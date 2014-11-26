현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

5 ülke – 5 göz alıcı ahşap ev

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Standard House, KWK Promes KWK Promes Evler
Loading admin actions …

Ahşap materyalin avantajları saymakla bitmez: ekolojik olarak sürdürülebilirdir, gelenekselci bir havası vardır, sağlıklı bir iç mekan iklimi sağlar ve aynı zamanda, iyi işlendiğinde muazzam bir manzara oluşturur. Bugün homify'da uluslararası ahşap uzmanlarımızın elinden çıkan, beş ülkeden birbirinden güzel ve her biri kendine özgü bir cazibeye sahip beş ayrı ahşap ev projesini beğeninize sunuyoruz.

İtalya

Casa sull'albero, Tree Top Builder Tree Top Builder Tropikal Evler
Tree Top Builder

Tree Top Builder
Tree Top Builder
Tree Top Builder

Ağaçların tepesinde bir ahşap ev yalnızca çocuklarından değil, aynı zamanda doğa ile ahenk içinde rahatlamanın düşlerini kuran büyüklerin de rüyasıdır. İtalya'daki bu ağaç tepesi ahşap evde bu rüya gerçeğe dönüşüyor. Aşağı yukarı 20 metre kare üzerinde isteyebileceğiniz her şey mevcut, gündelik şehir hayatının hayhuyundan kaçmak istediğinizde, yeşilliklerin arasında bir limanınız var artık: bir yatak odası, balkon ve geniş bir depolama alanı ile birlikte küçük bir mutfaktan, hidromasajlı küvet bir banyoya, böyle bir ağaç evde – panoramik bir manzara da dahil olmak üzere – ihtiyacınız olan her şey elinizin altında.

Avustralya

Project #2, CHROFI CHROFI Modern Evler
CHROFI

Project #2

CHROFI
CHROFI
CHROFI

Son derece kendine özgü bir ahşap ev türü ile Avustralya'da karşılaşıyoruz. Bu evde verniklenmiş siyah ahşap, bal rengi çıtalarla buluşuyor ve geniş kapılar ve pencereler açıldıklarında iç mekan ile dış mekanı rafine bir biçimde birleştiriyor. Modern olduğu kadar doğal olan, banliyö ile saf doğa arasındaki kontrastlarla oynayan bir rüya ev.

Polonya

Standard House, KWK Promes KWK Promes Evler
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Sizlere göstermek istediğimiz üçüncü ahşap evimiz yine ilk ikisinden farklı bir türden. Polonyalı mimar Robert Konciezcny'nin tasarımında ahşap evlerin yuvarlak şekilde olabileceğini de görüyoruz. Kendine özgü sıradışı biçimi ve doğal materyalleri ile gelenek ve modernite, kırsal duruluk ile trendy stil arasında mükemmel bir denge yakalayan, modern ve çevre dostu bir ev.

Fransa

Face a l'Ocean, EURL Cyril DULAU architecte EURL Cyril DULAU architecte Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
EURL Cyril DULAU architecte

EURL Cyril DULAU architecte
EURL Cyril DULAU architecte
EURL Cyril DULAU architecte

Birçoğumuz için rüyalarımızı süsleyen mükemmel ev, deniz kıyısında bir evdir. EURL Cyril DULAU mimarlık stüdyosu Fransa'nın Atlantik Okyanusu kıyısında bu rüyayı gerçeğe dönüştüren muazzam bir ahşap ev yaratıyor. Bu kıyı evi, tasarımı, deniz kıyısı evlerinde çokça karşılaştığımız kuyuları ile birlikte, güvenliği ve beton temeldeki emniyeti ile deniz kenarındaki bir ahşap evden beklenen her şeyi bir araya getiriyor.

Belçika

Maison P & B , Atelier Architecture Daniel Delgoffe Atelier Architecture Daniel Delgoffe Evler
Atelier Architecture Daniel Delgoffe

Atelier Architecture Daniel Delgoffe
Atelier Architecture Daniel Delgoffe
Atelier Architecture Daniel Delgoffe

Son ahşap ev örneğimizde Belçika'nın Trooz bölgesinden gerçek bir tasarım harikası ile karşı karşıyayız. Böyle bir sanat eseri gören herkesin ağzını açık bırakacak nitelikte: Çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bu son derece özel bina, muazzam bir doğa manzarasının üzerinde uçuyormuş gibi görünüyor.

Homify 360: Avustralya'dan bir göl evi
Ahşap ev mimarisine ve bir malzeme olarak ahşapa düşkün olanlar için beş mükemmel örnek. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler