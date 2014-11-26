Homify 360: Avustralya'dan bir göl evi

Bugün sizleri Avustralya'nın güzel şehri Sidney'e götürüyoruz. Adresimiz Sidney'in bir yanı okyanusa, bir yanı göle bakan yazlık bölgesi Narrabeen. Bölgedeki evler doğaya ve çevreye uyumlu olmaları ve göl kenarında bulunmalarıyla dikkat çekiyor. Yazımıza konu olan villa da göl kenarında bulunuyor ama tasarımıyla etrafındaki geleneksel mimariyle yapılmış evlerden ayrılıyor. Önden ve arkadan görünümü bir kontrast teşkil eden ev modern hayat ve doğa arasında bir uyum yakalamış.
Chrofi mimarlık şirketi Choi Ropiha tarafından 2009 yılında kurulmuş. Yeni bir şirket olmasına rağmen Chrofi pek çok önemli ödül ve kamu binası yarışması kazanmış.
Evin cadde cephesinin büyük bölümünde ahşap yatay olarak kullanılmış. Ön cephede kullanılan ahşabın renk tonları arasındaki fark eve hoş bir hava katmış. Dik olarak kullanılan pencereler sürgülü ahşap panellerle tamamen kapatılabiliyor. En sol tarafta görülen dikine ahşap sütunlar ise evin girişini oluşturuyor. Genel olarak ön cephe caddeden geçenleri büyüleyecek bir güzellik sunuyor. Bu ev Türkiye'de olsaydı eminiz bir yerlerine nazar boncuğu takmak gerekirdi.
Evin arka cephesi tamamen açılabiliyor. Geniş pencere ve kapılar açılıp geniş bir kullanım alanı sunuyor. İç ve dış mekanlar birbirinin içine giriyor. Bu da evin planının en önemli özelliklerinden biri. Ev bir kaide üzerine inşa edilmiş ve bahçeye iki basamak vasıtasıyla çıkılıyor. Dikine kullanılan siyah ahşap doğramalar da eve bir haşmet kazandırmış. Yatay olarak kullanılan ahşap doğramalar ise evin merkezinin vurgulanmasına yaramış. Bahçe duvarlarının camdan yapılması da evin açık mimarisini tamamlar şekilde. Bahçenin tamamında ekili olan çimler hem çocuklara, hem de büyüklere eğlenceli oyunlar oynama olanağı sunuyor.
Geniş bahçeye ek olarak evin bir de avlusu bulunuyor. Avlunun dört tarafı kapalı. Bu da evin içinde rüzgardan uzak özel bir açık alanınız olmasını sağlıyor. Bu avlu bahar aylarında kendisinden çokça söz ettirecek partiler vermenize yarayabilir. Ayrıca avlu ekolojik bir role de sahip. Zira evin ortasına güneş ışığı, ve hava girmesini olanak tanıyor.
Geniş camlarla kaplı ev harika bir göl manzarasına sahip. Göl manzarası ve mobilya tercihleri bütünlüklü bir tablo oluşturuyor. Sürgülü ahşap doğramalar sıcak aylarda camları olduğu gibi kapatıp, içeriye güneş ışığının girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış. Salonun ışıklandırması da genel tasarımla uyum sağlıyor. Mutfak kısmına hakim olan sadelik de ilk bakışta dikkat çekiyor. Beyaz tonlardaki bar, hem bir şeyler içmek hem de yemek yemek amacıyla kullanılıyor. Yukarıya çıkan merdiven ise estetik bir duruşa sahip.
Ev oturma odası, yemek odası, mutfak, çalışma odası ve bir yüzme havuzunu barındıracak şekilde planlanmış. Bu resimde geniş bir aile için ideal ölçülerde olan evin büyük salonunu görüyoruz. Malzeme olarak ahşap ve taş seçilmiş ve bu seçim mükemmel bir uyum sağlamış. Mobilyalar deneysel değil. Daha ziyade kahverengi ve beyaz tonlarda klasik tasarımlar seçilmiş. Diğer odalar ise avlunun etrafında sıralanıyor.
Özenli bir şekilde tasarlanan merdiven evin dış cephesini andırıyor Merdivenin her iki yanında da zeminden tavana uzanan ahşap sütunlar mevcut. Sütunlar merdivene hoş bir görünüm kazandırırken, merdivenlerin ayakta kalmasına da yarıyor. Sütunlar arasındaki mesafeler aynı değil, bu da ışığın boşluklardan hoş bir biçimde süzülmesine olanak sağlıyor.
Göle yakınlığının yanı sıra, bu tasarım harikası ev sıcak günlerde nefes almanızı sağlayacak bir de havuz sunuyor. Avurtralya'nın sıcak iklimini düşününce bunun önemli bir imkan olduğunu kabul etmek zor değil. Ahşap döşemelerin içine yerleştirilen havuz çok davetkar görünüyor. Havuza çıkış ortadaki avludan sağlanıyor. Camdan yapılmış bir korkuluk ise yüzme bilmeyen çocuklar için güvenlik işlevi görüyor. Umarız bu harika Avustralya evi tasarımını beğenmişsindir. Bu ev hem çevresine saygılı hem de iklimin avantajlarından maksimum düzeyde faydalanılabilecek şekilde tasarlanmış.