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Rustik dekorasyon

Aydin Sanli Aydin Sanli
Kenwards Farm, Sussex, Elizabeth Bee Interior Design Elizabeth Bee Interior Design
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Rustik dekorasyon, dekorasyon dünyasında şu sıralar çok revaçta.

Klasik ve eklektik tarzların bir birleşimi olan tarz, sıcak, davetkar ve göz alıcı mekanlar yaratıyor. Rustik tarzda mekanlar yaratmak için şu unsurlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Ham dokular: Ahşap, taş ve hesseli

Doğal kumaşlar: Keten, pamuklu ve yünlü

Eskiye ait bir dokunuş: Katedral tavanları, açık kirişler ve pürüzlü duvar sıvaları

Yumuşak renk tonları: Pastel tonlar, ten rengi, bej, krem ve beyaz

Bu yazıda evin tüm odalarına rustik bir tarz katmanın yollarına tek tek bakacağız. Hazır mısınız?

Mutfak

Les Jenemies JAMIE FALLA Rustik Mutfak
JAMIE FALLA

Les Jenemies

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Jamie Falla Mimarlık imzasını taşıyan bu mutfakta girişte dikkat çektiğimiz pek çok özellik kullanılmış. Resimde ahşap tavan kirişleri ve taş duvarı görebiliyorsunuz. Taş duvar  ve kirişler sade beyaz boya ile vurgulanmış. Eskitilmiş gibi görünen mutfak dolapları diğer ahşap dokularla uyum sağladığı gibi, rustik bir tarz yaratmış. Bu mutfak bir ambardan bozma ve bize kireç sıva ve geri kazanılmış ahşap gibi doğal dokunuşların nasıl rustik bir hava verdiğini gösteriyor. Mutfakta modern çizgilere sahip tek şey ışıklar ve armatürler. Onlar da genel atmosferin içinde çok dikkat çekmiyorlar.

Yemek odası

Çıtırdayan bir ateş rustik tarzın olmazsa olmazlarından. Şömineleri ambarlarda, şalelerde ve kır evlerinde görmeye alışığız. Modern bir ısıtma istemi yerine bir şömine kullanmak odalarımıza güçlü bir geçmiş esintisi katmaya yeter. Savin Graces Interior tarafından tasarlanan bu rahat yemek odasında kullanılan hoş desenli kilim, antika görünümlü avize ve sağlam ahşap dokular sıcak ve davetkar bir atmosfer oluşmasını sağlamış. Böyle bir yemek odasına geniş bir masa da şart ki fırınlanmış yemeklerin, kırmızı şarabın ve derin muhabbetlerin tadını doyasıya çıkarın. Duvarlar için seçilen pastel yeşil renk de rustik tarza hizmet etmiş.

Oturma odası

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Kırsal Oturma Odası
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Küçük bir kulübede bulunan bu oturma odasında binanın ahşap iskeletini görüyoruz ve bu da odaya rustik bir hava katıyor. Biliyoruz ki, herkes üzerinde oynamalar yapabileceği bir ambar ya da kulübeye sahip olacak kadar şanslı değil ama rustik tarzı seviyorsanız, resimde görülen unsurlar gibi unsurlar her yere eklemeniz mümkün olabilir. Duvarları geri kazanılmış keresteyle çerçeveleyebilir, odada bulunan modern çizgileri doğal taşlar ve ahşapla dengeleyebilirsiniz. Eğer eviniz tuğlaysa, neden sıvayı söküp, tuğla duvarların arasında oturmuyorsunuz? Yumuşak renkler konusunda ise bu odanın tasarımcısı Adam Coupe bize nasıl bir yol izleyeceğimizi göstermiş. Mobilyaların açık yeşil kadife döşemelerine dikkat çekmek istiyoruz.

Banyo

En-suite Bathrom Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

En-suite Bathrom

Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

Eğer antika banyo aksesuarları alacak kadar paranız yoksa üzülmeyin. Bugünlerde pek çok üretici antika görünümlü vitrifiye ürünleri üretiyor. Elizabeth Bee tasarımı olan bu banyo da buna çok güzel bir örnek oluşturuyor. Kireç taşı duvar döşemelerinden, ayaklı lavaboya, antik tarz armatürlerden ayna ve tuvalete kadar kullanılan tüm malzemeler banyonun rustik bir tarza sahip olmasını sağlamış. Jaluzilerden aydınlatma apliklerine kadar her şey sanki bir kır oteli banyosunu andırıyor.

Yatak odası

A Country Cottage, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Kırsal Yatak Odası
My Bespoke Room Ltd

A Country Cottage

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Mükemmel bir rustik yatak odası yaratmak için, resimde görülen My Bespoke Room imzalı yatak odasında olduğu gibi işe eski tarzda metal bir yatak başları, pastel tonlarda yatak ve yastık örtüleri ve çiçekli bir duvar kağıdı kullanarak başlayabilirsiniz. Ahşap renginden hoşlanmıyorsanız, yatak odası mobilyaları için beyazı seçebilirsiniz.

Eskitilmiş mobilyalar

Audrie chest of drawers Loaf Rustik Yatak Odası
Loaf

Audrie chest of drawers

Loaf
Loaf
Loaf

Bu şifonyer dayanıklı meşe ağacından el yapımı olarak imal edilmiş. Taşlanmış ve hafifçe boyanmış bu şifonyer yerdeki hasırla da uyum sağlıyor. Antika görünümlü vazolar ve kavanozlarla süslenmiş bu şifonyeri ister yatak odanızda, ister holünüzde kullanın, evinize rustik bir hava katacağı kesin.

Doğanın evinize girmesine izin verin

A Country Cottage, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Kırsal Yatak Odası
My Bespoke Room Ltd

A Country Cottage

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Doğal tonların evinize rustik bir hava kattığı göz önüne alındığında, bu tonları sadece dekorasyon malzemelerinde kullanmakla kalmayıp, doğal çiçekler kullanarak evinizdeki rustik havayı destekleyebilirsiniz. Şık bir cam vazonun içinde duran bembeyaz çiçekler evinizin rustik tarzını tamamlayacaktır.

En güzel salon takımları
Evinize rustik bir hava katmak, rustik dekorasyon konusunda daha çok bilgi almak istiyorsanız bu yazıyı kaçırmayın.

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