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Prefabrik evler: Pratik, ucuz ve fonksiyonel

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The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
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Evi olmayan her insanın öncelikli hayal ve hedeflerinden biri pek tabii ki ev almaktır. Eskiden ev sahibi olmak çok daha kolaymış çünkü hem emlak piyasası bu kadar canlı değildi, hem de şehirler bu kadar kalabalık bir nüfusla dolu değildi dolayısıyla da evler çok daha ucuzdu ve tabir yerindeyse herkes için “başını sokacak bir yer” yeterliydi. Oysa artık şehirlerde yaşayan nüfus çoğaldı, üstelik yazlık ve kışlık olarak iki ev sahibi olmak ideal bir durum halini almaya başladı. Sonra değişen ve gelişen yaşam biçimleri sayesinde yükselen hayat standartlarımızda ev alırken bir çok özelliğin bir arada olmasını istiyoruz haliyle: Lokasyon, mimari, dekorasyon, tasarım, malzeme kalitesi… Bunların hepsinin kendi istediğimiz gibi olmasını istiyoruz. Bir arazi alıp sıfırdan ev yaptırmak da her ne kadar herkesin hayali olsa da oldukça uzun süren ve zahmetli bir süreç. İşte tam da bu noktada prefabrik evler yardımınıza koşuyor. İster kışlık ister yazlık olsun, bir ev almayı ya da yaptırmayı düşünüyorsanız prefabrik ev seçeneğini de mutlaka hesaba katmanızı tavsiye ederiz. Prefabrik evler sadece pratik ve hızlı inşaları, geleneksel binalardan çok daha ucuza mal olmalarıyla değil aynı zamanda modern ve minimal görünümleriyle de mimari açıdan zamanın öne çıkan ev modelleri arasına giriyor. Üstelik çoğu betonarme binaların aksine çevreyle dost, uzun ömürlü ve sağlıklı.

Taşınabilir bir eviniz olsun ister misiniz?

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Kırsal Evler
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Eğer mobilya gibi ev seçme şansınız olsa, yani evinizi beğenip satın aldıktan sonra getirip istediğini yere koysalar harika olmaz mıydı? Üretimi 6 ila 8 hafta süren prefabrik ev teknolojisi sayesinde bu artık mümkün ve muhtemelen gelecekteki tüm ev modelleri de böyle olacak.

Ahşap ve havuzlu

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Modern Evler
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Prefabrik ev çeşitleri her geçen gün giderek daha da zenginleşiyor ve farklılaşıyor. Dolayısıyla hayalinizdeki ev  basit ve yalın bir tasarımlı da olsa, daha geniş ve gösterişli bir model de olsa hayalinizi prefabrik evlerle gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bu örnekteki gibi ahşabın ön planda tutulduğu büyüleyici, havuzlu bir ev sahibi olmak prefabrik modeller sayesinde çok kolay!

51 metrekare mutlu olmaya yeter!

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Elbette prefabrik ev yapımlarında inşa edilecek binanın büyüklüğüne, kullanılan malzemeye ve istenen tasarıma göre evin inşa süresi ve maliyeti de değişiyor. Eğer bütçeniz ya da zamanınız kısıtlıysa küçük prefabrik ev seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Üstelik prefabrik yapılar tasarım itibariyle de oldukça kullanışlı oldukları için bu örnekteki gibi 51 metrekarelik kutu gibi bir ev de mutlu olmanıza ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter de artar bile!

Doğanın içinde bir sığınak

Vipp Shelter Vipp Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Özellikle şehirden uzak ve doğal güzelliklerin içinde bir arazisi olup da ev yapmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri pek tabii ki prefabrik evlerdir. Çünkü prefabrik ev yapılarının çeşitliliği her türlü doğal koşula uyumlu malzemelerle üretilecek kadar geniş bir yelpazeye sahip. Mesela böyle kayalık bir zemine ev yaptırmak istiyorsanız, doğayla savaşıp doğanın düzenini bozarak onu size uydurmak yerine, araziyi düzleştirmeye ve temel atmaya bile gerek duyulmayan bu tip bir prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Hem ekolojik hem de sağlıklı!

