Ahşap yapılar: 6 harika örnek!

Ahşap yüzyıllardır ev dekorasyonunun vazgeçilmez hammaddeleri arasında yer almıştır. Bir evi sadece ahşap kullanarak baştan sona inşa etmek mümkündür. Yapılarda kullanılan diğer hiçbir malzeme böylesine geniş bir kullanım imkanı sunmaz. Doğal ve çevre dostu bir ürün olması nedeniyle eski çağlardan beri kullanılan ahşap malzeme kolay işlenebilir olması ve diğer alternatif ürünlere göre kullanıldığı ortamlarda elit ancak sıcak bir hava oluşturması nedeniyle de sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılardaki dekoratif ahşap detaylar mekanlara başka hiçbir hammadenin kazandıramayacağı bir görsellik kazandıran, şık ve zarif bir dekorasyon oluşturulmasını sağlayan unsurlardır. Diğer hiçbir malzeme, bir mekana ahşabın verdiği sıcak ve davetkar havayı vermez.

Ahşap son derece sağlıklı bir malzemedir; toz çekmez, ayrıca mekandaki rutubeti emip salarak bir tür nem düzenleyici görevi görür. Ahşap ısının transferini engelleyen, havayla dolu hücreli yapısı sayesinde alternatifi olan hammaddelerden daha yüksek ısı yalıtımı sağlar. Üstelik, doğal ve sağlıklı oluşunun yanısıra dekorasyonda sıcaklık yaratmanın en estetik yoludur ve istenilen renge boyanarak her türlü dekorasyona uyum sağlayabilir.

Günümüzde, kullanılan ağacın sağlamlığı ve geçmiş olduğu teknolojik işlemler neticesinde açık alanda yağmura ve neme karşı son derece dayanıklı hale getirilen ahşap dış mekanların dekorasyonunda da sıklıkla tercih edilen bi malzeme olma niteliğini pekiştirmiştir.

Bugünkü yazımızda dış mekanlara estetik ve zarafet katan, işlevsel ve dekoratif ahşap unsurlardan bir seçki derledik. Ekseriyetle pergola çeşitlerinden oluşan bu seçki umuyoruz ki sizlerin de ilgisini çekecektir.