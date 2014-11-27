Homify 360°: Büyüleyici bir yat Pearl 65

Su üstündeki yaşam bir zamanlar olduğundan daha farklı ve lüks. İnsanların hayallerini basit teknelerin süslediği günler geride kaldı. Bugünlerde pek çok kişi lüks tasarım yatların hayalini kuruyor. Bu yatların içinde daha önce görmediğimiz unsurları bir arada görüyoruz. İç mimarlar tarafından tasarlanmış bu yatların içinde pahalı mobilyalardan, şık döşemelik kumaşlara kadar pek çok tasarım unsuru bir araya geliyor ve deniz teknolojisiyle birleşerek mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor. Bugün yatların iç tasarımı dış görünüşleri kadar, hatta dış görünüşlerinden daha önemli bir hale geldi. Bir yata konuk olacak kadar şanslıysanız, ne demek istediğimizi anlıyorsunuzdur.

Bu yazıda iki uzmanın yeteneklerini birleştirerek oluşturduğu olağanüstü bir yata konuk olacağız. Kelly Hoppen, ve gemi mimarı Bill Dixon tarafından ortaya çıkarılan İnci 65 hayallerin ötesine geçen bir tekne olmuş. Başarılı iç mekan tasarımıyla özdeşleşen bir isim olan Kelly Hoppen pek çok ödüle sahip. Konfor ve en son iç mekan tasarımı trendlerini bir araya getiren İnci 65 daha önce gördüğünüz şeylere benzemiyor. Gelin hep beraber bakalım.