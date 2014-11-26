5 ülke – 5 göz alıcı ahşap ev

Ahşap materyalin avantajları saymakla bitmez: ekolojik olarak sürdürülebilirdir, gelenekselci bir havası vardır, sağlıklı bir iç mekan iklimi sağlar ve aynı zamanda, iyi işlendiğinde muazzam bir manzara oluşturur. Bugün homify'da uluslararası ahşap uzmanlarımızın elinden çıkan, beş ülkeden birbirinden güzel ve her biri kendine özgü bir cazibeye sahip beş ayrı ahşap ev projesini beğeninize sunuyoruz.
Ağaçların tepesinde bir ahşap ev yalnızca çocuklarından değil, aynı zamanda doğa ile ahenk içinde rahatlamanın düşlerini kuran büyüklerin de rüyasıdır. İtalya'daki bu ağaç tepesi ahşap evde bu rüya gerçeğe dönüşüyor. Aşağı yukarı 20 metre kare üzerinde isteyebileceğiniz her şey mevcut, gündelik şehir hayatının hayhuyundan kaçmak istediğinizde, yeşilliklerin arasında bir limanınız var artık: bir yatak odası, balkon ve geniş bir depolama alanı ile birlikte küçük bir mutfaktan, hidromasajlı küvet bir banyoya, böyle bir ağaç evde – panoramik bir manzara da dahil olmak üzere – ihtiyacınız olan her şey elinizin altında.
Son derece kendine özgü bir ahşap ev türü ile Avustralya'da karşılaşıyoruz. Bu evde verniklenmiş siyah ahşap, bal rengi çıtalarla buluşuyor ve geniş kapılar ve pencereler açıldıklarında iç mekan ile dış mekanı rafine bir biçimde birleştiriyor. Modern olduğu kadar doğal olan, banliyö ile saf doğa arasındaki kontrastlarla oynayan bir rüya ev.
Sizlere göstermek istediğimiz üçüncü ahşap evimiz yine ilk ikisinden farklı bir türden. Polonyalı mimar Robert Konciezcny'nin tasarımında ahşap evlerin yuvarlak şekilde olabileceğini de görüyoruz. Kendine özgü sıradışı biçimi ve doğal materyalleri ile gelenek ve modernite, kırsal duruluk ile trendy stil arasında mükemmel bir denge yakalayan, modern ve çevre dostu bir ev.
Birçoğumuz için rüyalarımızı süsleyen mükemmel ev, deniz kıyısında bir evdir. EURL Cyril DULAU mimarlık stüdyosu Fransa'nın Atlantik Okyanusu kıyısında bu rüyayı gerçeğe dönüştüren muazzam bir ahşap ev yaratıyor. Bu kıyı evi, tasarımı, deniz kıyısı evlerinde çokça karşılaştığımız kuyuları ile birlikte, güvenliği ve beton temeldeki emniyeti ile deniz kenarındaki bir ahşap evden beklenen her şeyi bir araya getiriyor.
Son ahşap ev örneğimizde Belçika'nın Trooz bölgesinden gerçek bir tasarım harikası ile karşı karşıyayız. Böyle bir sanat eseri gören herkesin ağzını açık bırakacak nitelikte: Çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bu son derece özel bina, muazzam bir doğa manzarasının üzerinde uçuyormuş gibi görünüyor.