Bebek odası duvar süsleri için en güzel örnekler

Aileye yeni katılacak olan minik bireyler için yapılan hazırlıklardan biri de ona rahat, huzurlu ve güzel bir oda oluşturmak. Doğal olarak da, bu en değerli varlığımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak isteriz. Bilirsiniz, hepimiz kendimize harcadığımız emeğin, zamanın ve paranın çok daha fazlasını çocuklarımız için harcarız. Onlara en iyi şartları sunma ve hayatlarını elimizden gelen en iyi şekilde geçirmelerini istememiz kadar doğal bir şey olamaz. En değerlilerimiz için yapmayacağımız şey yoktur ve bunu elbette bebek odası dekorasyonunda da görmek mümkün.
Ebeveyn odalarına taş çıkartacak güzellikte, özenle hazırlanmış bebek odası dekorasyon örneklerine homify sayfalarında mutlaka rastlamışsınızdır. Bebek odası dekorasyonunda işe badana ya da duvar kağıdı döşemesi ile başlayıp, bebek karyolası ya da beşik, çekmece ve giysi dolabı, alt değiştirme tezgahı ve en önemlilerden biri olan emzirme koltuğu gibi bebek odası mobilyaları ile devam edip son olarak da dekoratif objeler ve çeşitli süsler ile hazırlığı tamamlarız. Odanın şık, ferah, dingin olması yalnızca bebeği değil, aynı zamanda anneyi de olumlu bir şekilde etkileyecektir. İyi bir aydınlatma (ve gerektiğinde karartma imkanı), güvenli bir beşik, beli ve sırtı destekleyen rahat bir emzirme koltuğu işlevsel olarak ne kadar önemliyse, odanın dekoratif süsleri de hem annenin hem de bebeğin psikolojisi için son derece önemlidir.
Çevresel faktörlerin insan ruhunda derin etkiler bıraktığını eminim sizler de duymuşsunuzdur. Ev dekorasyonu da minimal ölçekte dahi olsa çevresel bir faktördür ve ruh halimizi etkiler. Bazı evler bizlere huzur verirken bazıları gergin olmamıza neden olabilir. İlk etapta bunu fark etmeyebilir, gerginliğimize gerekçe ararız. Oysaki bunun nedeni gözümüzü rahatsız eden bir desen, bize sevimsiz görünen bir mobilya parçası ya da bu ve benzeri şeylerden bütünü oluşturan dekorasyonunun ta kendisi olabilir. Haliyle, tam tersi de mümkün ve bizim amacımız da işte, tam tersini yani huzur dolu mekanları oluşturmanıza yardımcı olmak. İçinde kendimizi huzurlu hissettiğimiz, zevklerimizi ve kişiliğimizi ifade eden, konuklarımızı gururla ağırlayabileceğimiz mekanlar genel ruh sağlığımız için de önemlidir. Ve annenin huzuru demek bebeğin huzuru demek. Annenin her duygusunu hissedebilen bu mucize varlıklar için hazırlanan odalar ve bu odalarda kullanılan duvar süslerini derlediğimiz bu sayfamızdan umarız sizler de ilham kaynağı olacak örnekler bulabilirsiniz.
Dekorasyonda en sık ördüğümüz renk kombinasyonlarından biri mavi ile gri-bej tonların beraber kullanıldığı çalışmalardır. Bulutlu bir gökyüzünü andıran bu ikiliye fotoğraftaki örnekte bir de yeşil eşlik etmiş. Gri duvar üzerine mobilyaların da rengi olan beyaz bir ağaç gövdesi resmi çizilmiş. Ağacın dalları da dekorasyona hakim olan mavi, yeşil ve beyaz renkli yaprak çizimleriyle süslenmiş. İşte karşımızda muhteşem bir DIY (Do-It-Yourself) proje! Müstakbel anne ve babaların kendilerinin kolaylıkla gerçekleştirebileceği böyle güzel bir ağaç çizimi bebeğe erken yaşta ağaç sevgisini de aşılamaya yardımcı olacaktır.
Hilal Tasarım Mobilya'ya ait bu zarif bebek odasında muhteşem bir duvar süsü var: Çitten atlayan kuzular. Uçları yuvarlatılıp sevimli hale getirilmiş yıldız desenleriyle desteklenen duvar süsü bebek odaları için sizce de ideal değil mi? Bir bebeğin huzur içinde uyumasından daha mutluluk verici bir şey yoktur. Huzurlu bir uyku, sağlıklı bir bebektir. Uyumak için kuzu saymak ise enternasyonal bir espridir. Bu sevimli kuzuların bir dezavantajı olabilirdi, o da bebeği emzirirken anneyi uyutması! Onu da kuzulu süsleri emzirme koltuğunun arkasına koyarak çözmüşler. Şaka bir yana, bebek odası için muhteşem bir duvar süsü olan sevimli kuzuların olduğu bir duvar kağıdı bulabilir ya da bu resimleri bizzat kendiniz yapabilirsiniz.
Bebek odalarına en çok yakışan duvar süslerinden biri de sevimli bordürler kullanmaktan geçiyor. Bunun için iki farklı yöntem var. Bir tanesi iki farklı renk ve/veya desenle duvar kağıdı ile duvarları kaplayıp araya her iki kağıtla da uyumlu bir bordür yerleştirmek, diğeri ise bu şekilde hazırlanmış bir duvar kağıdı ile duvarları kaplamak. Fotoğraftaki 4 Duvar İthal Duvar kağıtları firmasının piyasaya sürdüğü ve ikinci tipe örnek oluşturan bir model görüyoruz. Eğer zevkinize uygun bir model bulamazsanız, ilk seçeneği kullanıp en beğendiğiniz kağıtlardan kendi kombininizi yaratabilirsiniz. Hatta bir alternatif de üst tarafı badana, alt tarafı duvar kağıdı yapmak ve araya da sevimli bir bordür yerleştirmek.
