hem aksesuarlarınızı değerlendirebileceğiniz çok amaçlı dolap modelleri hem de şık bir makyaj masası. Zarafeti temsil eden özgün bir avize modeli ile yatak odalarınızı güzelleştirebilirsiniz. Özellikle küçük yatak odası sahiplerinin sıkıntılarını hafifleten çok amaçlı kullanılabilen dolap modelleri oldukça ilgi çekiyor. Canlı renk ve desenlerle nevresim modelleri ile fark yaratın. Şık dizayn edilmiş mobilya formları ile uyumlu iç dekorasyon stili, renklerin cazibesiyle öne çıkıyor.

Küçük alanlar: Eklektik stil çocuk odası

Kid's room Matteo Bianchi Studio Eklektik Çocuk Odası
Matteo Bianchi Studio

Kid's room

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

Hem pencere formları, hem de duvar kağıdı ile küçük yatak odalarında dikkati farklı yönlere çekebilirsiniz. Daha dinamik etkiler küçük ve dar alanlarda ilgi çekici olabilir. Çalışma masası ve yatağın bulunduğu yatak odasında fonksiyon ve estetik birbirini takip ediyor. Renklerin öne çıktığı çocuk odasında, iç dekorasyon fikirleri arayanlara duvar kağıdı ve desenleriyle ilgili ilham veren alternatifler sunuyor. Küçük ve dar alanların iç dekorasyon modellerinde, akılcı çözümlerle raflar oldukça kullanışlı. Öte yanda yatak altı ve masa altı değerlendirilebilecek iken, duvara monte yatak modelleri de alanları genişletmede önemli fayda sağlıyor.

Teraslarda endüstriyel stil şıklık

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

Yaratıcı fikirlerle kasalardan yapılmış teras koltukları ve seha ya da masa modelleri ile farkınızı yaratın. Hem işlevsel hem de estetik çözümlerle dahasını yapmanıza gerek kalmayacak. Özgün fikirlerle tasarlanan balkon, veranda ya da teras mobilya ürünleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Göz zevkinize hitap eden ilham veren iç dekorasyon modelleriyle şık tasarımlar elde etmeniz mümkün.

Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri
Bu iç dekorasyon modellerini siz nasıl buldunuz?

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