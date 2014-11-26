5 ülke – 5 göz alıcı ahşap ev

Ağaçların tepesinde bir ahşap ev yalnızca çocuklarından değil, aynı zamanda doğa ile ahenk içinde rahatlamanın düşlerini kuran büyüklerin de rüyasıdır. İtalya'daki bu ağaç tepesi ahşap evde bu rüya gerçeğe dönüşüyor. Aşağı yukarı 20 metre kare üzerinde isteyebileceğiniz her şey mevcut, gündelik şehir hayatının hayhuyundan kaçmak istediğinizde, yeşilliklerin arasında bir limanınız var artık: bir yatak odası, balkon ve geniş bir depolama alanı ile birlikte küçük bir mutfaktan, hidromasajlı küvet bir banyoya, böyle bir ağaç evde – panoramik bir manzara da dahil olmak üzere – ihtiyacınız olan her şey elinizin altında.