Şehirli prefabrikler

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Tamamı prefabrik evlerden oluşan bir yerde yaşamak istemez miydiniz? Örnekteki ev tam da böyle bir topluluktan. İngiltere'de yer alan bu küçük sitede 11 tane prefabrik ev bulunuyor ve bu evler Londra'nın merkezine yalnızca 60 dakika uzaklıkta. Dolayısıyla prefabrik ev denilince aklınıza şehirden uzak ve dağ başında bir yaşam geliyorsa yanılıyorsunuz. Hem şehre yakın, hem de komşuluk ilişkilerinin devam ettiği bir toplulukta yaşarken prefabrik evinizin keyfini sürmek mümkün!

Ağaç ev

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Ticari alanlar Oteller
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Çocukluk hayallerimizden biri de hiç şüphesiz ki ağaç evdir! İşte bu hayalimizi gerçekleştirmenin yolu da prefabrik yapılardan geçiyor! İçinizdeki çocuğun hâlâ bir ağacın üzerine yaşamak istediğini biliyoruz… Dediğimiz gibi prefabrik yapılar oldukça geniş bir çeşitlilik yelpazesine sahip ve her türlü doğal koşul ve zemine uygulanabiliyorlar: Mesela bir ağaca!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Çocukluk hayalimizden dünyaya açılan pencere

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Ticari alanlar Oteller
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Bir üst örnekteki çocukluk hayalimiz olan ağaç evin içindeyiz. Son derece minimal ve naturel bir iç dekorasyon tarzı benimsenerek yaratılmış olan bu evin içi de en az dışı kadar etkileyici değil mi?

Şehir merkezinde bir cennet

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Minimalist Evler
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Dediğimiz gibi prefabrik evler sadece doğanın içinde yaşayanlar için imal edilmiyor. Brezilya'dan bu gösterişli ve büyüleyici örnek Sarl Hugues Tournier isimli firma tarafından dizayn edilmiş. Hem şehrin tam ortasında, hem mahremiyet alanı oldukça büyük, hem lüks, hem geniş, hem de kocaman bir havuza sahip. Kısacası bir evde aranılan tüm özelliklere sahip.

Elektriğini kendisi üreten akıllı ev

Solarhaus III in Ebnat-Kappel CH, 2000, Dietrich Schwarz Architekten AG Dietrich Schwarz Architekten AG Minimalist Evler
Dietrich Schwarz Architekten AG

Dietrich Schwarz Architekten AG
Dietrich Schwarz Architekten AG
Dietrich Schwarz Architekten AG

Bugünün yaşantısında en olmazsa olmazlardan biri de pek tabii ki elektrik! Elektriksiz değil bir gün bir saat bile geçiremiyoruz artık değil mi?  Solar ev denilen bu prefabrik ev teknolojisi sayesinde ihtiyacınız olan tüm elektriği eviniz sizin için üretebiliyor. Ön cepheye ve çatıya yerleştirilen geniş alıcılarla güneş ışığını enerjiye dönüştüren bu evde hem elektriğiniz bedava olacak hem de doğadaki ayak izlerinizi büyük oranda azaltacaksınız.

Sanatsal tasarım

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Ve son olarak çağdaş yapısıyla devasa bir heykeli andıran sanatsal görünümlü bir prefabrik eve uğruyoruz. Portekiz'de yer alan bu ev de prefabrik ev tasarım ve modellerinin ne kadar çeşitli olabileceğinin bir kanıtı!

Bu yazımızı beğendiyseniz ve ucuz ve pratik ev yapma yöntemleriyle ilgileniyorsanız Tasarım harikası konteyner evler isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz. 

Modern tasarımlı plastik masa ve sandalyeler
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