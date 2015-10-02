Bebek odası duvar süsleri için en güzel örnekler

Aileye yeni katılacak olan minik bireyler için yapılan hazırlıklardan biri de ona rahat, huzurlu ve güzel bir oda oluşturmak. Doğal olarak da, bu en değerli varlığımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak isteriz. Bilirsiniz, hepimiz kendimize harcadığımız emeğin, zamanın ve paranın çok daha fazlasını çocuklarımız için harcarız. Onlara en iyi şartları sunma ve hayatlarını elimizden gelen en iyi şekilde geçirmelerini istememiz kadar doğal bir şey olamaz. En değerlilerimiz için yapmayacağımız şey yoktur ve bunu elbette bebek odası dekorasyonunda da görmek mümkün.

Ebeveyn odalarına taş çıkartacak güzellikte, özenle hazırlanmış bebek odası dekorasyon örneklerine homify sayfalarında mutlaka rastlamışsınızdır. Bebek odası dekorasyonunda işe badana ya da duvar kağıdı döşemesi ile başlayıp, bebek karyolası ya da beşik, çekmece ve giysi dolabı, alt değiştirme tezgahı ve en önemlilerden biri olan emzirme koltuğu gibi bebek odası mobilyaları ile devam edip son olarak da dekoratif objeler ve çeşitli süsler ile hazırlığı tamamlarız. Odanın şık, ferah, dingin olması yalnızca bebeği değil, aynı zamanda anneyi de olumlu bir şekilde etkileyecektir. İyi bir aydınlatma (ve gerektiğinde karartma imkanı), güvenli bir beşik, beli ve sırtı destekleyen rahat bir emzirme koltuğu işlevsel olarak ne kadar önemliyse, odanın dekoratif süsleri de hem annenin hem de bebeğin psikolojisi için son derece önemlidir.

Çevresel faktörlerin insan ruhunda derin etkiler bıraktığını eminim sizler de duymuşsunuzdur. Ev dekorasyonu da minimal ölçekte dahi olsa çevresel bir faktördür ve ruh halimizi etkiler. Bazı evler bizlere huzur verirken bazıları gergin olmamıza neden olabilir. İlk etapta bunu fark etmeyebilir, gerginliğimize gerekçe ararız. Oysaki bunun nedeni gözümüzü rahatsız eden bir desen, bize sevimsiz görünen bir mobilya parçası ya da bu ve benzeri şeylerden bütünü oluşturan dekorasyonunun ta kendisi olabilir. Haliyle, tam tersi de mümkün ve bizim amacımız da işte, tam tersini yani huzur dolu mekanları oluşturmanıza yardımcı olmak. İçinde kendimizi huzurlu hissettiğimiz, zevklerimizi ve kişiliğimizi ifade eden, konuklarımızı gururla ağırlayabileceğimiz mekanlar genel ruh sağlığımız için de önemlidir. Ve annenin huzuru demek bebeğin huzuru demek. Annenin her duygusunu hissedebilen bu mucize varlıklar için hazırlanan odalar ve bu odalarda kullanılan duvar süslerini derlediğimiz bu sayfamızdan umarız sizler de ilham kaynağı olacak örnekler bulabilirsiniz.