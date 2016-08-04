Üstün teknolojisine hayran kalacağınız akıllı bir ev

Almanya'nın Stuttgart şehrinde 1927 yılında inşa edilen Weissenhof Yerleşkesi çok sayıda mimarın bir araya gelerek inşa ettiği modern, avangart bir toplu konut projesidir. Modernist mimarisiyle göz alıcı hale gelen binalar fütüristik yaşam alanlarının vitrini haline geldi. Zaman içerisinde tahribe uğrayan binaların bir kısmı yerine yenileri yapıldı. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz Aktivhaus B10 projesi de aynı yerleşkede bulunan binalardan birisidir. Modern mimarisinin yanı sıra en önemli özelliği tükettiğinin iki katı enerji üretir. Projeye sahibi Profesör Werner Sobek dünyadaki ilk
aktif ev olduğunu iddia ediyor.
Sıfır enerji, sıfır emisyon, sıfır atık: B10 projesi aslında
üçlü sıfır standardını karşılar. 914 metrekarelik binada enerji tasarrufuna uyum sağlayan bir dahili kontrol sistemi ile güneş panellerinin ürettiği elektrikle çalışan akıllı araba garajı için ayrı bir modül bulunmaktadır. Bir nevi gelecek çağın evi olarak tarif edebileceğimiz bu projenin tartışmasız teknolojik üstünlüğünü ile birlikte dekorasyonuna göz atacağız.
Modüler ve modernist B10 tek katlı bir bina olmakla birlikte kompakt bir tasarıma sahip. Odalar yeterince geniş olduğundan tek kat yeterli bulunmuş. Evin giriş kısmında oturma odası, yemek odası ve mutfak bulunur. Ön cepheden belli olmasa da küçük bir duş ile ayrı bir tuvaleti de vardır.
İlk bakışta oldukça basit, sade ve küçük bir bina olduğu izlenimi verebilir oysa gerçekten etkileyici bir teknolojiyi gizler. Oldukça az bir enerji kaynağı kullanılır ve neredeyse tamamen geri kazanılır.
Sürekli sözünü ettiğimiz teknolojik özelliklere pratikliği sağlayan kolaylıkları da ekleyelim. Örneğin akıllı telefonlar veya tablet üzerinden mekanın ısıtma ve güç sistemi kontrol edilebilir, sadece gerektiği zamanlar ısıtma sağlayabilirsiniz. Bu ayarlar hafızaya alınarak her seferinde kontrol etmeniz gerekmez. Bununla da bitmiyor, sistem aynı zamanda hava sıcaklarını tahmin edebilir. Bunu da yerel hava istasyonlarına bağlanarak yapar. Yani sıcaklık arttığında bina bunu önceden bilir ve ısıtmayı durdurur. Dekorasyona gelince… Mobilyalar az sayıda tutulmasına rağmen evin avangart stilini kuvvetlendirir. Tavana gömülü gibi duran ışıklar ise kolayca çıkarılarak yeniden konumlandırılabilir.
Pencere ilk bakışta çok ince görünür oysa bu aldatıcıdır. 17mm kalınlığında olup soğuğu ve ısıyı tutmak için üç cam tabakadan oluşur. Yalnızca güneş ışığını eve yansıtmaz aynı zamanda gece ve gündüz enerji tüketimini en aza indirgemek için çeşitli önlemler alır. Kendi enerji rezervini oluşturur. Ayrıca dikkatli bakarsanız kapı kollarının olmadığını görürsünüz. Sebebi çok basit; geleceğin evinde bu tür şeylere ihtiyacınız yok. Kapı ve pencerelerin açılıp kapanmasını (ışıklar da dahil olmak üzere) akıllı bir telefon aracığıyla zahmetsizce halledebilirsiniz.
B10 projesinde dış cephe için beyaz fiberglas ile silikon kullanılmıştır. Ek olarak vakum yalıtımlı sağlam camlar evin ön cephesinin tamamen kaplar. Geleneksel ısıtma ve klima sistemlerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırarak enerji tüketimini keser. Yer altında bir buz depolama tankı bulunur. Bu demek oluyor ki; yaz aylarında klima gibi elektrik tüketen aletlere ihtiyaç duyulmadan evin soğutulması sağlanır. Kışın ise buz eritilerek bir ısı pompası üzerine binayı ısıtmak için kullanılır. Bu akıllı sistemi sayesinde konforlu bir ev yaşamı enerji israf etmeden de gerçekleşebilir.
Yaz mevsiminde veranda güneşten korunmak için kapatılırken geceleyin yalıtım panelleri enerji kaçışı olmayacak şekilde ayarlanır. Bir hayli çağdaş ve minimal tasarımı sayesinde dışarıdan temiz bir kutu gibi görünür. Ve bir nevi yapı gerçekten bir kutudur. Zira sökülüp başka bir yere taşınması kolaydır.
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