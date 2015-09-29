Prefabrik evler: Pratik, ucuz ve fonksiyonel

Evi olmayan her insanın öncelikli hayal ve hedeflerinden biri pek tabii ki ev almaktır. Eskiden ev sahibi olmak çok daha kolaymış çünkü hem emlak piyasası bu kadar canlı değildi, hem de şehirler bu kadar kalabalık bir nüfusla dolu değildi dolayısıyla da evler çok daha ucuzdu ve tabir yerindeyse herkes için “başını sokacak bir yer” yeterliydi. Oysa artık şehirlerde yaşayan nüfus çoğaldı, üstelik yazlık ve kışlık olarak iki ev sahibi olmak ideal bir durum halini almaya başladı. Sonra değişen ve gelişen yaşam biçimleri sayesinde yükselen hayat standartlarımızda ev alırken bir çok özelliğin bir arada olmasını istiyoruz haliyle: Lokasyon, mimari, dekorasyon, tasarım, malzeme kalitesi… Bunların hepsinin kendi istediğimiz gibi olmasını istiyoruz. Bir arazi alıp sıfırdan ev yaptırmak da her ne kadar herkesin hayali olsa da oldukça uzun süren ve zahmetli bir süreç. İşte tam da bu noktada prefabrik evler yardımınıza koşuyor. İster kışlık ister yazlık olsun, bir ev almayı ya da yaptırmayı düşünüyorsanız prefabrik ev seçeneğini de mutlaka hesaba katmanızı tavsiye ederiz. Prefabrik evler sadece pratik ve hızlı inşaları, geleneksel binalardan çok daha ucuza mal olmalarıyla değil aynı zamanda modern ve minimal görünümleriyle de mimari açıdan zamanın öne çıkan ev modelleri arasına giriyor. Üstelik çoğu betonarme binaların aksine çevreyle dost, uzun ömürlü ve sağlıklı.
Eğer mobilya gibi ev seçme şansınız olsa, yani evinizi beğenip satın aldıktan sonra getirip istediğini yere koysalar harika olmaz mıydı? Üretimi 6 ila 8 hafta süren prefabrik ev teknolojisi sayesinde bu artık mümkün ve muhtemelen gelecekteki tüm ev modelleri de böyle olacak.
Prefabrik ev çeşitleri her geçen gün giderek daha da zenginleşiyor ve farklılaşıyor. Dolayısıyla hayalinizdeki ev basit ve yalın bir tasarımlı da olsa, daha geniş ve gösterişli bir model de olsa hayalinizi prefabrik evlerle gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bu örnekteki gibi ahşabın ön planda tutulduğu büyüleyici, havuzlu bir ev sahibi olmak prefabrik modeller sayesinde çok kolay!
Elbette prefabrik ev yapımlarında inşa edilecek binanın büyüklüğüne, kullanılan malzemeye ve istenen tasarıma göre evin inşa süresi ve maliyeti de değişiyor. Eğer bütçeniz ya da zamanınız kısıtlıysa küçük prefabrik ev seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Üstelik prefabrik yapılar tasarım itibariyle de oldukça kullanışlı oldukları için bu örnekteki gibi 51 metrekarelik kutu gibi bir ev de mutlu olmanıza ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter de artar bile!
Özellikle şehirden uzak ve doğal güzelliklerin içinde bir arazisi olup da ev yapmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri pek tabii ki prefabrik evlerdir. Çünkü prefabrik ev yapılarının çeşitliliği her türlü doğal koşula uyumlu malzemelerle üretilecek kadar geniş bir yelpazeye sahip. Mesela böyle kayalık bir zemine ev yaptırmak istiyorsanız, doğayla savaşıp doğanın düzenini bozarak onu size uydurmak yerine, araziyi düzleştirmeye ve temel atmaya bile gerek duyulmayan bu tip bir prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Hem ekolojik hem de sağlıklı!
Tamamı prefabrik evlerden oluşan bir yerde yaşamak istemez miydiniz? Örnekteki ev tam da böyle bir topluluktan. İngiltere'de yer alan bu küçük sitede 11 tane prefabrik ev bulunuyor ve bu evler Londra'nın merkezine yalnızca 60 dakika uzaklıkta. Dolayısıyla prefabrik ev denilince aklınıza şehirden uzak ve dağ başında bir yaşam geliyorsa yanılıyorsunuz. Hem şehre yakın, hem de komşuluk ilişkilerinin devam ettiği bir toplulukta yaşarken prefabrik evinizin keyfini sürmek mümkün!
Çocukluk hayallerimizden biri de hiç şüphesiz ki ağaç evdir! İşte bu hayalimizi gerçekleştirmenin yolu da prefabrik yapılardan geçiyor! İçinizdeki çocuğun hâlâ bir ağacın üzerine yaşamak istediğini biliyoruz… Dediğimiz gibi prefabrik yapılar oldukça geniş bir çeşitlilik yelpazesine sahip ve her türlü doğal koşul ve zemine uygulanabiliyorlar: Mesela bir ağaca!
Bir üst örnekteki çocukluk hayalimiz olan ağaç evin içindeyiz. Son derece minimal ve naturel bir iç dekorasyon tarzı benimsenerek yaratılmış olan bu evin içi de en az dışı kadar etkileyici değil mi?
Dediğimiz gibi prefabrik evler sadece doğanın içinde yaşayanlar için imal edilmiyor. Brezilya'dan bu gösterişli ve büyüleyici örnek Sarl Hugues Tournier isimli firma tarafından dizayn edilmiş. Hem şehrin tam ortasında, hem mahremiyet alanı oldukça büyük, hem lüks, hem geniş, hem de kocaman bir havuza sahip. Kısacası bir evde aranılan tüm özelliklere sahip.
Bugünün yaşantısında en olmazsa olmazlardan biri de pek tabii ki elektrik! Elektriksiz değil bir gün bir saat bile geçiremiyoruz artık değil mi? Solar ev denilen bu prefabrik ev teknolojisi sayesinde ihtiyacınız olan tüm elektriği eviniz sizin için üretebiliyor. Ön cepheye ve çatıya yerleştirilen geniş alıcılarla güneş ışığını enerjiye dönüştüren bu evde hem elektriğiniz bedava olacak hem de doğadaki ayak izlerinizi büyük oranda azaltacaksınız.
Ve son olarak çağdaş yapısıyla devasa bir heykeli andıran sanatsal görünümlü bir prefabrik eve uğruyoruz. Portekiz'de yer alan bu ev de prefabrik ev tasarım ve modellerinin ne kadar çeşitli olabileceğinin bir kanıtı!
Bu yazımızı beğendiyseniz ve ucuz ve pratik ev yapma yöntemleriyle ilgileniyorsanız Tasarım harikası konteyner evler isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.