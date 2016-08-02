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Doğa ile iç içe rustik bir yazlık

Meral Eser Meral Eser
Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Oturma Odası
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Kolombiya'da kırsal alana yerleşen rustik bir yazlık projesi ile karşınızdayız. Özellikle rustik ya da country stil dekorasyon fikirleri ile ilgilenenler için, ilham veren örnek görseller bulabilirsiniz. Ayrıca homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilginizi çeken örnek fikirlerden faydalanabilirsiniz. Doğa ile iç içe ferah ve kullanışlı mekanlar görmek için, hemen görsellerimizi incelemeye başlayalım!

Ferah bir teras alanı

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Evler
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Yaz aylarını ferah ve aydınlık bir atmosferde geçirmek için açık alanlar oldukça kullanışlıdır. Ahşabın ağırlıklı kullanıldığı teras dekorasyonunda pratik ve kullanışlı dekor fikirleri değerlendirilmiş. Doğa ile iç içe manzarası ile natürel dokuları kullanmak huzurlu ve ferah bir atmosfer sağlıyor. Kapı ve pencere doğramaları, döşeme zemini kaplaması ve mobilyalarda tamamen ahşap materyal tercih edilmiş.

Açık plan

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Yemek Odası
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Geniş tavanlı açık plan tasarlanan ferah bir alan. Oturma alanı ile mutfak alanını bir araya getiren açık plan tasarım, geniş pencereler ile havadar ve ferah bir atmosfer sağlıyor. Rustik stil esintileri ahşap çatı iskeletinin öne çıkması ile görebilirsiniz. Estetik ve fonksiyonel elemanlar olarak ahşap ağırlıklı olarak kullanılmış. Ahşabın yanı sıra tek duvar da taş kaplama ile oldukça estetik bir görünüm kazandırılmış.

Bahçe

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Kırsal alana yerleşen projenin en güzel taraflarından biri göze hitap eden bir manzara ve enfes bir bahçesinin olması. Bahçeli yazlık evlerin bir ailenin konfor ve fonksiyonellik isteyen tüm ihtiyaçlarını sağladığı gibi, güvenli ve ferah bir yaşam alanı sunması oldukça ideal. Yeşil ile ahşabın dokusunun bir araya geldiği alanda natürel dokular gözü okşuyor.

Oturma odası

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Oturma Odası
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Geniş oturma odası oldukça fonksiyonel ve estetik dekore edilmiş. Taş duvar dekoru ile ahşabın bulunduğu mekanda natürel dokuların yanı sıra, yeşille kahverengiyi buluşturan natürel renklere yer verilmiş. Kahverengi tonları, yeşil, krem veya bej gibi natürel renk tonlarını kullanarak huzurlu ve ferah bir oturma alanı dekore edebilirsiniz. Ayrıca iç mekana sıcaklık katan detaylar arasında, ahşap, taş gibi doğal dokuların kullanılmasının yanı sıra sıcak renklerle döşeme zemini kaplaması da dikkat çekiyor.

Mutfak

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Mutfak
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Yumuşak renk geçişleri ile göze hitap eden bir mutfak mutfak alanı. Rustik stil izler taşıyan mutfakta ahşap dokusunun kullanılmasının yanı sıra, taş duvar dekoru ve geleneksel izler taşıyan döşeme zemini kaplaması mevcut. Nefis bir doğa manzarası eşliğinde işlevsel bir pencere ile aydınlatılan mutfakta natürel renklerin ahengi gözü okşuyor.

Banyo

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Banyo
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

Rustik stil özellikleri taşıyan şahane bir banyo! Natürel dokuların cazibesi hem göze hitap ediyor, hem de estetik ve konforlu bir alan oluşturuyor.  Granit lavabo altında ahşap raflar natürel dokuların bir araya gelerek, nasıl daha özenli bir banyo dekorasyonu yapılacağına şahane bir örnek. Doğal malzemeleri bir araya getirerek, küçük detaylarla ve basit çizgilerle oldukça ferah ve konforlu bir alan dekore edebilirsiniz. Banyo duvarında da, evin diğer mekanlarında rastladığınız gibi taş duvar dekoru ile fark yaratan bir yaklaşım gözlemleyebilirsiniz. Rustik stil esintilerden vazgeçmeyenler için rüyaları süsleyecek şahane bir yazlık.

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