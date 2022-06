En güzel salon takımları

Yukarıda salonunda ciddiyet ve ağırlık arayanlardan söz etmiştik, gelin bu kez de karşı kutuptaki macerazı ruhlara seslenelim. Elbette her zevke, her yaşa ve her karaktere göre bir dekorasyon fikri ve salon takımı mümkün. Bu örnekteki salon takımı tek başına çok orijinal ve çekici görünmse de, rengarenk yastıklarla yapılan ilaveler salonun ve salon takımının butün havasını değiştirmeye yetiyor.