Ağırbaşlı bir klasik

homify sayfalarında sık sık dünyanın her yerinden göz kamaştırıcı ve tasarım dünyasında öne çıkan evlere yer vermeye çalışıyoruz. Bugün de yine çok uzaklara gideceğiz, Arjantin'e! Buenos Aires'te yer alan bu örnek evin yapımı 2013 yılında tamamlanmış.

Evin mimari tasarımı iki katlı bir yapıya sahip. Zemin katta salon, mutfak, yemek alanı ve berbekü alanı gibi sosyal yaşam alanları konumlanıyor. Birinci katta ise yatak odası ve banyo gibi özel odalar yer alıyor. Opra Nova isimli firma tarafından dizayn edilen evde fonksiyonellik ve şıklığın bir arada olmasına özel olarak önem gösterilmiş. Girizgahı fazla uzatmadan evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım isterseniz.