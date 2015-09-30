Düzensiz bir bahçeden kusursuz bir yüzme havuzu alanına!

Bugün sizlerle homify sayfalarında pek karşılaşmadığımız türden bir projenin adım adım ilerleyişine tanıklık edeceğiz. Fransa'da yer alan bu projedeki temel amaç evin verandasıyla yüzme havuzu arasında yumuşak ve geniş bir geçiş sağlamak ve kullanışlı bir teras alanı inşa etmek. Projenin tasarım ve uygulamasını üstelenen ise Etienne Bois isimli Fransız bir ahşap ustasının kurduğu Etienne Ahşap adındaki firma. Firma bu tip teras, veranda gibi dış mekan uygulamaları dışında mobilya ve aksesuar yapımında da Fransa'nın ileri gelen isimlerinden. Yani gerçek bir ustanın elinden çıkmış bir ahşap terasla karşı karşıya kalacağız.

Evden yüzme havuzuna kadar uzanan bahçenin eski halinde yanlış uygulanmış bir kot farkı bulunuyormuş. Bu da pek tabii ki bahçenin düzensiz ve nahoş görünmesine sebep oluyormuş. Tasarımcı firma da bahçedeki bu eğim farkını ortadan kaldırarak evin girişinden havuza kadar uzanan elli metrekarelik geniş bir ahşap teras uygulaması yaratarak dağınık ve işlevsiz bir bahçeyi hem estetik açıdan göz alıcı hem de fonksiyonel açıdan kullanışlı bir hale getirmiş. Artık bu boş alan havuz partilerinin verilebileceği ve çok sayıda konuk ağırlanabilecek şık ve seçkin bir terasa dönüşmüş vaziyette. Buyurun sonuca giden yolu adım adım inceleyelim.