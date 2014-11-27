Homify 360°: Büyüleyici bir yat Pearl 65

Su üstündeki yaşam bir zamanlar olduğundan daha farklı ve lüks. İnsanların hayallerini basit teknelerin süslediği günler geride kaldı. Bugünlerde pek çok kişi lüks tasarım yatların hayalini kuruyor. Bu yatların içinde daha önce görmediğimiz unsurları bir arada görüyoruz. İç mimarlar tarafından tasarlanmış bu yatların içinde pahalı mobilyalardan, şık döşemelik kumaşlara kadar pek çok tasarım unsuru bir araya geliyor ve deniz teknolojisiyle birleşerek mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor. Bugün yatların iç tasarımı dış görünüşleri kadar, hatta dış görünüşlerinden daha önemli bir hale geldi. Bir yata konuk olacak kadar şanslıysanız, ne demek istediğimizi anlıyorsunuzdur.
Bu yazıda iki uzmanın yeteneklerini birleştirerek oluşturduğu olağanüstü bir yata konuk olacağız. Kelly Hoppen, ve gemi mimarı Bill Dixon tarafından ortaya çıkarılan İnci 65 hayallerin ötesine geçen bir tekne olmuş. Başarılı iç mekan tasarımıyla özdeşleşen bir isim olan Kelly Hoppen pek çok ödüle sahip. Konfor ve en son iç mekan tasarımı trendlerini bir araya getiren İnci 65 daha önce gördüğünüz şeylere benzemiyor. Gelin hep beraber bakalım.
Pearl 65, 2013 yılında yapılıp, 2013 Uluslarası Yat ve Denizcilik Ödülleri'nde 25 Metre Altı En İyi Yat ödülünü alan Pearl 75'in bu başarısı üzerine inşa edildi. Pearl 75'in harika tepkiler almasının ardından Pearl Yatçılık müdürü Iain Smallridge aynı işbirliğiyle bu başarıyı yeniden yakalamak istedi. Resimde denizde seyrederken görülen Pearl 65 zarif dış tasarımıyla görenleri büylüyor.
Gezimize oturma odası ile başlıyoruz. Cansız ama zarif bir renk paleti kullanılan odada dinlenmenin keyfine varabilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi tasarım da ayrıntılarda gizli. Sayısız iç tasarım projesiyle tanınan Kelly Hoppen gri ve beyazın hakim olduğu vazo ve çiçeklerle mekana hoş bir dokunuşta bulunmuş.
Az önceki fotoğrafın bir kaç basamak üstünden çekilmiş bu fotoğrafta oturma odasını kaptan koltuğunun ardından görüyoruz. Sakin atmosferiyle yolcularına dinlenme ve keyifle sohbet etme imkanı sunan alanda televizyon ve film izlemeniz de mümkün. Güneşin altında yüzerek geçirilen yorgun bir günün ardından bu alanda geçirilen zamanın dinlenmek için çok doğru bir seçim olacağı muhakkak. Kelly Hoppen'in usta dokunuşlarıyla güzelleşen alana konan beyaz saksı setinin içindeki çiçekler ortama canlılık getirmiş.
Şimdi de sırada ebeveyn süiti var. Yumuşak malzeme ve dokularla döşenmiş süit huzur dolu bir görüntüye sahip. Yatağın üstündeki yumuşak deri bölümde, Venedik panjurlarında ve vazoların zarif diziliminde Kelly Hoppen'in parmağı var. Bu yatak odasının üstünde bir misafir süiti, iki banyo ve bir yatak odası bulunuyor. Sonraki resimlerde bunları görebilirsiniz.
Bu çifte yataklı yatak odası Pearl Yatçılık'ın standart tasarımı ama yatakların kenarlarını süsleyen deri döşemelerde yine Kelly Hoppen imzası var. Pahalı malzemelerin kullanıldığı bu alanda da mat renk tonlarıyla göz alıcı bir atmosfer yaratılmış. Gri ve beyaz her zaman birbiriyle uyum göstermiş iki renk ve bu alanda da başarıyla kullanılmışlar.
Son olarak yatın minimalist bir anlayışla tasarlanmış banyolarından birini görüyoruz. Küçük ama sıkış tepiş olmayan banyonun her tarafında modernizmin izlerini görmek mümkün. Gri ve beyaz dokunuşları banyoda da görüyoruz ancak bu sefer kabin içinde ve lavabonun altında kullanılan ahşap döşemeler de dikkat çekiyor. Armatür ve musluklar dikine kullanılan aynanın içine yerleştirilmiş, böylelikle metal aksam aynadan yansıyor. Krom malzemeden yapılmış bu parçaları Kelly Hoppen Waterfron Banyo şirketi için tasarlamış. yağmurlama özellikle duş başlığıyla alacağınız duşlar günün yorgunluğuna iyi gelecektir diye tahmin ediyoruz.
Umarız, Pearl 65'in içindeki kısa ama nefes kesen gezintimizi beğenmişsinizdir. Belki de bu tasarımlar size ilham vermiş ya da yaz tatilinizi şimdiden ayarlamanıza neden olmuştur.