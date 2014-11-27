homify 360°: Tuğla güzelliği

Kırmızı tuğlanın güzelliğini ve yarattığı endüstriyel görünümün estetiğini homify 360 °'ın bu bölümünde sizlere göstermek istedik. Bütün duvarlarında tuğla kullanılan bu evi Dortmund'daki fotoğrafçımız Sonja'nın Artifex için çektiği karelerde göreceğiz. Bu basit ama etkileyici tasarımın bahçeden, mutfağa, oturma odasından, yatak odalarına nasıl başarıyla uygulandığına birlikte göz atalım!
Bu fotoğrafta dış cepheye yerleştirilen aydınlatmanın tuğla üstündeki ışık oyunlarını görüyoruz. Aydınlatma sayesinde daha çarpıcı hale getirilen mimari detaylar, sağ taraftaki büyük siyah merdivenle tamamlanıyor. Bahçedeki aydınlatılmış yer altı bölmesinde ise okuma odası ve kitaplık yer alıyor. Karakteristik özellikleri akşam vaktinde ön plana çıkan ev, bazı güzelliklerini ise gündüze saklıyor.
Evin odak noktası tartışmasız bu modern mutfak oluyor. Tuğlalı duvarların kuşattığı odanın ortasına yerleştirilen büyük metal tezgah, ultra-modern bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca tabandan tavana uzanan geniş pencereler sayesinde mutfak doğal ışıkla aydınlatılabiliyor. Bu ferah tasarım sayesinde mutfak yalnızca yemek yapılan yer olmaktan çıkıp, sosyalleşme alanına bir nevi ikinci oturma odasına dönüşüyor.
Sokak kapısı albenili bir hole açılıyor. Evin en önemli özelliği olan tuğlaların iç mekanda da kullanıldıklarını görüyoruz. Böylece odalar arasında bir uyum ve rahat geçiş imkanı sağlanıyor. Büyük sokak kapısının siyah renkli olması da tezat yaratarak tasarımı hareketlendiriyor. Burada tuğlayla kaplı girişe beyaza boyalı duvar da eşlik ediyor. Böylece evin minimalist tasarım çizgisini bir kez daha görme imkanı buluyoruz.
Uzman fotoğrafçımızın bu karesinde ev sıcaklığını ve rahatlığını tüm anlamıyla görüyoruz. Şöminede yanan ateşin önünde yatan ufak köpek de insanın huzur duygusunu kamçılıyor. Burada da kullanılan geniş pencereler, bahçenin iç açıcı havasını odaya taşıyor. Tuğla kaplı duvar da bu rahatlık hissini pekiştiriyor.
Bu villanın en dikkat çekici yerlerinden biri olan yemek salonu, Ortaçağ ziyafetlerine ev sahipliği yapan yemek salonlarına benziyor. Tamamen tuğlayla kaplı ve loş bir şekilde aydınlatılan bu oda, eve hakim olan endüstriyel çizgiyi de tavandan sarkan büyük avizeyle pekiştiriyor. Masadaki şamdan da Ortaçağ hissiyatını pekiştirirken ışık oyunlarını harika kullanan fotoğrafçının örnek bir iş çıkardığını görüyoruz.
Şeytan ayrıntıda gizlidir lafı oldukça meşhurdur. Ancak bu evde, şeytana değil meleklere layık detaylar kullanıldığını görüyoruz. Merdivenlerin bulunduğu bölümde de kullanılan geniş pencereler, bu detayları rahatça görmemizi sağlıyor. Ahşap trabzandaki oyma desenler ve metal başlıklar göz alıcı detaylar olarak karşımıza çıkıyorlar.
İç mekandaki yolculuğumuza son verip, bu fotoğrafla yeniden dışarıya açılıyoruz. Bu açıdan evin muhteşem detaylarını bir kez daha görüyoruz. Merdivenleri ve oturma odasının aydınlatıldığı bu fotoğrafta, bakımlı bahçenin gri taş döşeli verandayla uyumu da dikkatlerden kaçmıyor.
Tuğla kaplı göz alıcı villamızın neredeyse bir park genişliğinde bir bahçesi var. Bu geniş bahçe rahatlamak ve huzurla vakit geçirmek için ideal bir yer. Ayrıca buradan evin güzelliğini de daha rahat anlayabiliyorsunuz.