Brezilya'da bir evden çarpıcı dekorasyon örnekleri

Bugün sizlere geri dönüşüm anlayışının, Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki bir evde tasarıma ve dekorasyona uygulanışının harika bir örneğini sunuyoruz. Bu göz alıcı evin dekorasyonu kendine özgü ve özenle seçilmiş renkleri biçimleri ve stilleri bir araya getiriyor.

Eğer sizin için önemli olan atmosfer ve ambians ise, bu dairenin tasarımı sizi mest edecek. Bina dekore edilmekle kalmamış, aynı zamanda restorasyondan da geçmiş. Odaların dağılımı tek bir açık alanda, mutfağın, yatak odasının ve iki banyonun yerleşimi değiştirilerek, bütünüyle yeniden kurgulanmış.