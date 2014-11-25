En güzel salon takımları

Misafir ağırlamaktan tutun da yorucu bir günün sonunda dinlenip gevşemeye kadar, bir evde uyumak dışında yapacağınız aktivitelerin bir çoğunun merkezi evin salonudur. Öyle ki artık pek uygulanmasa da eskiden bazı evlerde anne-babalarımız evin salonunu günlük kullanıma açmaz, o güzelim salon takımında sadece hatırlı misafirler geldiğinde oturabilirdiniz. Neyse ki artık salon sadece misafirler için saklanan bir hazine odası olmaktan çıkıp birçok evde organik yaşamın bir parçası haline geldi.
Ama bu demek değildir ki salon takımları önemini kaybetti. Elbette zeminde kullanacağınız malzemeden tutun da perdeye kadar bir salona karakterini veren birçok unsur olsa da; salonun asıl şeklini, atmosferini ve güzelliğini belirleyen unsur seçeceğiniz salon takımıdır. İster minimalist takılıp birkaç sandalyeyle salonunuzu döşeyin, isterseniz Kayseri işi en varaklı oturma grubunu seçin; salonunuz için seçtiğiniz mobilya hem sizin karakterinizi hakkında fikir verecek, hem de salonunuzun genel havasında belirleyici olacaktır.
Dolayısıyla bu yazıda salon takımını değiştirmek ya da yeni ev düzmek isteyen okurlarımıza fikir ve ilham verecek en güzel salon takımlarından bir derleme yapmaya çalıştık.
İlk örneğimiz geniş salonlar için ideal görünen bir salon köşe takımı. Yekpare bir salon takımını tercih edenler için bu örnektekine benzer L şeklindeki kanepeler ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Burada seçilen donuk rengin ahşap zeminle ve son derece şık görünen ahşap sehpayla uyumu da dikkat çekici.
Elbette salon takımı seçerken sadece takımın kendisi değil, salonunuzun geri kalanıyla uyum sağlayıp sağlamayacağı da büyük önem taşıyor. Örneğin yukarıda ve bu örnekteki gibi ahşap ağırlıklı, kır stilinde bir salonunuz varsa, fazla parlak ve iddialı renklerden kaçınıp bu örnekteki gibi rahat görünen, donuk bir rengi seçmek daha doğru. Burada mor yastıkların odaya ayrı bir hava kattığına da dikkat çekelim.
Kimi zaman modern salon takımları, klasik takımlar kadar rahat ve sıcak görünmeyebiliyor. Ancak bu örnekte gayet modern çizgilere sahip bir salon, aynı ölçüde rahat ve davetkâr görünen bir salon takımıyla taçlandırılmış. Burada çarpıcı olan ve salonunuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir unsur da kanepelerin ortadaki sehpayla uyumu.
Görkemli görünen, yekpare ve geniş salon takımlarından hoşlanıyorsanız, bu kanepe tam size göre. L biçimli kanepe konseptini bir adım ileriye taşıyan ve deri kaplamayla belli bir asaletin de eklendiği bu takım, özellikle açık renkli laminant zeminler ya da ahşap ağırlıklı salonlar için ideal seçim olabilir.
Salonunuzda genç, ferah, taze bir atmosferden yanaysanız; bu örnekteki gibi canlı renklere yönelmenizde hiçbir sakınca yok. Buradaki kanepeler tamamen mavi renkte olsa belki gözümüzü yorabilirdi ama açık bir renkle parlak bir rengin dengelenmesi sayesinde karşımızda hem dinamik, hem de gözü yormayan bir salon takımı bulunuyor.
Modern zıpırlıklardan hoşlanmayan ve salonun belli bir ağırlık ve ciddiyete sahip olması gerektiğini düşününler içinse bu örnek ideal olabilir. Burada gerek yerdeki oryantal desenli halı, gerek sehpalar ve sehpaların üzerindeki dekoratif unsurlar, simetrik salon takımını kusursuz biçimde tamamlayıp klasik ve seçkin bir manzaranın karşımıza çıkmasını sağlıyorlar.
Yine klasik görünümlü bir salon ve böyle bir salona mükemmel uyum sağlayan bir salon takımı. Ama bu güzel takımda asıl farkı yaratan, doğal ışığın altında etraflarına müthiş bir sıcaklık yayan iki tekli koltuk olmuş. Perdeleri, avizesi, yüksek komodinleri ve vazolarıyla klasiğin doruğunda bir salon.
Yukarıda salonunda ciddiyet ve ağırlık arayanlardan söz etmiştik, gelin bu kez de karşı kutuptaki macerazı ruhlara seslenelim. Elbette her zevke, her yaşa ve her karaktere göre bir dekorasyon fikri ve salon takımı mümkün. Bu örnekteki salon takımı tek başına çok orijinal ve çekici görünmse de, rengarenk yastıklarla yapılan ilaveler salonun ve salon takımının butün havasını değiştirmeye yetiyor.
Daha küçük salonlar için ideal bir parça ise burada gördüğünüz krem rengi salon takımı. Bir mobilyadan bekleyeceğiniz temel unsurlar olan işlevsellik, pratiklik ve rahatlığı estetikle birleştirmeyi başaran bu takım girdiği her türlü mekânın havasını anında değiştirebilecek kadar zarif. hele de böylesine zevkli döşenmiş modern bir oturma odasının.
Beyaz her zaman her ortama gidecek bir renk değildir, hele de çocuklu evlerde uzak durulsa daha iyi olur. Ama bu geniş, müthiş ışık alan, mermer kaplı salonda kavisli hatlara sahip beyaz salon takımı ortama müthiş bir Akdeniz atmsoferi katıyor.
Peki bu salon takımlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.