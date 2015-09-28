Önce & Sonra: Küçük dokunuşların büyük etkileri

Dediğimiz gibi evlerin yenilenmesinden söz edildiğinde aklımıza hep büyük ve köklü değişimler geliyor; oysa iyi durumdaki yaşam alanları da ufak dokunuşlarla bambaşka bir görünüm ve atmosfere sahip olabilir. Mutfağı yeni hali için yeniden yaratmadan önce de mutfağın sağlam ve yeni ünitelerini boşu boşuna baştan sona değiştirmek yerine ufak ve modern dokunuşlarla mekanı sıkıcıktan kurtarmak, ona yenilik ve tazelik katmak, konfor sağlamak ve zamanın ötesinde bir dekorasyon yaratmak hedeflenmiş. Dolayısıyla mutfaktaki çoğu mobilyaya dokunulmadan yalnızca birkaç değişiklik yapılmış. Bunlardan biri mutfak dekorasyonlarında son trendlerden biri olan çift renk mutfak dolabı tasarımıyla alanı genişleten ve ferah bir atmosfer yaratan bir değişim: Mutfağın eski halinde alt mutfak dolaplarıyla aynı renkte olan üst dolapların renginin değiştirilmesi ve mekana aydınlık ve ferah bir doku katan beyaz renk kullanılması ve buna uyumlu olarak değiştirilen ve yine beyaz tercih edilen mutfak tezgahı.