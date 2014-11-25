En güzel salon takımları

Misafir ağırlamaktan tutun da yorucu bir günün sonunda dinlenip gevşemeye kadar, bir evde uyumak dışında yapacağınız aktivitelerin bir çoğunun merkezi evin salonudur. Öyle ki artık pek uygulanmasa da eskiden bazı evlerde anne-babalarımız evin salonunu günlük kullanıma açmaz, o güzelim salon takımında sadece hatırlı misafirler geldiğinde oturabilirdiniz. Neyse ki artık salon sadece misafirler için saklanan bir hazine odası olmaktan çıkıp birçok evde organik yaşamın bir parçası haline geldi.

Ama bu demek değildir ki salon takımları önemini kaybetti. Elbette zeminde kullanacağınız malzemeden tutun da perdeye kadar bir salona karakterini veren birçok unsur olsa da; salonun asıl şeklini, atmosferini ve güzelliğini belirleyen unsur seçeceğiniz salon takımıdır. İster minimalist takılıp birkaç sandalyeyle salonunuzu döşeyin, isterseniz Kayseri işi en varaklı oturma grubunu seçin; salonunuz için seçtiğiniz mobilya hem sizin karakterinizi hakkında fikir verecek, hem de salonunuzun genel havasında belirleyici olacaktır.

Dolayısıyla bu yazıda salon takımını değiştirmek ya da yeni ev düzmek isteyen okurlarımıza fikir ve ilham verecek en güzel salon takımlarından bir derleme yapmaya çalıştık.