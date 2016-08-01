Ahşap yapılar: 6 harika örnek!

Ahşap yüzyıllardır ev dekorasyonunun vazgeçilmez hammaddeleri arasında yer almıştır. Bir evi sadece ahşap kullanarak baştan sona inşa etmek mümkündür. Yapılarda kullanılan diğer hiçbir malzeme böylesine geniş bir kullanım imkanı sunmaz. Doğal ve çevre dostu bir ürün olması nedeniyle eski çağlardan beri kullanılan ahşap malzeme kolay işlenebilir olması ve diğer alternatif ürünlere göre kullanıldığı ortamlarda elit ancak sıcak bir hava oluşturması nedeniyle de sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılardaki dekoratif ahşap detaylar mekanlara başka hiçbir hammadenin kazandıramayacağı bir görsellik kazandıran, şık ve zarif bir dekorasyon oluşturulmasını sağlayan unsurlardır. Diğer hiçbir malzeme, bir mekana ahşabın verdiği sıcak ve davetkar havayı vermez.
Ahşap son derece sağlıklı bir malzemedir; toz çekmez, ayrıca mekandaki rutubeti emip salarak bir tür nem düzenleyici görevi görür. Ahşap ısının transferini engelleyen, havayla dolu hücreli yapısı sayesinde alternatifi olan hammaddelerden daha yüksek ısı yalıtımı sağlar. Üstelik, doğal ve sağlıklı oluşunun yanısıra dekorasyonda sıcaklık yaratmanın en estetik yoludur ve istenilen renge boyanarak her türlü dekorasyona uyum sağlayabilir.
Günümüzde, kullanılan ağacın sağlamlığı ve geçmiş olduğu teknolojik işlemler neticesinde açık alanda yağmura ve neme karşı son derece dayanıklı hale getirilen ahşap dış mekanların dekorasyonunda da sıklıkla tercih edilen bi malzeme olma niteliğini pekiştirmiştir.
Bugünkü yazımızda dış mekanlara estetik ve zarafet katan, işlevsel ve dekoratif ahşap unsurlardan bir seçki derledik. Ekseriyetle pergola çeşitlerinden oluşan bu seçki umuyoruz ki sizlerin de ilgisini çekecektir.
İlk örneğimiz istenildiği takdirde sürgülü cam kapıları tamamen kapatılarak bir kış bahçesine dönüştürülebilen bir veranda. Şık ve sağlam, ahşap bir konstrüksiyonun sonradan eklenen sürgülü cam kapılar ile de kusursuz bir sonuç vereceğinin resmi.
Binalarda malzeme bütünlüğü de estetik bir görünüm için çok önemli. Üst kat balkonunda ahşap pergola kullanılan bu yapının tüm korkulukları da ahşaptan imal edilmiş. Eğer ahşap yerine krom ya da metal korkuluk olsaydı bu stil sahibi şık görünüm oluşmaz, aksine mimari stilinde bir bütünlük olmayan, zevksiz bir cephe olurdu.
Bu seferki örneğimiz oldukça lüks. Yüzme havuzlu geniş bir bahçe içerisinde tamamı ahşaptan yapılma büyük bir kameriye yerleştirilmiş ve hem şık bir görünüm hem de alanı güneşten koruması için kameriyeye sazdan bir çatı yapılmış. Saz özellikle sahil bölgelerinde ahşapla en sık beraber kullanılan malzemelerden biri.
Ahşap bildiğiniz üzere Türk mimarisinin de en çok kullanılan yapı malzemesi. Eski konakların hepsi tamamen ahşaptan yapılma ve bazı kısımlar sıva ile saklansa da, çatı, pencere, korkuluklar ve pergola gibi birçok kısımda yapıların ahşap malzemelersi dekoratif bir özellik olarak da kullanılıyor.
Yalnızca ahşap konstrüksiyon şeklinde yapılan, üstü asmayla ya da bir sarmaşık çeşidiyle kaplanan pergola modelleri de son derece trendi. Asma ya da sarmaşık ekme imkanı yoksa ya da ektiyseniz, büyüyünce kadar bu pergolalara çapraz takılmış beyaz branda da çok yakışıyor.
Antik yapılarda da ahşap çatı konstrüksitonları taş ve mermer gibi malzemeler ile birlikte kullanılmaktaymış. Fotoğraftaki bu örnekte de bu eski mimariyi kopyalayan bir tasarım görüyoruz: Ahşap pergolayı taş sütunlar zarafet içerisinde taşıyor.
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