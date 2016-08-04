Üstün teknolojisine hayran kalacağınız akıllı bir ev

Almanya'nın Stuttgart şehrinde 1927 yılında inşa edilen Weissenhof Yerleşkesi çok sayıda mimarın bir araya gelerek inşa ettiği modern, avangart bir toplu konut projesidir. Modernist mimarisiyle göz alıcı hale gelen binalar fütüristik yaşam alanlarının vitrini haline geldi. Zaman içerisinde tahribe uğrayan binaların bir kısmı yerine yenileri yapıldı. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz Aktivhaus B10 projesi de aynı yerleşkede bulunan binalardan birisidir. Modern mimarisinin yanı sıra en önemli özelliği tükettiğinin iki katı enerji üretir. Projeye sahibi Profesör Werner Sobek dünyadaki ilk aktif ev olduğunu iddia ediyor.

Sıfır enerji, sıfır emisyon, sıfır atık: B10 projesi aslında üçlü sıfır standardını karşılar. 914 metrekarelik binada enerji tasarrufuna uyum sağlayan bir dahili kontrol sistemi ile güneş panellerinin ürettiği elektrikle çalışan akıllı araba garajı için ayrı bir modül bulunmaktadır. Bir nevi gelecek çağın evi olarak tarif edebileceğimiz bu projenin tartışmasız teknolojik üstünlüğünü ile birlikte dekorasyonuna göz atacağız.

Modüler ve modernist B10 tek katlı bir bina olmakla birlikte kompakt bir tasarıma sahip. Odalar yeterince geniş olduğundan tek kat yeterli bulunmuş. Evin giriş kısmında oturma odası, yemek odası ve mutfak bulunur. Ön cepheden belli olmasa da küçük bir duş ile ayrı bir tuvaleti de vardır.

İlk bakışta oldukça basit, sade ve küçük bir bina olduğu izlenimi verebilir oysa gerçekten etkileyici bir teknolojiyi gizler. Oldukça az bir enerji kaynağı kullanılır ve neredeyse tamamen geri kazanılır.