homify 360°: Tuğla güzelliği

Sokak kapısı albenili bir hole açılıyor. Evin en önemli özelliği olan tuğlaların iç mekanda da kullanıldıklarını görüyoruz. Böylece odalar arasında bir uyum ve rahat geçiş imkanı sağlanıyor. Büyük sokak kapısının siyah renkli olması da tezat yaratarak tasarımı hareketlendiriyor. Burada tuğlayla kaplı girişe beyaza boyalı duvar da eşlik ediyor. Böylece evin minimalist tasarım çizgisini bir kez daha görme imkanı buluyoruz.