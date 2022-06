Çağdaş mimaride bir marka: Bjarke Ingels Group

Özellikle 2000'li yıllarla birlikte dünya mimarisinin yükselen ve gitgide adından daha çok söz ettiren isimlerinden biri Danimarkalı mimar Bjarke Ingels. Yıllarca uluslararası prestije sahip OMA ofisinde Rem Koolhaas'la birlikte çalışan Ingels, daha sonra buradan ayrılıp Belçikalı meslektaşı Julien de Smedt'le birlikte PLOT adlı ajansı kurdu. Ömrü çok uzun olmamasına rağmen 2001-2006 yılları arasında tasarladığı birçok çarpıcı projeyle mimarlık tarihinde iz bırakan ajans tecrübesinin ardından Ingels, kendi mimarlık bürosu olan ve kısaca BIG olarak da bilinen Bjarke Ingels Group'u kurdu.

Kopenhag, New York ve Beijing'de ofisi bulunan BIG günümüzde mimari deyince ilk akla gelen ajanslardan biri durumunda. Şu anda BIG adına dünyanın dört bir yanındaki projelerle meşgûl olan 200'ün üzerinde mimar ve tasarımcı bulunuyor. Mobilya tasarımından şehir planlamasına kadar birçok alanda hizmet veren BIG, hem tasarıma yeni bir boyut getirmek, hem de temel problemlere çözüm yolları sunan, iyimser bir mimari anlayışı yerleştirmek istiyor. Mimarlık ve tasaırm tarihinin devlerinden Mies Van der Rohe'nin meşhur Az daha çoktur ilkesine atıfla, Yes is More / Evet Daha Çoktur sloganını benimseyen ajansın temel değerlerinden biri iyimser ve pozitif yaklaşımı.

Bugün sizlere, Bjarke Ingels Group tarafından tasarlanan ve Danimarkalı mimarın temel ilkelerini ortaya koyan üç heyecan verici binayı tanıtacağız. Gelin Şangay'dan Kopenhag'a bir gezintiye çıkıp, günümüz mimarisine damga vuran ve onu yeniden tanımlayan bu çarpıcı projelere bir göz atalım.