Fotoğraftaki örnek bir bebek odası değil, genç odası ancak ilham alınacak muhteşem bir fikri barındırdığı için listeye eklemeden edemedim. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bu odada gökyüzü teması işlenmiş. Açık maviye boyalı duvarın üstüne, bir kısmı tavanı da kaplayacak şekilde devasa bir bulut formu, onun dışında iki adet daha küçük bulut formu, köşede sarı bir güneş, yatak arkasına gelen kısımda rengarenk bir gökkuşağı ve yan duvarda da uçan martı şekilleri yerleştirilmiş. Bulutların ve güneşin altına ise aydınlatmalar konularak muhteşem bir ışıklandırma sağlanmış. Odanın diğer fotoğraflarını bu linkte bulabilirsiniz. Mavinin hakim olduğu böylesi özel bir gökyüzü ya da deniz konsepti bebek odasına da harika bir şekilde adapte edilebilir.
Bebek odaları için üretilen birbirinden sevimli duvar kağıdı modelleri mevcut. Çizgi film kahramanlarından süper kahramanlara, sevimli hayvan figürlerinden hayal ürünü masal kahramanlarına kadar birçok farklı desen bulmak mümkün. Çocuğun hayal gücünü kuvvetlendirecek bu sevimli çizimler bebek odaları için ideal duvar süsleri arasında ve uyumlu mobilyalar ile harika görünüyorlar. Günümüzde çocuk psikologları çocuğu toplumsal cinsiyet rolüne alıştıracak dayatma şeklinde alıştıracak mavi ve pembe gibi renklerin yoğun olarak kullanılmasını önermiyorlar, bu nedenle bebek odası dekorasyonu yaparken renkleri daha dengeli kullanmakta fayda var.
(Daha fazla duvar kağıdı örneği için Bebek odası duvar kağıdı modelleri isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Klasik dekorasyon anlayışı ile döşenmiş bu bebek odasında göze çarpan hoş bir ayrıntı var: Yarım daire şeklinde, duvara monte edilmiş zarif bir metal işçiliğine sahip cibinlik başı. Rayından incecik, güzel bir tülün geçtiği bu parça odanın en göz alıcı dekorasyon unsuru. Bunun yanında odada iki adet de sıra dışı tablo görülüyor. Klasik çerçevelerin içinden fırlayan üç boyutlu, sevimli ayıcıklar.
Fotoğraftaki örnek Paris'ten bir bebek odasından. Beyaz bir dekorun hakim olduğu yatak odasında mobilyalar da duvarlar da beyaz. Ancak odanın güzel ve son dönemin trendi olan bir ayrıntısı var. Raf arkasında renkli ve desenli duvar kağıdı. İster fotoğraftaki örnek gibi duvar rafları olsun ister bir kitaplık, rafların arka yüzeyini birbirinden renkli ve desenli güzel duvar kağıtları ile kaplamak son birkaç yıldır görmeye başladığımız sıra dışı duvar kağıdı kullanma metotlarından biri.
Bebek odasında duvar süslemenin en kolay ve şık yollarından biri de odayı güzel bir duvar kağıdı ile kaplamaktan geçiyor. İster ithal ister yerli olsun, duvar kağıdı firmalarının bebek ve çocuk yatak odaları için hazırlanan hepsinin birden fazla çeşit duvar kağıdı koleksiyonu vardır. Bebek ve çocuk odası duvar kağıdı dediğimizde aklınıza hemen canlı renkler ya da çizgi roman kahramanları gelmesin. Daha sade tasarımlardan hoşlanan ebeveynler için oldukça sade ve şık duvar kağıdı modelleri de mevcut. Fotoğrafta ikili bir set olan zarif duvar kağıtları görüyoruz. Bebek karyolasının olduğu duvarda yarak bej üzerine beyaz renkte desenli bir motif, diğer duvarlarda ise aynı renklerde puantiyeli bir duvar kağıdı görülmekte. Zarif bir raf ve şık apliklerle duvar dekorasyonu tamamlanmış.
Duvar süslemenin en iyi yollarından biri de onları işlevsel unsurlarla dekore etmekten geçiyor. Hilal Tasarım Mobilya'nın dekore ettiği bu bebek odasının duvarında yer alan sevimli raf gibi. İşlevsel olduğu kadar dekoratif de olan bu rafa ister biblolar ve süs eşyaları isterse de fotoğraftaki örnek gibi bebek odasına özel işlevsel ancak sevimli objeleri sergileyebilirsiniz.
Bebek odasında uygulanabilecek en sevimli dekorasyon çeşitlerinden biri de tüm çalışmayı bir konsept üzerinden gerçekleştirmek. Tıpkı bu fotoğraftaki örnekte görülen deniz konsepti gibi. Duvarlara iki mavi rengi tonu kullanılarak sevimli dalgalar çizilmiş. Yatak başı abajuru duvara monte bir sörf tahtası formlu bir raf üzerinde, perdelerin üst kısımlarında plajlarda bolca kullanılan sazdan yapılma süsler var, dekoratif bir obje olarak da mavi renkli bir ahtapot seçilmiş.