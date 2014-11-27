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Brezilya'da bir evden çarpıcı dekorasyon örnekleri

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
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Bugün sizlere geri dönüşüm anlayışının, Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki bir evde tasarıma ve dekorasyona uygulanışının harika bir örneğini sunuyoruz. Bu göz alıcı evin dekorasyonu kendine özgü ve özenle seçilmiş renkleri biçimleri ve stilleri bir araya getiriyor.

Eğer sizin için önemli olan atmosfer ve ambians ise, bu dairenin tasarımı sizi mest edecek. Bina dekore edilmekle kalmamış, aynı zamanda restorasyondan da geçmiş. Odaların dağılımı tek bir açık alanda, mutfağın, yatak odasının ve iki banyonun yerleşimi değiştirilerek, bütünüyle yeniden kurgulanmış.

Salon

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Salonla birlikte bu özel atmosfere giriş yapıyoruz. Evin bu bölümü farklı unsurlardan oluşsa da, bu çeşitlilik, hoş bir stilistik tutarlılığa sahip. Odanın ortasındaki masalar, mor kanepe ve seçkin yastıklarıyla bu bölgenin tasarımı renkli ve klasik bir hava taşıyor. Duvar dekorasyonları fotoğraflardan, posterlerden ve haritalardan oluşuyor. Renklerin kombinasyonu ilk bakışta cesurca gelse de, dikkatli baktığınızda temelde nört renklerin olduğunu görüyoruz.

Yaşam alanı

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Evin bu kısmında tasarımcı mobilyaları ve posterler ve resimler gibi duvar dekorasyonları daha heterojen. Renkler bir siyah / beyaz ikiliğinde öne çıkıyor. Vintaj tema 1954 yapımı Florence Knoll kanepeyi öne çıkarıyor.

Yemek odası

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yemek Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Bu yemek masasının adı House of Cards (iskambil kule): masanın bacaklarının kırılgan ve narin bir iskambil kule ilüzyonu yarattığı düşünüldüğünde uygun bir isim. Burada da dekorasyonlar değişken ve farklı kendine has unsurlardan oluşuyor. Koyu bir ahşap antik mobilya, klasik ve modernin yine buluştuğu buradaki iç mekan dekorasyonunda öne çıkıyor.

Mutfak

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Mutfak
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Evin diğer kısımlarından farklı olarak, mutfak rasyonel ve işlevsel tasarımıyla öne çıkıyor. Duvarda ise beyazın monotonluğunu kıran renkli seramikler görüyoruz.

Açık alan

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Bu açıdan baktığımızda dairenin tümünün büyük bir açık alan olarak tasarlandığını görüyoruz. Ahşap zemin, tektip, sürekliliği olan ve beyaz duvarlarla hoş bir kontrast oluşturacak hava yaratmak adına siyaha boyanmış ve böylece mobilyalar daha belirgin bir hal almış.

Yatak odası

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yatak Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Nihayet yatak odasına geliyoruz. Burada 50'li yıllardan kalma gibi görünen duvar kağıdı, bu evin eklektik tarzını tamamlıyor. Yatağın koyu ahşaptan yapılma baş kısmı dikkati çekerken, yatağın fotoğrafik bir yoğunluğa ve renkli bir havaya sahip olmasını sağlıyor.

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Bu yazıda dekorasyon meraklıları için Brezilya'ya uzanıyor ve size yepyeni dekorasyon fikirleri verebilecek bir evi tanıtıyoruz.

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