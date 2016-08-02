Doğa ile iç içe rustik bir yazlık

Rustik stil özellikleri taşıyan şahane bir banyo! Natürel dokuların cazibesi hem göze hitap ediyor, hem de estetik ve konforlu bir alan oluşturuyor. Granit lavabo altında ahşap raflar natürel dokuların bir araya gelerek, nasıl daha özenli bir banyo dekorasyonu yapılacağına şahane bir örnek. Doğal malzemeleri bir araya getirerek, küçük detaylarla ve basit çizgilerle oldukça ferah ve konforlu bir alan dekore edebilirsiniz. Banyo duvarında da, evin diğer mekanlarında rastladığınız gibi taş duvar dekoru ile fark yaratan bir yaklaşım gözlemleyebilirsiniz. Rustik stil esintilerden vazgeçmeyenler için rüyaları süsleyecek şahane bir yazlık.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ah benim olsa dediren 5 cazip ev' yazımız da ilginizi çekebilir.