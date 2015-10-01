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Ağırbaşlı bir klasik

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Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Evler
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homify sayfalarında sık sık dünyanın her yerinden göz kamaştırıcı ve tasarım dünyasında öne çıkan evlere yer vermeye çalışıyoruz. Bugün de yine çok uzaklara gideceğiz, Arjantin'e! Buenos Aires'te yer alan bu örnek evin yapımı 2013 yılında tamamlanmış. 

Evin mimari tasarımı iki katlı bir yapıya sahip. Zemin katta salon, mutfak, yemek alanı ve berbekü alanı gibi sosyal yaşam alanları konumlanıyor. Birinci katta ise yatak odası ve banyo gibi özel odalar yer alıyor. Opra Nova isimli firma tarafından dizayn edilen evde fonksiyonellik ve şıklığın bir arada olmasına özel olarak önem gösterilmiş. Girizgahı fazla uzatmadan evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım isterseniz.

Duruşuyla göz dolduran dış cephe

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Evler
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Taş ve beton malzemelerin bir araya gelmesiyle inşa edilmiş olan dış cephe ilk bakışta hemen sağlam ve ağırbaşlı duruşuyla dikkat çekiyor. Evin her odasına yerleştirilmiş olan geniş pencereler iç mekanları olduğu kadar da dış cephe görünümü de daha estetik bir hale getiriyor.

Geleneksel motifler, klasik mobilyalar

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Oturma Odası
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Dışarıdaki ağırbaşlı görünüm içeride de güçlü bir klasik tarzla bizi karşılıyor. Geniş bir alana sahip olan salonun oturma bölümünde kullanılan klasik tarzlı koltuklar hemen dikkat çeken türde gösterişli mobilyalardan seçilmiş. Oryantal desenler ve geleneksel aksesuarların süslediği salonun genelinde hakim olan keskin ama yalın estetik pencerenin hemen önüne konumlandırılmış olan kapitone dikişli klasik beyaz koltukla zarafetle de buluşuyor. (Siz de bu salondaki gibi klasik tarzdan vazgeçmeyenlerdenseniz Klasik mobilyaların büyüsü ve göz kamaştıran salonlar isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)

Fonksiyonel bir mutfak

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Mutfak
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Zemin katı gezmeye devam ediyoruz ve salondan mutfağa geçiyoruz. U şeklinde dizayn edilen mutfak sade ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Tezgah ve dolaplarda açık renklerin tercih edildiği mutfak alanında duvarın açık hardal sarısı rengi ortamı yumuşatıyor ve mutfağa samimi bir doku katıyor.

Müze gibi bir çalışma odası

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Çalışma Odası
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Evin sahibi bir özenli bir koleksiyonermiş. Tabii ki bu evdeki geleneksel ve klasik şıklığın sebebini de açıklıyor. Ama elbette ev sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda koleksiyon ürünlerinin bir arada bulunacağı, çalışma odası niteliği taşıyan ekstra bir oda da tasarlanmış. Adeta bir müzeymişsiniz gibi hissettiren bu odada ise retro bir çalışma masası ve duvarı boydan boya kaplayan klasik renkli şık ahşap raflar odanın karakterini oluşturan temel detaylar.

Konfor ve sıcaklık ön planda

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Yatak Odası
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Üst kata çıkıyoruz ve yatak odalarından birine giriyoruz. Ahşap parke kaplamalı yerler ve stil sahibi klasik mobilyalar gösterişten uzak bir şıklık ve zarafet yaratmış. Yatak odasının tasarımında öncelikle sıcak, dinlendirici ve konforlu bir yaşam alanı yaratmak hedeflenmiş.

Eklektik dokunuşlarla şık bir banyo

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Banyo
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Uzunlamasına ilerleyen mermer banyo tezgahı hem tezgah olarak geniş bir alan sağladığı için fonksiyonelliğiyle, hem de kullanılan malzemenin yarattığı klasik şıklıkla dikkat çekiyor. Banyodaki tasarım yıldızı ise mekana eklektik bir dokunuş niteliğinde olan modern tasarımlı lavabo elbette.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Eğlenceli ve keyifli bir barbekü alanı

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Yemek Odası
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Alt kata geri döndüğümüzde bahçeye yol alıyoruz ve barbekü alanıyla karşılaşıyoruz. Bu eğlenceli ve keyifli yaşam alanına özel olarak tasarlanmış ve yerleştirilmiş küçük bir mutfak, barbekü ve geniş ahşap bir masa… Evin en keyifli alanının burası olduğunu anlamışsınızdır zaten.

Ve havuz

Casa Estilo Racionalista Clásica en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Modern Havuz
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Eve veda ederken son olarak bakımlı çimleri ve dinlendirici güneşlenme yerleriyle huzur veren havuza göz atalım istedik. Gündüzleri havuz keyfi, akşamları barbekü eğlenceleriyle yazın bu evde yaşamayı kim istemez ki?

Dekorasyonu tamamlayan şık yolluk, halı ve kilim çeşitleri
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