Düzensiz bir bahçeden kusursuz bir yüzme havuzu alanına!

Bugün sizlerle homify sayfalarında pek karşılaşmadığımız türden bir projenin adım adım ilerleyişine tanıklık edeceğiz. Fransa'da yer alan bu projedeki temel amaç evin verandasıyla yüzme havuzu arasında yumuşak ve geniş bir geçiş sağlamak ve kullanışlı bir teras alanı inşa etmek. Projenin tasarım ve uygulamasını üstelenen ise Etienne Bois isimli Fransız bir ahşap ustasının kurduğu Etienne Ahşap adındaki firma. Firma bu tip teras, veranda gibi dış mekan uygulamaları dışında mobilya ve aksesuar yapımında da Fransa'nın ileri gelen isimlerinden. Yani gerçek bir ustanın elinden çıkmış bir ahşap terasla karşı karşıya kalacağız.
Evden yüzme havuzuna kadar uzanan bahçenin eski halinde yanlış uygulanmış bir kot farkı bulunuyormuş. Bu da pek tabii ki bahçenin düzensiz ve nahoş görünmesine sebep oluyormuş. Tasarımcı firma da bahçedeki bu eğim farkını ortadan kaldırarak evin girişinden havuza kadar uzanan elli metrekarelik geniş bir ahşap teras uygulaması yaratarak dağınık ve işlevsiz bir bahçeyi hem estetik açıdan göz alıcı hem de fonksiyonel açıdan kullanışlı bir hale getirmiş. Artık bu boş alan havuz partilerinin verilebileceği ve çok sayıda konuk ağırlanabilecek şık ve seçkin bir terasa dönüşmüş vaziyette. Buyurun sonuca giden yolu adım adım inceleyelim.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi evin ön kapısının açıldığı bahçe oldukça sıradan bir görünüme sahip özelliksiz ve boş bir alan. Bahçenin geri kalan kısımlarında da bolca yeşil alan ve yetişkin ağaç olduğu için bu alan özellikle atıl kalmış durumda. Ama bu durum pek yakında değişmek üzere.
Elbette teras alanını sağlam ve dayanıklı bir şekilde inşa edebilmek için önce ahşap bir iskele inşa edilmesi gerekiyor. Evin hemen ön kapısından başlayan ve kapının önündeki tüm o boş alanı kaplayacak şekilde tasarlanan teras hazırlığı ahşap iskele kurularak tamamlanıyor. Elbette iskele yapımında kullanılan malzemeler de yüzeyde kullanılan malzemeler kadar önem taşıyor ve uzun ömürlü ve dayanıklı bir teras yaratmak için en kaliteli malzemelerin seçilmesi gerekiyor. Bu projede de öyle yapılmış zaten.
Yüksekliği ayarlanabilir teknik malzemelerle desteklenen iskelenin dışa bakan çerçevesi yüzeyi kaplayacak olan malzemenin renk ve kalitesinde seçilmek zorunda çünkü kenarların ve çerçevenin yüzeyle aynı görünümde olması oldukça önemli. Eğer yüzey ve kenarlar arasında renk ve doku farklılıkları olursa alanın bütünlüğü bozulacak ve estetik olarak iyi bir görünüm ortaya çıkmayacak.
Yazının başında da dediğimiz gibi evin önündeki bahçeyle havuzun bulunduğu alan arasında düzensiz bir eğim bulunuyordu. Ancak yaklaşık 50 santimetrelik bu eğim yüksekliği ayarlanabilir malzemelerle ve ince bir işçilikle çalışılarak yok edilmiş ve artık havuz seviyesiyle evin önündeki terasın seviyesi bir!
Yüzeyde kullanılan sağlam ve suya ve rüzgara dayanıklı kaliteli ahşap sayesinde ve tabii ki ince işçilik sonucu ortaya bu mükemmel görünüm çıkmış. Çevrenin doğal güzelliği ve havuzun dinlendirici ve huzurlu dokusu da göz önünde bulundurularak ahşabın açık renkli olması tercih edilmiş çünkü koyu renkli bir ahşap kullanılsaydı alan hem boğucu bir kasvetle dolabilirdi hem de fazla gösterişli bir görünüm kazanıp çevredeki dinginliği bozabilirdi.
(Bu geniş ahşap terası beğendiyseniz Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu isimli derlememiz de ilginizi çekebilir.)