Homify 360: Avustralya'dan bir göl evi

Bugün sizleri Avustralya'nın güzel şehri Sidney'e götürüyoruz. Adresimiz Sidney'in bir yanı okyanusa, bir yanı göle bakan yazlık bölgesi Narrabeen. Bölgedeki evler doğaya ve çevreye uyumlu olmaları ve göl kenarında bulunmalarıyla dikkat çekiyor. Yazımıza konu olan villa da göl kenarında bulunuyor ama tasarımıyla etrafındaki geleneksel mimariyle yapılmış evlerden ayrılıyor. Önden ve arkadan görünümü bir kontrast teşkil eden ev modern hayat ve doğa arasında bir uyum yakalamış.

Chrofi mimarlık şirketi Choi Ropiha tarafından 2009 yılında kurulmuş. Yeni bir şirket olmasına rağmen Chrofi pek çok önemli ödül ve kamu binası yarışması kazanmış.