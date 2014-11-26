Rustik dekorasyon

Küçük bir kulübede bulunan bu oturma odasında binanın ahşap iskeletini görüyoruz ve bu da odaya rustik bir hava katıyor. Biliyoruz ki, herkes üzerinde oynamalar yapabileceği bir ambar ya da kulübeye sahip olacak kadar şanslı değil ama rustik tarzı seviyorsanız, resimde görülen unsurlar gibi unsurlar her yere eklemeniz mümkün olabilir. Duvarları geri kazanılmış keresteyle çerçeveleyebilir, odada bulunan modern çizgileri doğal taşlar ve ahşapla dengeleyebilirsiniz. Eğer eviniz tuğlaysa, neden sıvayı söküp, tuğla duvarların arasında oturmuyorsunuz? Yumuşak renkler konusunda ise bu odanın tasarımcısı Adam Coupe bize nasıl bir yol izleyeceğimizi göstermiş. Mobilyaların açık yeşil kadife döşemelerine dikkat çekmek istiyoruz.